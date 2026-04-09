Moving Head überzeugt als Allrounder

Der Stairville BSW-100 LED BeamSpotWash ist ein kompakter Moving Head, der, wie die Typenbezeichnung bereits verrät, die drei Lampentypen Beam, Spot und Wash in einem Gerät vereint. Er ist für kleine bis mittlere Bühnen, Clubs, mobile DJs und Eventdienstleister konzipiert. Das Gerät positioniert sich als vielseitige All-in-one-Lösung mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kurz & knapp Was ist es? Stairville BSW-100, kompakter LED-Moving-Head mit Beam-, Spot- und Wash-Funktion für mobile und stationäre Anwendungen. 3-in-1-Prinzip: Vereint Beam, Spot und Wash in einem Gerät für vielseitige Einsätze.

Vereint Beam, Spot und Wash in einem Gerät für vielseitige Einsätze. Lichtleistung: 100-W-LED mit guter Durchsetzungskraft für Clubs und kleinere Bühnen.

100-W-LED mit guter Durchsetzungskraft für Clubs und kleinere Bühnen. Ausstattung: Farbrad, Gobos, Prisma und motorisierter Fokus sorgen für flexible Effekte.

Farbrad, Gobos, Prisma und motorisierter Fokus sorgen für flexible Effekte. Steuerung: DMX mit 17- oder 20-Kanal-Modus sowie Automatik- und Sound-to-Light-Programme.

DMX mit 17- oder 20-Kanal-Modus sowie Automatik- und Sound-to-Light-Programme. Preis-Leistung: Solide Verarbeitung mit kleiner Einschränkung bei der fehlenden Safety-Öse.

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Der Stairville BSW-100 im Überblick

Äußeres und Verarbeitung

Der Stairville BSW-100 LED BeamSpotWash präsentiert sich äußerlich als kompakter, klassisch aufgebauter Moving Head. Das schwarze Kunststoffgehäuse vermittelt einen soliden Eindruck. Der Kopf sitzt stabil in den beiden seitlichen Armen, die auf einer ausreichend breit dimensionierten Base montiert sind. Trotz der vergleichsweise geringen Abmessungen wirkt das Gerät nicht filigran, sondern robust genug für den mobilen Einsatz. Die Lüftungsschlitze sind unauffällig in das Design integriert und sorgen für eine kontinuierliche Wärmeabfuhr. Mit einer Abmessung von (H x B x T) 452 x 290 x 256 mm und einem Gewicht von 12 kg zeigt sich der Stairville BSW-100 kompakt und handlich.

An der Gerätebasis befinden sich sämtliche Anschlüsse sowie das Bedienelement. Die Stromversorgung erfolgt über einen PowerTwist-Ein- und -Ausgang. Für die Signalübertragung stehen DMX-Ein- und -Ausgänge in 3- und 5-poliger Ausführung zur Verfügung. Damit lässt sich der Moving Head problemlos in bestehende Lichtanlagen integrieren. Das rückseitige Bedienfeld besteht aus einem beleuchteten Display und mehreren Navigationstasten. Dort können DMX-Adresse, Betriebsmodi, Kanalmodi oder Stand-alone-Programme eingestellt werden.

Auch die äußere Verarbeitung macht einen soliden Eindruck. Der Kopf sitzt fest und wackelt nicht. Die Tragegriffe wirken ausreichend stabil. Leider fällt schnell auf, dass keine Öse zum Befestigen eines Safetys angebracht ist. Laut Hersteller darf die sekundäre Absturzsicherung entweder durch den Tragegriff oder durch die Öffnungen unter den Omega-Brackets geführt werden. Das empfinde ich als etwas ungeschickt. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Omega-Brackets mit Quick-Lock-Verschlüssen und ein PowerTwist-Kabel. Ebenfalls enthalten ist eine passende Bedienungsanleitung.

Leuchtmittel, Farben und Gobos

Im funktionalen Bereich zeigt sich die Vielseitigkeit des Stairville BSW-100. Wie die Typenbezeichnung bereits andeutet, vereint der Moving Head Beam-, Spot- und Wash-Eigenschaften in einem System. Die weiße 100-W-LED-Lichtquelle erzeugt eine durchsetzungsfähige Lichtausgabe mit hoher Brillanz. Im Beam-Modus arbeitet das Gerät mit einem engen Abstrahlwinkel und erzeugt scharf definierte Lichtstrahlen, die insbesondere in Verbindung mit Nebel oder Haze gut zur Geltung kommen. Der Spot-Modus ermöglicht die Projektion von Gobos mit ordentlicher Schärfe im Zentrum des Lichtkegels. Für zusätzliche Dynamik steht ein Prisma zur Verfügung, das den Lichtstrahl aufteilt und typische Multibeam-Effekte erzeugt. Die Lampe besitzt zudem einen motorisierten Fokus.

Die Farberzeugung erfolgt über ein Farbrad mit kräftigen, gesättigten Farben, die sich gut für Show- und Effektbeleuchtung eignen. Ergänzt wird das System durch ein Goborad mit verschiedenen statischen Mustern für strukturierte Projektionen und Bewegungseffekte. Die Farben sind kräftig und wirken durchsetzungsstark. Die Linse des Stairville BSW-100 macht einen hochwertigen Eindruck. Sie ist rund ausgeführt und verteilt das Licht der 100-W-LED gleichmäßig. Die Gobos und der motorisierte Fokus überzeugen im Praxiseinsatz. Typische Gobos sind enthalten und die Lampe lässt in diesem Funktionsumfang keine Wünsche offen.

Motor und Lüfter

Die Pan- und Tilt-Bewegungen erfolgen zügig und präzise. Schnelle Positionswechsel sind ebenso möglich wie ruhig programmierte Fahrten. Für unterschiedliche Anwendungen stehen mehrere DMX-Kanalmodi zur Verfügung, sodass sowohl einfache als auch detaillierte Steuerungen möglich sind. Zusätzlich bietet das Gerät Automatikprogramme sowie einen musikgesteuerten Modus. Dieser ist besonders für kleinere Veranstaltungen ohne separates Lichtpult interessant.

Der Lüfter des Stairville BSW-100 ist zwar zu hören, erfüllt jedoch seinen Zweck und kühlt das Gerät zuverlässig herunter. Er war im Praxistest nicht besonders laut, könnte jedoch in ruhigen Theaterumgebungen störend sein. Dennoch ist er deutlich leiser als bei anderen Moving Heads in dieser Preisklasse, die ich bisher gesehen habe. Zusätzlich besitzt der Stairville BSW-100 auf der Rückseite des Kopfes einen aktiven Lüfter. Die maximale Leistungsaufnahme wird vom Hersteller mit 189 W angegeben.

Steuerung und Programme

Das Menü ist übersichtlich aufgebaut und ich konnte schnell alle nötigen Einstellungen finden. Der Moving Head kann im 17- oder 20-Kanal-Modus per DMX angesteuert werden. Er besitzt zudem automatische Programme und eine Sound-to-Light-Funktion. Außerdem kann das Gerät im Master- oder Slave-Modus betrieben werden. Für meinen Test habe ich den 20-Kanal-Modus ausgewählt und eine passende Licht-Software angeschlossen.

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Stairville BSW-100: Eigener Eindruck im Test

Ich konnte den Stairville BSW-100 nach dem Anschließen und Adressieren sofort vollständig ansteuern. Zunächst habe ich Beam-Effekte erzeugt und anschließend Spot-Effekte mit verschiedenen Gobos. Der Unterschied ist auf den Bildern zu sehen.

Mit der Bedienung war ich völlig zufrieden. Die Lampe arbeitet zuverlässig. Mängel oder störende Elemente sind mir nicht aufgefallen. Im Gegenteil konnte mich der Moving Head schnell überzeugen.

Insgesamt zeigt sich der Stairville BSW-100 als kompakter, solide verarbeiteter und vielseitiger Moving Head. Durch die Kombination aus Beam-, Spot- und Wash-Funktion deckt er ein breites Einsatzspektrum ab. Er eignet sich besonders für mobile Dienstleister, Clubs und kleinere Bühnen.

Gründe für einen BSW-Moving-Head

Ein BSW-Moving-Head wie der Stairville BSW-100 vereint mehrere Beleuchtungsdisziplinen in einem einzigen Gerät und bietet dadurch entscheidende Vorteile im praktischen Einsatz. Klassische Moving Heads sind häufig auf eine Funktion spezialisiert, etwa als reiner Beam für scharfe Strahlen oder als Wash für flächige Ausleuchtung. Ein BSW-System kombiniert hingegen Beam, Spot und Wash in einer kompakten Einheit. Das erhöht die gestalterische Flexibilität erheblich. Mit nur einem Scheinwerfer lassen sich eng gebündelte Effektstrahlen, strukturierte Gobo-Projektionen sowie flächige Lichtstimmungen realisieren.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Effizienz. Anstatt mehrere unterschiedliche Gerätetypen transportieren, montieren und verkabeln zu müssen, genügt ein einzelnes Fixture, um verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Das spart Platz auf Traversen und Stativen, reduziert das Gesamtgewicht beim Transport und vereinfacht den Aufbau erheblich. Besonders für mobile Dienstleister, DJs oder kleinere Produktionen mit begrenztem Rigging-Budget ist dieser Aspekt von großer Bedeutung.

Alternativen zum Stairville BSW-100

Stairville BSW‑350 LED