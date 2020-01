Test: Steinberg Cubasis 3 Digital Audioworkstation iOS

Steinberg iOS DAW in der 3. Runde

Steinbergs Cubasis hat sich über die Jahre zu einer umfassenden DAWs für iOS entwickelt und hat sich ebenso bei den Benutzern schnell etabliert. Nun geht Cubasis 3 in die dritte Runde und hat einige interessante Neuerungen an Bord. Die App ist dabei kein Update, sondern eine vollständige Neuprogrammierung.

Wir betrachten hier ausschließlich die Neuerungen, die von Version 2 auf Version 3 stattfanden. Was die komplette Liste der Neuerungen angeht, so ist diese recht lang, aber die effektiven Neuerungen in der praktischen Anwendung belaufen sich auf recht wenige, aber wichtige.

Anschaffung/Umstieg Cubasis 3 iOS

Cubasis 3 ist nun zum ersten Mal durch Universal App Support auch auf dem iPhone nutzbar.

Es ist zwar inzwischen auch möglich, im iOS-Store Upgrades durch „Bundle vervollständigen“-Option anzubieten, doch ist Cubasis 3 ein separater Neukauf.

Die 54,99 Euro Neukosten scheinen auf den ersten Blick happig, man muss aber bedenken, dass dies das erste bezahlte „Upgrade“ ist, seit es Cubasis gibt. Version 2 war 2016 ein kostenloses Update zu Version 1, das vor 2013 im iOS-Store auftauchte und seitdem konsequent gepflegt wurde.

Die nun obsolete Cubasis V2 verbleibt im Store, aber mit permanent halbiertem Preis von 24,99 Euro.

Kostenloser IAP-Transfer von Cubasis 2

Es können sämtliche IAP-Käufe, die in Cubasis 2 getätigt wurden, in Cubasis 3 übertragen werden. Für den IAP-Transfer wird die Cubase Version 2.8.2+ benötigt. Wenn beide Versionen installiert sind, öffnet man eine davon und kann dann einfach den Transfer durchführen.

Aus Cubasis 2:

Aus Cubasis 3:

Was ist neu in Cubasis 3?

Gruppenspuren

Ganz neu und von allen Nutzern gewünscht sind die Gruppenspuren, mit denen sich nun nicht nur Spuren zusammenfassen lassen, sondern die tatsächlich auch als Send-Tracks mit Effekten belegt werden können, z. B. für Summenkompression oder Halleffekte. Die Lautstärke der Zuspielung wird dabei über den Fader des Ursprungstracks geregelt, die Summenlautstärke wird über den Gruppen-Fader.

Die Gruppenspuren werden einfach wie üblich als neuer Track angelegt. Welche Tracks zu der Gruppe gehören, wird über den Routing-Reiter festgelegt.

UI-Skalierungs-Presets für iPhone und iPad

Daas Cubasis 3 nun auch auf dem iPhone läuft, ist inzwischen hinreichend bekannt. Weniger bekannt ist aber die Option, in den Voreinstellungen auch die Cubasis-Bedienoberfläche unabhängig von der Display-Größe anzupassen. Von Phablet bis Tablet XL-Presets ändern sich die Größen der Bedienelemente. Man kann also auf dem iPad Pro mit riesigen Schaltern arbeiten oder auf dem iPhone mit pixelgenauem Stylus (nicht Apple Pen!). Ganz wie es beliebt.

Mixer-Vollbildmodus

Im Zuge dessen ist auch der skalierbar Mixer eine sehr gute Ergänzung. Er lässt sich in der Höhe auf Vollbild ziehen und die Kanalbreite bzw. -anzahl in drei Preset anpassen und natürlich auch ganz ausblenden. Die Anzahl der instanziierbaren Insert- und Send-Effekte wurde von je drei in Cubasis 2 auf je acht erhöht. Das kleine Pop-up-Panel zur Auswahl der Effekte von Cubasis 2 ist nun auch vereinheitlicht in das Panel der Projektverwaltung integriert. Außerdem lässt sich die Reihenfolge der Effekte nun einfach per Drag & Drop umstellen. Zusätzlich lässt sich über den kleinen blauen Balken zwischen den Effektslots einstellen, welche Effekte Pre- und welche Post-Fader sind. Super!

Undo mit Verlaufsliste

Auch diese Neuerung war viel zu lange überfällig. Die Undo-History speichert die letzten 100 Änderungsvorgänge. Allerdings ist die Beschreibung doch etwas kurz gefasst. Einträge mit Zeitangaben und einer Objekt-ID anstatt generischer Einträge wie „Events Moved“ wäre da doch extrem hilfreich. Die Änderungen an dem Track selbst werden aber recht erkennbar aufgelistet.

Verbesserte MediaBay

Die Projektverwaltung hat ein gründliches Update erfahren. Nun lassen sich Projekte sehr komfortabel duplizieren oder verschieben, neue Ordner erstellen und teilen. Die wichtigste Neuerung dürfte aber die Integration der Dateien-App sein. Damit steht Cubasis 3 nun das gesamten Dokumentendateisystem von iOS zu Verfügung, inklusive externem USB-Speicher!

Einfach mal ein großes Projekt auf einen USB-Stick auslagern oder von dort laden, ist kein Problem mehr. Dass die Dateienverwaltung immer noch recht eigenwillig strukturiert daherkommt, liegt aber am iOS selbst, nicht an Steinberg.

Sonstiges zur DAW Steinberg Cubasis 3

Auf der technischen Seite sorgen eine unbegrenzte Anzahl an Audio- und MIDI-Spuren, bis zu 24 physikalische Ein- und Ausgänge über USB-klassenkompatible Interface bei 24 Bit/ 96 kHz für Laune. Die 32 Bit Fließkomma Audio-Engine ist dabei absolut färbungsfrei.

Auch wurde die MIDI-Auflösung von 48 PPM auf 960 PPM erhöht, was sich u .a. in einer deutlich flüssigeren MIDI-Automation manifestiert. Die überarbeiteten Editoren für Audio, MIDI und Automation fühlen sich nun flüssiger an als Vorgängerversion. Vor allem gibt es nun auch ein (einfaches) Undo. Aber allein die Verlegung der Funktions-Icons sind von der Seitenleiste in die Topleiste der Anwendung bringen eher wenig Anwendungsgewinn und rührt wohl eher von der Neuprogrammierung her.

Was immer noch nicht implementiert wurde ist, MIDI-Daten an „Musikeffekte“ zu senden. Das sind in der Apple-Nomenklatur Audioeffekte, deren Audiobearbeitung per MIDI manipuliert werden kann, also Vocoder und derartiges. Apple GarageBand oder Beatmaker 3 z. B. können das schon seit Langem. Hier wird es für Steinberg wirklich Zeit aufzuholen. Derzeit muss das MIDI-Signal dafür noch über einen externen virtuellen MIDI-Port (z. B. Audiobus/AUM etc.) umgeleitet werden.

In Version 3.0.0.4.2 (das ja eigentlich Cubase 3 V.1.0.0.4.2 ist ) gibt es scheinend auch so noch einige Bugs (iOS 13.3). Da wäre z. B. eine sich nicht füllende Undo-History oder Fader, die sich außerhalb der Gruppe nicht schieben lassen. Diese ließ sich durch enen Neustart beheben. Die Suche in der Hilfefunktion, die schon beim ersten Buchstaben zu suchen beginnt und dann natürlich einen Fehler ausspuckt oder die neue Draw-Select-Funktion, deren Auswahlkästchen sich anscheinend nicht anpassen will, dagegen nicht. Aber Steinberg hat mit Cubasis 2 bisher bewiesen, dass man hinter dem Produkt stet und es keineswegs nur ein Teaser für die Desktop-Version ist. Aber ein unterscheidbares Logo zu Cubasis 2 hätten Steinberg sich schon machen einfallen lassen können!