Der perfekte Controller für Minimoog-Plug-ins?

Mit dem SFC-mini V4 bringt der Hersteller Soundforce eine neue Version seines MIDI-Controllers auf den Markt, der speziell auf die Steuerung von Minimoog Plug-ins ausgerichtet ist. Wir haben den Soundforce SFC-mini V4 für euch getestet und verraten euch, was sich der Entwickler für die vierte Version des Controllers ausgedacht hat und wie sich der Controller im Tonstudio einsetzen lässt.

Kurz & knapp Was ist es? Soundforce SFC-mini V4, USB-MIDI-Controller zur Steuerung von Minimoog-Plug-ins. Ausrichtung: Speziell auf Minimoog-Software abgestimmter Controller mit fester Regleranordnung.

Speziell auf Minimoog-Software abgestimmter Controller mit fester Regleranordnung. Verarbeitung: Massives Metallgehäuse mit Holzelementen und sehr guter Haptik.

Massives Metallgehäuse mit Holzelementen und sehr guter Haptik. Funktion: Class-compliant, umfangreiche Plug-in-Mappings und erstmals bidirektionale Kommunikation.

Class-compliant, umfangreiche Plug-in-Mappings und erstmals bidirektionale Kommunikation. Praxis: Deutlich intuitiveres Arbeiten mit Software-Synthesizern als mit Standard-MIDI-Controllern.

Deutlich intuitiveres Arbeiten mit Software-Synthesizern als mit Standard-MIDI-Controllern. Fazit: Hochwertige, durchdachte Lösung mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für Minimoog-Fans.

ANZEIGE

Überblick: die Firma Soundforce

Hinter der niederländischen Firma Soundforce steckt kein großes Team mit Entwicklern, Marketing, Sales und Geschäftsführer, sondern lediglich Nicolas Toussaint, der in seiner Position alle Bereiche des Unternehmens abdeckt. Bei der 1-Mann-Firma handelt es sich also um eine Boutique-Firma, die beachtlicherweise bereits seit mehr als einem Jahrzehnt besteht.

Bekannt ist Soundforce vor allem aufgrund vielfältiger Controller, die zur Steuerung von Software-Synthesizern genutzt werden können. Dabei legt Nicolas Toussaint hinsichtlich der Bedienelemente einen großen Wert auf eine perfekte Abstimmung, d. h. er bildet Hardware-Synthesizer mit ihren Fadern, Schaltern und Potis in Form eines Controllers nach. Diese lassen sich dann mit den entsprechenden Software-Emulationen nutzen, so dass im besten Fall ein echtes Analog-Feeling aufkommt.

In den letzten Jahren hat Soundforce sein Angebot stetig erweitert, so dass es neben MIDI-Controllern mittlerweile auch zahlreiche Eurorack-Module von Soundforce zu kaufen gibt. Hier geht es zu unserem Testberichten der beiden Module Chorus 6 und uChorus 6.

Übersicht: Soundforce SFC-mini V4

Wie eingangs bereits erwähnt, wurde der Soundforce SFC-mini V4 zur Steuerung von Minimoog Plug-ins entwickelt, lässt sich aber aufgrund der universellen USB-Controller-Eigenschaften grundsätzlich auch für alles andere verwenden, nur passen die Bedienelemente des SFC-mini V4 dann eben nicht mehr zwangsläufig zum Plug-in.

Die Controller von Soundforce arbeiten alle class-compliant, benötigen also keine zusätzlichen Treiber und lassen sich daher auch beispielsweise mit einem mobilen Endgerät nutzen. Sie senden MIDI-Control-Change-Befehle und lassen sich so per MIDI-Learn an jedes Plug-in anpassen – ob Minimoog oder nicht.

Rein technisch unterscheiden sich die Soundforce Controller zunächst einmal also nicht von universell einsetzbaren Controllern, wohl aber hinsichtlich der Bedienelemente, deren Anordnung und der passenden Farbgebung.

ANZEIGE

Bevor wir zum Einsatzgebiet und den Steuerungsmöglichkeiten des Soundforce SFC-mini V4 kommen, hier zunächst die wichtigsten Informationen zum Controller. Der SFC-mini V4 weist eine Größe von 370 x 140 x 60 mm auf und bringt 1,4 kg auf die Waage. Er steckt in einem Metallgehäuse, das aus zwei Teilen besteht (Unterschale plus Bedienoberfläche), die mit acht kleinen Inbusschrauben miteinander verbunden sind. An den Seiten befinden sich Abschlussleisten aus Holz, die das Gehäuse schützen und gleichzeitig eine optische Verbindung zum Minimoog herstellen.

Insgesamt bietet der Soundforce SFC-mini V4 36 Drehregler, zahlreiche kleine schwarze, rote und blaue Buttons sowie LED-Lämpchen. Soundforce stellt hier eine optische Verbindung zum Minimoog her, so wie man es beispielsweise auch beim SFC-OB Controller (Oberheim) getan hat:

Der Controller fühlt sich haptisch sehr gut an und macht einen soliden Eindruck. Die Kombination aus Metallgehäuse und Holzelementen gefällt mir und der Soundforce SFC-mini V4 könnte ohne Weiteres auch als echter Desktop-Synthesizer durchgehen. Lediglich die rückseitige USB-B-Buchse lässt sofort erkennen, dass man es hier lediglich mit einem Controller zu tun hat.

Anschluss und Inbetriebnahme

Viel anzuschließen gibt es beim Soundforce SFC-mini V4 nicht. Einfach das beiliegende USB-Kabel mit dem Rechner verbinden und schon kann es losgehen. Ein gedrucktes Handbuch gibt es für den Controller nicht, dieses stellt Soundforce auf seiner Website zum Download bereit.

Für die vierte Version des SFC-mini hat sich Soundforce ein sehr gutes neue Feature ausgedacht, denn ab sofort arbeitet der Controller bidirektional, d. h. er kann ein unterstütztes Plug-in nicht nur über MIDI-CCs steuern, sondern auch Daten von diesem empfangen. Dies bringt den Controller natürlich einen guten Schritt in Richtung Hardware-Feeling. Aktuell ist dies jedoch nur mit dem Arturia Mini V4 möglich, der auch zu Arturias V-Collection gehört.

Ändert man eine Einstellung, lädt eine Plug-in-Instanz auf eine neue Spur oder verschiebt einen Parameter mit der Maus, synchronisiert sich der Controller und seine LEDs selbst und speichert die Poti-Daten im eigenen Speicher. Verstellt man einen Regler, kann es allerdings zu ungewollten Parametersprüngen kommen. Für diesen Fall stellt Soundforce drei Optionen zur Auswahl, die dem Ableton-Takeover-Modi ähneln: Jump, Pick-up und Smoothing.

Jump: Bewegt man einen Regler am Controller, wird dieser sofort gesendet. Unter Umständen kann das zu ungewollten Parametersprüngen führen.

Bewegt man einen Regler am Controller, wird dieser sofort gesendet. Unter Umständen kann das zu ungewollten Parametersprüngen führen. Pick-Up: Bewegt man einen Regler am Controller, wird der entsprechende Wert erst gesendet, wenn die Position des Reglers mit der Position des Reglers im Plug-in übereinstimmt.

Bewegt man einen Regler am Controller, wird der entsprechende Wert erst gesendet, wenn die Position des Reglers mit der Position des Reglers im Plug-in übereinstimmt. Smoothing: Sollten die Reglerpositionen von Hard- und Software nicht übereinstimmen, werden die Werte skaliert, um sanfte Übergänge zu ermöglichen. Stimmen die Werte überein, ist die Smoothing-Funktion nicht aktiv.

Nach dem Anschluss des Soundforce SFC-mini V4 an den Computer kann es nach ein paar zusätzlichen Schritten mit der Steuerung eines Software-Synthesizers losgehen. Da es wie gesagt zahlreiche Minimoog-Nachbildungen in Software-Form gibt, hat sich Soundforce dazu entschieden, die Mappings, die sich unweigerlich von Plug-in zu Plug-in unterscheiden, über eine Web-App zu konfigurieren. Hierüber lassen sich die MIDI-Zuweisungen des SFC-mini V4 mit einem einzelnen Mausklick umschalten, der Controller synchronisiert sich danach selbst.

Für folgende Plug-in hat Soundforce Mappings erstellt:

Arturia Mini V4 (Default Plug-in Mode, wird automatisch vom Controller erkannt)

Arturia Mini V3

Arturia i-Mini iOS

GForce Minimonsta 2

Native Instruments Monark

Synapse The Legend HZ

Use Audio Plugiator Minimax

Universal Audio Minimoog

Moog Minimoog (iOS/Mac)

Darüber hinaus gibt es einen generischen Modus, der für alle anderen Plug-ins dient. So beispielsweise für den Cherry Audio Miniverse oder den Softube Model 72.

Beim erstmaligen Einsatz eines Plug-ins mit dem SFC-mini V4 muss zunächst das entsprechende Mapping, das man in der sehr gut geschriebenen Online-Anleitung von Soundforce findet, in das Plug-in importiert werden. Danach ist das Plug-in fertig gemappt und reagiert sofort passend auf den Controller.

Über die Web-App lässt sich ohne Probleme zwischen mehreren Plug-ins hin und her wechseln. Wer also zwei oder weitere Minimoogs in Software-Form besitzt, kann den Soundforce SFC-mini V4 ohne Weiteres für all diese nutzen.

Praxis

Sind Controller und Plug-in miteinander verbunden, kann es dann endlich losgehen. Relativ schnell merkt man, wie viel Spaß die Arbeit mit einem Software-Synthesizer machen kann. Denn wer Parameter und Funktionen mit echten Potis und Buttons verändern kann, arbeitet meiner Meinung nach deutlich intuitiver mit Klangerzeugern, als wenn alles mit Mausklicks und Eingaben über die Computertastatur erfolgt.

Im Grunde nutzen viele User ihre Plug-ins zunächst ja mit einem der vielfältigen Presets, arbeiten von dort aus und passen den Sound an ihre eigenen Vorstellungen an. Am Klang ändert der Soundforce SFC-mini V4 natürlich nichts, ebenso wenig klingt das Plug-in durch den Controller besser. Dafür ist die Arbeitsweise deutlich intuitiver. Der höhere Spaßfaktor verleitet zudem dazu, sich klanglich einfach einmal treiben zu lassen.

Wer sich die Bedienoberfläche des Soundforce SFC-mini V4 genauer anschaut, wird einige Bedienelemente entdecken, die es so nicht beim Original und auch nicht bei jedem Plug-in gibt. So verfügt der Controller beispielsweise über einen Pan-Spread-Regler. Dieser findet sich u. a. beim Gforce Minimonster wieder und sorgt dafür, dass Noten im Stereofeld verteilt werden können. Auch der LFO-Rate-Regler links daneben (samt Sync- und Shape-Button) gehören nicht zur Ausstattung aller Minimoog-Software-Synthesizer, sind aber mit den entsprechenden Plug-ins gemappt, so dass man auch diese Funktionen vom SFC-mini V4 steuern kann.

Bleibt die Frage: Kann man das alles nicht mit jedem Controller? Vielleicht sogar mit einem, der deutlich günstiger als der SFC-mini V4 ist?

Grundsätzlich natürlich ja, aber die Optik, die Anordnung und die feste Zuweisung der Bedienelemente des Controllers, gepaart mit den passenden Mappings, sind nicht mit denen eines Standard-Controllers zu vergleichen.

Verbesserungen und die Frage des Preises

Ist der Soundforce SFC-mini V4 Controller also die perfekte Lösung zur Steuerung eines Plug-ins? Im Grunde schon, denn wer regelmäßig mit einem Plug-in arbeitet und dieses nicht nur zum Abrufen von Presets nutzen möchte, sondern Sounds und deren Klang in Echtzeit bearbeiten möchte, wird die Kombination aus sehr gut verarbeiteter Hardware und Software-Klangerzeugung schnell zu schätzen wissen.

Verbesserungen könnte ich mir lediglich in Form von LED-Kränzen vorstellen, so dass Parameterwerte auch optisch dargestellt werden können.

Ist der Controller den aufgerufenen Preis wert? Ja, die Verarbeitung ist top und sowohl bei der Installation als auch beim Einsatz in der Praxis gibt es keine Kritik. Alles funktionierte während des Tests einwandfrei. Entsprechend bietet der SFC-mini V4 ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zum Preis des Controllers muss man natürlich noch den des Plug-ins hinzurechnen. Da ist man dann schnell bei 550,- bis 600,- Euro und das nur für ein einzelnes Plug-in! Das ist schon eine Ansage. Das sich viele Nutzer diesen Luxus nicht leisten können/wollen, ist vollkommen verständlich. Daher empfiehlt sich der Soundforce SFC-mini V4 vor allem für diejenigen, die bewusst die Vorzüge einer Software-Klangerzeugung mit einem soliden Hardware-Controller verbinden möchten und den Controller wohlmöglich auch mit einem zweiten oder dritten Minimoog-Plug-in nutzen wollen.