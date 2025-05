Kompaktes Lichtsystem für mobile Einsätze

Das Stairville SonicPulse 4 Par Set ist ein vielseitiges und leistungsstarkes LED-Lichtsystem in kompakter Bauweise, das sich besonders für mobile DJs, Entertainer und kleine Events eignet. Es überzeugt durch einfache Bedienung, flexible Steuerungsmöglichkeiten und eine hochwertige Lichtausgabe für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Durch die Segmentsteuerung der LEDs bietet die Lichtbar zahlreiche Effektmöglichkeiten. Ein innovativer Sound-to-Light-Modus ermöglicht ein perfektes Zusammenspiel mehrerer Lichtbars.

Die Stairville SonicPulse Serie

Die Thomann-Hausmarke Stairville ist für qualitativ hochwertiges Lichtequipment im sehr niedrigen Preissegment bekannt. Bereits in früheren Tests konnte mich die Marke überzeugen. Nun werfen wir einen genaueren Blick auf die SonicPulse-LED-Serie von Stairville.

Die SonicPulse-LED-Serie zeichnet sich durch eine Kombination aus präziser Musiksteuerung, vielseitiger Lichtgestaltung und benutzerfreundlicher Technik aus. Alle Geräte der Serie sind – gemessen an ihrer kompakten Bauweise – mit leistungsstarken RGBW-LEDs ausgestattet. Diese ermöglichen mit einer Farbtemperatur von 2800 K bis 3000 K eine warme und stimmungsvolle Lichtwirkung.

Die SonicPulse-Serie umfasst insgesamt zwei LED-Bars mit jeweils unterschiedlich vielen 2 Watt LEDs, einen Washer mit 8 Watt LEDs sowie das Stairville SonicPulse 4 Par Set. In diesem Test nehmen wir letzteres genauer unter die Lupe.



Stairville SonicPulse 4 Par Set

Das Stairville SonicPulse 4 Par Set besteht aus vier LED-Lampen, die fest an einer Lichtbar montiert sind. Die Lichtbar verfügt über 3-polige DMX- sowie Power-Twist-Ein- und -Ausgänge. Zusätzlich ist ein separater DMX-Ausgang vorhanden, über den sich beispielsweise eine Nebelmaschine direkt über den Controller der Lichtbar ansteuern lässt.

Auf der Vorderseite der Lichtbar befindet sich ein Display mit Bedienknöpfen, über die sich sämtliche Geräteeinstellungen vornehmen lassen. Das Stairville SonicPulse 4 Par Set kann mithilfe einer integrierten Stativaufnahme unkompliziert auf einem Lichtstativ montiert werden – ein Stativ ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf der Oberseite der Lichtbar sind M10-Gewinde eingelassen, um zusätzliche Effekte oder Klemmen zu befestigen. Mit Maßen von 700 × 263 × 90 mm (L × H × B) ist die Lichtbar im Vergleich zu anderen Modellen relativ kompakt.

Die LED-Effekte sind insgesamt mit 36x 4 Watt RGBW-LEDs ausgestattet und lassen sich um 45° schwenken, bei einem Abstrahlwinkel von 9°. Eine besondere Eigenschaft der LED-Effekte ist die Möglichkeit der Segmentsteuerung – doch dazu später mehr. Mit einer Leistungsaufnahme von lediglich 81 Watt arbeitet die Lichtbar sehr energieeffizient, sodass auch mehrere Geräte problemlos über Power-Twist-Verbindungen gekoppelt werden können.

Ansteuerung

Das Stairville SonicPulse 4 Par Set kann auf verschiedenen Wegen angesteuert werden. Für Nutzer mit eigenem Lichtpult oder Lichtsteuerungssoftware lässt sich die Lichtbar selbstverständlich klassisch per DMX verkabeln. Alternativ werden sowohl eine IR-Fernbedienung als auch ein Fußschalter mitgeliefert, über die sich die LED-Effekte ebenfalls steuern lassen. Der Fußschalter kann über das Menü frei mit einer Auswahl von 11 Funktionen belegt werden – darunter auch der externe FOG-DMX-Ausgang.

Zusätzlich kann das Stairville SonicPulse 4 Par Set im Auto-Modus mit zahlreichen voreingestellten Shows oder im Sound-Modus betrieben werden. Besonders praktisch: Mehrere Geräte lassen sich im Master/Slave-Modus miteinander verbinden und ergänzen sich im Sound-to-Light-Modus automatisch.

Praxis

Das Stairville SonicPulse 4 Par Set ist vollständig und gut verpackt bei mir angekommen. Das gesamte Set wird in einer praktischen Tragetasche geliefert, in der alle Komponenten Platz finden. Beim Öffnen der Tasche fallen mir sofort die Bedienungsanleitung und die Fernbedienung ins Auge.

Besonders freue ich mich über das erfreulich lange 5 m Stromkabel – endlich einmal ausreichend dimensioniert. Gerade wenn die Lichtbar auf einem Stativ montiert wird, finde ich es oft lästig, dass die meisten Stromkabel so kurz sind, dass die Stromverlängerung anschließend in der Luft am Stativ baumelt.

Die Lichtbar mit den LED-Effekten macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Die Verarbeitung ist für den Preis absolut angemessen und wirkt insgesamt stabil und solide.

Beim Aufsetzen der Lichtbar auf das Stativ musste ich jedoch feststellen, dass die Feststellschraube keinen Gummisockel besitzt und direkt auf das Stativ drückt. Das hat leider zu Kratzern und Abdrücken auf dem Stativ geführt. Ebenfalls schade war, dass die Schraube zur Einstellung des Neigungswinkels der Lampen nur mit Werkzeug festgezogen werden konnte.

Zunächst habe ich einige Programme im Automodus getestet. Diese sind erfreulich vielfältig und lassen sich individuell in Geschwindigkeit und Strobe-Effekt anpassen.

Besonders positiv ist mir die Segmentsteuerung aufgefallen. Sie ermöglicht deutlich mehr Effekte mit den wenigen Lampen als bei vergleichbaren Lichtbars, die ich bisher kenne. Der Sound-to-Light-Modus hält, was er verspricht: Auch wenn ich im Test nur ein einzelnes Gerät zur Verfügung hatte, haben mir der Farbwechsel und die Reaktionszeit auf die Musik sehr gut gefallen.

Die Steuerung per Fernbedienung empfinde ich im Live-Betrieb als etwas umständlich, für das schnelle Einstellen im Vorfeld ist sie jedoch sehr praktisch. Für den Live-Einsatz eignet sich der mitgelieferte Fußschalter deutlich besser. Das Kabel des Fußschalters ist für den Betrieb auf einem Lampenstativ ausreichend lang.

Sehr positiv empfand ich, dass das Display an der Vorderseite der Lichtbar angebracht ist. Dadurch ist ein schneller Zugriff möglich, da die Rückseite – insbesondere bei der Montage in einer Traverse – oft nur schwer zu erreichen ist. Das Display schaltet sich nach wenigen Sekunden ohne Eingabe automatisch ab und bleibt im Dunkeln unsichtbar. Zudem sperrt es sich selbstständig und kann über eine Tastenkombination (Mode + Setup für 3 Sekunden halten) wieder entsperrt werden.

Das Menü ist übersichtlich und leicht zu bedienen. Ebenfalls positiv ist, dass das Stairville SonicPulse 4 Par Set nahezu geräuschlos arbeitet, da es keinen eingebauten Lüfter besitzt. Die Farben wirken sehr kräftig und die Helligkeit der LEDs ist für die kompakte Bauweise absolut ausreichend. Die Farbverläufe sind gleichmäßig, und dank der Segmentsteuerung der LEDs lassen sich beeindruckende Farbeffekte im Lichtstrahl erzeugen. In Kombination mit passendem Nebel oder Haze sind diese Effekte – wie unten im Video zu sehen – auch im Raum deutlich sichtbar.

Ich halte das Stairville SonicPulse 4 Par Set für besonders geeignet für Entertainer und DJs. Die unkomplizierte Steuerung sowie die Möglichkeit, mehrere Geräte im Sound-to-Light-Modus miteinander zu verbinden, machen das System äußerst praktisch. Zusätzlich kann direkt eine Nebelmaschine über den integrierten DMX-Ausgang angesteuert werden.

Auch für kleinere Bands bietet die Lichtbar ausreichend Leistung. Dank der Segmentsteuerung lassen sich vielfältige Effekte und fließende Farbübergänge erzeugen – und das mit nur wenigen Lampen, deutlich effektiver als bei vielen anderen Lichtbars dieser Preisklasse.

Zwar bietet das Stairville SonicPulse 4 Par Set keine speziellen Effekte wie Derby-Strahleneffekte, Blinder oder Laser, doch es liefert dennoch ausreichend Möglichkeiten, um stimmungsvolle und dynamische Lichtbilder zu erzeugen.

Alternativen

Stairville Stage TRI LED Bundle Complete

Das Stairville Stage TRI LED Bundle Complete ist ein kompaktes, leistungsstarkes LED-Lichtset, das speziell für mobile Künstler wie Musiker, Entertainer und DJs entwickelt wurde. Es besteht aus vier LED-Spots mit jeweils sieben 3 Watt RGB-TRI-Color-LEDs, die eine breite Farbpalette ohne störende RGB-Schatten ermöglichen.



Eurolite AKKU KLS-180 Compact Light Set

Das Eurolite AKKU KLS-180 Compact Light Set ist ein vielseitiges, akkubetriebenes LED-Lichtsystem, das speziell für mobile Anwendungen wie DJs, Bands und Alleinunterhalter konzipiert wurde. Es verfügt über vier schwenk- und neigbare RGBW-Spots mit jeweils 8 W LEDs, ergänzt durch vier weiße 1 Watt Strobe-LEDs. Diese ermöglichen eine homogene Farbmischung sowie dynamische Lichteffekte. Die Steuerung erfolgt wahlweise über DMX (3, 4, 8 oder 21 Kanäle), integrierte Show-Programme, Musiksteuerung oder die mitgelieferte IR-Fernbedienung.



Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bundle

Das Stairville CLB5 RGB WW Compact LED Bundle ist ein flexibles Lichtset mit vier LED-Spots, die jeweils über sieben 4 Watt RGB-Warmweiß-LEDs verfügen. Diese ermöglichen eine gleichmäßige Farbmischung sowie die kombinierte Ausleuchtung von Bühne und Tanzfläche in Farbe und Weiß. Dank vielfältiger Steuerungsoptionen – darunter DMX (4 bis 20 Kanäle), Musiksteuerung, Automatikprogramme und die beiliegende Infrarot-Fernbedienung – lässt sich das Set flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen.