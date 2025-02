Drei Stagemanagement und Intercom Systeme im Test

Hinter jeder gelungenen Aufführung, ob im Theater, auf einer Konzertbühne oder bei einer Live-Show, steckt eine unsichtbare Welt, die im Hintergrund wie ein präzises Uhrwerk arbeitet. Diese Welt wird vom Stage Management orchestriert – dem Herzstück jeder Produktion, das dafür sorgt, dass alles reibungslos abläuft. Doch wie gelingt es, ein großes Team aus Technikern, Darstellern und Regie in Echtzeit zu koordinieren? Die Antwort liegt unter anderem in einem unscheinbaren, aber unverzichtbaren Helfer: dem Intercom-System. In diesem Workshop werden euch verschiedene Intercom-Systeme vorgestellt und getestet. Außerdem bekommt ihr einen Einblick in eine praktische Software-Lösung für koordiniertes Stage Management.

Das Stage Management

Stage Management ist ein Begriff, der häufig im Theater- und Veranstaltungsbereich verwendet wird und sich auf die Koordination und Organisation aller Abläufe auf und hinter der Bühne bezieht. Die Aufgabe eines Stage Managers besteht darin sicherzustellen, dass Proben und Aufführungen reibungslos ablaufen. Das schließt die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen wie Regie, Ton- und Lichttechnik, Schauspielern, Musikern und Bühnenbauern ein. Auch das Thema Sicherheit ist im Stage Management nicht zu unterschätzen. Ab einer gewissen Größe und Komplexität einer Veranstaltung ist ein gutes Stage Management unverzichtbar.

Zu den Aufgaben vom Stage Management gehören:

Vorbereitung und Planung

Kommunikation mit den einzelnen Gewerken und die Klärung der technischen und künstlerischen Anforderungen

Erstellen von Plänen und Abläufen

Koordination der Proben

Kommunikation und Schnittstellenmanagement

Zentrale Ansprechperson für Künstler, Regie, Technik und für alle Beteiligten

Sicherstellen von Kommunikationswegen wie Intercom-Systemen

Troubleshooting während der Veranstaltung und einen Gesamtüberblick über den Ablauf der Show behalten

Überwachung der Auftritte und Shows

Cue-Calling für Licht- und Tontechnik (besonders im Theater- und TV-Bereich)

Überwachung der Abläufe im Backstage-Bereich und Zeitmanagement während der Show

Pünktlichkeit und Ordnung hinter der Bühne gewährleisten

Sicherheit und Risikomanagement

Kontrolle von Bühnenbauten, Requisiten und Effekten

Gefahrenquellen minimieren und ggf. Gewerke darauf hinweisen

Fluchtwege freihalten und kontrollieren, Brandschutz auf der Bühne und im Backstage sicherstellen

Durchführung und Koordination von Notfallplänen (Evakuierung, Durchsagen, etc.)

Stage Management in der Praxis

Die Aufgaben vom Stage Management variieren je nach Einsatzort und Veranstaltung. Sie sind deshalb sehr individuell auf die Veranstaltung zugeschnitten. Im Theater rücken andere Aufgaben stärker in den Mittelpunkt als bei einem Festival oder einer TV-Produktion. Ein Stage Manager muss sehr flexibel sein, um den Anforderungen gerecht zu werden. Bei besonders großen Produktionen, wie beispielsweise dem Eurovision Song Contest, gibt es regelrecht ein ganzes Team von Stage Managern und Stage Managerinnen, die sich viele Aufgabenbereiche teilen. Hier gibt es einen kleinen Einblick in die Welt vom ESC.

Mein Kontakt im Beruf als Tontechniker mit dem Stage Management beginnt am Beispiel von Festivals jeweils bereits Wochen vor der Show. Meist bin ich als fester Tontechniker mit verschiedenen Bands unterwegs. Sobald wir die Kontaktdaten haben, leiten wir alle nötigen Unterlagen weiter. Es werden die technischen und künstlerischen Anforderungen vom Stage Management an die Gewerke weitergeleitet und gesichtet. Jetzt können schon Details, Zeitpläne und technische Gegebenheiten besprochen und ggf. angepasst werden.

Nach Ankunft am Veranstaltungsort ist mein erster Gang an der Bühne direkt zum Stage Manager. Nach kurzer Vorstellung wird noch einmal geklärt, ob alles passt und es Änderungen gibt. Wenn es keine extra Künstlerbetreuung gibt, erfolgt eine kurze Erklärung des Backstages, Parksituation und Ausweisdokumente durch das Stage Management.

Beim Change-over koordiniert das Stage Management den reibungslosen Umbau und achtet auf die Einhaltung der Zeiten. Dabei wird auch auf das Thema Sicherheit geachtet. Sind alle Fluchtwege auf der Bühne frei? Sind offensichtliche Gefahrenquellen zu erkennen? Wie ist die Wettersituation an der Bühne? Einmal mussten wir aufgrund von starkem Wind einen Auftritt abbrechen und das Stage Management hat dies in Verbindung mit dem Veranstalter und dem zuständigen Bühnenmeister koordiniert.

Stage Management Software: Stagetimer

Um das Stage Management in der Koordination und Kommunikation zu entlasten, gibt es mittlerweile einige praktische Software-Lösungen. Ich stelle nun im Folgenden die Software Stagetimer vor. Diese ist entweder als Webversion oder als App für macOS und Windows erhältlich. Es gibt eine kostenlose Version, die allerdings stark beschränkt ist. Die Pro Version kostet 180,- Euro im Jahr und die Vollversion 360,- Euro.

Stagetimer kann sowohl bei kleinen Events eingesetzt werden, als auch bei großen Produktionen. Es ist sehr einfach zu bedienen und die Firma stellt auf ihrer Homepage viele Erklärvideos und Anleitungen zur Verfügung. Mittlerweile wird die Software von Großkunden auf der ganzen Welt verwendet. Dazu zählen nicht nur Festivals und Konzerte, auch Musicals und große Firmen-Events verwenden Stagetimer. Ich selber habe die Software auf einem mittelgroßen Festival kennengelernt. Dort hat die Software das Stage Management unterstützt und ich war davon ziemlich begeistert.

Stagetimer enthält viele praktische Funktionen, die helfen, eine Veranstaltung zu koordinieren und live miteinander zu kommunizieren. In der Software ist eine Moderationsansicht, über die das Stage Management die Veranstaltung planen und live steuern kann. Die Software gibt dann ein Ansichtsfenster heraus, das auf bis zu 50 Geräten angezeigt werden kann (je nach Version). Durch einen Link kann einfach auf das Ansichtsfenster zugegriffen werden. So kann jeder Beteiligte einen QR-Code scannen und hat das Ansichtsfenster auf dem eigenen Smartphone.

In der Software wird der gesamte Ablauf einer Veranstaltung digital eingetragen. Jeder Punkt im Ablauf kann mit einem automatischen Countdown ausgestattet werden. Dieser lässt sich natürlich auch im Showbetrieb live angepasst. Eine weitere praktische Funktion ist die Möglichkeit, Textnachrichten zu versenden, je nach Wichtigkeit farblich markiert. Es ist auch möglich, Nachrichten an unterschiedliche Geräte zu versenden.

Mein erster Eindruck der Software im Live-Einsatz war durchweg positiv. Wir hatten sowohl an der Bühne, als auch im Backstage und am FOH-Bildschirme, auf denen wir das Ansichtsfenster sehen konnten. Dadurch hatten wir einen guten Überblick über den zeitlichen Ablauf und mussten nicht ständig auf die Uhr sehen. Auch die Künstler waren begeistert, da diese während ihres Auftritts so immer die Zeit im Blick hatten. Besonders spannend fand ich die Textfunktion im Live-Betrieb. Beispielsweise gab es immer einen Warnhinweis (Achtung: Pyro!) wenn die Flame Jets an der Bühnenkante verwendet wurden.

Zusammenfassend finde ich es eine sehr praktische Software, die ohne Vorkenntnisse und auf jedem Gerät verwendet werden kann. Sie entlastet die Kommunikation über audiogebundene Talkbacks und natürlich das Stage Management selber. Fragen nach zeitlichen Abläufen erledigen sich von selbst und die Veranstaltung kann pünktlich und koordiniert verlaufen.

Kommunikation und Intercom-Systeme

Kommunikation ist bei Veranstaltungen das A und O. Gewerke müssen sich intern und untereinander austauschen, Veranstalter treffen organisatorische Absprachen, die Security tauscht sich in Krisensituationen aus und koordiniert und Produktionen müssen sich schnell zurechtfinden. Neben modernen Software Lösungen gibt es natürlich absolute Klassiker in der Kommunikationstechnik, die auf Veranstaltungen nicht fehlen dürfen.

Am häufigsten auf Veranstaltungen verwendet sind: Funkgeräte. Diese dürfen nicht fehlen und gehören zur Standardausrüstung von VA-Firmen. Funkgeräte sind praktisch und ermöglichen Kommunikation über weite Strecken. Auch wenn sie manchmal etwas beim Arbeiten stören, sind sie doch unersetzlich. Bei großen Festivals sind Hunderte Funkgeräte lokal im Einsatz und dazu kommen noch viele Produktionen, die ihre eigenen Funkgeräte mitbringen. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Produktion auf einmal auf dem Catering-Kanal landet … Gutes Frequenzmanagement ist da enorm wichtig!

Dennoch haben Funkgeräte während einer Show so ihre Nachteile. Bei Rockkonzerten ist bei hoher Lautstärke am FOH aus dem Funkgerät nur wenig zu verstehen und im Theater oder bei einer Konferenz würde es extrem stören, wenn am Mischpult auf einmal ein lautes Funkgerät losgeht.

Intercom-Systeme (Kurzform für Intercommunication Systems) sind Systeme zur Kommunikation zwischen zwei oder mehr Parteien. In der Veranstaltungstechnik sind Intercom-Systeme entscheidend für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gewerken wie Licht, Ton, Bühne, Regie und Sicherheit. Sie gewährleisten reibungslose Abläufe während Proben und Aufführungen. Dabei geht es vor allem oft um die Kommunikation zwischen Stage Management, FOH und Monitorplatz. Wie viele Sprechstellen benötigt werden, kann je nach Veranstaltung individuell geplant werden.

Axxent Intercom Tiny 2 Set im Test

Einer der größten Anbieter von kabelgebundenen Intercom-Systemen bei Thomann ist die Firma Axxent. Die Systeme von Axxent sind in der Praxis etabliert und sind in unterschiedlichen Ausführungen als eine Art Baukastensystem zu haben. Die verschiedenen Sprechstellen werden in diesem Fall einfach mit einem XLR-Kabel verbunden. Um das System etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, haben wir von Thomann das Axxent Intercom Tiny 2 Set zum Testen bekommen. Ein System, das ich selber schon live im Einsatz erlebt habe.

Dieses besteht aus der CP100S Hauptstation und einem DP100 Beltpack. Außerdem werden zwei Headsets und eine Signalleuchte mitgeliefert. Das Set kommt gut verpackt an und ist schnell zusammengesetzt. Die Verbindung mit XLR-Kabeln ist einfach und relativ selbsterklärend. Falls doch Fragen aufkommen sollten, werden detaillierte Anleitungen mitgeliefert.

Die Signalleuchte ist durch langsames Aufleuchten in einer warmen Farbe nicht besonders auffällig. Bei Betätigen des CALL-Tasters an einem Gerät leuchtet die Signalleuchte auf und ebenfalls die CALL-Taster an den Geräten. Optional kann ein Signalton aktiviert werden. Dieser ist aber relativ laut und eher störend. Durch die Stellung des Schalters auf BUZZER-OFF wird der Ton aber einfach ausgeschaltet.

Das Axxent Intercom Tiny 2 Set lässt sich einfach erweitern, wenn mehrere Sprechwege benötigt werden. Durch den MS200 Master können zwei getrennte Sprechwege mit separaten Call-Funktionen betrieben werden.

Die mitgelieferten Headsets sitzen bequem und lassen sich individuell einstellen. Dabei handelt es sich um Einohr-Kopfhörer, die mit einem 4-Pol-Stecker an die Sprechstellen angeschlossen werden. Das Kabel am Headset hat eine Länge von 1,5 m, was in den meisten Fällen ausreichend ist. Der Kopfhörer besitzt einen ausgewogenen Klang und schirmt Umgebungsgeräusche ausreichend ab, so dass Sprache klar übertragen wird. Optional bietet Axxent auch Zweiohr-Kopfhörer zum Kauf an.

Die Headsets sitzen zwar gut am Kopf, lassen sich aber nicht besonders individuell einstellen. Das Mikrofon lässt sich nicht individuell verbiegen und vom Winkel anpassen. Es sitzt grundsätzlich schon sehr nah frontal am Mund, was für eine gute Übertragung der Sprache bei diesem Set aber durchaus wichtig ist. Ich persönlich habe da schon bequemere Headsets aufgehabt wie zum Beispiel die vom nächsten Intercom-System von Hollyland.

Die Headsets können an den Sprechstellen dauerhaft (ON) oder nur bei Betätigen eines Schalters (PTT) angeschaltet werden. An der Hauptstation ist außerdem ein Lautsprecher verbaut, der beliebig an- und ausgeschaltet werden kann. Das System ist wirklich einfach aufgebaut und läuft einwandfrei. Ich glaube gerade für Festinstallationen oder Einbau in einem Case ist es wirklich praktisch. Leider ist für die Hauptstation keine 19 Zoll Rack-Erweiterung dabei, um sie in ein Case oder Rack einbauen zu können. Ansonsten finde ich das System absolut überzeugend und gerade für Einsteiger in die Welt des Intercoms ist der günstige Preis sehr attraktiv.

Hollyland Solidcom C1 Pro HUB-8S im Test

Da kabelgebundene Intercom-Systeme nicht besonders viel Spielraum für Bewegungsfreiheit bieten, gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter von drahtlosen Systemen. Die Firma Hollyland bietet auf Thomann viele drahtlose Intercom-Sets an und stellt uns ein großes Set zur Verfügung.

Das Hollyland Solidcom C1 Pro HUB-8S besteht aus einer HUB-Station und acht Remote-Headsets. Das gesamte Set kommt in einem praktischen Transportkoffer, in dem auch alle Headsets Platz finden. Dadurch eignet sich das Intercom-System vor allem für mobile Einsätze. Direkt nach Öffnen des Koffers wird klar, Hollyland bietet ein Intercom-System der Premiumklasse. Nicht nur der stabile Koffer, das gesamte Material des Systems ist hochwertig verbaut und ist auf Langlebigkeit ausgerichtet.

Die Firma Hollyland bietet neben Intercom-Systemen auch Wireless-Video-Transmitter an und schneidet ihre Produkte etwas mehr für TV und Filmproduktionen zu, was aber nicht schlimm ist und auch für Live-Konzerte Vorteile haben kann. Auf der Hub-Station gibt es die Möglichkeit, einen Bildschirm und Funkempfänger für eine Videoübertragung zu befestigen. So kann beispielsweise die Totale einer Konzertbühne an den Monitor Platz oder Backstage (je nachdem wo die Hub-Station steht) gestreamt werden.

An der Hub-Station können zwei Antennen sicher befestigt werden und es werden im Set sogar zwei Ersatzantennen geliefert. Die Hub-Station bietet verschiedene Möglichkeiten von Netzwerkverbindungen über die RJ45-Anschlüsse und die Möglichkeit zum Zugriff über USB und auch USB-C. An der Hub-Station kann außerdem optional ein mitgeliefertes kabelgebundenes Headset angeschlossen werden. Die Lautstärke wird über einen Regler an der Station geregelt.

Ein praktisches Display ermöglicht alle nötigen Einstellungen. Im Home-Fenster werden alle Headsets angezeigt, ob sie gemutet sind und wie der Akkustand der Headsets ist. So hat man schnell eine praktische Übersicht. An der Hub-Station kann ausgewählt werden, mit wie vielen Kanälen gearbeitet werden soll. Zwei verschiedene Kanäle lassen sich parallel betreiben, die an der Station und an den Headsets mit Kanal A und Kanal B beschriftet sind. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen Announce-Button an der Station zu nutzen, um schnelle Mitteilungen an alle zu versenden.

Es wird eine Ladestation mit passenden Akkubatterien geliefert. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden und die Laufzeit der Akkus wird mit 10 Stunden angegeben. Die Akkus sind ein Eigenbau und es können leider keine regulären Batterien wie AA oder AAA verwendet werden. Ebenfalls ein wenig schade ist, dass nicht mehr Akkus geliefert werden und geladen werden können als es Headsets im Set gibt.

Das Hollyland Solidcom C1 Pro HUB-8S Intercom-System ist schnell zusammengebaut. Die Headsets sitzen absolut bequem. Es sind vermutlich die bequemsten, die ich bisher getragen habe! Die Größe der Headsets kann individuell eingestellt werden. Außerdem sind diese mit Zahlen direkt beschriftet und durchnummeriert. An der Außenseite des Hörers können alle nötigen Einstellungen vorgenommen werden.

Es gibt zwar kein Display, dafür aber einfach zu bedienende Köpfe. Es kann zwischen Kanal A und Kanal B gewählt oder beide genutzt werden. Die Lautstärke des Headsets lässt sich verändern und mittig gibt es einen Mute-Knopf. Beim Testen war es nicht immer einfach, den Mute-Knopf direkt zu treffen. Das hat manchmal ein paar Sekunden gedauert. Besonders positiv ist eine kleine LED vorne im Mikrofon des Headsets, die mit roter und grüner LED anzeigt, ob das Headset gemutet ist.

Ich finde das drahtlose Intercom-System von Hollyland absolut überzeugend und es eignet sich perfekt für den Einsatz im Profibereich. Die Materialien sind alle sehr gut verbaut und super stabil. Die Headsets sitzen bequem und das Mikrofon lässt sich individuell ausrichten. Zwar muss das Set für den Transport etwas auseinandergebaut werden, dafür bietet der Koffer optimalen Schutz für den mobilen Gebrauch.

