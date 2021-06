Test: Spaceman Artemis Modulated Filter Effektpedal für Gitarre

Envelope Sweep UPWARDS Envelope Sweep DOWNWARDS LFO Triangle Wave LFO Ramp Up LFO Ramp Down LFO Random Static (Modulation Disconnected)

Obwohl sieben klar geregelte Modi aufgeführt sind, kommt der Regler ohne Rasterung aus, so dass mit Fingerspitzengefühl gearbeitet werden muss. Der AMOUNT-Regler hat jetzt unterschiedliche Funktionen, im LFO-Modus regelt er die Geschwindigkeit des Effekts, im Envelope-Modus die Tiefe der Modulation. Mit Hilfe des RES-Potis, das ist das andere kleine Reglerchen am oberen Rand, erzeugt man einen Formanten-Peak vor der Filter-Cutoff-Frequenz. Also eine verstärkte Resonanzfrequenz, die dann durch das Filter gejagt wird. Auch hier wieder eine kurze Demonstration, das Gerät liefert einen Phaser-artigen Grundsound, ich drehe den RES-Regler langsam auf:

Der FREQ-Regler verschiebt die Eckfrequenzen des Filters, ganz nach links gedreht hat die Frequenz die höchste Range. Als letztes bleibt dann jetzt nur noch der SENS-Regler zu erklären. Mit ihm lässt sich die Empfindlichkeit des Filters einstellen, ab welcher Dynamik der Filtereffekt einsetzt. Damit sind anschlagsgesteuerte Effekte realisierbar. Im LFO-Modus ist hier eine dynamische Modulation der Geschwindigkeit des LFO-Speeds möglich. Alles klar? Ihr seid dem Geräteeinweisungsschein schon ganz nahe! Mit Hilfe des Expression-Pedal-Eingangs bekommt man externen Zugriff auf das Filter, so dass zum Beispiel statt eines Touch-Wah-Effektes auch ein klassisches, per Fuß bedienbares WahWah umsetzbar ist. Das Pedal interagiert dann auch mit dem Frequenzregler, was die Möglichkeiten der Beeinflussung des Sounds noch erhöht.

Das Spaceman Artemis Modulated Filter Pedal in der Praxis

Die folgenden Beispiele sind allesamt entstanden, als ich das Pedal zum ersten Test dem Einschleifweg meines Kempers zugeführt habe. Intuitiv und ohne die Betriebsanleitung zu lesen. Das ist in sofern interessant, als dass es die zunächst erschlagende Komplexität des Pedals etwas relativiert. In den ersten beiden der Beispiele habe ich einen Touch-Wah-Effekt eingestellt, der einmal ohne, einmal mit einem vorgeschalteten Kompressor zu hören ist. Der vorgeschaltete Kompressor verbessert das Tracking des Spaceman Artemis deutlich. Zudem kann ohne den Kompressor die starke Modulation einzelner Frequenzen zu teilweise unschönen Übersteuerungen in der Effektkette oder im Einschleifweg führen. Ein klassischer Anfängerfehler, den es zu vermeiden gilt. Mit Kompressor ist der Sound deutlich gefälliger und näher an dem, was ich mir vorgestellt hatte. Der Effekt selbst ist mithilfe des SENS-Reglers und der Anschlagstärke gut führbar. Hört selbst, was ein vorgeschalteter Kompressor bewirken kann:

Es folgen noch ein paar exemplarische, intuitive Settings. Ich habe versucht, den Namen der Files einen erläuternden Touch zu geben. Alles in allem ist es nahezu unmöglich, die kompletten Möglichkeiten des Spaceman Artemis im Rahmen eines solchen Testes ausführlich zu präsentieren. Hier ist natürlich jeder eingeladen, selbst zu experimentieren. Ich starte den Experimentalreigen mal mit zwei Einstellungen, die einem fixierten Wah-Pedal entsprechen. Beide Sounds sind mit einem höheren Gainsetting eingespielt. Sowohl für Rhythmusarbeit als auch für schreiende Leads ist diese Einstellung wunderbar geeignet.

Aber auch mit angezerrtem Sound macht der Spaceman eine durchaus gute Figur, der Sound bleibt bei dezenteren Effektsettings präsent und durchsetzungsfähig. Das Pedal sitzt hier übrigens im Loop hinter dem Amp. Hier ist auch Experimentierfreude gefragt, vor und hinter dem Amp ergeben sich komplett andere Sounds, die mal völlig kaputt klingen und mal mit hohem Praxiswert trumpfen können. Erlaubt ist, was gefällt und was zum Ziel führt. Bei solchen Effekten ergibt sich das Ziel aber oft erst während der Reise, also bleibt kreativ!

Im Weiteren habe ich mich noch ein bisschen mit LFO-basierten Effekten befasst, hier ergeben sich unzählige Möglichkeiten. Vom leicht modulierenden, cleanen Rhythmussound bis hin zum pulsierenden, basslastigen Effekt ist alles möglich, auch und gerade in Verbindung mit anderen Effekten wie zum Beispiel einem Delay eröffnen sich Welten neuer Sounds. Auch hier gilt: Experimentiert, bis der Arzt hoffentlich nicht kommt! Sogar als Leadsound mit einem Random-LFO macht das Pedal richtig Spaß. Klingt, als ob mal beim Treten des Wah-Wahs einen Krampf im Unterschenkel bekommt. Kann ich beurteilen, hatte ich schon. Nachts um 2:00 Uhr auf der Kirmesbühne, nach 5 Stunden Powerplay. Keine schöne, aber lehrreiche Erfahrung. Seitdem habe ich immer ein paar Magnesium-Kapseln dabei … Aber genug von mir und meinen Alterserscheinungen, lauschet dem schrägomanischen Klang und probiert das Pedal selbst. Ich sehe wieder mal ein Pedal vor mir, dessen Sinnhaftigkeit sich mir erst im Laufe der paar Tage des Tests erschließt. Vom „Wassolldasdenn“ zum „Mussichhaben“ in 3 Tagen, das ist eine respektable Leistung der Entwickler.