Test: Squier Affinity Jazzmaster, E-Gitarre

So richtig „Jazz“ war die Fender Jazzmaster ja eigentlich nie. Dafür um so schmutziger, gerade deshalb hat wohl „die kleine hässliche Schwester der Strat“, so wurde die gute alte Fender schon tatsächlich tituliert, ihren festen Platz überwiegend in Händen von Alternativrockern gefunden. Zugegeben eine Stilistik, die sich mit filigranen Jazzsongs nur schwer unter einen Hut bringen lässt.

Auch die Jazzmaster hat Fender, wie das gesamte Sortiment, in verschiedene Qualitätsstufen unterteilt. Neben den Instrumenten aus US-Produktion werden die Mittelklassemodelle in Mexiko gebaut und für den schmalen Geldbeutel lässt der Hersteller eben in Asien, in diesem Fall in China, unter dem Label Squier produzieren. So kommt es, dass unser Testmodell nur rund ein Zehntel von dem kostet, was man für eine US-Jazzmaster auf den Tisch blättern müsste. Ist die Squier Affinity Jazzmaster deshalb auch zehnmal schlechter als ihre große Schwester? Und was kann sie überhaupt?

Facts & Features

Über die Optik einer Jazzmaster kann man sich sicher streiten, so etwas polarisiert einfach. Für den einen ist es schlicht der Inbegriff des „schmutzigen“, alternativen Rock ’n‘ Roll, für den anderen einfach nur ein mehr oder minder misslungener Prototyp einer Stratocaster. Der Korpus unserer Low-Budget-Jazzmaster wurde aus Erle gefertigt, wieviel Teile hier verwendet wurden, lässt sich aufgrund der deckenden Lackschicht nur vermuten. Die Farbe unseres Testinstruments ist „Arctic White“, erhältlich ist die Affinity Jazzmaster zudem noch in Schwarz und dann sogar noch etwas günstiger. Der Lack wurde makellos aufgetragen, auch an kritischen Stellen, wie etwa dem Hals-Korpus-Übergang, sind keinerlei Unsauberkeiten in der Verarbeitung zu erkennen.

Auch wenn die organisch geformte Optik des Korpus polarisiert, ganz praktisch ist sie schon. Denn die Fräsungen auf der Decke und auf der Rückseite sowie das faktisch nicht vorhandene Cutaway bieten schon mal gute Voraussetzungen für ein komfortables Spielgefühl. Hinzu kommt ein Gewicht von nur knapp über 3 kg, sodass die Squier Affinity Jazzmaster komfortabel am Gurt hängt oder fast unbemerkt im Schoß ruht.