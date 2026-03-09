Lohnt sich das Mega-Bundle?

Zusammen mit der sechsten Version seine Software-Drummers hat Steinberg kürzlich Absolute 7 vorgestellt. Das Software-/Plug-in-Bundle bietet eine Vielzahl von Instrumenten, Sounds-Librarys sowie neue Presets für die Cubase Synthesizer Backbone, FM Lab und Retrologue und wir verraten euch im folgenden Testbericht, was Steinberg Absolute 7 alles bietet und ob sich ein Update lohnt.

Kurz & knapp Was ist es? Steinberg Absolute 7 ist ein umfangreiches Software- und Plug-in-Bundle mit 35 Instrumenten und über 194 GB Sound-Content für Mac und PC. Umfang: 35 Instrumente, über 8.000 Presets und breite stilistische Abdeckung von Synths bis Orchester.

35 Instrumente, über 8.000 Presets und breite stilistische Abdeckung von Synths bis Orchester. Highlights: Groove Agent 6, HALion 7 sowie die neuen Pianos Etude und Verve.

Groove Agent 6, HALion 7 sowie die neuen Pianos Etude und Verve. Neuheiten: Axe Machina, The Orchestra Colors, LoFi-Erweiterung und zusätzliche Presets für FM Lab, Backbone und Retrologue.

Axe Machina, The Orchestra Colors, LoFi-Erweiterung und zusätzliche Presets für FM Lab, Backbone und Retrologue. Preis-Leistung: Einzelkaufwert über 2.000,- Euro, Bundle-Preis 489,- Euro.

Einzelkaufwert über 2.000,- Euro, Bundle-Preis 489,- Euro. Fazit: Sehr gutes Gesamtpaket für Neukunden, Update auf Version 7 nur bedingt empfehlenswert.

Was bietet Steinberg Absolute 7?

Das Software- und Plug-in-Bundle Steinberg Absolute 7 umfasst 35 Instrumente. Zum Bundle gehören u. a. der neue Software-Drummer Groove Agent 6, HALion 7, die Synthesizer Padshop 2, Retrologue und Backbone sowie viele weitere Instrumente. Über 194 GB Sound-Content sowie mehr als 8.000 Preset-Sounds holt man sich damit auf Mac oder PC.

Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller für Steinberg Absolute 7 Windows 10 (oder neuer) bzw. macOS Sonoma (oder neuer) an. Die Plug-ins liegen in den Formaten VST3, AAX und AU vor.

Stilistisch verspricht Steinberg die komplette Bandbreite und möchte mit den enthaltenen Granular-, Wavetable- und virtuell-analogen Synthesizer, Sample-Librarys und Software-Sampler sowohl Musiker, DJs, Produzenten als auch Sound-Designer ansprechen.

Mit seinem Angebot steht Absolute 7 in direkter Konkurrenz zu Native Komplete 15, der Arturia V Collection 11 oder dem Total Studio Bundle von IK Multimedia. Worin sich die einzelnen Anbieter und Bundles unterscheiden, verraten wir euch im folgenden Artikel:

Im Vergleich zu Absolute 6 hat Steinberg einige neue Produkte hinzugefügt. So gehören ab Version 7 zum einen der Software-Drummer Groove Agent 6, die Gitarren-Library Axe Machina, das Software-Piano Etude, das Streicher-Klangtexturen-Instrument Orchestra Colors, Colors LoFi Tape (LoFi-Sounds), das Felt-Piano Verve und einige neue Sound-Presets für FM Lab, Backbone und Retrologue zum Bundle dazu.

Würde man alle enthaltenen Software-Instrumente einzeln kaufen, würde man auf einen Preis von über 2.000,- Euro kommen. Da hören sich 479,- Euro natürlich sehr verlockend an. Schauen wir einmal, für wen sich das Steinberg Absolute 7 Bundle lohnt.

Installation von Absolute 7

Nach dem Kauf der Software erhaltet ihr eine Seriennummer, die ihr in eurem Steinberg Account eintragt und aktiviert. Danach könnt ihr das Steinberg Absolute 7 Bundle über den Download Assistant herunterladen. Je nach Datenleitung und abhängig davon, ob ihr das komplette Paket oder nur einzelne Elemente/Updates herunterladet, kann sich das durchaus ein wenig hinziehen.

Während des Tests lief die Installation einwandfrei durch und nach dem Neustart von Cubase waren alle installierten Instrumente und Sounds in der DAW verfügbar.

Steinberg HALion 7

In Absolute 7 ist die neueste Version des Software-Samplers HALion 7 enthalten. Diesen haben wir bereits einzeln für euch getestet, so dass ich an dieser Stelle nicht all zu detailliert darauf eingehen möchte.

Bei HALion 7 handelt es sich um einen Software-Sampler, ähnlich zu Kontakt von Native Instruments. HALion beherrscht verschiedene Syntheseformen (Wavetable, FM, Spectral etc.) und dient sowohl zum einfachen Abspielen von Preset-Sounds als auch zum Editieren und Anpassen von Klängen.

Alle weiteren Informationen zu HALion 7 könnt ihr unserem Testbericht entnehmen.

Steinberg Groove Agent 6

Wie eingangs bereits erwähnt, hat Steinberg gleichzeitig mit dem neuen Absolute 7 Bundle die sechste Version des Software-Drummers Groove Agent vorgestellt. Dieser gehört bereits lange zum Steinberg-Repertoire und bietet in seiner neuesten Version die Möglichkeit, Kicks, Snares und Toms zu layern oder zu ersetzen.

Ebenso bietet die Software ein brandneues Punch-Kit, einige neue Akustik-Kits und einen frischen Pattern-Editor, um schnell und einfach Grooves zu produzieren.

Knapp 50 neue Akustik-Kit-Elemente, darunter Kicks, Snares und Toms, hat Steinberg seinem Groove Agent 6 spendiert. Klanglich ist man hier nun also noch breiter aufgestellt als zuvor, ein wirkliches Must-have ist das 6er Update meiner Meinung nach nicht.

Klar, ab sofort lässt sich das GUI des Drummers von -50 % bis +100 % skalieren, was die Arbeit auf größeren Monitoren deutlich ansehnlicher macht. Dazu gibt es einige Änderungen beim Mixer-Panel, das ab sofort wahlweise in den unteren Bereich des GUI integriert oder auch in einem neuen Fenster angezeigt werden kann. Dazu hat Steinberg die MediaBay überarbeitet, so dass die Suche nach dem passenden Sound etwas schneller vonstattengeht.

Das alles geht für einen Update-Preis von 59,99 Euro in Ordnung, der wahre Quantensprung ist es aber definitiv nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr zeitnah in unserem separaten Groove Agent 6 Testbericht.

Soundiron Axe Machina

Mit Axe Machina erhalten Käufer des Absolute 7 Bundles eine neue Sound-Library von Soundiron. Im Fokus stehen eine siebensaitige Custom-E-Gitarre und allerhand Metal-Sounds. Die in A-gestimmte und mit zahlreichen Artikulationen gesampelte Gitarre bringt rund 22 GB Samples in die DAW. Neben Single-Note-Sounds gibt es auch etliche Powerchords, dazu bietet Soundiron Axe Machina fertig gemixte DI- und Amp-Signale.

Das GUI von Axe Machina ist übersichtlich aufgebaut und hat man sich einmal mit den türkisfarbenen Reglern vertraut gemacht, merkt man schnell, dass man den Klang der Gitarren-Sounds sehr detailliert anpassen kann. Je nach Anforderung, also ob man eine Melodie oder Akkorde spielen möchte, lässt sich der Anschlag, der Release oder bspw. das Vibrato individuell einstellen.

Klanglich finde ich Axe Machina gut, aber nicht überragend. Mit Effekten versehen und sofern die E-Gitarre in ein passendes Arrangement eingebunden ist, bekommt man mit etwas Übung schon ordentliche Riffs und Lead-Sounds hin. Für Demo-Produktionen auf alle Fälle mehr als ausreichend, für den finalen Track braucht es aber weiterhin einen echten Gitarristen. Das liegt auch gar nicht direkt an Axe Machina, sondern einfach an der Tatsache, dass Gitarren definitiv zu den schwieriger zu sampelnden Instrumenten gehören. Mehr Infos und Hintergründe findet ihr in unserer großen Übersicht zu den virtuellen Gitarren von Native Instruments.

Hier das Video zu Axe Machina:

Etude & Verve

Deutlich besser gefallen mir Etude und Verve, zwei neue Software-Pianos von Steinberg, die ebenfalls Bestandteil von Steinberg Absolute 7 sind. Bei Etude handelt es sich um ein Grand-Piano, das Steinberg/Yamaha-typisch sehr prägnant und höhenreich ist. Dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten lässt sich das Piano individuell anpassen. Neben eher globalen Parametern wie Character oder Mellow/Bright erlaubt Etude auch die Anpassung detaillierterer Parameter wie Release, Resonance sowie diverser Noise-Einstellungen.

Klanglich anders aufgestellt ist dagegen Verve. Hierbei handelt es sich um ein Felt-Piano, eine Gattung von Pianos, die in den letzten Jahren recht populär geworden sind. Diese klingen deutlich zurückhaltender und eignen sich daher eher für Balladen oder atmosphärische Tracks. Auf Wunsch lässt sich mit „Texture“ ein zweiter Layer hinzufügen, bei dem Steinberg mit Metall, Glas, Trockeneis oder elektromagnetischen Tonabnehmern erzeugte Sounds mit dem Piano mischt, so dass komplexe Klangtexturen entstehen.

The Orchestra: Colors

Seit einigen Jahren gehört die Firma Sonuscore zu den etablierten Herstellern im Bereich orchestraler Samples. Mit The Orchestra hat das Unternehmen schon länger eine leicht zu bedienende Sound-Library im Angebot und das in Steinberg Absolute 7 enthaltene The Orchestra Colors (Steinberg nennt es „The Orch Colors“) ist eine Auskopplung davon.

The Orchestra Colors enthält eine große Palette an fertig orchestrierter Sounds, die sofort spielbereit sind. Filigrane Streichertexturen, Bläserensembles oder sanfte Chöre, all das kann man von The Orchestra Colors erwarten. Dabei handelt es sich nicht um vorgefertigte Phrasen, sondern der Vorteil liegt in denen bereits vom Hersteller vorgenommenen Orchestrierungen einzelner Stimmen (Streicher, Holz-/Blechbläser, Chor und Percussion).

Insgesamt 168 Preset-Sounds enthält die Library und neben vollen bzw. in Orchester-Gruppen vorliegenden Orchestrierungen bietet The Orch Colors auch einzelne Artikulationen wie Marcato, Staccato, Sustain, Tremolo oder Sustain.

Hier einige Klangbeispiele der Library:

Color LoFi Tapes

Deutlich kleiner als die anderen Absolute 7 Neuheiten ist Color LoFi Tapes. Mit dieser Erweiterung bekommen Käufer von Steinberg Absolute 7 passende Sounds für LoFi-Tracks, d. h. Sounds mit Vinyl-Knistern, MixTape-artige Presets, dazu alles mit drei Layern aus Vintage-Synthesizern, Orchesterinstrumente, Pianos und mehr versehen. Wie das klingt, hört ihm im folgenden Video:

Absolute 7 – weitere Neuheiten

Die im Artikel aufgeführten Instrumente sind die Highlights des neuen Steinberg Absolute 7. Neben diesen hat Steinberg aber weitere, oftmals kleinere Neuerungen in das Software-Bundle aufgenommen. Hierzu gehören:

100 neue Sounds für FM Lab

neue verzerrte Drum-Sounds für Backbone

neue Synthesizer-Sounds für Retrologue

Alle Informationen dazu findet ihr auf der Steinberg Website. Die komplette Übersicht, was ab sofort im Bundle enthalten ist, findet ihr hier.