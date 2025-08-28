Funkenspektakel ohne Feuer

Pyrotechnik, die ungefährlich ist? Der Stairville Prometheus Spark 1 bietet beeindruckende Funkeneffekte für kleine und große Bühnen. Effektgeräte wie der Stairville Prometheus Spark 1 sind fester Bestandteil moderner Bühnen- und Eventtechnik. Damit solche Geräte den rauen Alltag im Touring- und Veranstaltungsbetrieb unbeschadet überstehen, ist ein zuverlässiges Transport-Case unerlässlich. Wir testen das Gerät Stairville Prometheus Spark 1 Case Bundle von Thomann.

Kurz & knapp Was ist es? Stairville Prometheus Spark 1 Case Bundle – Effektgerät für kalte Funken, inklusive Transport-Case für den professionellen Bühneneinsatz. Schnelle Reaktion: Der Funkenausstoß erfolgt unmittelbar nach DMX-Signal – ideal für getimte Showeffekte.

Der Funkenausstoß erfolgt unmittelbar nach DMX-Signal – ideal für getimte Showeffekte. Ungefährlicher Effekt: Kalte Funken ohne Pyrotechnik – sicher und flexibel einsetzbar, auch indoor.

Kalte Funken ohne Pyrotechnik – sicher und flexibel einsetzbar, auch indoor. Praktisches Case: Robustes Transport-Case für zwei Geräte inklusive Zubehör – perfekt für Touring und Events.

Robustes Transport-Case für zwei Geräte inklusive Zubehör – perfekt für Touring und Events. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Deutlich günstiger als viele Alternativen, auch beim Verbrauchsmaterial.

ANZEIGE

Der Stairville Prometheus Spark 1

Der Stairville Prometheus Spark 1 ist ein kaltfunkenbasierter Effektgenerator, der besonders auf Bühnen, bei Hochzeiten oder in Clubs für einen pyrotechnisch anmutenden Effekt sorgt – ganz ohne Schwarzpulver oder Flammen. Äußerlich präsentiert sich das Gerät in einem kompakten, robusten Metallgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung, das klar für den harten Live-Alltag ausgelegt ist. Das Gehäuse wirkt hochwertig verarbeitet und verfügt über seitliche Tragegriffe sowie eine klar strukturierte Oberseite mit Display, Bedientasten und dem Auswurfmechanismus für die Funken. Das Gerät selbst ist nicht besonders groß und wiegt nur 6 kg.

Auf der Rückseite befinden sich sämtliche Anschlüsse: Neben einem Power-Twist-TR1-In/Out für die Stromversorgung bietet der Prometheus Spark 1 klassische 3-polige DMX-In- und -Out-Buchsen zur Integration in bestehende Licht-Setups. Eine Sicherung ist ebenfalls leicht zugänglich verbaut. Der Füllschacht für das Granulat (Titanlegierung) ist auf der Oberseite gut erreichbar und lässt sich sicher verschließen – ein wichtiges Detail für den mobilen Einsatz.

Die Steuerung erfolgt entweder über das integrierte Menü mit LCD-Anzeige oder – praxisgerechter – über DMX. Das Gerät versteht standardmäßig zwei DMX-Kanäle, mit denen sich Effektparameter wie Höhe der Fontäne, Effektdauer, Heizstatus sowie das Ein- und Ausschalten der Funken kontrollieren lassen. Außerdem muss dem Gerät ein DMX-Sicherheitskanal zugewiesen werden. Die DMX-Steuerung ist präzise und erlaubt sowohl spontane als auch getimte Effekte im Show-Kontext. Zusätzlich kann der Stairville Prometheus Spark 1 mit der mitgelieferten Fernbedienung angesteuert werden.

Der Stairville Prometheus Spark 1 hat ein Fassungsvermögen von bis zu 150 g Granulat. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20 bis 25 g pro Minute kann der Effekt somit 6 bis 7 Minuten im Dauerbetrieb gefahren werden. Der Ausstoß erreicht bis zu 5 m, das Gerät verbraucht dabei bis zu 600 W.

Praxis

Das Stairville Prometheus Spark 1 Case Bundle durfte ich direkt bei Thomann vor Ort testen. Die Geräte können für Tests nur schwer verschickt werden, da diese durch den Einsatz von Granulat für den Verkauf nicht wieder richtig aufbereitet werden können. Deshalb vielen Dank an die Lichtabteilung, dass wir die Testgeräte aus dem Laden benutzen durften. Wer Interesse hat, kann sich den Stairville Prometheus Spark 1 jederzeit selbst vor Ort im Store ansehen.

Zunächst haben wir das Stairville Prometheus Spark 1 Case Bundle ausgepackt. Das Case ist sehr stabil und bietet Platz für die Geräte inklusive passendem Zubehör. Die Geräte haben wir draußen platziert und an einen Stairville DDC-6 LCD-DMX-Controller angeschlossen.

Sobald die Geräte angeschlossen sind, kann das Vorheizen gestartet werden. Das dauert lediglich wenige Minuten, bis die Geräte einsatzbereit sind. Die Menüführung ist übersichtlich und die DMX-Adresse ist schnell eingestellt. Der erste kurze Test verläuft gut: Die Geräte reagieren schnell auf das DMX-Signal und die Funken kommen gleichmäßig aus beiden Geräten. Natürlich entsteht eine gewisse Lautstärke durch das Zermahlen des Granulats – jedoch empfinde ich das persönlich absolut im Rahmen.

Die Funken erreichen meiner Meinung nach jedoch keine 5 m, eher 3 bis 4 m. Nach dem Austritt aus dem Gerät ist der Funkenstrahl schön gebündelt. Je höher dieser steigt, desto mehr verstreut sich der Strahl. Das finde ich persönlich nicht weiter schlimm – allerdings habe ich den Eindruck, dass sich der Funkenstrahl beim Stairville Prometheus Spark 1 schneller verstreut als bei Alternativgeräten. Trotzdem wirkt der Effekt optisch gut und ist von der Höhe her völlig ausreichend. Wer jedoch einen besonders weiten Ausstoß sucht, sollte sich nach Alternativen umsehen.

ANZEIGE

Die Reaktionszeit der Geräte ist wirklich gelungen. Sie reagieren sofort auf das DMX-Signal und der Funkenstrahl wird unmittelbar ausgegeben. Ebenso stoppen die Geräte sehr gleichmäßig und schnell. Für mich sind die Stairville Prometheus Spark 1 wirklich gute Effektgeräte, die eindrucksvolle Spezialeffekte ermöglichen – ganz ohne Pyrotechnik.

Praxistipp: Mein Tipp aus eigener Erfahrung ist, zu berücksichtigen, dass das Granulat feine Staubreste hinterlässt. Wenn die Geräte am Schlagzeug stehen, müssen danach ggf. Felle und Becken gereinigt werden. Ich empfehle daher, mit der Band vorher kurz zu besprechen, wo die Geräte am besten aufgestellt werden. Auch bei Hochzeiten oder Partys sollten die Rückstände bedacht werden – oft muss die Bühne nach Gebrauch der Geräte gefegt werden. Also lieber vorher abklären, als sich hinterher ärgern. Es soll auch immer wieder Künstler geben, die sich gerne in den kalten Funkenstrahl reinstellen und damit das Publikum kurz schocken.

Alternativen

DJ Power V-1 Spark Machine V3

Die DJ Power V-1 Spark Machine V3 ist eine professionelle Bühnen-Effektmaschine, die kalte Funkenfontänen erzeugt – ganz ohne Pyrotechnik oder offene Flamme. Sie überzeugt durch eine präzise Steuerung via DMX oder Fernbedienung, bietet einstellbare Auswurfhöhen (bis ca. 5 m) und arbeitet mit speziellem Granulat für sichere Indoor- und Outdoor-Shows. Die Version 3 punktet mit verbesserter Heiztechnologie, schnellerem Aufheizen und erhöhter Zuverlässigkeit im Dauereinsatz – ideal für Events, Clubs und Bühnenshows.

Die Firma DJ Power bietet neben der V3 auch weitere Produkte im Bereich der Spark-Maschinen an. So etwa die DJ Power Spark Machine V4, die deutlich größer ist und laut Hersteller bis zu 10 m hohe Funken sprühen kann – ein starker Effekt für professionelle, große Bühnen.

Ebenso ist der DJ Power Spark Jet V5 ein spannender Spezialeffekt für große und mittlere Bühnen. Dieser Effekt schießt einen großen Funkenstrahl stoßartig in die Luft, was einer Explosion mit pyrotechnischem Funkeneffekt sehr nahekommt. Ich finde, das ist ein wirklich toller Effekt, der live starke Wirkung zeigt und völlig ungefährlich ist – auch interessant für Venues, Theater und Clubs, in denen die Auflagen für pyrotechnische Effekte nur schwer zu erfüllen sind. Ein Blick in das Video lohnt sich!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Magic FX SPARXTAR

Die wohl professionellsten Effektgeräte kommen unter anderem von der Firma Magic FX. Die bekannten Produkte des Herstellers bieten professionelle (Industrie-) Standards und sind auch für die ganz großen Bühnen geeignet. Der Magic FX SPARXTAR liefert mit einer Effekthöhe von 5 m – die das Gerät auch tatsächlich problemlos erreicht – eine starke Alternative für große Bühnen.