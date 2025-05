Leistungsstarke Lichteffekt-Bar mit Laser

Die Stairville LED BossFX-1 Pro Bundle Complete ist eine vielseitige Lichteffekt-Bar, die speziell für mobile DJs, Bands und kleine Bühnen konzipiert wurde. Sie kombiniert mehrere Lichteffekte in einem kompakten und einfach zu bedienenden Gerät, wodurch beeindruckende Lichtshows ohne großen Aufwand möglich sind. Dank leistungsstarker LEDs, verschiedener Steuerungsmodi und der robusten Bauweise eignet sich das System sowohl für den professionellen Einsatz als auch für anspruchsvolle Hobbyanwender.

Kurz & knapp Vielseitige Effekte sorgen für beeindruckende Lichtshows aus Derby, UV, Strobe, Wash und Laser.

sorgen für beeindruckende Lichtshows aus Derby, UV, Strobe, Wash und Laser. Einfache Bedienung über DMX, Musiksteuerung, Automatikprogramme oder IR-Fernbedienung.

über DMX, Musiksteuerung, Automatikprogramme oder IR-Fernbedienung. Kompaktes Komplettset inklusive Stativ, Tasche und Fußschalter – ideal für mobile Einsätze.

inklusive Stativ, Tasche und Fußschalter – ideal für mobile Einsätze. Pflicht für Laserschutzbeauftragten bei Einsatz des Klasse-3R-Lasers beachten.

bei Einsatz des Klasse-3R-Lasers beachten. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis trotz kleiner Schwächen wie hörbarer Lüfter und kurzer Netzkabel.

Affiliate Links Stairville LED BossFx-1 Pro Bundle Comple Kundenbewertung: (243) 359,00€ bei Showtec Laser Remote Interlock Kundenbewertung: (222) 28,00€ bei

ANZEIGE

Das Stairville LED BossFX-1 Pro Bundle Complete

Die Stairville LED BossFX-1 Pro Lichtbar bietet vier verschiedene Lichteffekte zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Im Bundle ist sämtliches Zubehör enthalten, das für den sofortigen Einsatz benötigt wird. Ob die Lichtbar tatsächlich überzeugen kann, erfahrt ihr in diesem Test.

Die Lichteffekt-Bar besteht aus einem robusten Metallgehäuse und lässt sich auf einem stabilen Stativ montieren. Die maximale Höhe beträgt 2,5 m, das Gesamtgewicht liegt bei 8,8 kg. Integriert sind mehrere Lichtquellen, die unterschiedliche Effekte erzeugen. Alle Komponenten sind so angeordnet, dass sie eine möglichst breite Lichtabdeckung ermöglichen und den gesamten Veranstaltungsraum mit dynamischen Farben und Mustern ausleuchten.

Das Stairville LED BossFX-1 Pro Bundle Complete wird inklusive eines Funkfußschalters und einer IR-Fernbedienung geliefert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Montagebügel zu befestigen, um die Lichteffekt-Bar beispielsweise an einer Traverse zu montieren.

Auf der Rückseite befinden sich diverse Anschlussmöglichkeiten sowie ein Display für alle notwendigen Einstellungen. Die Lichteffekt-Bar verfügt über einen IEC-Power-Ein- und -Ausgang sowie einen 3-poligen DMX-Ein- und -Ausgang. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Remote-Steuerung anzuschließen und die Sensitivität des eingebauten Mikrofons zu regulieren. Natürlich darf auch der Interlock-Stecker für den integrierten Laser nicht fehlen – dazu später mehr.

Die Lichteffekt-Bar kann über DMX in 3, 5, 10 oder 28 Kanälen, mit der mitgelieferten IR-Fernbedienung oder dem Funkfußschalter angesteuert werden. Außerdem stehen zahlreiche automatische Programme sowie die Möglichkeit der musikgesteuerten Wiedergabe über ein integriertes Mikrofon zur Verfügung. Das Gerät kann zusätzlich im Master- oder Slave-Modus betrieben werden. Sämtliche Einstellungen lassen sich bequem über das integrierte Display vornehmen.

Lichteffekte der Stairville LED BossFX-1 Pro Bundle Complete

LED-Derby-Effekt

Zwei Derby-Effektstrahler mit 12× 3W RGB-LEDs erzeugen bewegte, farbige Lichtstrahlen, die sich über den Raum verteilen. Dies ist ideal für dynamische Lichteffekte, die die Tanzfläche vollständig ausleuchten.

LED-Strobe-Blinder

Die integrierten 4× 2 W Stroboskop-LEDs erzeugen kraftvolle Blitzeffekte in Weiß oder UV, die den Rhythmus der Musik eindrucksvoll betonen. Die Blitzfrequenz lässt sich individuell anpassen, um unterschiedliche Stimmungen und Atmosphären gezielt zu unterstreichen.

UV- & LED-Effekt

Zwei leistungsstarke 12× 9 W UV-RGB-LEDs erzeugen intensive Schwarzlicht-Effekte, tauchen den Raum in kräftige Farben und eignen sich ideal für die Bühnen- oder Ambientebeleuchtung.

ANZEIGE

Laser-Effekt

Die Stairville LED BossFX-1 Pro Bundle Complete ist mit einem Laser der Klasse 3R in Rot und Grün ausgestattet. Dieser verfügt über eine Leistung von 100 mW bei 650 nm (Rot) und 30 mW bei 532 nm (Grün).

Hinweise zum Betrieb von Lasern der Klasse 3R

Der Einsatz von Laser-Effekten bei Veranstaltungen unterliegt in Deutschland strengen Vorschriften. Diese sind unter anderem in der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) sowie in den Technischen Regeln zur Arbeitsschutzverordnung – Laserstrahlung (TROS Laserstrahlung) geregelt. Zusätzlich gilt die internationale Norm für Lasersicherheit, die DIN EN 60825-1.

Laut dieser Vorschriften ist bei der Verwendung von Lasern der Klasse 3R im gewerblichen oder öffentlichen Bereich ein Laserschutzbeauftragter erforderlich. Dieser muss eine entsprechende qualifizierte Schulung nachweisen können. Darüber hinaus muss der Laser mit einer deutlichen Warnbeschilderung versehen sein. Laserstrahlen dürfen weder auf Augenhöhe noch in Richtung des Publikums gerichtet werden. Auch Reflexionen oder Spiegelungen, die unkontrolliert ins Publikum gelangen könnten, sind zu vermeiden.

Beim Betrieb des Lasers der Stairville LED BossFX-1 Pro Bundle Complete ist außerdem ein Notausschalter erforderlich. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Für unseren Test haben wir einen entsprechenden Notausschalter von Thomann verwendet.

Affiliate Links Showtec Laser Remote Interlock Kundenbewertung: (222) 28,00€ bei

Zwar liegt dem Gerät ein Interlock-Stecker bei, mit dem sich der Laser grundsätzlich betriebsbereit schalten lässt. Der mitgelieferte Stecker befindet sich jedoch im nicht überbrückten Zustand und schließt den Kontakt für den Laserbetrieb nicht automatisch. Es wird dringend davon abgeraten, den Interlock-Stecker eigenmächtig zu überbrücken, um den Laser dauerhaft zu aktivieren. Stattdessen wird aus Sicherheits- und Haftungsgründen ausdrücklich die Verwendung eines zertifizierten Notausschalters empfohlen.

Praxis

Das Set wird gut verpackt und vollständig geliefert. Für das Stativ ist eine Tragetasche im Lieferumfang enthalten, die Lichtbar selbst wird in einem Tragekoffer geliefert. Zwar handelt es sich nicht um ein Hardcase, dennoch ist der Koffer sehr stabil und gewährleistet einen sicheren Transport der Lichtbar. Zusätzlich lassen sich Kabel und der Fußschalter bequem in der Tasche verstauen.

Die Verarbeitung der Leuchten wirkt insgesamt ordentlich und stabil, wobei die Materialwahl natürlich dem Preisniveau entspricht.

Die Montage der Lichtbar auf dem Stativ gestaltet sich einfach. Ein Nachteil: Die Befestigungsschraube der Halterung drückt direkt auf das Stativrohr und hinterlässt dabei sichtbare Kratzer. Bei regelmäßiger Nutzung kann das Stativ dadurch deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden.

Das mitgelieferte Stromkabel fällt aus praktischer Sicht etwas kurz aus – selbst bei niedriger Stativhöhe reicht es oft nicht bis zum Boden.

Die integrierten Lüfter der Lichtbar sind zwar hörbar, jedoch nicht übermäßig laut. Bei lauter Musik spielt das keine Rolle. In ruhigeren Szenarien wie bei Theateraufführungen, Sprachbeschallung oder Hintergrundmusik in kleinen Räumen kann das Lüftergeräusch jedoch als störend empfunden werden.

Erster Eindruck im Testbetrieb

Beim ersten Test der internen Programme wird schnell klar: Die Lichtbar überzeugt auf ganzer Linie. Obwohl ich normalerweise kein großer Fan von vorkonfigurierten Lichtbars bin, da die Effekte oft billig wirken, war ich in diesem Fall positiv überrascht.

Die zentralen LEDs und die Derby-Effekte ergänzen sich hervorragend und erzeugen gemeinsam ein dynamisches Lichtbild. Unterstützt wird das Ganze durch die Strobe-Blinder, die zusätzliche Akzente setzen. Die Automatikprogramme erzeugen stimmige Lichtstimmungen und sorgen für Abwechslung, ohne überladen zu wirken.

Als ich schließlich den Laser-Effekt hinzugeschaltet habe, war ich endgültig überzeugt: Die Lichtbar bietet ein beeindruckendes Gesamtpaket, das weit über die Erwartungen an ein kompaktes System dieser Preisklasse hinausgeht.

Der Laser erzeugt eindrucksvolle Farbeffekte mit roten und grünen Lichtstrahlen, die sich jeweils auch bewegen lassen. Die Ausrichtung des Lasers kann mechanisch über eine Schraube justiert werden, sodass der Strahl nach oben oder unten gelenkt werden kann.

Auch im musikgesteuerten Modus weiß der Laser zu überzeugen: Passend zum Beat taucht er den Raum in ein Spiel aus bewegten Lichtstrahlen, das eine atmosphärische Ergänzung zu den anderen Effekten darstellt.

Laufen alle Effekte der Stairville LED BossFX-1 Pro Lichtbar gleichzeitig, entsteht ein stimmungsvolles Gesamtbild, das wirklich überzeugt. Über die DMX-Steuerung lassen sich die einzelnen Effekte gezielt ansteuern und individuell kombinieren.

Die Auswahl der integrierten Lichteffekte ist gut durchdacht: Es lassen sich sowohl großflächige Lichtatmosphären erzeugen als auch bewegte Strahlen- und Punkt-Effekte darstellen. Auch Strobe-Effekte können gezielt eingesetzt werden, etwa zur Betonung des Beats oder einzelner musikalischer Akzente.

Üblicherweise kommen Lichtbars wie diese häufig bei DJs oder Entertainern zum Einsatz – und auch in diesem Fall eignet sich die Stairville LED BossFX-1 Pro hervorragend für diese Zielgruppen. Darüber hinaus ist sie jedoch ebenso für kleine Bands oder Solo-Künstler empfehlenswert, die sowohl musikbetonte Lichteffekte als auch stimmungsvolle Lichtatmosphären auf der Bühne erzeugen möchten.

Der einfache Aufbau, die kompakte Bauform und die flexiblen Steuerungsmöglichkeiten machen das System besonders benutzerfreundlich und vielseitig einsetzbar. Auch wenn ich persönlich kein großer Fan von vorkonfigurierten Lichtbars bin, hat mich dieses Modell positiv überrascht. Die kleineren Schwächen – etwa das etwas kurze Stromkabel oder die mechanische Befestigung am Stativ – sind angesichts des sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnisses gut zu verschmerzen.

Alternativen

Chauvet DJ GigBAR Move + ILS

Das Lichteffekt-Bundle von Chauvet ist eine direkte Alternative zum Stairville LED BossFX-1 Pro Bundle Complete. Es beinhaltet unter anderem zwei 32 W LED-Moving-Heads sowie Derby-LEDs, zwei PAR-LEDs, Strobe-LEDs und einen Laser der Klasse 3R. Auch bei den technischen Steuerungsoptionen – DMX, Automatikmodus, Musiksteuerung und IR-Fernbedienung – zeigt sich eine hohe Übereinstimmung. Ein Stativ und eine Transporttasche sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Affiliate Links Chauvet DJ GigBAR Move + ILS Kundenbewertung: (15) 1.109,00€ bei

Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set

Das Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set ist ein kompaktes 4-in-1-Lichtsystem, das Laser, Derby-Effekte, LED-Spots und Strobe-LEDs kombiniert und somit für eindrucksvolle Lichtshows sorgt. Die Steuerung erfolgt flexibel über DMX, Automatikmodus, musikgesteuerte Programme oder die mitgelieferte IR-Fernbedienung.

Das Set besteht aus einem Laser, zwei rotierenden LED-Mushrooms, vier LED-Spots sowie UV-Strobe-LEDs. Da der integrierte Laser der Klasse 2M zugeordnet ist, wird kein Laserschutzbeauftragter benötigt – ein Vorteil gegenüber Systemen mit Lasern der Klasse 3R.

Affiliate Links Eurolite LED KLS Laser Bar FX Light Set Kundenbewertung: (21) 432,00€ bei

Wer sich noch mehr mit dem Thema Laser beschäftigen möchte und nach günstigen Einsteigergeräten sucht, findet bei Thomann viele Geräte. Die meisten davon fallen leider mindestens unter die Laserklasse 3R oder 3B. In beiden muss ein Laserschutzbeauftragter gestellt werden. Dennoch gibt es einige Geräte, die niedrigere Laserklassen verwenden. Hier sind zwei Beispiele, aber ein Blick in die Laserkategorie auf Thomann lohnt sich.

Laserworld EL-230RGB MKII

Der Laserworld EL-230RGB MKII ist ein kompaktes RGB-Lasersystem mit einer Gesamtleistung von bis zu 230 mW. Er kombiniert einen roten Laser (100 mW / 650 nm), einen grünen Laser (40 mW / 532 nm) und einen blauen Laser (90 mW / 445 nm). Mit rund 50 vorprogrammierten Mustern sowie Steuerungsoptionen über DMX, Musiksteuerung oder den Standalone-Modus eignet sich das Gerät besonders für Einsteiger, mobile Anwendungen, Bars, kleine Clubs, private Feiern oder den Heimgebrauch.

Affiliate Links Laserworld EL-230RGB MKII Kundenbewertung: (105) 149,00€ bei

Eurolite LED Compact Multi FX Laser Bar

Die Eurolite LED Compact Multi FX Laser Bar ist ein vielseitiges 4-in-1-Lichteffekt-System, das Laser, Derby-Effekte, LED-Spots und Stroboskope in einem kompakten Gerät vereint. Sie eignet sich besonders für dynamische Lichtshows auf kleinen bis mittelgroßen Bühnen.

Der integrierte Laser der Klasse 2M kann ohne Laserschutzbeauftragten betrieben werden, was die Handhabung im mobilen oder semi-professionellen Bereich deutlich vereinfacht.