Test: SPL ProFi Director, High-End Digital-Analog-Wandler

Entspannte Kontrolle

Der Director aus der ProFi-Serie von Sound Performance Lab ist ein 384 kHz USB2 24 Bit Digital-Analog-Wandler und der Einstieg von SPL in die High-End-DAC-Klasse – inklusive DSD-Fähigkeiten. Tatsächlich haben SPL beim Director nun wirklich nicht gespart, vor allem nicht mit der besonders aus dem analogen Phonitor bekannten 120 Volt VOLTAiR-Technologie. Moment, 120 V in einem Digital-Analog-Konverter? Das wirft Fragen auf! Antworten darauf und ob uns SPL mit dem SPL ProFi Director tatsächlich zeigen, wo es klangtechnisch lang geht, findet ihr im Test.

Auspacken des SPL ProFi Director

Der Director ist mit (BxHxT) 278 x 57 x 328 mm nicht nur recht groß, sondern mit 3,3 kg auch ordentlich schwer. Mit einem Stechblechgehäuse, Aluminiumfrontplatte, seinen Kippschaltern und der LED-Matrix-Anzeige, erinnert er mehr an ein 60er Jahre Laborgerät, denn ein High-Tech-Gerät aus der zweiten Dekade des Milleniums. Da ich auf solche eine Optik stehe, meine ich das absolut positiv.

Der ProFi Director macht von vorne bis hinten einen Eindruck, als würde er, wenn Archäologen ihn bei ihren Ausgrabungen einst finden werden, immer noch funktionieren. Ansonsten liegt der Packung nur noch ein Kaltgerätestecker und eine knappe gedruckte und deutschsprachige Bedienungsanleitung bei.

Anschließen des SPL ProFi Director

Der ProFi Director ist ausschließlich ein Digital-Analog-Wandler. Alle Eingänge, ob USB, S/PDIF, TosLink, oder AES/EBU und die analogen Cinch führen direkt zu den analogen XLR- bzw. Cinch-Ausgängen. Kein Anschluss führt zurück in den Rechner.

Der ProFi Director hat auch keinen gesonderten Kopfhörerausgang. „Ohrwärmer“ müssen über einen Adapter an den Ausgängen angeschlossen werden.

Auf der Rückseite befindet sich des Weiteren noch eine spezielle Buchsenkombo, genannt „AMP CTL“. Der ist zum Anschluss an den SPL-Verstärker Performer s800 gedacht. Über diesen kann der ProFi Director zusammen mit dem Verstärker in Ruhestellung versetzt werden. Es gibt zwei dieser Anschlüsse für Bi-Wiring, also den parallelen Betreib von zwei s800.

Der Nähe zum audiophilen Markt ist es dann wohl auch zu verdanken, dass der SPL zwei Netzschalter hat. Einen hinten zum kompletten Trennen vom Netz und einen vorne für den Standby. Hier verbraucht der Director 0,7 W.

Diese audiophile Nähe hat dem SPL Director wohl auch den ziemlich genialen Fernbedienungsmodus beschert. Der Director benötigt keine eigene IR-Fernbedienung, sondern lernt von jeder beliebigen Fernbedienung. Ok, es wird nur die Lautstärkeregelung und die Eingangsauswahl geboten, das macht die Sache aber nicht weniger praktisch. Einfach an der Geräterückseite den entsprechenden Funktionstaster drücken und dann auf der Fernbedienung eine beliebige Taste – die sonst eh nicht gebraucht wird – drücken. Fertig. Der Lautstärkeregler am SPLProFi Director ist im übrigen motorbetrieben.

Ganz wichtig sind die DIP-Schalter auf der Unterseite des Gerätes. Hier wird unter anderem die Eichung von 0 dBFS auf bestimmte physikalische Voltwerte eingestellt. Für die Cinch (DIP4) von -7,78 dBu (= -10 dBV Line-Pegel) oder auf 0 dBu (Studiopegel) und für die XLR-Ausgänge (DIP 5 & 6) zwischen +15, +18 oder +24 dBu bei 0 dBFS. Wobei +24 dBu gleichzeitig auch „keine Abschwächung der DAC-Ausgangsleistung“ bedeutet. Allerdings mögen selbst Studiogeräte manchmal keine so hohen Spannungen wie sie derProFi Director erzeugen kann. Deshalb sollte man sich Zeit nehmen und testen, wie viel die Endstufe bzw. die Aktivmonitore verkraften.

Auf macOS ist der SPLProFi Director USB-klassenkompatibel und benötigt daher auch keine Treiber, er wird sofort erkannt. Auch unter iOS lässt sich der DAC über den USB3-Lightning-Adapter problemlos betreiben. Auf der Windows-Seite wird ein Treiber benötigt.

An Schnittstellen hat der SPL Director Folgendes zu bieten:

AES/EBU (XLR), symmetrisch – Abtastraten PCM: (kHz): 44,1, bis 192

Koaxial S/PDIF (Cinch) – Abtastraten PCM: (kHz): 44,1 bis 192

Optisch TOSLINK (F06) – Abtastraten PCM: (kHz): 44,1, 96

USB (B) – Abtastraten PCM: (kHz): 44,1 bis 384

DSD über USB (DSD over PCM, kurz DoP): DSD1 (DSD64), DSD2 (DSD128)

Alle digitalen Formate arbeiten mit 24 Bit Tiefe.

Einen Wordclock-Anschluss findet man weder als Ein- noch als Ausgang, was schade ist. Etliche digitale Geräte könnten bestimmt von der Stabilität des ProFi Directors profitieren. Damit wird der Director entgegen seinem Namen leider zum Einzelplatzkämpfer.

120 V VOLTAiR und Digital

Diese Technologie wurde von SPL seit 1996 entwickelt und sah mit der MMC 1 Mastering-Konsole aus dem Jahr 2000 den ersten Einsatz in einem Produkt. Die „Technologie“ basiert dabei auf einem SUPRA-Operationsverstärker. Op-Amps sind gleichspannungsgekoppelte elektronische Verstärker.

„Der normale Operationsverstärker ist ein Spannungsverstärker, mit dem eine differenzielle Eingangsspannung [Wechselspannung] auf einen massebezogenen Spannungs-Ausgang [Gleichspannung] verstärkt wird.“ (Wikipedia).

Op-Amps kommen in eigentlich fast allen elektrischen Geräten zur Spannungsregulierung, z. B. Lautstärke vor, weil diese Bauteile extrem billig sind und einen enormen Wirkungsgrad bei der Spannungswandlung haben, besonders im Vergleich zu Transformatoren und Röhren.

Der Unterschied der SUPRAs zu den normalen Op-Amps ist das letztere „nur“ bis bei +/-18 V einsetzbar (0-36 V DC-Ausgang) sind. Mit ihren SUPRAs hat SPL diese Werte nun auf +/-60 V (0-120 V DC-Ausgang) erhöht.

Das Erweitern der Audioschiene auf 120 V hat einige nicht wegzudiskutierende Vorteile. Da wären beispielsweise über 141 dB Dynamikumfang, im Gegensatz zu knapp über 129 dB bei einer 36 V Schiene. Oder -114 dB absolute harmonische Verzerrung und Rauschen (THD+N), gegenüber den fast -111 dB bei 36 V. Und nicht zuletzt (bei einer Eichung von 0 dBFS = +18 dBu) einen Headroom-Vorsprung von knapp 11 dB gegenüber den 36 V Op-Amps und immer noch über 9 dB Headroom bei 0 dBFS = +24 dBu, wo 36 V Op-Amps schon längst verzerren. Die Nachteile hingegen sind, nun ja, schlechte Karten, wenn man im Betrieb im ProFi Director herumstochert. Mittlerweile sind SPL bei der fünften Generation ihrer SUPRA Op-Amps angekommen.

Doch das sind alles analoge Betrachtungen und bei voll-analogen Geräten sind die Vorteile offensichtlich, aber was nutzen 120 V, wenn der Wandlerchip eh nur +5 V ausgibt?

Genau dieses Problem haben SPL auch erkannt. Eigentlich hätte der Phonitor schon einen integrierten Wandler haben sollen, doch die Vorteile wären praktisch gleich Null gewesen. Es gab einfach keinen Wandlerchip, der diese Technologie hätte nutzen können.

Doch es gab ihn dann schließlich. Die Wahl von SPL fiel auf den AD1955 von Analog Devices. Dieser Chip, dessen Ururgroßvater AD1950 die SACD-Entwicklungsgeschichte maßgeblich prägte, liefert an seinem Ausgang keine Gleichspannung, sondern ein leicht zu verstärkendes Wechselstromsignal.

Der AD1955 wurde imProFi Director so dimensioniert, dass er mit einem maximalen Pegel von +24 dBu bei 0 dBFS arbeitet. Die vom Chip ausgegebenen 8,64 mA p-p (Differenzial) werden dann von den SUPRAs in die 120 Volt Spannung umgewandelt. Mit Werten von 120 dB Rauschabstand und -110 dB THD+N ist der AD1955 an sich keine schlechte Wahl, obwohl er „nur“ ein 24 Bit Wandler ist, also schon etwas hinter dem Stand der Technik hinterher hängt.

Klang des SPL ProFi Director

Damit kommen wir zu Frage, ob dieser 120 V „Spannungstrick“ in einem Wandler auch praktisch etwas bringt.

Von den Messdaten her gibt das Handbuch Folgendes preis:

Frequenzgang (analog): 4 Hz bis 300 kHz ( -3 dB)

Übersprechen bei 1 kHz: -95 dB (analog); -100 dB (digital)

Rauschen (A-bewertet): -105,1 dB (analog); -96,8 dB (digital)

Dynamikumfang: 137,6 dB (analog), 120,8 dB (digital)

Jitter: 1 pS

Man traf sich nun mit zwei Freunden, die zwar HiFi-audiophil unterwegs, aber immer noch geerdet sind und über ein langjährig angeeignetes analytisches Hörvermögen und Interesse am „Klang der Dinge“ verfügen, in einem privaten mit Akustikelementen behandelten Raum. Zur Anhörung kamen mein Mytek Stereo192, der Mytek Brookyln DAC+, der SPL ProFi Director und ein Überraschungskandidat.

An dieser Stelle ist es noch mal wichtig zu erwähnen, wie wichtig eine abgestimmte Signalkette ist und das beginnt mit sauberem Strom, einer möglichst Jitter-freien Zuspielung (sei es von optischen Medien oder USB-Treibern), zu einem Digital-Analog-Wander, der mit der Zuspielung zurecht kommt und der mit der Endstufe harmoniert. Und zu dem natürlich auch die Boxen passen sollten.

Bei Wandlern der Multi-Tausend-Euro-Klasse darf man schon ein paar Nerd-Ansprüche haben.

Die passende Wandler-Endstufen-Kombo ist auch bei Aktivmonitoren wichtig, wird dort aber gerne übersehen, weil das Endstufenproblem „unsichtbar“ in der Box verbaut ist. Kein Wandler klingt an jedem Lautsprecher gleich gut.

Zu den Kabeln sage ich lediglich, dass sie den elektrisch unumgänglichen Impedanzunterschieden zwischen den Geräten nicht noch mehr abträglich sein sollten. Ab wann das so ist, ist eine Frage, die Gemüter erhitzt. Am Ende zählt aber nur, ob es individuell gefällt oder nicht. Ich vertrete den Ansatz, was für Rundfunkingenieure gut genug ist, ist es auch für mich.

Die Teststrecke wurde mit „Making of Cyborg“ vom Ghost In The Shell-Animee Soundtrack oder dem nun so benannten „R“-Test begonnen. An diesem Stück lässt sich zwar auch die räumliche Abbildungsfähigkeit eines DACs wie auch seine Detailtreue begutachten, wenn das Schwingen der Taikofelle lebendig wird, aber vor allem geht es bei diesem Stück um die japanischen Lyrics. Die ersten zwei Zeilen lauten:

A ga maeba, kuwashime yoini keri A

ga maeba, teru tsuki toyomu nari

Dieses „teru tsuki“, das gesprochen in etwa „ter(u)tski“ (das „U“ wird hier im Japanischen verschluckt) ist der Knackpunkt. Über die Jahre habe ich reproduzierbar festgestellt, dass je besser das Audiointerface ist, desto artikulierter ist diese „r(u)ts“-Konsonatenkombination. Wandler bis hinein in die Oberklasse verschleifen das „ter(u) ts(u)ki“ einfach zu „etski“. Das ist zu Hause sehr einfach nachzustellen und zu überprüfen. Bisher ist mir noch kein Wandler unter 1.000,- Euro begegnet, der das packt. Diesen Test bestanden alle drei Wandler mit Bravour.

Beim „We‘re in this together“-Test (Nine Inch Nails) sah das schon anders aus. Dieses Stück nehme sich sehr gerne, weil es völlig überproduziert ist und dem Wandler einiges an Ordnungsvermögen und Energiereserven abverlangt, um nach Musik zu klingen, speziell im Refrain. Viele Wandler bringen hier nur undifferenzierten Klangmatsch zustande.

Nun muss ich leider zugeben, dass mein Stereo192 in dieser Signalkette gnadenlos abschmierte. Alles war gut, bis im Refrain die Energie und Dynamik des Stückes einbrach. Der Verstärker mochte offensichtlich meinen Wandler nicht so sehr. Dementsprechend erntete er auch wenig Begeisterung. Diesen Energie-Einbruch habe ich z. B. auf meinem heimischen System nicht. Hier brach an dieser Stelle (zu Hause, bei diesem Song) ein kürzlich privat getestetes Apogee Duet komplett weg und der Bass war insgesamt viel zu überpräsent. Anscheinend mochte meine Endstufe das Duet nicht. Am Bus-Strom allein kann es aber auch nicht gelegen haben, denn mein McMillen K-Mix (von vorne herein leiser und nicht ganz so differenziert) bricht nicht ein, wenn die Energie gefragt ist.

Der Brooklyn DAC+ (Test folgt in Kürze) war dagegen eine ganz andere Dimension und der NIN-Song kam ohne jegliche Abstriche dynamisch (wenn man das bei diesem Stück so nennen kann) und kraftvoll über die Boxen und zwei Kinnladen klappten herunter. Der Brookyln kam anscheinend sehr gut mit dem Verstärker zurecht. Vielleicht lag es an der Reihenfolge, vielleicht auch an der Abspielkette.