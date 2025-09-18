DMX und Art-Net Recorder mit Wireless Funktion

Der Stairville Replay Show richtet sich an alle, die ihr Licht-Setup unkompliziert steuern und Shows zuverlässig abspielen möchten – ohne dafür eine große Konsole oder den Laptop mitschleppen zu müssen. Wir haben getestet, wie gut das in der Praxis funktioniert, wie einfach die Bedienung ist und wo die Stärken und Schwächen des Geräts liegen.

Kurz & knapp Was ist es? Stairville Replay Show, DMX-Recorder/Player im 19″-Format, zur Show-Aufzeichnung und Wiedergabe ohne PC oder Lichtpult.

Bietet Sicherheit für Shows und als Ausweichsystem bei Pult- oder Laptop-Problemen. Festinstallation: Ideal für Clubs oder Theater, Lichtstimmungen per Knopfdruck abrufbar.

Ideal für Clubs oder Theater, Lichtstimmungen per Knopfdruck abrufbar. Bedienung: Nach kurzer Einarbeitung leicht nutzbar, schneller Zugriff auf Speed- und Dimmer-Regler.

Nach kurzer Einarbeitung leicht nutzbar, schneller Zugriff auf Speed- und Dimmer-Regler. Speicher & Schnittstellen: Acht Speicherplätze, Art-Net- und Wireless-Anbindung; einzig eine MIDI-Steuerung fehlt.

Ein Überblick über den Stairville Replay Show

Der Stairville Replay Show ist ein kompaktes 19”-Gerät mit einer Höheneinheit, das mehrere Funktionen in einem vereint: Er arbeitet sowohl als DMX- und Art-Net-Recorder als auch als Node mit Splitter-Funktionen sowie als eigenständiger Player. Damit eignet er sich für ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien – von kleinen Club-Setups über Theater bis hin zu mobilen Show-Produktionen und als Backup-System.

Das Gerät unterstützt zwei vollständige DMX-Universen mit insgesamt bis zu 1.024 Kanälen. Über die beiden DMX-Ein- und -Ausgänge lassen sich Signale flexibel weiterleiten oder zusammenführen. Zusätzlich steht ein RJ45-Anschluss für kabelgebundenes Art-Net zur Verfügung, während der integrierte WLAN-Access-Point eine drahtlose Verbindung ermöglicht.

Das Anschlussfeld ist praxisnah ausgestattet: zwei DMX-Ins, zwei DMX-Outs, ein LAN-Port, ein SD-Karten-Slot, eine USB-Buchse für die alternative Spannungsversorgung sowie eine Power-Twist-Netzteilbuchse inklusive Ein/Aus-Schalter. Eine abschraubbare WLAN-Antenne sorgt für stabile Funkverbindungen.

Der Replay Show ist in ein robustes Metallgehäuse eingebaut, wiegt rund 2,1 kg und misst 482 × 44 × 135 mm. Damit lässt er sich problemlos in jedes Standard-Rack integrieren. Der Stromverbrauch liegt bei nur etwa 5 Watt.

Drei Betriebsmodi stehen zur Verfügung: Im Bridge-Mode kann das Gerät Signale durchschleifen oder kombinieren, im Record-Mode werden Shows aufgezeichnet und im Replay-Mode lassen sich gespeicherte Sequenzen abspielen – wahlweise als Einzel- oder als Endlosschleife.

Replay-Funktion und Speicherplätze

Für die Show-Aufzeichnung bietet der Replay Show acht Speicherplätze, die jeweils bis zu 20 Stunden Material fassen können. Die Daten werden auf einer mitgelieferten 16-GB-SD-Karte gesichert. Der interne Speicher wird ergänzt durch eine übersichtliche Steuerung über ein LC-Display mit vier Bedientasten. Zusätzlich lassen sich Geschwindigkeit (25–200 %) und Helligkeit mithilfe zweier Drehregler auch während der Wiedergabe flexibel anpassen.

Im Alltagseinsatz erweisen sich die Replay- und Play-Funktionen des Stairville Replay Show als das eigentliche Herzstück des Geräts. Mit einem Druck auf die Replay-Taste wechselt man in den Wiedergabemodus, in dem sich bis zu acht zuvor gespeicherte Shows abrufen lassen. Über die Speicherplatz-Tasten [MEM 1–8] wählt man die gewünschte Szene aus, die anschließend per Play-Befehl gestartet wird. Dabei kann der Anwender entscheiden, ob die Show einmalig abgespielt oder in einer Endlosschleife wiederholt werden soll.

Diese Funktionen machen das Gerät besonders für kleinere Veranstaltungen attraktiv, bei denen es auf eine zuverlässige und unkomplizierte Steuerung ankommt. Einmal vorbereitete Shows lassen sich mit nur wenigen Handgriffen starten und bei Bedarf in Echtzeit anpassen – ohne dass dafür ein PC oder eine große Lichtkonsole notwendig wäre.

Einsatzmöglichkeiten und Zielgruppe

Das Gerät richtet sich an verschiedene Zielgruppen und kann vielfältig eingesetzt werden. Zum einen ist es ein praktisches Backup-System für Bands, DJs oder Entertainer, die ihr Licht automatisiert ansteuern möchten. Falls es zu Problemen mit dem Laptop oder dem Lichtpult kommt, kann schnell auf den Replay Show ausgewichen werden. Zuvor lassen sich sämtliche Lichtstimmungen für den Notfall auf dem Gerät aufzeichnen.

Auch im Bereich der Festinstallation bietet der Stairville Replay Show praktische Lösungen. Lichtstimmungen können einmal zusammen mit einem Lichttechniker aufgenommen und von Laien per Knopfdruck gestartet werden. Beispielsweise können je nach Anlass in einem Club verschiedene Lichtstimmungen erzeugt werden.

Für alle Entertainer und DJs, die ihr Licht einfach steuern möchten, bietet der Stairville Replay Show eine unkomplizierte Lösung. Zwar müssen die Lichtstimmungen vorher aufgezeichnet werden, dafür lassen sie sich im Live-Betrieb mit nur einem Knopfdruck starten.

Praxis

Der Stairville Replay Show kommt gut verpackt bei mir an. Ich habe ihn zum Testen im Studio aufgebaut und zwei Varytec Colors StarBar 12 mit DMX-Kabeln angeschlossen. Zunächst musste ich mich mithilfe der Bedienungsanleitung ein wenig in das Gerät einarbeiten. Gerät und Menüführung sind relativ komplex, die Bedienungsanleitung ist jedoch sehr gut geschrieben, und die Menüpunkte werden Schritt für Schritt erläutert.

Um eine Lichtshow aufzuzeichnen, habe ich die Software Lightkey genutzt. Meinen Laptop habe ich zunächst mit einem konventionellen DMX-Interface verbunden und dieses per DMX-Kabel an den Stairville Replay Show angeschlossen. Anschließend habe ich den Record-Mode aktiviert und eine Licht-Show aufgezeichnet. Mit der Bedienungsanleitung war das sehr einfach und hat auf Anhieb funktioniert. Danach habe ich das DMX-Interface entfernt und das Gerät in den Replay-Mode versetzt. So konnte ich sofort meine zuvor aufgezeichnete Licht-Show abspielen.

Ich war zunächst etwas verwundert, warum das Tempo so langsam war. Der Speed-Regler war jedoch komplett heruntergedreht. Die Möglichkeit, direkt auf Speed- und Dimmer-Funktionen zugreifen zu können, ist für den Live-Einsatz sehr praktisch.

Schließlich habe ich noch die Wireless-Funktion getestet. Die Verbindung zu einem Laptop hat einen Moment gedauert, da ich zunächst mithilfe der Bedienungsanleitung das Wireless konfigurieren musste. Das ging jedoch relativ schnell und die Verbindung war sofort erfolgreich. Anschließend habe ich versucht, per Art-Net DMX-Signale über den Stairville Replay Show weiterzuleiten. Auch das funktionierte problemlos und zuverlässig mit der praktischen Wireless-Funktion.

Mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist, dass das Gerät leider nicht per MIDI angesteuert werden kann. Gerade für Bands, die ihr Licht automatisiert abfeuern und den Replay Show als Backup-Gerät einsetzen wollen, wäre eine MIDI-Schnittstelle sehr praktisch – beispielsweise, um MIDI-Signale als GO-Befehl an das Gerät zu senden. Dafür gibt es jedoch Alternativen auf dem Markt.

Für mich war der Stairville Replay Show, abgesehen von diesem kleinen Kritikpunkt, wirklich überzeugend. Nach einer kurzen Einarbeitung konnte ich ihn problemlos bedienen, auch wenn das Menü etwas komplexer aufgebaut ist. Für den Preis ist er ein äußerst praktisches Tool, sei es als Backup-System oder für Festinstallationen.

Alternativen

Eurolite DMX AIO

Der Eurolite DMX AIO ist ein DMX-Recorder und -Wandler, der bis zu zwei DMX-Universen (1.024 Kanäle) verarbeiten kann. Er ermöglicht das Aufzeichnen und Abspielen von Shows über DMX oder Art-Net, verfügt über einen integrierten WLAN-Access-Point und bietet verschiedene Speicher- und Wiedergabemodi.

Botex DR-PRO Rack DMX Recorder

Der Botex DR-PRO Rack DMX Recorder ist ein 19”-Rackmount-Gerät, das bis zu 512 DMX-Kanäle verwalten kann und über acht Speicherplätze für Szenen, Chases oder Shows verfügt. Mit fünf Betriebsmodi, darunter manuelle Steuerung und Zeitcode-Auslösung via MIDI oder SMPTE, eignet er sich für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und flexible DMX-Wiedergabe erforderlich ist.

Stairville DR-1 DMX Recorder 19” SD

Der Stairville DR-1 DMX Recorder 19” SD ist ein 19”-Rackmount-Gerät, das DMX-512-Signale in Echtzeit aufzeichnen und wiedergeben kann. Er bietet Platz für bis zu zwölf Shows, die auf einer SD-Karte gespeichert werden, und ermöglicht die Wiedergabe entweder manuell oder zeitgesteuert. Im Vergleich zum Stairville Replay Show, der zusätzlich über WLAN und Art-Net gesteuert werden kann, bietet der DR-1 eine physische Steuerung über Tasten sowie optional eine kabelgebundene Fernbedienung.