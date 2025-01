Einzigartiger Vintage-Look mit dekorativer DMX-Lampe

Die Stairville LED Vintage Bowl liefert einen dekorativen Vintage-Look für eine besondere Atmosphäre. Egal ob klassische Konzertbühne, Club oder andere Events, die DMX-Lampe bietet überall einen besonderen Look. Auffällig ist der große, runde Reflektor mit durchlässigem Netzgitter, der die kräftigen Farben der LED stilvoll dämpft. Der einzigartige Vintage-Look, der dadurch entsteht, ist ein echter Hingucker. Wir testen die Stairville LED Vintage Bowl auf der Bühne und lassen uns selbst überzeugen.

Die Stairville LED Vintage Bowl 30

Die Thomann-Eigenmarke Stairville ist ein etabliertes Label, das Scheinwerfer, bewegtes Licht, Theaterbeleuchtung, Nebelmaschinen, Steuerelektronik und jegliches Zubehör im Lichtbereich anbietet. Kleiner Insider: Laut Thomann stellt der Name „Stairville“ eine Übersetzung von „Treppendorf“ ins Englische dar.

Wer einen echten Hingucker auf der Bühne haben möchte, ist bei der Stairville LED Vintage Bowl genau richtig. Die dekorative Lampe fällt durch ihren runden Reflektor auf, der das Licht der LED dämpft. In diesem Test verwenden wir das Modell mit 30 cm Durchmesser. Die größere Variante gibt es auch mit 50 cm Durchmesser und entsprechend stärkerer LED-Lampe.

Das Äußere der Lampe besteht aus einem stabilen Metallgehäuse, das von einem doppelten Metallbügel gehalten wird. Damit kann die Stairville LED Vintage Bowl entweder aufgestellt, an einer Traverse aufgehängt oder auf einem Stativ montiert werden. Der Neigungsgrad lässt sich dank des festen Metallbügels stufenlos einstellen, was die Lampe äußerst flexibel macht. Mit dem Bügel hat die Lampe eine Abmessung von (B x H x T) 310 x 430 x 200 mm und wiegt 2,9 kg.

Auf der Rückseite befinden sich alle erforderlichen Anschlüsse. Die Stairville LED Vintage Bowl wird über einen Power-Twist-Stecker mit Strom versorgt, was eine sichere Stromversorgung gewährleistet. Zudem gibt es einen Power-Out-Anschluss, um mehrere Lampen durchschleifen zu können. Das benötigte Netzteil wird natürlich mitgeliefert. Darunter befinden sich die DMX-In- und DMX-Out-Buchsen sowie eine Halterung für ein Sicherungsseil. Ein großes Display und entsprechende Knöpfe ermöglichen alle nötigen Einstellungen im Menü.

Die eingebaute RGBA-LED liefert mit 40 Watt die erforderliche Leistung, damit die Stairville LED Vintage Bowl auch auf der Bühne Wirkung entfalten kann. Die Lampe kann per DMX im Vier-, Sechs- oder Acht-Kanalmodus betrieben werden. Vor allem im Acht-Kanalmodus bietet das Gerät viele Einstellungsmöglichkeiten.

Auf den ersten vier DMX-Kanälen liegen die Einzelfarben, Kanal fünf beherbergt die Farbmakros. Auf dem sechsten Kanal liegen Stroboskopeffekte mit ansteigender Geschwindigkeit. Der siebte Kanal ist für Fades, Automatikprogramme sowie die Sound-to-Light-Funktion zuständig. Mit dem achten Kanal wird die Gesamthelligkeit eingestellt. Alternativ kann die Stairville LED Vintage Bowl im Sound-to-Light-Modus oder mit insgesamt 42 automatischen Farbwechsel- und Fade-Programmen verwendet werden. Die Empfindlichkeit des Mikrofons lässt sich am Gerät anpassen. Auch statische Farben und der Master-Slave-Modus sind möglich.

Die Stairville LED Vintage Bowl 30 im Test

Der erste Eindruck

Die Stairville LED Vintage Bowl 30 wird sicher verpackt und vollständig geliefert. Die Montage des Bügels ist problemlos möglich. Zum Testen habe ich zwei Lampen erhalten. Auf einer der Lampen waren vorne im Gitternetz einige Dellen zu sehen. Diese fallen zwar aus der Ferne nicht auf, sind aber dennoch ärgerlich. Grundsätzlich finde ich die Verarbeitungsqualität im Verhältnis zum Preis jedoch gut, und es waren keine weiteren Mängel sichtbar.

Beim ersten Testen der Farb- und Fade-Programme fiel mir auf, dass die Lampe auf dem Bügel nicht wirklich sicher und stabil steht. Da der Bügel sich nicht spreizen lässt, kippt die Lampe leicht nach vorne. Auf einer wackeligen Bühne wäre wohl eine Bodenplatte notwendig, um die Lampe sicher zu platzieren. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Lampe ohnehin eher aufgehängt oder auf einem Stativ befestigt wird, da der Reflektor auf dem Boden aufgrund der geringen Sichtbarkeit weniger zur Geltung kommt. Daher habe ich die Stairville LED Vintage Bowl an einem Stativ befestigt, wo sich der Metallbügel und die stufenlose Neigungsverstellung als sehr nützlich erwiesen.

Die inneren Werte der Lampe

Um die Wirkung der Lampe zu testen, habe ich die Farb- und Fade-Programme ausgewählt. Die Lichtwirkung durch das Gitternetz ist besonders: Es dämpft die LED und sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der Reflektor lässt die LED-Farben schön erstrahlen und gibt sie warm und weich wieder. Durch das Gitternetz ist der direkte Blick in die LED nicht störend oder blendend, da das Licht ausreichend gedämpft wird.

Die eingebauten Programme bieten eine große Auswahl und sind vielfältig gestaltet. Der Sound-to-Light-Modus funktionierte ebenfalls, obwohl die Empfindlichkeit des Mikrofons kaum Auswirkungen auf die Farben und Fades der Lampe hatte. Im DMX-Betrieb lassen sich die Farben sehr genau einstellen. Der Acht-Kanalmodus lohnt sich besonders, da der Reflektor bestimmte Farben etwas wärmer erscheinen lässt. Es fiel mir auf, dass Farben auch dann warm wirken, wenn etwas Weiß hinzugemischt wird.

Die Stairville LED Vintage Bowl auf der Bühne

Der Praxistest erfolgte auf einem Konzert der deutschen Pop-Band Bruchbude. Beim Jahresabschlusskonzert, das ich technisch betreute, kamen die Lampen zum Einsatz. Die Band verwendet eine vorprogrammierte Lichtshow in Lightkey, die über Ableton angesteuert wird. Auf der Bühne habe ich dann das gesamte Ergebnis erstmals gesehen. Die Lampen waren auf Stativen hinter der Band befestigt und passten optimal in das eher auf Vintage-Look ausgerichtete Gesamtkonzept der Band.

Die Wirkung war beeindruckend, und ich war absolut begeistert. Selbst für einen größeren Club waren die Stairville LED Vintage Bowl 30 in ihrer Größe und Leistung völlig ausreichend. Obwohl ich das nächste Mal doch eher die größere Variante mit 50cm Durchmesser nehmen würde, um einen noch größeren Effekt zu haben. Mein Fazit: Optisch eine echte Bereicherung und eine gute Effektlampe für die Bühne.

Besondere Hingucker auf der Bühne – (k)ein Muss?

Viele Künstler, Bands und Produktionen wünschen sich eine einzigartige und besondere Lichtshow auf der Bühne. Besonders interessant wird es, wenn neben klassischen Lampentypen wie Moving Heads, LED-Spots und Bars sowie konventionellen Leuchtmitteln auch Lampen verwendet werden, die durch ihr Aussehen und ihre Wirkung auffallen. Sie werden so Teil des Bühnendesigns und sollen bewusst Aufmerksamkeit erzeugen. Ein paar schlichtere Klassiker sind Blinder und Sunstrips, die durch ihre warmen Leuchtmittel schöne Effekte für die Bühne bieten.

Auch konventionelle Lampen können als Teil des Bühnendesigns eingesetzt werden, wie bei der deutschen Pop-Band Provinz in ihrem Bühnenbild für die Festivalsaison 2023. In diesem Musikvideo vom Frequency Festival 2023, sind Theaterscheinwerfer und Blinder auf Stativen im Bühnenhintergrund vor einem großen orangenen Backdrop zu sehen.

Die Firma Varytec bietet LED-basierte Lampen an, die durch ein besonderes Design und interessante Lichtwirkung auffallen – eine Mischung aus Blinder und LED-Lampe mit eingebautem Reflektor, ähnlich wie bei der Stairville LED Vintage Bowl mit durchlässigem Gitternetz.

Ein weiterer Klassiker ist die Discokugel, die zwar zunächst an Kneipen und Discos erinnert, aber richtig inszeniert einen schönen atmosphärischen Effekt haben kann. So erzeugt sie bei Hans Zimmer Live, während das Orchester den Soundtrack von Interstellar spielt, einen Sternenhimmel in der Arena.