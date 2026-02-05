Klassischer LED-Beam-Moving-Head

Wir testen den Stairville MH 100 Beam und prüfen, ob er den aktuellen Standards noch entspricht. Kann er den Autor überzeugen? Ein klassischer LED-Beam-Moving-Head der älteren Generation, der einen kräftigen Lichtstrahl und satte Farben verspricht.

Kurz & knapp Test: Stairville MH 100 Beam, LED-Beam-Moving-Head, klassischer RGBW-Effektstrahler mit kompakter Bauform Kompakte Bauweise: Leicht, mobil und mit praktischen Montagemöglichkeiten für flexible Einsätze.

Leicht, mobil und mit praktischen Montagemöglichkeiten für flexible Einsätze. Solide Ausstattung: DMX-Steuerung, Automatikprogramme, Sound-to-Light und Master/Slave-Modus inklusive.

DMX-Steuerung, Automatikprogramme, Sound-to-Light und Master/Slave-Modus inklusive. Lichtleistung: Kräftiger, gebündelter Strahl mit klarer Beam-Charakteristik, aber erkennbaren Farb-LEDs aus der Nähe.

Kräftiger, gebündelter Strahl mit klarer Beam-Charakteristik, aber erkennbaren Farb-LEDs aus der Nähe. Preis-Leistung: Für einfache Anwendungen noch gut nutzbar, aber technisch nicht mehr ganz zeitgemäß.

Ein Überblick über den Stairville MH 100 Beam

Der Stairville MH 100 Beam ist ein kompakter LED-Moving-Head, der sich optisch an der klassischen Bauform kleiner Beam-Effekte orientiert. Das Gehäuse besteht überwiegend aus Kunststoffelementen. Er wiegt lediglich 4,9 kg und hat die Abmessungen von 320 × 260 × 148 mm (H × B × T).

Mit seinem vergleichsweise geringen Gewicht und den kompakten Abmessungen eignet sich der Moving-Head sowohl für feste Installationen als auch für den Transport im mobilen Betrieb. Die Montage erfolgt über zwei Omega-Bracket-Aufnahmen an der Unterseite der Base, die eine schnelle Befestigung an Traversen oder Stativen ermöglichen. Alternativ kann das Gerät auch stehend auf ebenem Untergrund betrieben werden, beispielsweise auf DJ-Tischen oder Podesten.

Der Kopf des Moving-Heads ist klar vom Sockel getrennt und beherbergt die optische Einheit. Die Frontlinse ist zentral angeordnet und leicht vertieft. Lüftungsschlitze zur Wärmeabfuhr sind seitlich und rückwärtig im Gehäuse integriert und fallen optisch kaum auf.

Anschlüsse und Bedienelemente

Auf der Rückseite der Base befinden sich sämtliche Anschlüsse sowie das Bedienfeld. Zur Steuerung über DMX stehen jeweils ein DMX-Eingang und ein DMX-Ausgang in 3-poliger Ausführung zur Verfügung. Damit lässt sich das Gerät problemlos in bestehende DMX-Ketten integrieren oder an weitere Scheinwerfer durchschleifen.

Die Stromversorgung erfolgt über Power-Twist-Anschlüsse, ebenfalls mit Ein- und Ausgang. Diese ermöglichen nicht nur eine sichere Netzverbindung, sondern auch das Weiterleiten der Versorgungsspannung an nachfolgende Geräte, was insbesondere den Verkabelungsaufwand bei der Verwendung mehrerer Moving-Heads reduzieren kann. Die Spannungsversorgung ist für einen weiten Eingangsbereich ausgelegt und erlaubt so den Betrieb in unterschiedlichen Stromnetzen.

Zentral über den Anschlüssen befindet sich ein kleines digitales Display mit vier Bedientasten. Über dieses Menü lassen sich sämtliche grundlegenden Einstellungen vornehmen, darunter die Wahl des Betriebsmodus, die DMX-Startadresse sowie verschiedene automatische Programme. Die Menüführung ist funktional und übersichtlich gehalten, richtet sich jedoch klar an Anwender mit grundlegenden Kenntnissen im Umgang mit Lichttechnik.

Lichtquelle und optisches System

Als Lichtquelle setzt der Stairville MH 100 Beam auf insgesamt 36 LEDs mit jeweils 3 W Leistung. Diese sind in die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß aufgeteilt und ermöglichen gemeinsam eine additive RGBW-Farbmischung. Durch die Kombination aus mehreren LEDs und einer engen Optik entsteht also ein sehr gebündelter Lichtstrahl, der für Beam-Effekte konzipiert ist.

Der Abstrahlwinkel beträgt etwa 8 Grad und sorgt dafür, dass der Lichtstrahl auch über größere Entfernungen klar definiert bleibt. Besonders in Verbindung mit Nebel oder Haze wird der typische Beam-Charakter deutlich sichtbar. Die Lichtausgabe ist auf Effektbeleuchtung ausgelegt und weniger auf flächige Ausleuchtung, was sich bereits aus der Bauform und der optischen Konzeption ergibt.

Der MH 100 Beam verfügt über motorisierte Pan- und Tilt-Achsen. Der horizontale Schwenkbereich (Pan) ist großzügig ausgelegt und erlaubt Drehungen von bis zu 630 Grad, während der vertikale Neigebereich (Tilt) etwa 220 Grad abdeckt. Diese Bewegungsfreiheit ermöglicht es, den Lichtstrahl flexibel im Raum zu positionieren und dynamische Bewegungsabläufe zu realisieren. Die Bewegungen lassen sich sowohl schnell und impulsiv als auch langsam und fließend ausführen – abhängig von der Steuerung und den gewählten Einstellungen.

Steuerungs- und Betriebsmodi

Der Stairville MH 100 Beam bietet mehrere Steuerungsoptionen, um unterschiedlichen Einsatzszenarien gerecht zu werden.

Im DMX-Modus lässt sich das Gerät vollständig über einen externen Licht-Controller steuern. Hierbei stehen unterschiedliche Kanalmodi zur Verfügung, die entweder eine kompakte Steuerung mit grundlegenden Funktionen oder eine detailliertere Kontrolle über einzelne Parameter ermöglichen. Zu den steuerbaren Funktionen zählen unter anderem Pan, Tilt, Dimmer, Farbmischung, Shutter sowie verschiedene interne Effekte.

Zusätzlich verfügt der MH 100 Beam über integrierte Automatikprogramme. Diese erzeugen vorgefertigte Bewegungs- und Farbabläufe und können ohne externe Steuerung genutzt werden. Die Programme lassen sich direkt über das Menü auswählen und eignen sich insbesondere für einfache Setups oder den schnellen Einsatz ohne Lichtpult.

Im musikgesteuerten Betrieb reagiert der Moving-Head auf Audiosignale aus der Umgebung. Ein integriertes Mikrofon analysiert die Musik und steuert Bewegungen sowie Farbwechsel entsprechend. Dieser Modus richtet sich vor allem an Anwender, die ohne DMX-Controller arbeiten und dennoch eine gewisse Synchronisation zur Musik wünschen.

Für den Einsatz mehrerer Geräte bietet der MH 100 Beam einen Master-/Slave-Modus. Dabei gibt ein Gerät die Steuerbefehle vor, während weitere Geräte diese automatisch übernehmen. Auf diese Weise lassen sich mehrere Moving-Heads synchron betreiben, ohne dass eine externe Steuerung erforderlich ist.

Praxis: Der Stairville MH 100 Beam im Test

Der Stairville MH 100 Beam kommt gut verpackt bei mir an und ist schnell aufgebaut. Alle Zusatzmaterialien wie Netzteil, Omega-Brackets und Bedienungsanleitung sind vorhanden. Beim ersten Aufbau fällt sofort auf, dass der Stairville MH 100 Beam älter ist. Das Design wirkt auf mich etwas veraltet, da das schwarze Gehäuse eher gräulich erscheint und kein OLED-Display verbaut wurde. Auch die Optik fällt durch die einzelnen Farb-LEDs stark auf. Besonders beim direkten Reingucken fallen die einzelnen Farben natürlich auf.

Die Verarbeitungsqualität wirkt auf mich im Vergleich zu anderen Geräten in der Preisklasse gut und entspricht dem Standard. Der Beam kann mit einem Omega-Bracket an Traversen befestigt werden. Ich fand es jedoch bei Bewegungsfahrten etwas wackelig. Hier hätte ich mir einen zweiten Bracket gewünscht. Umso wichtiger ist es, dass man bei der Montage an der Traverse die Klemme wirklich gut am Bracket und an der Traverse festzieht.

Beim ersten Start habe ich zunächst ein Automatikprogramm aufgerufen. Die Menüführung ist einfach und gut verständlich. Mein Eindruck war, dass die Farbmischung nah an der Lampe nicht fließend ist. Erst mit ein wenig Abstand wurde der Lichtstrahl einheitlich. In der Nähe der Lampe konnte ich immer noch die einzelnen Farben der LEDs erkennen – wie hier auf dem Bild zu sehen.

Der Lichtstrahl selbst hat mir gut gefallen. Er war schön bündig, eng und von der Helligkeit für die meisten Anwendungen völlig ausreichend. Der DMX-Betrieb war einfach und problemlos. Ich konnte den Stairville MH 100 Beam sofort ansteuern, nachdem ich eine DMX-Adresse eingestellt hatte. Die Bewegungen waren flüssig und der Lüfter war von der Lautstärke her angemessen.

Insgesamt ist mein Eindruck, dass es sich um einen soliden Moving-Head handelt, der jedoch nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Vor zehn Jahren war er sicherlich sehr gut zu bewerten und für viele Anwendungen ist er heute immer noch gut – insbesondere für den geringen Preis. Jedoch gibt es inzwischen viele Alternativen, die ein moderneres Design (richtig schwarzes Gehäuse) und eine bessere Optik (keine einzelnen Farb-LEDs) bieten.

Alternativen

