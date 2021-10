Test: Source Audio Ultrawave Test für Gitarre, Effektpedal

Source Audio spielen nach ihren eigenen Regeln. Das C4 war der beste Beweis dafür – eine seltsamere und spannendere Modulationsmaschine gibt es kaum auf dem Markt. Und der fantastische Neuro Editor gehört zu den Besten auf dem Markt. Viele steigen nicht dahinter, was Source Audio ausmacht und beschränken sich auf das Nemesis. Doch Boxen wie das C4 und das Spectrum sind etwas Besonderes. Das Ultrawave, die letzte Neuerung aus dem Haus, gehorcht auch ganz eigenen Gesetzen. Eine etwas mysteriöse Box – schauen wir uns das mal genauer an.

Der Source Audio Ultrawave besitzt ein schwarzes Aluminiumgehäuse, das sich auf 116 x 73 x 52 mm beläuft und damit sehr kompakt ist. Der Ultrawave ist zudem übersichtlich – vier schwarzen Potis und 3-Wege-Kippschalter, eine Funktions-LED, eine Betriebs-LED sowie der gängige Fußschalter für den Bypass. Die vier Potis erfüllen folgende Funktion: Level für Lautstärke, Drive für Verzerrung, Sustain und Treble. Doch Hardware ist hier zweitrangig – jedes der Potis kann durch den Editor neu zugewiesen werden. Die genannte Aufstellung, die sozusagen von Werk kommt. Sustain und Treble können zusätzlich über den Alt-Button in den zweiten Betriebsmodus versetzt werden. Der mittlere Kippschalter kümmert sich um die Presets – drei Stück können quasi sofort aufgerufen werden, über den Alt-Button aber eröffnet sich eine zweite Bank, womit am Gerät selbst sechs Presets insgesamt zur Verfügung stehen.

Rechts und links befinden sich 6,3 mm Klinken, robust verschraubt und auch in Stereo nutzbar. An der Stirnseite befindet sich das 9 V Netzteil. Vorsicht – das Source Audio Ultrawave ist hungrig für so eine kleine Box und wird mit 150 mA gefüttert. Daneben gibt es USB-Anschluss und ein Miniklinkeneingang, der für den Source Audio Tap Temposchalter oder ein Expression-Pedal gedacht ist. Links außen befindet sich ein Taster, der eine zweite Bedienebene eröffnet sowie eine externe Steuerung aktiviert. Noch ein paar Worte zum Lieferumfang: wie erwähnt Netzteil, Gummifüße für den Grip, USB-Kabel sowie Klinke auf Miniklinken-Adapter. Läuft also.

Was ist das Source Audio Ultrawave?

Einfach gesagt: ein Multiband-Prozessor. Im Detail heißt das: Frequenzbänder werden hier aufgesplittert und können separat angegangen werden. Das klingt erst einmal nicht spannend, aber das Source Audio Ultrawave besitzt 37 Splitting-Optionen. Man kann die Bänder unterschiedlich anordnen und die Trennung von 2er- bis zu 10er-Paaren durchführen. Die Folge ist eine riesige Anzahl von potentiellen Sounds mit eigenem Charakter. Die klassisch angehauchte Signalkette erlaubt es, Kompressoren und Expander vor oder nach das Zerrsignal zu packen, und danach zu modulieren. Hierbei besteht die Möglichkeit, mithilfe eines LFOs zu steuern, was geht und neben Flanger- und Phaser-artigen Sounds auch beispielsweise Tremolo-Sounds zu basteln. Die Frequenzbänder sind entsprechend flexibel. Zusätzlich kann man mithilfe der Morphing-Funktion völlig abgefahrene Sounds erschaffen. Zwei Parameter-Konstellationen können hier übereinander gelegt und per LFO oder Envelope kontrolliert werden. Typisch Source Audio eben – thinking outside the box.

Ein paar Worte noch zu den Anschlüssen – Stereoausgänge sind sinnvoll, aber zwei Instrumenteneingänge machen das Ganze natürlich auch nicht unspannend – Gitarre und Synthie glleichzeitig vom selben LFO manipulieren zu können. In Pedalformat gibt’s das glaube ich gar nicht. Doch die Routing-Optionen hören da nicht auf, die einzelnen Source Audio Geräte können miteinander regelrecht verschmolzen werden. Wenn man den einen Eingang nutzt, um von der Neuro App aus Befehle zu schicken, kann man die durch die gesamte Source Audio Signalkette wandern lassen. Wie bereits erwähnt: EXP-Anschluss, MIDI und USB sind hier mit dabei. Gut – wer das C4 oder den Nemesis kennt, weiß um den Neuro-Editor Bescheid. Der meines Erachtens der coolste und übersichtlichste Editor dieser Art überhaupt.

Das Kalibrieren mit App oder Editor funktioniert bei Source Audio übrigens erstaunlich einfach und macht eine Menge Spaß. Einer der wenigsten hauseigenen Editoren, der es rechtfertigt, neben dem Pedalboard einen Laptop stehen zu haben. Das ist vielleicht auch das größte Problem der Marke Source Audio: Die Anwendungen sind bei aller Bemühung zur Einfachheit stark abhängig von der Neuro App beziehungsweise dem Editor. Und um beides machen viele Musiker nach wie vor gerne einen Bogen.

Source Audio Ultrawave – der Editor

Wie erwähnt, den Neuro Editor halte ich in Ehren. Wir haben ihn im Review des Source Audio C4 ausführlich gezeigt. Doch das Source Audio Ultrawave ist definitiv ein eigenes Biest: Die Routing-Möglichkeiten sind beachtlich. Das Ultrawave besitzt zwei Kanäle und die können parallel in Mono oder in Stereo gefahren werden oder seriell, was zu faszinierenden Ergebnissen führen kann. Auch lassen sich theoretisch zwei Eingänge in einen Ausgang fahren oder einer in zwei Outputs. Der Editor kommt mit einem sehr diffizilen Equalizer daher, alle möglichen Frequenzen lassen sich festlegen. Fast schon ein bisschen überwältigend. Auch die Überblendung beim Morphing lässt sich hier sehr detailreich einstellen – und die Ergebnisse sind wie gesagt bisweilen verblüffend.

Das Ultrawave ist also ein Experiment – eins, das neue Sounds hervorbringen soll. Dabei ist die erwähnte Signalkette wie gewohnt aufgestellt: Kompressor und Expander am Anfang. Speziell ersteres kann sehr diffizil eingestellt – von Attack bis Release und vieles mehr ist alles drin und grafisch ansprechend per Kurvendarstellung einsehbar. Fantastisch ist, wie das Distortion-Modul arbeitet, man kann eine unterschiedlich genaue Trennung der Frequenzbänder vornehmen und jedes einzelne kann unterschiedlich stark verzerrt werden. Die vierundvierzig Verzerrungs-Algorithmen decken jedenfalls ein riesiges Spektrum ab, von Gated-Fuzz bis Synthie und Transparent-Overdrive-Sounds. Das Tremolo kann davor oder danach geschaltet werden und per LFO kann das Tremolo rhythmisch und mit unterschiedlichen Subdivisions eingestellt sowie per Panning in Stereo unterschiedlich im Klangpanorama eingependelt werden. Aber auch das ist in erster Linie ein Baukasten, der über Shape und Attack in alle möglichen Modulationseffekte umgewandelt werden kann. Dazu kommen noch ein Equalizer und ein weiteres Tremolomodul sowie ein hochflexibles Noisegate, das mit Low-Cut-Filtern arbeitet. Der Envelope-Generator, der dafür sorgt, dass die Anschlagsintensität auf das Signal sauber übertragen wird, arbeitet mit Sensitivity und Attack und kann auch per Anschlagsstärke „crossfaden“.

Man sieht also: Das Source Audio Ultrawave ist wie auch das C4 und das Spectrum ein kleiner Baukasten mit Schwerpunkt auf Distortion und Modulation. Das ist das Wichtigste, was man hier wissen sollte: Source Audio stellen mal wieder unter Beweis, dass sie Schweizer Taschenmesser unter den kleinen Stompboxen bauen. Doch klingt das auch? Finden wir es raus.

Source Audio Ultrawave – die Sounds in der Praxis

Wir speisen das Gerät in Stereo nicht direkt in das Sono Audient Interface ein, sondern gehen den Umweg über den Quad Cortex von Neural DSP, um das Klangpanorama ausreichend auszuschöpfen und ein bisschen mit Leben zu füllen.