Neue KI-Features und Plug-ins für Cubase 15

Kurz vor dem Advent ist in Hamburg stets Update-Zeit: Steinberg Cubase Pro 15 erblickt das Licht der Welt. Diverse Verbesserungen sowie neue Plug-ins und Funktionen haben den Weg in die Digital Audio Workstation gefunden, erstmal ist auch das Thema Machine Learning bzw. KI direkt in Cubase integriert. Wir verraten euch im folgenden Testbericht, was Steinberg Cubase Pro 15 zu bieten hat.

Kurz & knapp Was ist es? Steinberg Cubase Pro 15, professionelle Digital Audio Workstation (DAW) – umfangreiches Update mit neuen Plug-ins, KI-Features und Workflow-Verbesserungen. Neue KI-Funktionen: Omnivocal (Beta) ermöglicht einfachen Einstieg in KI-basierte Vocal-Synthese.

Omnivocal (Beta) ermöglicht einfachen Einstieg in KI-basierte Vocal-Synthese. Neue Plug-ins: UltraShaper und Pitch Shifter überzeugen mit modernen Features und guter Klangqualität.

UltraShaper und Pitch Shifter überzeugen mit modernen Features und guter Klangqualität. Workflow: Überarbeiteter Steinberg Hub und kleinere Optimierungen erleichtern den Alltag.

Überarbeiteter Steinberg Hub und kleinere Optimierungen erleichtern den Alltag. Verbesserungen: Stem-Separation direkt integriert, Expression-Maps leicht überarbeitet.

Stem-Separation direkt integriert, Expression-Maps leicht überarbeitet. Fazit: Sinnvolles Update mit starken Highlights; klare Empfehlung für Nutzer, die KI-Vocals oder moderne Tools suchen.

ANZEIGE

Steinberg Cubase Pro 15: Installation

Der hauseigene Download-Manager regelt – wie gewohnt – das Herunterladen sowie die Installation von Steinberg Cubase Pro 15. Das läuft wie seit Jahren gewohnt reibungslos.

Nach heutigen Maßstäben sind die Systemanforderungen trivial: Ein i5 (ab ca. achter Generation) bzw. Apple Silicon mit minimal vier Kernen und 4 GB Ram reichen bereits aus. 1,5 GB Speicherplatz sollte für eine Minimalinstallation zur Verfügung stehen. Um alle Inhalte, Instrumente und Samples zu installieren, sind knapp 85 GB notwendig – und zwar in allen Versionen von Cubase 15.

Die Windows-Gemeinde ist mit Windows 10 (22H2) oder Windows 11 (24H2) mit dabei, Apple-Rechner brauchen mindestens Sonoma (macOS 14), um mitspielen zu können. Das sollte alles kein Problem sein.

Wer alle angebotenen Inhalte installieren möchte, braucht gutes Sitzfleisch oder eine sehr schnelle Internetverbindung. Die volle Installation braucht bei einem Download mit 100 Mbit/s knapp zwei Stunden.

Cubase 15: Erster Eindruck

Der erste Start von Steinberg Cubase Pro 15 ist unauffällig. Die Übernahme der Settings aus der alten Version funktioniert reibungslos, das sollte 2025 auch Standard sein.

Der Steinberg Hub hat einen Facelift bekommen. Gemessen am Vorgänger ist die Struktur deutlich stringenter geworden. Zwar lauerte hier nicht der große Handlungsbedarf, aber so ist die Struktur etwas logischer: Templates und „last Projects“ waren früher quasi auf „einer Ebene“ dargestellt, diese Darstellung ist nun logischer angeordnet. Auch das schlenkere Design zum bequemen Auf- und Zuklappen wirkt deutlich systematischer. Wie gesagt: kein dringender Handlungsbedarf, trotzdem gut so.

Das eigentliche Programmfenster hat sich nicht deutlich verändert. Panorama und Pegel sind nun direkt im Spurkopf einblend- und editierbar. Einerseits bedeutet das ein Mehr an Flexibilität, andererseits ist damit die Oberfläche wieder ein Stückchen voller geworden und Neueinsteiger könnten sich etwas überrannt fühlen.

Auf dem Mac gibt es nun Support des nativen Vollbildmodus.

ANZEIGE

Welche neuen Funktionen bietet Steinberg Cubase 15?

In den Automations-Settings lässt sich ab sofort vorgeben, dass zuletzt aufgenommene Automationen oben in der Automationsspur des jeweiligen Tracks angezeigt werden. Ein nettes Feature, das in der steinbergschen Darstellung auf der Website etwas überbetont wird, da die wenigstens unter uns vermutlich so viele Parameter einer Spur automatisieren, dass hierbei der Überblick tatsächlich verloren geht. Haben ist aber besser als brauchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Modulatoren aus der Vorgänger-Version haben Zuwachs bekommen. Sechs neue reihen sich hier ein. Die Integration der Modulatoren in Cubase 14 war längst überfällig. Ob jetzt neue Modulatoren ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, mag jeder und jede individuell beantworten. Einen potenten und zeitgemäßen Arpeggiator (gerne als Modulator) hätte ich diesmal höher eingestuft, schade.

Die sechs neuen Modulatoren machen selbstverständlich, was sie sollen und können die Werkzeugkiste, speziell für Sounddesign und ausgefallene Klangfarben, gut bedienen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Plug-ins in Steinberg Cubase Pro 15

Hinter Ultra Shaper verbirgt sich ein neuer Kompressor – allerdings war Cubase bisher bereits mit etlichen Kompressoren ausgestattet. Für was dient also der Neue? Tatsächlich ist Ultra Shaper kein ganz alltäglicher Vertreter seiner Zunft, zumindest was die Features angeht.

Er bietet nicht nur die üblichen Parameter nebst einem Side-Chain-EQ, sondern auch eine Nachbearbeitungsmöglichkeit der Transienten sowie fürs Clipping einen EQ und die Wahl des Abgriffpunktes des Side-Chains: Feedforward und Feedback.

Dabei handelt es sich nicht um eine schlichte Look-Ahead-Funktion. Bei Feedforward funktioniert der Kompressor wie üblich: Das Eingangssignal wirkt auf die Gain-Reduction.

Im Modus Feedback wird dagegen das bereits komprimierte Signal als Referenz genutzt, hier wirkt also das Ausgangssignal auf die Gain-Reduction. Allgemein wird behauptet, dass Letzteres etwas „musikalischer“ klingt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der neue Ultra Shaper ist ein guter Kompressor für den gehobeneren Anspruch, ein Wundermittel ist er sicherlich aber nicht. Die Option der Transientenbearbeitung ist einen zweiten Blick wert: „Totkomprimierte“ Transienten sind in vielen Fällen damit Geschichte. Der zugeschaltete Clipper wirkt nicht wie ein Limiter, im Output wurden die eingestellten Werte teilweise um mehrere Dezibel überschritten.

Der Loop aus den Hörbeispielen liegt Cubase bei. In jedem Hörbeispiel: Erst ohne Bearbeitung, danach mit Bearbeitung.

Pitch Shifting war in Cubase bisher nur in den Offline-Prozess oder über Dritthersteller-Plug-ins möglich. In Steinberg Cubase Pro 15 ist nun aber ein gleichnamiges Plug-in integriert.

Das Plug-in macht das, was der Name nahelegt. Es kann einerseits mehr als der Offline-Prozess, andererseits weniger. Denn mit dem Offline-Prozess lässt sich noch zusätzlich mit richtigem Pitchbending arbeiten, mit dem Plug-in dafür in Echtzeit. Und das bei ordentlicher Klangqualität, die sich hinter kommerziellen Mitbewerbern nicht verstecken muss.

Besonders spannend ist die Option, links und rechts getrennt zu bearbeiten. Somit lassen sich nicht nur „einfache“ Vocal-Dopplungen realisieren, sondern auch Pseudo-Stereo einer Klangquelle in Mono umsetzen. In Surround bzw. generell in Mehrkanalton wäre das eine echte Killerapplikation.

Mit Automation lässt sich auch eine Art von Pitchbending umsetzen. Dazu erfolgt die Automation artefaktfrei, sauber! Die Echtzeitbearbeitung des Pitch-Parameters funktioniert im Test tadellos und ohne Artefakte. Alles in allem ein gelungenes Plug-in.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es singt für Sie: Die KI

Das Thema KI ist weiterhin in aller Munde und auch diverse Tools aus unserem Bereich nutzen mittlerweile KI (bzw. Machine Learning), ob sinnvoll oder nicht.

Im Bereich der Sprach- und Gesangs-Synthese sind bereits seit ein paar Jahren interessante Projekte verfügbar. Zwar ist eine Sprach-KI und eine Sprach-/Gesangsausgabe auf Sample-Basis keine echte Sprachsynthese, aber so genau wollen wir es heute mal nicht nehmen.

Vocaloid von Yamaha ist bereits seit Jahren bekannt und etabliert, in der neuen Version auch mit KI ausgestatet, nicht „nur“ mit Sprachsynthese.

Synthesizer V, Audimee, Vocs AI und andere Lösungen dieser Art zeigen, wo es hingehen könnte bzw. aktuell schon klangliche Realität ist.

Da Steinberg Teil der Yamaha-Familie ist und Yamaha bereits seit etlichen Jahren mit Vocaloid am Markt einen gewissen Erfolg vermelden kann, liegt es nahe, dass irgendwann ein Plug-in für die hauseigene DAW herauskommen würde. Mit Steinberg Cubase Pro 15 ist es nun so weit und Yamaha legt der neuesten Version von Cubase Omnivocal (Beta) bei. Zur Verfügung stehen zwei Stimmen, eine männliche und eine weibliche, sowie ein paar Parameter, um die Stimmen zu steuern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Plug-in ist monophon, was bei solchen Tools durchaus üblich ist und vollkommen in Ordnung geht. Die Noten können eingespielt (dabei ist ein einfacher Sinuston zu hören) oder im Key Editor eingegeben werden. Der Sinuston ist nicht unbedingt die beste Idee, da dieser ohne Obertöne auskommt und es dem Gehör schwerer fällt die Tonhöhe korrekt zu interpretieren.

Im gleichen Editor wird auch der Text (oben bei „Text“) eingegeben. Das funktioniert auch mit mehreren Silben über mehrere Noten hinweg. Allerdings: So komfortabel, wie bei bspw. Synthesizer V ist das Prozedere allerdings bei weitem nicht, aber das kann ja noch kommen. Immerhin befindet sich Omnivocal noch im Beta-Status.

Singen können die beiden Stimmen derzeit nur englisch und japanisch. Wer sich allerdings die Zeit nimmt und sich in die phonetischen Symbole und deren Funktion einarbeitet (Kapitel 5 im Handbuch), der dürfte auch andere Sprachen – zumindest annäherungsweise – realisieren können. Im Netz finden sich einige Berichte von verschiedenen Nutzenden, die der KI-Stimme sogar Dialekte entlocken konnten.

Klanglich steht das Plug-in am Anfang: Hier ist also noch Luft nach oben. Die Stimmauswahl ist schmal und auch die Parameter sind noch nicht so ausgereift (und so zahlreich) wie bei manchen Mitbewerbern. Was die Bedienung und Stabilität angeht, lässt sich das Plug-in den Beta-Status jedoch kaum anmerken.

MIDI-Learn geht noch nicht und die KI-Herkunft ist den Stimmen deutlich anzuhören. Inwieweit dieses Werkzeug mit den bereits etablierteren Konkurrenten mithalten können wird, muss der offizielle Release zeigen. Auf ihren Websites machen Yamaha und Steinberg uns den Mund schon recht wässrig.

Hoffentlich wird das Plugin nicht bei künftigen Updates (oder auch Major-Releases) sang- und klanglos verschwinden. Das wäre wirklich schade. Ich habe da meine Befürchtungen und es wäre auch nicht das erste Plug-in, das einfach wieder verschwindet.

Die Audiobeispiele sind ohne Editieren entstanden. Mit entsprechender Bearbeitung lässt sich hier sicherlich noch mehr herausholen.

Stem-Separation in Steinberg Cubase Pro 15

Die Möglichkeit, in Steinberg Cubase Pro 15 Musikstücke in einzelne Stems zu separieren, ist über die Integration von Spectral Layers bereits möglich. Die mitgelieferte Spectral Layers Version hat es erlaubt, Gesang vom Rest zu trennen.

Mit der neuen Stem-Separation-Funktion in Steinberg Cubase Pro 15 ist nun auch ein Entmischen in verschiedene Stems möglich und das ohne externes Plug-in, direkt in Cubase selbst. Dabei geht der Vorgang sehr einfach von sich: Audio-Part markieren, Funktion aufrufen und fertig:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Klanglich ist diese Funktion nahe der Höhe der Zeit. Ob diese integrierte Version mit Werkzeugen wie iZotope RX und Spectral Layers mithalten kann, kommt etwas auf das zu entmischende Material an. In den meisten Fällen eher nein.

Gerade die aktuelle Voll-Version von Spectral Layers liefert klanglich bessere Ergebnisse und kann noch deutlich mehr, somit ist diese Software alles andere als obsolet. Da mittlerweile auch Freeware-Lösungen wie Audacity (und das dazu passende KI-Tool-Paket) solche Funktionen in guter Qualität kostenlos bieten, ist die Integration nur konsequent.

In den letzten Cubase Testberichten hatte ich bereits mehrfach angemahnt, dass das Feature Expression-Maps in Cubase zwar eine gute Idee ist, aber leider keine weitere Entwicklung/Produktpflege zu erkennen war. Auch Schaltfehler in der Artikulationskontrolle können immer wieder auftraten.

Steinberg Cubase Pro 15 wurde nun ein Update dieser Expression-Maps spendiert, so dass dem Tool optisch und von der Bedienung her ein Facelift verpasst. Außerdem wurden ein paar kleinere Anpassungen eingebaut.

So lassen sich für einzelne Artikulationen nun die Notenwerte „vorziehen“, wenn der Attack zu lange dauert und die spezielle Artikulation somit „out of time“ wäre. Der Parameter Abstand/Separation ist eine „Attack Kompensation“ für Keyswitches, die erst verzögert Wirkung entfalten, sehr gut. Auch die Integration in den Key Editor ist nun etwas besser gelöst.

Tiefgreifende Verbesserungen und Erweiterungen sind jedoch nicht vorgenommen worden, für mich eine verpasste Chance. Dazu fand ich die Gruppenzuweisung der Artikulationen vorher etwas gelungener.

Wer einen Blick auf die vergleichbare Lösung für Reaper, genannt Reaticulate, wirft, bekommt einen Eindruck davon, was mit einer richtigen Skript-Schnittstelle in Cubase möglich wäre. Für so langen Stillstand in den Expression-Maps ist der Wurf etwas klein geraten, schade.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Melodische Patterns in Steinberg Cubase Pro 15

Nachdem für die MIDI-Eingabe, neben den regulären MIDI-Parts, Drum-Patterns eingeführt wurden, gibt es in Steinberg Cubase Pro 15 nun auch melodische Patterns. Im Prinzip funktionieren diese Patterns wie die Drum-Kollegen. Der große Unterschied zu den regulären MIDI-Parts ist, dass beispielsweise die Skalen voreingestellt werden können, und auch nur die darin enthaltenen Töne zur Verfügung stehen.

Diejenigen unter uns, die eine Affinität zu Pattern-Sequencern haben, wird dieses Feature viel Spaß machen und scheint ein sehr guter Mittelweg zwischen klassischen Pattern-Sequencer und dem MIDI-Part.

Schade ist, dass ein solches MIDI-Pattern nicht (wie bspw. bei einem Arpeggiator) auf Knopfdruck zu einer neuen Tonart bzw. zu einer neuen Skala „on the fly“ konvertiert werden kann (wie bei einem Arpeggiator, nicht via transpose). Zwar lassen sich Akkorde aus der Akkordpsur in den Editor ziehen, aber steuern kann die Akkordspur diesen nicht. Den großen Wurf stellt dieses Feature aus meiner Sicht nicht dar, obschon die algorithmischen Features wirklich einen Blick wert sind und zum Experimentieren einladen.