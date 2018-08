Test: Steinberg UR-RT2, UR-RT4, Audiointerface

Ein Neve zum Spottpreis?

Das neue Steinberg UR-RT2 Audiointerface lockt mit einem großen Namen. Rupert Neve soll hier seine Finger mit im Spiel gehabt haben und bekanntlich klingt das, was der Maestro zwischen den Fingern hat, ja gar nicht schlecht. Eher klingt es sogar verdammt gut.

Ein Blick auf den Preis verwundert: 328,- Euro für ein Gerät, das den Namen „Neve“ trägt, hat man noch nicht gesehen. Vorverstärker sucht man für gewöhnlich jenseits der 1.000,- Euro Marke. Was ist da passiert? Wie kann das geschehen?

Das Steinberg UR-RT2 im Überblick

Das Steinberg UR-RT2 bedient sich zweier spezieller Transformatoren (hochdeutsch auch Übertrager genannt), die von Rupert Neves Firma „Rupert Neve Design“ speziell für dieses Interface angefertigt wurde. Das Interface selbst wiederum wurde wie alle Steinberg Interfaces von Yamaha entwickelt. Auch die Treiber werden von den Japanern zur Verfügung gestellt. Steinberg integriert diese dann in ihre Produkte und sorgt so für eine Verschmelzung zwischen Hard- und Software.

Beim Steinberg UR-RT2 handelt es sich also um eine deutsch-japanisch-amerikanische Koproduktion. Auch China hat seine Hände mit im Spiel (im wahrsten Sinne des Wortes), denn dort wird das Interface schließlich hergestellt.

Der Lieferumfang des Steinberg UR-RT2

Aber mal ganz von vorne. Das Steinberg UR-RT2 kommt in einer üblichen Kartonschachtel und hat so ziemlich alles mit an Bord, um schnell mit dem Aufnehmen loslegen zu können. Zum Interface gibt es ein USB-Kabel, das mit 1,5 m eine vernünftige Länge hat und ein Netzteil für die Stromversorgung mit dazu. Neben der Hardware bietet Steinberg aber auch ein umfangreiches Softwarepaket an. Eine Lizenz für den Download von Cubase AI 9.5 gibt es ebenso wie Cubase LE 2 für iOS. Zwar sind das jeweils abgespeckte Variationen der Vollversionen, aber es ist doch toll, wenn einem Interface auch gleich kostenlose, plattformübergreifende Recording-Software beiliegt. Auf die umfangreicheren Versionen Cubase Pro, Artist und Elements kann man bei Gefallen zu einem reduziertem Preis upgraden. Auch das Effekt-Bundle ”Basic FX Suite” gibt es gratis zum Steinberg UR-RT2 dazu und beinhaltet „Sweet Spot Morphing Channel Strip“, „REV-X“ und die Gitarrenamp Simulation „Guitar Amp Classics“.

Beim Auspacken des Steinberg UR-RT2 bin ich doch von der Größe etwas überrascht. Das ist ein richtig massives Interface, das mit 1,7 kg auch ein deftiges Gewicht mit sich bringt. Die Verarbeitungsqualität ist durchwegs sehr gut. Die Drehregler und Schalter fühlen sich hochwertig an, die XLR Stecker sind von Neutrik und das Gehäuse komplett aus Metall mit einem ansprechendem Finish. Auf der Oberseite gibt es Lüftungsschlitze die einen Blick auf die besagten Neve Übertrager erlauben. Ein bisschen Fetisch darf ja sein. Das macht natürlich neugierig auf mehr und darum hole ich mir den Schraubenzieher, um einen Blick ins Innere zu wagen.

Entfernt man 4 Schlitzschrauben an der Unterseite, lässt sich das Gehäuse öffnen. Auch innen erwartet uns eine sehr saubere, hochwertige Verarbeitung, die beiden Übertrager von Neve sind nicht zu übersehen. Auch das Netzteil von Yamaha ist von guter Qualität. Es liefert 12 Volt und 1,5 Ampere, die für den Betrieb des Steinberg UR-RT2 unabdingbar sind. USB Bus-Power allein genügt leider nicht, um das Interface zu betreiben. Im Lieferumfang befindet sich dann noch ein Handbuch, die Lizenzblätter für die jeweilige Software und Achtung, jetzt kommt’s: eine CD mit Treibern! Eine Treiber-CD habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen. Da fühle ich mich doch gleich auf einen Schlag 10 Jahre jünger …

Das Steinberg UR-RT2 kommt mit 2 Mikrofon- bzw. Line-Eingängen auf der Vorderseite, für die sich jeweils einer der Neve Übertrager aktivieren lässt. Durch Drücken des „Hi-Z“,Schalters kann im ersten Kanal die Impedanz umgeschaltet werden und man hat dadurch die Möglichkeit, Gitarren und Bässe direkt anzuschließen. Auf der linken Vorderseite gibt es einen 6,3 mm Kopfhöreranschluss und einen Master-Output-Regler für angeschlossene Lautsprecher. Rückseitig gibt es zwei weitere Line-Eingänge und zwei Ausgänge im TRS-Format, MIDI In/Out, einen Schalter zur Aktivierung der 48 Volt Phantomspannung für die beiden Frontkanäle, eine USB-2 Anschlussbuchse, den Stromanschluss für das Netzteil und „last but not least“ einen On/Off-Schalter, damit die Kiste überhaupt läuft. Einige Hersteller sparen sich diesen Schalter mittlerweile, darum will ich seine Existenz hier lobend erwähnen.

Das Steinberg UR-RT2 hat übrigens noch einen größeren Bruder, das Steinberg UR-RT4. Es bietet vier Vorverstärker mit Neve Übertragern, zwei Kopfhöreranschlüsse und zusätzliche Ein- und Ausgänge.

dspMixFx – WTFzefix?

Die Installation des umfangreichen Softwarepakets nimmt einige Zeit in Anspruch, aber funktioniert auf meinem Macbook unter El Capitan und auf meinem iPad mit iOS 10 ohne Probleme. Die Software, mit der ich das Steinberg UR-RT2 von meinem Computer steuern soll, passt allerdings optisch meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Gerät. Die Hardware sieht sehr modern, schlicht und edel aus – die Steuerungssoftware hingegen macht den Eindruck, als käme sie direkt aus der Zeit von Windows 95 (falls das noch jemand von euch kennt).

Ihr Name ist nicht minder unattraktiv: „dspMixFx“ macht für Techniker bestimmt Sinn, ist aber für Recording-Neueinsteiger nicht unbedingt intuitiv. Wenn man im Programme-Ordner nach der Steinberg UR-RT2 Software sucht, rechnet man nicht unbedingt damit, dass diese unter „D“ zu finden ist. Hier wäre „Steinberg“ oder „UR-RT2“ am Anfang des Namens angebrachter.

In „dspMixFx“ gibt es eine Menge Features wie Halleffekte, EQ und Kompressors die dem Abhörsignal beigemischt und sogar mit aufgenommen werden können. Neben den üblichen Mixer-Einstellungen lassen sich die Line-Eingänge zwischen -10 dBV und +4 dBu umschalten und die Frequenz des Highpass-Filters anpassen. Verschiedene „Szenen“ können abgespeichert und schnell wieder aufgerufen werden.

Auch für iOS gibt es die dspMixFX Software zum kostenlosen Download und siehe da, die Software sieht auf dem Tablet schon etwas geschmeidiger aus. Auch gibt es hier ein weiteres Feature – eine vergrößerte, übersichtliche Pegelanzeige des Eingangssignals. Das wäre auch eine Idee für die Desktop-Version.

Ist kein Computer am Steinberg UR-RT2 angeschlossen, blinkt die Status LED. Das letzte Setup inklusive Effekte wie Hall ist dann aber in der Hardware gespeichert. Damit lässt sich das Steinberg UR-RT2 prinzipiell auch ohne Computer betreiben und als 4-Kanal Mixer bzw. Mikrofon-Preamp nutzen.

Ran an den Speck!

Für meinen ersten Test mache ich die Aufnahmen in Logic X und schicke das Mikrofonsignal meiner Taylor Akustikgitarre natürlich gleich durch Neve Überträger. Jau! Der Unterschied zum „normalen“ Signal macht sich doch sofort bemerkbar. Das Neve Signal finde ich kurz gesagt ansprechender, feiner und wohlwollender. Da stellt sich mir die Frage, warum es überhaupt einen On/Off-Schalter für die Übertrager gibt. Welchen Grund gäbe es denn, diese klangliche Aufwertung jemals wieder ausschalten zu wollen? Schön, dass es dem Benutzer überlassen wird zu entscheiden, ich persönlich könnte getrost auf die Schalter verzichten. Die Betätigung des Schalters führt übrigens zu keinerlei Knacksgeräusch und ist flüsterleise. Sehr gut.