Praktische Akku-LED-Bars für den mobilen Einsatz

Die SonicPulse-Serie von Stairville konnte bereits in unseren Tests überzeugen. Jetzt hat Thomann eine Version auf den Markt gebracht, die mit einem Akku betrieben werden kann. Neben den guten Sound-to-Light-Features wird so auch eine größere Mobilität geboten. Wie die neuen LED-Bars in unserem Test abschneiden, erfahrt ihr hier.

Kurz & knapp Worum geht es? Testbericht zu Stairville SonicPulse Battery Bars 05 und 10, zweier akkubetriebener LED-Bars mit Sound-to-Light-Funktion und Segmentsteuerung für mobile Lichtanwendungen. Mobilität: Akkubetrieb ermöglicht flexiblen Einsatz ohne zusätzliche Verkabelung.

Akkubetrieb ermöglicht flexiblen Einsatz ohne zusätzliche Verkabelung. Lichtqualität: Gute Farbwiedergabe und ausreichende Helligkeit für kleine bis mittlere Events.

Gute Farbwiedergabe und ausreichende Helligkeit für kleine bis mittlere Events. Steuerung: DMX, RDM, interne Programme und Sound-to-Light sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

DMX, RDM, interne Programme und Sound-to-Light sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Bedienung: Übersichtliches Menü und schnelle Einrichtung erleichtern den Einsatz.

Übersichtliches Menü und schnelle Einrichtung erleichtern den Einsatz. Praxis: Zuverlässige Akkulaufzeit und stabile Performance im Test.

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Stairvilles SonicPulse-Serie

Auf dem Markt gibt es viele unterschiedliche LED-Bars von verschiedenen Herstellern. Es lohnt sich jedoch oft, genauer hinzuschauen, denn nicht alle LED-Bars sind gleich. Es gibt verschiedene Bauweisen, Abstrahlwinkel und Intensitäten. Dabei entdeckt man immer wieder Besonderheiten und praktische neue Features, wie auch in diesem Fall. Die SonicPulse-Serie von Stairville wurde von uns bereits ausgiebig getestet. Neben den LED-Bars bietet Thomann in dieser Serie auch ein Par-Set und einen Washer an. Hier findet ihr eine Übersicht über die Produkte:

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Hier geht es zum Test der Stairville SonicPulse LED Bars 05 und 10

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Hier geht es zum Test der Stairville SonicPulse LED Bar 4 Par Set Bundle

Überblick über die Stairville SonicPulse Battery Bars 05 und 10

Die SonicPulse-Serie überzeugt bisher durch robuste Materialien, eine gute Farbwiedergabe und einen praktischen Sound-to-Light-Modus. Nun gibt es die bekannten LED-Bars auch mit Akku. Das sorgt für ein etwas größeres Gehäuse mit 1075 x 165 x 65 mm (10er-Variante) und 575 x 165 x 65 mm (05er-Variante). Das Gewicht liegt bei beiden Geräten deutlich unter 3 kg und ist von den Geräten ohne Akku kaum zu unterscheiden. Die LEDs bestehen aus 24 x 2 W RGBWW-LEDs beim 10er-Modell und 12 x 2 W RGBWW-LEDs beim 05er-Modell.

Im Vergleich zur Standstrom-Variante der Bars gleich geblieben sind die 3-poligen DMX-Anschlüsse auf der Rückseite. Auffällig sind die fehlenden PowerTwist-Anschlüsse. Dafür gibt es nun einen 24-V-Anschluss zum Aufladen des Akkus sowie einen An/Aus-Schalter. Auch das Bedienfeld mit einem Display ist vorhanden. Die Akkulaufzeit ist bei beiden LED-Bars mit 5 bis 10 Stunden angegeben, je nach Farbe und Einstellungen. Der Betrieb erfolgt ohne aktiven Lüfter.

Steuerung der Stairville SonicPulse Battery Bars 05 und 10

Die Stairville SonicPulse Battery Bar lässt sich beim 10er-Modell in bis zu acht Segmente und beim 05er-Modell in bis zu vier Segmente unterteilen. Die Ansteuerung kann per DMX (auch RDM) erfolgen oder über die internen Programme. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht zudem flexible Einstellungen.

Besonders praktisch ist der Sound-to-Light-Modus der SonicPulse-Serie. Die Stairville SonicPulse Battery Bars 05 und 10 können per DMX-Kabel mit allen anderen Geräten der SonicPulse-Serie verbunden werden. Unterteilt in Master und Slave kommunizieren die Geräte und empfangen die Daten des Masters. So lassen sich gleichmäßige Farbeffekte erzeugen und es entsteht ein homogenes Lichtbild. Aus eigener Erfahrung funktioniert das in der Serie sehr gut und liefert schnell gute Ergebnisse mit wenig Aufwand. Beispiele für den Sound-to-Light-Modus gibt es hier:

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Praxis: Stairville SonicPulse Battery Bars im Test

Die Stairville SonicPulse Battery Bars 05 und 10 kommen wie gewohnt gut verpackt bei mir an und sind nach kurzer Zeit einsatzbereit. Erfreulicherweise waren die Akkus der 10er- und 05er-Bar bereits aufgeladen, sodass es sofort losgehen konnte. Der erste Eindruck ist positiv: Die LED-Bars sind robust verarbeitet und haben ein schlichtes, unauffälliges Design. Die mitgelieferten Bügel ermöglichen einen stehenden oder hängenden Betrieb. Allerdings fehlen Ösen zum Anbringen von Safetys.

Beide Geräte liefern sofort gute Ergebnisse beim ersten Einschalten. Ich habe zunächst interne Programme durchlaufen lassen. Die Farben und die Segmentsteuerung gefallen mir gut. Sie wirken kräftig und die Helligkeit ist für kleine und mittlere Veranstaltungen mehr als ausreichend. Durch den 9°-Abstrahlwinkel ist der Lichtstrahl schön gebündelt. Auch die DMX-Steuerung funktioniert ohne Probleme. Die Menüführung ist sehr übersichtlich und lässt keine Wünsche offen. Ich konnte alle nötigen Einstellungen sofort finden und die DMX-Adresse vergeben.

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Der Akku läuft stabil ohne Flackern und ohne Geräusche. Ich habe die LED-Bars fünf Stunden auf Weiß bei voller Helligkeit laufen lassen. Das haben sie ohne sichtbare Verluste geschafft. Die Akkus können anschließend mit dem mitgelieferten Standard-Netzteil wieder aufgeladen werden. Leider sind beide Stairville SonicPulse Battery Bars 05 und 10 nur nach IP20 zertifiziert und dürfen deshalb ausschließlich im Innenbereich verwendet werden.

Insgesamt ermöglichen die Stairville SonicPulse Battery Bars 05 und 10 eine flexible Beleuchtung ohne viele Kabel. Besonders bei Ambiente-Beleuchtung ist das praktisch. Sie sind trotz Akku sehr schmal und unauffällig gebaut. Dazu kommen die gute Farbwiedergabe und der praktische Sound-to-Light-Modus.

Passende Transporttaschen gibt es ebenfalls bei Thomann:

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Alternativen zur Stairville SonicPulse Battery Bar

Stairville Led Bar 240/8 RGB DMX 30°

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Die Stairville LED Bar 240/8 RGB DMX 30° ist eine LED-Bar mit 240 RGB-LEDs, die in acht einzeln steuerbare Segmente aufgeteilt sind und so dynamische Farbeffekte erzeugen kann. Sie wird über DMX, automatische Programme, Sound-to-Light oder Master/Slave gesteuert und eignet sich besonders für Bühnen, Clubs und Ambientebeleuchtung. Durch den 30°-Abstrahlwinkel und die RGB-Farbmischung lassen sich großflächige, gleichmäßige Lichteffekte mit geringem Stromverbrauch realisieren.

Cameo ROOT BAR 6

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Die Cameo ROOT BAR 6 ist eine leistungsstarke LED-Bar mit 16 x 12 W RGBWA+UV-LEDs, die durch die erweiterte Farbmischung sehr satte Farben und zusätzliche UV-Effekte erzeugt. Sie bietet DMX-Steuerung, Standalone-Programme, Sound-to-Light und eine 16-Bit-Dimmung für besonders weiche Übergänge sowie Effekte wie Strobe und segmentierte Ansteuerung. Dank lüfterlosem Design, optionalem Wireless-DMX und magnetischem Alignment-System eignet sie sich ideal für geräuschsensible Umgebungen und kreative Installationen mit mehreren Bars.

Eurolite LED Bar-12 QCL RGBW

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Die Eurolite LED Bar-12 QCL RGBW ist mit 12 x 4 W starken 4-in-1-RGBW-LEDs ausgestattet, die eine homogene Farbmischung und vielseitige Farbeffekte ermöglicht. Sie kann im Standalone-Modus, per DMX, Sound-to-Light oder im Master/Slave-Betrieb genutzt werden und bietet Funktionen wie Dimmer, Strobe und interne Programme. Dank passiver Kühlung arbeitet sie geräuschlos, hat einen Abstrahlwinkel von etwa 17° und eignet sich besonders für Uplighting, Deko-Beleuchtung und mobile DJ-Setups.

Varytec BeamStick 40

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Die Varytec BeamStick 40 ist eine LED-Bar mit 40 x 3 W RGB-LEDs, die durch ihren sehr engen 2°-Abstrahlwinkel extrem scharfe und beamartige Effekte erzeugt. Sie bietet einzeln ansteuerbare LEDs sowie eine Steuerung über DMX, Sound-to-Light, Auto-Modus oder Master/Slave und ermöglicht durch vorprogrammierte Chaser kreative Lauflichteffekte. Dank des lüfterlosen, kompakten Designs eignet sie sich besonders für Bühnen, Clubs und Installationen, bei denen präzise Beam-Effekte statt flächiger Ausleuchtung gefragt sind.