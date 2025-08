25 Jahre Nuendo

Steinberg Nuendo feiert dieses Jahr seinen fünfundzwanzigsten Geburtstag. Damals war es zwar kein neues Konzept, komplett ohne DSP-Support in einem Sequencer zu arbeiten, aber für eine vornehmliche Post-Pro-Lösung war es trotzdem noch bemerkenswert, bemerkenswerter als heute. Steinberg Nuendo 14 zieht mit dem aktuellen Update nicht nur mit den neuen Features in Steinberg Cubase 14 gleich, sondern hat noch weitere Neuerungen mit im Gepäck.

Kurz & knapp Top-Features: Viele neue Werkzeuge aus Cubase 14 übernommen, u. a. Modulatoren, neue Effekte und Projekte jetzt im 64-Bit-Dateiformat.

Viele neue Werkzeuge aus Cubase 14 übernommen, u. a. Modulatoren, neue Effekte und Projekte jetzt im 64-Bit-Dateiformat. Game-Audio: Game Audio Connect 3 überzeugt mit nahtloser Integration in Wwise und direkter Sound-Vorschau.

überzeugt mit nahtloser Integration in Wwise und direkter Sound-Vorschau. KI-Funktion: Dialog Transkription spart Zeit, bietet aber weniger Kontrolle und Genauigkeit als andere Lösungen.

spart Zeit, bietet aber weniger Kontrolle und Genauigkeit als andere Lösungen. PostPro-Fokus: Adaptive Hintergrund-Absenkung ist innovativ, liefert jedoch oft hörbare, wenig elegante Ergebnisse.

ist innovativ, liefert jedoch oft hörbare, wenig elegante Ergebnisse. Preis-Leistung: Update lohnt sich besonders für Musik- und Game-Produktion – klarer Vorteil gegenüber Pro Tools.

Affiliate Links Steinberg Nuendo 14 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 989,00€

Affiliate Links Steinberg Nuendo 14 Update Nuendo 13 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 195,00€

ANZEIGE

Von Null auf Nuendo: Installation

Zunächst einige Informationen zu den Systemvoraussetzungen. Für Windows-Rechner ist Windows 11 (23H2) bzw. Windows 10 (23H2) mindestens Pflicht, auf dem Mac werden macOS Ventura, macOS Sonoma und macOS Sequoia offiziell unterstützt. 8 GB RAM reichen der genügsamen Audio-Software bereits und die Basisinstallation kommt mit 1 GB Festplatte/SSD klar.

Intel-Rechner sind ab dem i5 dabei (ab der vierten Generation für Windows-Rechner, auf der Mac-Seite muss es ein Rechner ab Ende 2018 sein). Für die Windows-Version darf es für Steinberg Nuendo 14 auch ein vergleichbarer AMD Ryzen sein, auf dem Mac wird selbstverständlich Apple Silicon nativ unterstützt.

Eine mit dem System kompatible Grafikkarte (Grafikkarte mit nativer Windows 10 Unterstützung bzw. Apple Metal-Unterstützung) reicht ebenso aus (ab einer Auflösung von 1440 x 900 Pixel).

Praktisch alle, die Nuendo 14 einsetzen wollen, dürften diese „Anforderungen“ locker überbieten, sehr schön.

VST2 wird in Steinberg Nuendo 14 nicht mehr offiziell unterstützt, auf Windows und Intel-Macs können diese jedoch trotzdem geladen werden. Wer die Apple Silicon Programm-Version nutzt, kann VST2 nur mit Dritthersteller-Software nutzen oder gar nicht mehr. Keine Neuigkeit, sondern lange angekündigt und aus meiner Sicht vollkommen konsequent.

Die Installation von Steinberg Nuendo 14 erfolgt über die hauseigene Lösung Marke Steinberg. Die knapp 70 GB – wenn alle Komponenten und Demo-Projekte den Weg ins eigene Studio finden sollen – lassen sich also bequem über den Steinberg Download-Assistenten herunterladen und installieren.

Je nach Internet-Zugang ist das neue, virtuelle Inventar auch sehr fix geladen und installiert. Eine Boxed-Version wird nicht mehr angeboten, so dass der Weg zu Nuendo immer über den Download-Manager aus dem Hause Steinberg führt.

Für 989,- Euro ist die Software in eben dieser Download-Version erhältlich. Für das Gebotene nicht eben viel.

ANZEIGE

Adaptive Hintergrund-Absenkung

Eines der neuen Features in Steinberg Nuendo 14 ist die adaptive Hintergund-Absenkung. Die Idee ist simpel: Eine ähnliche, wenn auch simplere Funktion gibt es seit Jahren in WaveLab.

Es wird eine Spur definiert, die sich durchsetzen soll (quasi der Master) und es werden Spuren definiert, die heruntergeregelt werden sollen. Ob das Audio-Spuren, Gruppen etc. sind, ist dabei sekundär. Es gibt zwei Profile (eines für Voice Over, eines für „den Rest“) und einen Absenkungswert in Dezibel.

Steinberg Nuendo 14 erzeugt daraufhin Automationsdaten. Ähnlich funktioniert die Auto-Ducking-Funktion in WaveLab. Diese Automationsdaten können dann bearbeitet werden und unterscheiden sich nicht von denen, die „von Hand“ geschrieben werden. Klingt wie ein echter Timesaver.

Bei meinem Test war die Musik bereits um einen Grundwert abgesenkt. Nuendo hat die Musik dann wieder lauter gemacht und die Automation nicht addiert, denn das Ergebnis war alles andere als adäquat. Generell sind die Regelbewegungen meist deutlich zu hören und klingen etwas ungelenk. Eine erfahrene Tonmeisterin (oder ein erfahrener Tonmeister) erarbeiten deutlich bessere Ergebnisse.

Es kann leider nicht eingestellt werden, wie abgesenkt und wieder zurückgeregelt wird. Kein Attack, Release oder dergleichen. Das ist schade, denn wie beschrieben klingen die Ergebnisse nicht optimal.

Natürlich ist das kein einfacher Ducker und daher wären andere Parameter als Attack und Release auch kein Problem, aber weniger Parameter? Das scheint nicht schlüssig. Der Schlüssel bei solchen Absenkungen ist, dass das Herunterregeln nicht als solches (allzu auffällig) wahrgenommen wird und möglichst wenige Regelbewegungen hörbar sind.

Ich hatte eine Kollegin beim Radio, die das in Echtzeit deutlich besser gelöst hat als diese Absenkautomatik. Schade! Eine gute Idee, wichtiges Feature, aber leider noch lange nicht „Top Edge“, da wäre ein Update wünschenswert.

Ach ja: Dieses Feature kann direkt im MPEG-H-Renderer genutzt werden, auch hübsch.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dialog Transkription in Steinberg Nuendo 14

Machine Learing Lösungen (aka KI) sind in aller Munde und halten auch zusehend Einzug in unsere Arbeitsumgebungen. Ein Beispiel dafür ist die Dialog Transkription in Steinberg Nuendo 14.

Es wird eine Spur oder Gruppe gewählt, eine Marker-Spur definiert und schon schreibt Nuendo 14 die Dialoge in einzelne Marker, die später im ADR-Taker genutzt werden können. Das Feature hätte mir vor ein paar Jahren einen Arbeitstag erleichtert, als Schauspieler und Regisseurin ins Studio kamen und keiner den aktuellen Dialog zum ADR mitgebracht hatte und ich das „mal eben“ abtippen musste.

Für die Transkription stehen drei Modelle zur Verfügung. Das „schnelle “ Sprachmodell ist automatisch mitinstalliert, die beiden anderen müssen über den Steinberg Download-Manager nachgeladen werden.

Einstellungsoptionen für Sprache oder sonstige erweiterte Einstellungen (wie sie beispielsweise aus Whisper von OpenAI bekannt sind), gibt es leider nicht. Gerade die Definition der Sprache kann in manchen Fällen weiterhelfen und bessere Ergebnisse erzeugen.

Trotzdem funktioniert Dialog Transkription in Steinberg Nuendo 14 wirklich gut und ist ein Timesaver bei der täglichen Arbeit. Wer jedoch das gleiche Feature aus DaVinci Resolve kennt, wird von der Steinbergschen Lösung evtl. etwas enttäuscht sein, da hier bspw. auch Speaker unterschieden werden können.

Die Take-Größe legt Nuendo bei diesem Prozess automatisch fest. Das passt oftmals, aber durchaus nicht immer. Es müsste also evtl. noch von Hand angepasst werden.

Auch die Qualität der Texterkennung ist bei „Schnell“ nicht optimal. Im Test gab es teilweise sehr deutliche Abweichungen. Die anderen Modelle sind allerdings ungleich rechenintensiver und brauchen evtl. etwas Zeit, je nachdem, was der KI auf dem Studiorechner an Hardware zur Verfügung steht.

Richtig toll wäre es, wenn gleich noch eine Übersetzung angefertigt wird, die sich lippensynchron aufsprechen lässt. Zugegeben, das ist viel zu viel verlangt und (zumindest Stand heute) noch Träumerei, aber träumen wird doch noch erlaubt sein, oder?

Übrigens: Die Video-Overlays im ADR-Taker wurden auch erweitert. Das Videofenster kann nun verschiedene Attribute wie Dialogszene, Nummer oder ID mit anzeigen. Wie diese Informationen dargestellt werden, ist einstellbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Game Audio Connect 3

In Steinberg Nuendo 14 hat die Anbindung an die Computerspielewelt ein Update bekommen und hört nun auf den Namen Game Audio Connect 3.

Nuendo hatte bereits mit der ersten Inkarnation von Game Audio Connect eine direkte Verbindung in die Game-Audio-Middleware Wwise geschaffen. Diese Verbindung wurde nun weiter vertieft.

Prinzipiell ermöglicht Nuendo Audio Assets direkt in Wwise, von Audiokinetic zu exportieren und auch einfach per Knopfdruck die entsprechenden Sessions in Nuendo zur Bearbeitung zu öffnen.

Mit der neuen Erweiterung lassen sich Soundeffekte in einem Game testen (während das Spiel und Nuendo mit Wwise verbunden sind), ohne dass diese nach Wwise exportiert werden müssen. Wird das entsprechende Event im Game getriggert, wird der entsprechende Soundeffekt direkt aus Steinberg Nuendo 14 abgespielt. Damit lässt sich sehr schnell und flexibel ein Soundeffekt testen und anpassen, ohne sich in einem Loop aus Speichern-Exportieren-Einfügen (…) zu verlieren – schön.

3D-Audio

Steinberg Nuendo 14 unterstützt nun auch das 3D-Audio-Format Ambisonics in vierter Ordnung (vorher nur dritter Ordnung). Damit sind nun 25 Kanäle im Spiel. Zur Erinnerung: Kanalzahl = (Ordnung +1)².

Wie wichtig Ambisonics mit der weiteren Verbreitung von Dolby Atmos (und MPEG-H bzw. DTS:X) sein wird, sofern es überhaupt jemals eine Wichtigkeit hatte, bleibt allerdings abzuwarten.

Der Dolby-Atmos-Renderer in Steinberg Nuendo 14 unterstützt nun auch die Formate Stereo Direct, 7.1.2, 9.1.4 und 9.1.6. und 10 neue Kopfhörerprofile für die Virtualisierung. Die Adaptive Hintergrund-Absenkung ist, wie bereits erwähnt, auch direkt im MPEG-H Renderer nutzbar

Neue Modulatoren

Schon in Steinberg Cubase 14 wurden die Modulatoren vorgestellt. Dieses längst überfällige Feature wird nun auch in Nuendo bereitgestellt. So lassen sich bspw. LFOs bequem auf Parameter von Plug-ins oder im Mixer anwenden. Das bringt deutlich mehr Flexibilität ins Studioleben.

Auch die Event-Lautstärkekurven wurden verbessert und erlauben nun flexibleres Gain-Staging.

Mix Console ist nun etwas flexibler und lässt sich nun auch im unteren Bereich komplett anzeigen.

Das neue Autofilter und der Underwater-Effekt sind gleichermaßen von Cubase zum großen Bruder dazugekommen. Gerade letzter passt sehr gut in die PostPro Umgebung.

Der Reverb Shimmer und das neue StudioDelay haben genauso ihren Weg in Steinberg Nuendo 14 gefunden. Reverbs wie Shimmer werden eher seltener in Seuqencern ab Werk mitgeliefert.

Der Pattern-Sequencer und der Drum-Synth sind nun gleichfalls in Nuendo zu finden, sind aber eher Cubase-typisch denn Post-Pro-typisch.

Wer die Details der neuen Musik-Features aus Nuendo wissen möchte, sollte sich unseren Steinberg Cubase 14 Test zu Gemüte führen, dort werden diese ausgiebig beschrieben und besprochen.

Übrigens: Projektdateien supporten erst mit Steinberg Nuendo 14 das 64 Bit Dateiformat. Es sind nun auch Sessionfiles mit mehr als 2 GB möglich. Diese Anforderung hatte ich bislang noch nicht, aber wer weiß – haben ist besser als brauchen.

Und sonst noch?

In Steinberg Nuendo 14 lassen sich nun CSV-Dateien mit Dialogen für den ADR-Taker ohne Timecode einlesen. Das klingt zwar kontraintuitiv, kann aber nützlich sein, wenn der Timecode dem Dialogschreiber (beispielsweise Übersetzer) nicht bekannt ist, der Timecode noch nicht feststeht (Animationsfilm, verlängerte Schnittphase) oder vergleichbare Tasks gelöst werden müssen. Wäre aus meiner Sicht nicht das dringlichste Feature, aber auch hier gilt: Haben ist besser als dringend benötigen.

Die einzelnen Linealspuren lassen sich nun individuell starten, also einen individuellen Startpunkt setzen. Das bringt Flexibilität. Gerade wer mit Bewegtbild arbeitet, wird solche Möglichkeiten sehr zu schätzen wissen. Auch das Austauschformat DAWproject wird in Nuendo 14 nun unterstützt.

Die Video-Engine hat ein Update bekommen. So zeigt sich Steinberg Nuendo 14 anpassungsfähiger, was Auflösungen angeht (was aber auch den CPU-Load gehen kann) und es wird 4K und 8K unterstützt. Ob nun 8K für die Audio-PostPro zwingend ist, ist eine andere Frage. Ich lasse mir maximal FHD geben, der Effizienz zuliebe.