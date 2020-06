Test: SPL QURE 9738 Dreiband-EQ

Golden Classic, der SPL Dreiband-EQ

Von Zeit zu Zeit wollen wir euch ein paar echte Klassiker vorstellen, der Qure ist einer von ihnen. Der SPL Qure 9738 ist ein zweikanaliger, dreibandiger, quasiparametrischer Entzerrer mit 100 kHz Bandbreite, der im Jahr 2002 erstmals auf den Markt kam und bis heute unverändert gebaut wird. Ein absoluter Klassiker also, den wir deshalb hier nochmals vorstellen wollen. Die Entzerrerqualität ist vom Feinsten und hat sich über 18 Jahre in vielen Profistudios bewährt.

The SPL Qure 9738 Dreiband-EQ

Der SPL Qure vereinigt alle bekannten Technologien in einem 19 Zoll Gerät. Halbleitertechnologie aus den 90er-Jahren, Transistortechnik aus den 80ern für die tiefen Frequenzen, kultige Röhren für die Mitten aus den 50er- und 60er-Jahren und Spulen für die Höhen aus den 60ern und 70ern lassen den Klang des Gerätes vollkommen rund erscheinen.

Hinter der sogenannten Qure-Funktion steht eine besondere Art von Schaltung, die nicht üblich ist. Mit dieser speziellen Technologie von SPL lassen sich bestimmte Klangelemente sehr genau hervorheben und andere absenken. Um die nach dem Gerät benannte Qure-Funktion nutzen zu können, wurden zwei Taster und ein Drehregler pro Kanal zur Verfügung gestellt. Die Räumlichkeit, mit der man Produktionen ausstatten kann, ist enorm. Digitale Kälte kann mit dem Qure, egal wie mies etwas vorher klang, weggebügelt werden, ohne sich das Hemd zu verbrennen.

Bedienung des SPL Qure 9738

Hauptbedienelemente sind die Drehregler für die Höhen-, Mitten- und Tiefensperre sowie die Ein- und Ausgangssignalregler. Die verwendeten Drehpotis sind mit feinsten Rastern ausgestattet, mit denen sich alle Werte der Frequenzbänder sehr zart aufeinander abstimmen lassen. Mit dem Shift-Taster kann die Gesamtwirkung zwischen zwei verschiedenen Frequenzschichten ausgewählt werden (400 Hz bis 2 kHz oder 2 bis 6 kHz). Der Ausgangsregler wird stufenlos gedreht und hakt sich erst an der Nullposition ein. Dieser bietet übrigens eine Abschwächung bis 7 dB und eine Verstärkung bis 4 dB, während er zur Pegelkompensierung und Anpassung dient. Die Bezeichnungen HF-CUT und LF-CUT stehen für Tiefpass- bzw. Hochpassfilter, deren Frequenz zwischen 2,5 kHz und 20 kHz bzw. 40 Hz und 200 Hz bewegt werden kann. Der Bypass-Schalter wirkt auf beide gemeinsam.

Die Frequenzbänder die sich in den Bereichen 15 bis 365 Hz, 200 bis 5 kHz, 1 bis 21 kHz bewegen, greifen beim praktischen Arbeiten sehr gut ineinander. Man merkt regelrecht, wie der Qure „ohrgerecht“ abgestimmt ist. Anhebung/Absenkung und Bandbreite lassen sich übrigens unabhängig voneinander justieren. Die Bandbreite ist pro Band von 0,2 bis 2,5 Oktaven anwählbar. Die Filterreaktion ändert sich proportional zur eingestellten Bandbreite. Die Höhen und Bässe kann man von +/-10 dB und abhängig vom Eingangspegel sogar bis zu +/-15 dB anheben und absenken. Die Mitten lassen sich hier sogar bis zu 36 dB dämpfen. Jedes Frequenzband lässt sich separat zuschalten und das Ausgangssignal jedes Frequenzbandes durchläuft am Ende die Röhrenschaltung.

Alle Taster sind in einem angenehmen Rot beleuchtet. Von vorne fallen am Qure die beiden Röhren auf, die einladend glimmen und somit das sehr ansehnlich gewählte Design erheblich unterstützen (Sovtek 12 AX 7)! Jedes Frequenzmodul ist im Inneren des Qure in einen eigenen Slot integriert. Das Netzteil wirkt sehr groß. Die integrierte Röhrenvorwärmungsfunktion (mit visueller Hilfe zur Erkennung der Gerätebereitschaft) erhöht die Lebensdauer der kleinen Glasbausteine enorm.

Dieses High-End-Gerät hat also alles, was es braucht, um bestmögliche Heilung, (daher übrigens auch der Name), an „kranken“ Signalen anzuwenden. Eine weitere Master-Hardbypass-Funktion macht es jeder Zeit möglich, einen direkten Vergleich zwischen Ein- und Ausgangssignal zu ziehen.

Die Anschlüsse des Qure 9738

Auf der Rückseite befinden sich symmetrische Ein- und Ausgänge in XLR-Ausführung. Ein Groundlift-Schalter und die Spannungsversorgungsbuchse befinden sich ebenfalls dort. Am Gerätegehäuse befinden sich oben Lüftungsschlitze, aus denen der Wärmeüberschuss sichtlich gut entweichen kann. Wir haben es hier wirklich mit einem sehr gut verarbeiteten Gerät zu tun.

Der Qure in der Praxis

Wichtig finde ich noch zu bemerken, dass der Qure nicht als Mastering-Equalizer gedacht ist, man ihn aber auch ohne Weiteres dazu zweckentfremden kann. Gedacht ist er wohl mehr als eine Art Effekt der besonderen Güteklasse, der sich im Insert-Betrieb bestens nutzen lässt.

Beim Einsatz des Qure auf der Stereosumme habe ich festgestellt, dass man mit ihm das Klangbild doch wesentlich definierter verändern kann als mit den beiden anderen Equalizern, die ich benutze. Dabei handelt es sich um einen Source EQ ONE und einen GQ1031C. Bei diesen handelt es sich sowohl um einen analogen als auch um einen digitalen.

Da der Qure wie bereits erwähnt auf alle Technologien gleichzeitig setzt, wird schnell klar, warum er so flexibel zu gebrauchen ist. Es hat eben jede Frequenz die Schaltung in petto, mit der sie sich am besten bearbeiten lässt.

Die von SPL versprochene Wärme ist deutlich hörbar und lässt sich mit ein wenig Geschick auf jedes noch so trashig klingendes Signal anwenden, ohne es zu stark zu verfremden. Man kann es mit dem Qure extrem öffnen und perfektionieren. Um Stimmen in vielleicht fehlgeschlagenen Mixdowns hervorzuheben und den Rest ohne Qualitätsverlust in den Hintergrund zu bringen, ist er ebenfalls gut zu gebrauchen.



Da der Qure leider keinerlei Pegelanzeige bietet, empfiehlt es sich entweder mit einem externen Levelmeter oder sogar einem Software-Spectrum-Analyser zu arbeiten, die man dazu einfach parallel an den Stereoausgang des Qure hängen kann. Insbesonders für die Bearbeitung einzelner Vocal-Spuren halte ich den Qure für nahezu unersetzlich. Das Platzieren im Gesamtmix gelingt mit dem Qure besonders gut.