Hat sich das Warten gelohnt?

Spectrasonics Omnisphere 3 ist das aktuelle Flaggschiff unter den Software-Synthesizern von Spectrasonics. Das Instrument kombiniert mehrere Synthesearten – darunter Wavetable-, Sample-, FM- und Granular-Verarbeitung – mit einer sehr großen internen Soundbibliothek. Omnisphere 3 ist in einer Instanz bis zu achtfach multitimbral, jedes Patch verfügt über bis zu vier Layer und die Engine kann sowohl reine Synthesizer-Klänge als auch komplexes, samplebasiertes Material verarbeiten.

Kurz & knapp Was ist es? Spectrasonics Omnisphere 3 ist ein vielseitiger Software-Synthesizer, der zahlreiche Synthesearten mit einer riesigen Soundbibliothek kombiniert. Umfangreiche Neuerungen: Über 600 neue Wavetables, 35 Effekte, Patch-Mutation, Quadzone-Modulation und MPE-Support.

Über 600 neue Wavetables, 35 Effekte, Patch-Mutation, Quadzone-Modulation und MPE-Support. Erweiterte Soundlibrary: 18 neue Collections mit tausenden Presets und remastertem Material – verlustfrei komprimiert.

18 neue Collections mit tausenden Presets und remastertem Material – verlustfrei komprimiert. Workflow & Hardware: Verbesserte Browser-Struktur, Adaptive Global Controls und über 300 neue Hardware-Profile.

Verbesserte Browser-Struktur, Adaptive Global Controls und über 300 neue Hardware-Profile. Fazit: Extrem leistungsstark, aber auch preisintensiv – ideal für alle, die sich auf ein einziges Synth-Plug-in konzentrieren wollen.

Spectrasonics Omnisphere 3

Ein kleiner Rückblick

Spectrasonics wurde 1994 von Eric Persing gegründet, der zuvor viele Jahre als Sound-Designer für Roland gearbeitet hatte. Dort prägte er etliche legendäre Preset-Sammlungen und Factory-Sounds – unter anderem für Geräte wie den Roland D-50, JV-1080 und JD-800. Diese Arbeit machte seinen Namen in der Synth- und Produktionsszene früh sehr bekannt. Mit Spectrasonics konzentrierte sich Persing zunächst auf samplebasierte Klangbibliotheken und spezialisierte Software-Instrumente.

Besonders das Plug-in “Atmosphere”, ein auf Pads, Soundscapes und sphärische Synth-Flächen spezialisiertes Instrument, wurde weltweit enorm populär und entwickelte sich für Filmkomponisten zu einer Art Standardwerkzeug für Film- und TV-Musik. Michael Strauch hatte 2003 Spectrasonics Atmosphere auch für AMAZONA.de getestet – übrigens aus historischer Sicht ein wirklich interessanter Report. Klickt mal rein.

Vor allem aus diesem Vorgänger – und einigen weiteren Instrumenten – entstand später Omnisphere: eine komplett neu entwickelte Plattform, die die Klangästhetik von Atmosphere aufgriff, technisch jedoch weit darüber hinausging. Blickt man auf einen Screenshot des Originals, erkennt man sofort die Reminiszenz, die durch Omnisphere bis heute bewusst gepflegt wird.

Als Omnisphere 2008 erstmals auf den Markt kam, hätte wohl niemand geahnt, dass diese Plattform – sie ist tatsächlich weit mehr als ein klassisches Synth-Plug-in – auch 17 Jahre später noch immer für Furore sorgen würde.

Trotzdem muss man zugestehen, dass sich der Plug-in-Markt stark verändert hat. Hochwertige Software-Synthesizer sind heute deutlich zahlreicher verfügbar, während die Preise im Vergleich zu damals spürbar gefallen sind. Die Vollversion von Omnisphere kostet weiterhin 499,- US-Dollar und selbst für das Update werden noch 199,- US-Dollar fällig. Diese Preise relativieren sich allerdings, wenn man bei der Vollversion den enormen Mehrwert gegenüber vielen Einzel-Plug-ins berücksichtigt – und beim Upgrade die Tatsache, dass Spectrasonics über die Jahre eine große Zahl kostenloser Updates veröffentlicht hat.

Wer nun neugierig geworden ist, welchen enormen Umfang und welche Möglichkeiten Omnisphere bietet, den bitte ich, die folgenden Testberichte zu lesen:

Befassen wir uns also im Folgenden vor allem mit den Neuheiten, die Omnisphere 3 zu bieten hat:

Was ist neu an Spectrasonics Omnisphere 3?

Zunächst ist festzuhalten, dass Spectrasonics selbst keine vollständige, detaillierte Liste aller Neuerungen veröffentlicht hat. Bei einem Software-Synthesizer dieser Größe ist ein exakter 1:1-Vergleich mit Version 2.6 für einen Autor kaum leistbar – sonst käme ich nicht mehr zum Schreiben meiner Bücher. Also habe ich mich durch Foren, Nutzerberichte und technische Beschreibungen gearbeitet und – ich gestehe es – auch ChatGPT bemüht, was sich weitgehend als unbrauchbar erwiesen hat, da dort nur unzureichend zwischen Versionsnummern unterschieden wird. Auf diesem Weg entstand folgende Zusammenstellung:

Adaptive Global Controls: Neue Makro-Steuerungen für Klangfarbe, Ambience, Filter, Envelope und weitere Grundparameter.

Patch Mutation: Automatische Erzeugung und Speicherung musikalisch sinnvoller Klangvarianten.

Quadzone Modulation: Vier Layer pro Patch können separat über Velocity, Keyboard-Zonen, MIDI-Fader oder MPE gesteuert werden.

36 neue Filtertypen und eine neu modellierte Sättigung innerhalb der Filtersektion („Circuit Modeled Saturation“).

Vintage Oscillator Drift: Gezielte Instabilität und analog anmutende Schwankungen digitaler Oszillatoren.

Dual Frequency Shifter mit polyphonem Verhalten und Keyboard-Tracking.

Über 600 neue Wavetables und eine stark erweiterte Wavetable-Basis insbesondere für moderne elektronische Genres.

35 neue Effekte sowie ein vollständig nutzbares FX-Rack als eigenständiges Plug-in.

Vollständige MPE-Unterstützung für multidimensionale Ausdruckssteuerung.

Erweiterte Hardware-Integration mit über 300 neuen Synthesizer- und Controller-Profilen.

Überarbeitete Bibliothek mit 18 neuen Collections, remasterten älteren Patches und effizienterer interner Datenkompression.

Die 5 wichtigsten neuen Features im Einzelnen:

Nochmals deutlich gewachsene Soundlibrary

Die Factory-Bibliothek von Omnisphere 3 wurde massiv erweitert: Es sind 18 neue Collections enthalten, ausgestattet mit tausenden frischen Presets und remasterten älteren Patches. Dank einer neuen verlustfreien Optimierung („lossless optimization“) nimmt die Bibliothek dennoch nicht mehr Festplattenspeicher ein als die Vorgängerversion. Neu organisiert wurde auch der Browser – mit sauberer Verzeichnishierarchie, Schlagwörtern (Tags) und Unterkategorien für schnelleren Zugriff.

Kreative Werkzeuge:

Patch-Mutation & Quadzone-Modulation

Eine bedeutende Neuerung ist die Patch-Mutation: Mit einem Klick erzeugt man automatisch neue, sinnvolle Varianten eines geladenen Sounds – von subtil bis radikal – und kann diese speichern. Parallel ermöglicht die Quadzone-Modulation, die vier Layer eines Patches getrennt zu steuern, über Keyboard-Zonen, Velocity oder MIDI-Fader zu überblenden und so komplexe Layer-Konstruktionen leichter zu realisieren. Diese Werkzeuge eröffnen neue Wege im Sounddesign und Live-Einsatz.

Neue Synthese- und Effekt­engines

Omnisphere 3 bietet zahlreiche neue Synthese-Features: unter anderem 36 neue Filtertypen mit modellierter Sättigung („circuit-modeled saturation“), eine Vintage-Oscillator-Drift-Funktion für gezielte Instabilitäten, einen Dual Frequency Shifter mit polyphonem Tracking und über 600 neue Wavetables. Zudem wurde der Effektbereich stark ausgebaut: Es gibt 35 neue Effekte und erstmals ein FX-Rack als eigenständiges Plug-in, sodass die Effekte von Omnisphere auch separat in der DAW genutzt werden können.

Hardware-Integration & MPE-Unterstützung

Spectrasonics Omnisphere 3 erweitert die Hardware-Integration deutlich: Mehr als 300 neue Profile für Synthesizer und MIDI-Controller wurden hinzugefügt. Hier meine 10 Favorites:

Access Virus Indigo 2 Alesis Andromeda A6 Behringer DeepMind Moog One Nord Lead 4 Roland Juno‑106 Korg Minilogue XD Roland JP-8000 DSI Prophet 08 Roland JD-Xi

Kurz nochmals zur Auffrischung: Mit diesen Profilen werden Hardware-Synthesizer zu Controllern der internen Klangerzeugung. Eine simple, aber geniale Idee, die mit dem Update 2.5 (2018) eingeführt wurde. Seitdem können unzählige Keyboards im Studio mit all ihren Fadern und Knöpfen einen Hardware-Controller ersetzen. Die Idee ist nicht neu, aber wo man sich bislang selbst Verknüpfungen zwischen Soft- und Hardware programmieren musste, gibt es nun eine wachsende Preset-Library.

Zugleich wurde die volle Unterstützung für MIDI Polyphonic Expression (MPE) implementiert, sodass eine Noten-für-Note-Steuerung von Pitch, Timbre und Modulation möglich ist. Damit wird Spectrasonics Omnisphere 3 zur echten Schnittstelle zwischen Software- und Hardware-Welt.

Workflow-Optimierung

Der Arbeitsablauf wurde mit Spectrasonics Omnisphere 3 spürbar verbessert. Die neuen Adaptive Global Controls ermöglichen sofortige Eingriffe in zentrale Klangparameter wie Tonalität, Filter, Ambience oder Unison – ohne tiefes Editieren. Auch die Navigation durch die enorme Preset-Bibliothek wurde beschleunigt. Tests berichten in diesem Zusammenhang von „modernen Workflows“, die das Arbeiten mit Sounddesign und Sessions effizienter gestalten.

Ein Versuch, das Gesamtpaket zu erfassen

Spectrasonics Omnisphere 3 ist wirklich ein leistungsstarkes Paket – aber tatsächlich war es das auch schon in den vorherigen Versionen. Die Frage lautet daher wirklich: Lohnt sich das Upgrade? Ich würde behaupten: ja. Denn die Kosten für das Update werden dem gewachsenen Funktionsumfang absolut gerecht.

Das Problem ist nur und das habe ich mit vielen Updates im MI-Software-Bereich: Werde ich all die neuen Features jemals nutzen, wo ich doch schon beim letzten Update nur einen Bruchteil der Funktionen verwendet habe?

Um ein Beispiel zu geben: Der Umfang der Klänge beträgt laut Spectrasonics nun bei Omnisphere 3 gewaltige 41.000 Sound-Presets. Davon sind mit der aktuellen Version allein 26.000 neue Presets hinzugekommen. Tatsächlich sind diese Presets aber wirklich wunderbar programmiert und man findet in diesem Wust dank der neuen Browser-Features schnell den passenden Sound.

Ich habe mir z. B. alle Sounds angehört, die mit dem CS-80 erstellt wurden bzw. auf den Tag „Vangelis“ reagieren. Was soll ich sagen – die Sounds haben mich echt weggeblasen und wirklich überzeugt. Die Frage ist nur: Wer will da noch Klänge selbst programmieren? Omnisphere 3 ist zwar alles andere als eine Preset-Schleuder – denn die Engine hinter den Sounds ist wirklich gewaltig –, aber Gelegenheit macht auch Diebe, wie es heißt. Und der Tisch ist hier einfach extrem reich gedeckt.

Und noch etwas ist mir bei meinem eigenen Nutzerverhalten in den letzten Jahren aufgefallen: Das GUI von Omnisphere ist nicht sexy und triggert mich überhaupt nicht, um selbst Patches zu basteln. Ich weiß, es gibt unter den Usern unzählige, die nach klaren, übersichtlichen GUIs verlangen. Dazu gehöre ich jedenfalls nicht. Ich mag DIVA und viele andere Plug-ins mit abgefahrenen Oberflächen – gerne auch 3D –, solange sie nicht zu klein und fummelig werden.

Ich persönlich brauche einfach das Gefühl, vor einem waschechten Synthesizer zu sitzen. An dem GUI von Omnisphere hat sich im Look and Feel seit der Erstausgabe (siehe oben) nicht wirklich etwas getan. Nun – Geschmäcker sind eben unterschiedlich.

Welches Synth-Plug-in für die einsame Insel?

Müsste ich mich für EIN Synth-Plug-in entscheiden, das ich mit auf die einsame Insel zum Produzieren mitnehmen dürfte, wäre die Antwort tatsächlich ganz einfach: Spectrasonics Omnisphere.

Am Ende gebe ich mich dann eben auch geschlagen – von der Menge und der Qualität der Klänge sowie von den unendlichen Möglichkeiten. Wer Nerven aus Drahtseilen hat und sich denkt: „Ein Plug-in und das für den Rest aller Tage“, dem empfehle ich definitiv Spectrasonics Omnisphere 3. Für alle anderen, die beim Anblick neuer Plug-ins regelmäßig GAS verspüren, gilt: Den Kauf sollte man sich zweimal überlegen. Denn dafür, dass Omnisphere 3 ungenutzt im DAW-Slot verstaubt, ist es einfach zu teuer – und wirklich auch zu schade.

Spectrasonic Omnisphere 3 auf YouTube

