Test: Steinberg VST Live, Host-Software für Bühnen-Performances

Advanced Live Performance System

Bei einer Live-Show fallen vielfältige Aufgaben an, die erledigt werden wollen: Lichttechnik, Tontechnik, Videoprojektion, Textprojektion oder Teleprompter und vieles mehr. Auf der Bühne selbst kommen dann Setups und Patch-Wechsel für Keyboards- und Gitarren-Sounds, Click-Tracks, Backing-Tracks und einiges mehr hinzu. Man stelle sich vor, man könne all das automatisiert mit einem Computer erledigen und mit einer einzigen Software. Genau hier setzt Steinberg VST Live an.

Steinberg

Die Geschichte von Manfred Rürup und Karl „Charlie“ Steinberg, die 1983 ihren Lauf nahm, dürfte mittlerweile gut bekannt sein. Von der Idee des ersten MIDI-Sequencers zur Marktreife des Pro-16 Sequencers für den Commodore 64 im Jahr 1984 über den großen Bruder Pro-24 für den Atari ST 1986 zu Cubase für die gleiche Plattform im Jahr 1989 und dann schließlich 1991 Cubase Audio, welches erstmals Audioaufnahmen in Verbindung mit MIDI-Aufnahmen auf einem Computer ermöglichte hin zu Cubase VST im Jahr 1996, das durch die Integration von Effekten als VST-Plug-ins ermöglichte, vergingen gerade einmal 13 Jahre. Es folgten Produkte wie Nuendo, der Halion Sampler und einige andere bahnbrechende Neuigkeiten, bevor man 2005 den Schritt ging, den Emagic mit der Übernahme durch Apple schon einige Jahre zuvor vollzogen hatte: Steinberg wurden im Januar 2005 offiziell von Yamaha übernommen und damit ein Teil des wohl größten und mächtigsten Musikkonzerns (wenn man nur diese Sparte berücksichtigen möchte) der Welt. Es folgen ein neuer VST-Standard (VST3) und die Notations-Software Dorico. Mit VST Live möchten Steinberg nun den integrativen Gedanken weiterführen, den man damals mit Cubase Audio begonnen hat: Das Zusammenführen von MIDI und Audio mit der Welt der Bühnentechnik und den speziellen Anforderungen, die Bands heute auf der Bühne haben.

Eine Basis, zwei Versionen

Steinberg VST Live gibt es in einer Pro- und einer Elements-Version. Der Grundumfang ist identisch, in der Pro-Version kommen allerdings die Lichtsteuerung per DMX, die Anbindung der iOS App VST Live MODS und die Videospur hinzu. Die Systemanforderungen beider Versionen unterscheiden sich dennoch nicht und die Anforderungen sind auch nicht sonderlich hoch. Ein Intel i5 oder AMD Ryzen Multicore Prozessor, 8 GB RAM, 20 GB freier Festplattenspeicher und unter Windows mindestens eine Grafikkarte mit DirectX 10 und WDDM 2.0 Support reichen bereits aus, um Steinberg VST Live zu betreiben.

Sehr enttäuschend für Mac-Anwender mit neuester Apple-Hardware ist die derzeit fehlende M1/M2-Unterstützung. Steinberg VST Live läuft allerdings unter Rosetta 2 und wird von Steinberg als kompatibel angegeben. Unterstützung für die Apple-Prozessoren ist aber bereits angekündigt.

Was ist Steinberg VST Live?

Was ist Steinberg VST Live? Was vom Hersteller schlicht als „Advanced Live Performance System“ beschrieben wird ist im Prinzip eine Steuerzentrale für alles, was mit Audio, MIDI, VST-Instrumenten und Effekten, Licht (DMX), Video und Textprojektion zu tun hat. Musiker sollen mit einer einzigen Software in der Lage sein, ihr komplette Bühnen-Setup zu organisieren und zu steuern. Dazu gehören VST-Klangerzeuger und das Erstellen komplexer Patches für Keyboarder, VST-Effekte für Gitarristen, Bassisten und Sänger, Sample-Einspielungen, ein Metronom mit Click für den Drummer, Audiospuren für Backing-Tracks, MIDI-Spuren für Sequenzen oder Steuerdaten, Texteinblendungen für den Gesang, Akkordeinblendungen für die Instrumentalisten, DMX-Steuerung von Scheinwerfern, Notizen zu den Songs für die Musiker, Video-Projektionen für das Publikum und so einiges mehr. All das organisiert in Setlists, die alle Songs enthalten, die wiederum in einzelne Parts für die Formteile eines Songs aufgeteilt werden können.

Doch damit nicht genug: Per App erhalten Musiker synchron den Zugriff auf das Metronom, die Lyrics oder die Akkorde – ganz einfach per WLAN.

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Die Idee ist nicht neu.

Die automatisierte Bühne

Eine komplett automatisierte Bühnen-Show gehört für manche Band schon lange zum Alltag und auch der Autor dieser Zeilen hat bereits viele Shows auf diese Art und Weise bestritten. Doch welche Vorteile bringt das?

Einer der größten Vorteile ist, dass solche automatisierten Abläufe weniger Personal und auch weniger Handgriffe seitens der Musiker benötigen, was einen unbeschwerteren Show-Ablauf garantiert. Die vorprogrammierte und perfekt getimte Lightshow sieht nicht nur gut aus, sondern sie erfordert vor Ort auch kein entsprechend fachkundiges Personal mehr (einige Grundvoraussetzungen wie immer gleicher Aufbau und gleiches Equipments mal vorausgesetzt). Automatisierte Patch-Wechsel von Instrumenten und Effekten nehmen den Druck für die Musiker raus und peinliche Patzer wie das Synth-Solo mit dem falschen Sound gehören der Vergangenheit an. Texteinblendungen auf einem Stage Display sorgen für weniger Textpatzer und peinliche Gesangspausen, während Akkordsymbole ebenfalls Erinnerungslücken füllen oder einspringenden Musikern („Subs“) eine Hilfe sind. Am Ende bleibt dann noch das Spiel zu Backing-Tracks und der berühmte Click für den Drummer oder die Videoeinspielung für das Publikum.

Schaut man sich die Produktbeschreibung zu Steinberg VST LIVE an, sollte sich all das nun mit einer einzigen Software und einem einzigen Computer verwirklichen lassen.

Die Programmmodule von VST LIVE

Steinberg VST LIVE gliedert sich in die folgenden Programmmodule:

Setlist (für die Organisation der Songs)

Layers & Zones (für die Organisation der VST-Klangerzeuger)

Stacks (für die Organisation von VST-Effekten)

Tracks (Spuren für MIDI, Audio, DMX, Samples, Lyrics, Chords, Video)

Metronom

Beat (ein sehr einfacher Step-Sequencer/Drum Computer)

Notes

Audience

Setlist

Eine Setlist stellt die oberste Ebene von Steinberg VST LIVE dar und enthält alle Songs, die bei einem Konzert gespielt werden. Es können mehrere Setlists angelegt werden, zum Beispiel für verschiedene Besetzungen oder unterschiedliche Konzertprogramme.

Jede Setlist enthält einen oder mehrere Songs. Ein Song umfasst alle dafür benötigten Einstellungen der oben genannten Module. Da sich diese über den Verlauf eines Songs verändern können, lässt sich jeder Song in Parts unterteilen, die dann zum Beispiel den Formteilen (Intro, Strophe, Refrain, Bridge, Solo, Outro usw.) entsprechen. Die Songs innerhalb einer Setlist lassen sich per Drag & Drop umsortieren, Parts kopieren oder duplizieren und vieles mehr.

Layers & Zones

Layers & Zones gestattet das Erstellen komplexer Keyboard-Setups mit zahlreichen Tastatur- und Splitzonen. Hier handelt es sich im Prinzip um einen VST-Host. Jedem Layer kann ein VST-Klangerzeuger zugeordnet werden, dem seinerseits wieder Tastaturzonen oder Dynamikbereiche zugewiesen werden können. So lassen sich Split- und Layer-Sounds genauso realisieren wie Velocity-Switches. Fertige Setups werden als Preset gespeichert und können somit wiederverwendet werden.

Stacks

Stacks hingegen sind für VST-Effekte gedacht und jedes Stack kann bis zu vier VST-Audio-Plug-ins beinhalten, die wie die Inserts in einem Kanalzuge eines Mischpults oder einer DAW funktionieren. Jedes Stack besitzt zwei Sends, um das Signal zum Beispiel an externe Effektgeräte zu senden und es später wieder VST Live zuzuführen.

Jedes Stack besitzt einen Fader und einen Pan-Regler. Die Effekte können pre und post Fader zugewiesen werden.

Stacks eignen sich besonders gut, um externe Audiosignale mit Effekten zu versehen, doch auch komplexe Effekt-Settings für die VST-Instrumente des Layers & Zones-Bereichs sind möglich. Auch die Einstellungen der Stacks lassen sich speichern.

Tracks

Tracks liegen auf einer hierarchischen Ebene mit den Song-Parts. Jeder Track kann Spuren für MIDI, Audio, Samples, Chords, Marker, Lyrics, DMX und so weiter enthalten. Tracks sind also vergleichbar mit den Spuren einer DAW und eignen sich besonders gut für Aufgaben, die sich über den zeitlichen Verlauf eines Songs erstrecken und also dynamisch sind. Tracks sind also ein mächtiges Werkzeug für die Automation.

Tracks können direkt in VST Live aufgezeichnet werden und für Lyrics, Chords und DMX stehen spezielle Editoren zur Verfügung. Der Sampler erinnert stark an die Sampling-Funktionen von Cubase.

Metronom

Ein wichtiges Tool für das Spielen mit Automation und Backing-Tracks ist das Metronom. Steinberg VST Live bietet dazu ein akustisches wie auch ein optisches Metronom an.

Beat

Bei Beat handelt es sich um einen sehr, sehr einfachen Step-Sequencer, der ein eintaktiges Pattern abspielen kann. Das Pattern darf dabei selbst programmiert werden. Dazu stehen einfache vorgefertigte Sequenzen zur Verfügung, die aus einer Dropdown-Liste für eines der vier Instrumente ausgewählt werden können. Sterne und Punkte symbolisieren dabei die jeweilige rhythmische Sequenz.

Notes

Notes ist im Prinzip ein kleiner Texteditor für Notizen zu einem Song. Wie bei einem Texteditor üblich lassen sich die Schriftart, die Schriftgröße, Schriftfarbe, der Einzug und einige andere Parameter einstellen.

Audience

Audience stellt drei verschiedene Visualisierungen für DMX-Lichtsequenzen, Akkorde und Songtexte gleichzeitig dar.

Die VST Live Editoren

Lyrics

Die Texte zu einem Song werden direkt im Lyrics-Editor eingegeben, die Textfarbe und die Highlight-Farbe sowie die Position im Song bestimmt. Beim Abspielen des Songs wird dann die betreffende Textzeile hervorgehoben. Für lange Texte scrollt der Text über den Bildschirm. Mehr Möglichkeiten zur Textformatierung wie bei den Notizen, gibt es leider nicht.

Chords

Auch die Chords werden über einen eigenen Editor erzeugt und an ihrer betreffenden Stelle im Song und im Takt eingefügt. Das Taktraster richtet sich dabei nach der voreingestellten Taktart des übergeordneten Songs. Zunächst wählt man den Takt und die betreffende Position innerhalb des Taktes, an der man einen Akkord einfügen möchte. Im nächsten Schritt müssen noch der Akkordgrundton, das Akkordgeschlecht (Dur/Moll/vermindert/übermäßig) sowie Akkorderweiterungen wie Sexte oder Septime (7/maj7) oder Vorhaltakkord (sus2, sus4) eingegeben werden. Das war es auch schon. Eine Kurzschreibweise mit Kleinbuchstaben für Mollakkorde lässt sich auf Wunsch aktivieren.

DMX

Lichtprogramme erstellt der Nutzer über das integrierte einfache Lichtmischpult. Das DMX-Universum sowie die DMX-Kanäle können ausgewählt werden. Natürlich benötigt man für die DMX-Steuerung ein geeignetes DMX-Interface für den Computer.

Weitere Funktionen der VST Live Software

Sehr gut gefällt mir der eingebaute MIDI-Monitor sowie die Möglichkeit, MIDI-Daten zu filtern oder auf andere Controller zu routen. Die Software ist außerdem in der Lage, bis zu sechs Video-Monitore anzusprechen (entsprechende Hardware vorausgesetzt). Per Actions lassen sich MIDI-Befehlen verschiedene Programmfunktionen zuordnen, die dann auf einfache Art und Weise während der Show „abgefeuert“ werden können. Ein virtuelles Keyboard ermöglicht das Testen auch ohne angeschlossene MIDI-Tastatur. Sollte es mit einem VST-Plug-in mal Probleme geben, lässt sich dieses über das Sandboxing, das den belegten Speicherplatz des Plug-ins vom restlichen Speicher isoliert, schneller beheben. Verschiedenen Devices können Namen und Farben zugewiesen werden, um schneller deren Funktion zu erfassen. Statt also irgendwelche kryptischen Hersteller- oder Gerätebezeichnungen zu nutzen, beschreibt man vielleicht einfach die Funktion des Geräts.

Praxis

Steinberg VST Live umfassend zu beschreiben, würde den Rahmen eines Testberichts weit sprengen, deshalb habe ich mich auf die wesentlichen Punkte beschränkt. Es gibt viele Konfigurationsmöglichkeiten, vor allem hinsichtlich der Ein- und Ausgänge für MIDI, Audio, DMX und vielem mehr. Ich empfehle einen Blick in die (englischsprachige) Bedienungsanleitung, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Für mich persönlich hat sich für den Testzeitraum die Frage gestellt, wie schnell sich einerseits eine Setlist mit der Software erstellen lässt und ob tatsächlich der gleichzeitige Betrieb so vieler Module sicher möglich ist. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein voll automatisiertes Bühnen-Setup viele Fallstricke beinhaltet und ein Ausfall an der falschen Stelle schnell eine Kettenreaktion hervorrufen kann. Diese ruiniert dann in Windeseile eine komplette Show.

Für den Test habe ich ein ganz einfaches Setup genutzt, das auf der Bühne bei meinen Shows in der Vergangenheit wesentlich komplexer wäre. Für dieses Setup sollten folgende Bedingungen gelten:

Setlist für die Organisation aller Songs

einfache Keyboard-Patches mit Split- und Layer-Sounds

ein Gitarreneffekt pro Song/Part

Audio-Backing-Tracks

Lyrics-Spur

Akkord-Spur

Metronom für den Drummer

Projektion auf iPhone/iPad

Zunächst einmal ist mir im Test das sehr ausladende Benutzer-Interface aufgefallen. Alle Elemente sind sehr groß und nehmen viel Platz ein. Gerne hätte ich das Interface anders gestaltet und skaliert, wie ich es zum Beispiel in Apples Mainstage kann. In Steinberg VST Live ist das nur sehr eingeschränkt möglich. Zwar lassen sich nicht benötigte Module über das mit Views beschriftete Zahnrad in der rechten oberen Bildschirmecke ausblenden und Dropdown-Menüs kann man einklappen, dennoch nehmen viele Elemente viel zu viel Platz weg. Einzelne Fenster-Sektionen lassen sich nicht einfach mit der Maus skalieren und zurechtschieben. Das ist sehr ärgerlich. Immerhin lässt sich das Mischpult, das dem aus Dorico sehr ähnlich sieht, konfigurieren, indem man eigenhändig neue Ausgangskanäle oder Gruppen hinzufügt oder löscht. Warum man zwar einerseits Platz einspart, indem man die Inserts und Sends hinter dem „e“-Button versteckt, der diese aus- und einklappt, andererseits aber dann noch nicht einmal eine Möglichkeit vorsieht, zu signalisieren, ob und was an Effekten in einem Kanalzug eingefügt ist, entzieht sich meinem Verständnis. Gerade bei einem Live-Setup ist das doch äußerst wichtig. So geht es mir an vielen Stellen, denn Übersichtlichkeit gehört nicht gerade zu den Stärken von Steinberg VST Live.

Die ersten Songs in der Setlist sind schnell erstellt. Manches erschließt sich ohne Bedienungsanleitung aber nicht sofort. Das hängt vor allem mit dem häufigen Fehlen von Kontextmenüs zusammen. Ist man es als Mac-User doch gewohnt (und vermutlich auch als Windows-User), die wichtigsten Funktionen mit der rechten Maustaste aufzurufen und ständig und ohne lange Wege mit dem Mauszeiger parat zu haben, muss man sich bei VST Live an einen komplett neuen Workflow gewöhnen. Das macht für den Neueinsteiger den Einstieg unnötig schwer und langatmig. Einige Beispiele:

Warum lassen sich Gruppen und Ausgänge nicht über die rechte Maustaste auswählen und hinzufügen? Auch hier funktioniert die rechte Maustaste nicht. Klicke ich hingegen ins Feld für den Spur-Header, lässt sich dort mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufrufen und auswählen, welcher Spurtyp erzeugt werden soll, was eine schnellere Alternative zum dafür vorgesehenen Plus-Button darstellt.. Klickt man dann mit der rechten Maustaste auf eine so erzeugte Spur, erscheint jedoch kein Kontextmenü, das mir zum Beispiel das Löschen erlauben würde. Stattdessen muss hier der Minus-Button bemüht werden.

Zwar kann ich durch einen Doppelklick einen leeren Part für eine MIDI-Spur erstellen, aber nicht per rechter Maustaste ein Kontextmenü aufrufen, um so übliche Funktionen wie „löschen“, „kopieren“, „ausschneiden“, „duplizieren“, „einsetzen“ etc. auszuführen. All diese Funktionen müssen stattdessen über eine eigens dafür vorgesehene Menüleiste ausgeführt werden. Das nervt maßlos und erschwert das Arbeiten ungemein.

Es gibt eine MIDI-Spur, aber keinen MIDI-Editor, mit dem ich Daten auf dieser Spur eingeben oder verändern könnte. Start und Endpunkte eines Parts, Fade-in und -out sowie Parameter wie Länge oder Offset werden numerisch in einer Leiste oben im Track-Fenster angezeigt. Statt diese Werte/oder einzelne Stellen nun wie man es kennt per Mausklick und dann Ziehen mit der Maus verändern zu können, funktioniert dies nur per Doppelklick in das betreffende Feld und die Eingabe der Werte per Tastatur. Was sich die Programmierer dabei gedacht haben, ist mir wirklich schleierhaft.

Mit Einschränkungen: Lyrics und Chords

Nun gut, weiter geht es, die ersten Tracks sind angelegt. Mich interessiert nun die Arbeit mit Lyrics und Chords, die ich gerne zu den Backing-Tracks synchronisieren und auf einem iOS-Gerät ausgeben möchte. Zunächst einmal fällt wie erwähnt die fehlende Formatierung des Textes auf. Längere Zeilen werden auf kleineren Bildschirmen später nicht komplett angezeigt und da eine Anpassung der Schriftgröße fehlt (oder auch der Schriftart), bleibt nichts anderes übrig als ein Umbruch, selbst dann, wenn das den Gesangsfluss später stören würde. Bei den Akkorden fehlen wichtige Akkorderweiterungen wie 9, m7b5 oder 7sus4 und so weiter. Von #11, 13 und allen anderen typischen Akkorden, die etwas über das Pop-Vokabular hinausgehen, ganz zu schweigen. Warum konnte man hier nicht einfach eine Texteingabe erlauben. Dies hätte auch eigene Schreibweisen ermöglicht oder sogar das Nashville Number System. Möchte ich Synkopen (zum Beispiel die häufig anzutreffende Achtelsynkope) nutzen, geht das nur über das Anpassen der Taktart des Songs, indem ich dort beispielsweise von 4/4 auf 8/8 wechsele. Das wiederum hat aber weitreichendere Folgen, wie ich gleich noch zeigen werde.

Keine Taktwechsel

Taktwechsel innerhalb eines Songs sind auch nicht möglich. Das bringt ein weiteres Problem mit sich. Bei solchen Songs bleibt nur die Möglichkeit, den Metronomklick per MIDI oder Audiodatei zu erzeugen. Das synchrone Mitspielen des internen Metronoms mit all seinen Möglichkeiten ist dann nicht umsetzbar. Auch das ohnehin recht nutzlose Beat-Modul spielt in einem solchen Fall nicht mehr mit.

Erstellen von Keyboard-Patches

Das Erstellen von Split und Layer-Patches ist dagegen noch halbwegs komfortabel, vergleicht man es mit dem zuvor Geschriebenen. Doch auch hier fällt auf, dass Apples Mainstage erheblich übersichtlicher ist und einen wesentlich schnelleren Workflow erlaubt. Alles in Steinberg VST Live erfordert mehr Wege mit der Maus und mehr Aktionen. Die Beschriftung einzelner Layer ist zudem schon bei mäßig komplexen Patches nicht mehr sichtbar, wie der Screenshot unten zeigt.

Nachdem ich dann endlich einige Testdaten erzeugt und die zugehörige iOS-App auf meine Endgeräte geladen habe, kommt der eigentliche Test. Wird alles richtig zusammenspielen? Die Antwort ist: nein. Oder eher: Das hängt davon ab. Zunächst einmal der positive Aspekt, der mich überrascht hat: Rechner und iPhone/iPad laufen ohne wahrnehmbare Latenz im Gleichschritt, obwohl die Verbindung per WLAN geschieht. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das Metronom und die Synchronisation von Texten und Akkorden. Aber:

Die App verliert oft die Verbindung, wenn man während der Wiedergabe irgendetwas am Rechner macht, sei es der Wechsel von einem Fenster zu einem anderen oder sonst irgendeine Aktion. Und dann die Überraschung: Ändert man das Tempo vom Default-Tempo von 120 BPM in irgendeine Richtung, verschieben sich nicht nur alle Akkorde, sondern es läuft ab diesem Zeitpunkt nichts mehr synchron, schon gar nicht das Metronom. Ändere ich nun noch die Taktart für einen weiteren Song, bleibt das Metronom stur bei 4/4 und zählt bei meiner 6/8 Ballade schön die vier Viertel weiter. Wie kann ein solcher Fehler während der Testphase vor der Veröffentlichung und dem Verkauf nicht auffallen? Dieser macht die gesamte Software mit einem Schlag unbrauchbar.

Ein weiterer Bug besteht darin, dass nach dem Anlegen eines neuen Songs und dessen Taktart sich sehr oft die bereits eingestellte Taktart aller anderen Songs der Setlist mit ändern. Dieser Bug trat extrem oft auf.

Die iOS-App hat zudem das Highlighting der Texte entweder ganz verweigert und nur den Text angezeigt oder aber das Highlighting mit einer anderen als der voreingestellten Farbe vorgenommen.

Eher in den Bereich der Wünsche für die Zukunft gehört, dass das iOS-Metronom gerne zusätzlich zur optischen Anzeige auch Töne von sich geben darf, die dem Schlagzeuger helfen, synchron zum Geschehen zu bleiben.

Es sind weitere Kleinigkeiten, die im Verlauf des Tests immer wieder für Stirnrunzeln sorgen: So ist es allgemein üblich, dass sich immer dann, wenn man mit der Maus an einer bestimmten Stelle etwas editieren kann, sich der Mauszeiger verändert. Im Track-Fenster ist es nicht mehr möglich, die Reihenfolge der Tracks zu verändern. Es ist nicht möglich, Texte zu importieren, was erneut das Arbeiten langwieriger macht, denn viele Bands haben die Texte sicherlich digital vorliegen.

Ein abschließender Blick ins Steinberg Forum zu VST Live zeigt leider, dass all diese Probleme nicht nur mir, sondern auch anderen Usern aufgefallen sind und schon im Vorfeld bei Steinberg bekannt waren.

Bewertung von VST Live

Es ist für jeden Tester kein Vergnügen, ein Testprodukt abzuwerten oder gar „durchfallen“ zu lassen. Ich bin mir sicher, dass es den Kollegen auch so geht und jeder von uns versucht, in erster Linie die positiven Aspekte zu sehen.

Bei der Bewertung mit der Note „ungenügend“ spielt eine Rolle, ob das Produkt in seinem jetzigen Zustand überhaupt einsetzbar ist. Im Fall von Steinberg VST Live muss das leider verneint werden. Allein der Tempo-Bug verhindert jeglichen Live-Einsatz, denn es ist nicht anzunehmen, dass die Bands nur Songs mit Tempo 120 spielen. Auch das Metronom, das sich auf iOS-Geräten nicht der am Computer eingestellten Taktart anpasst und einfach stur immer im 4/4-Takt asynchron vor sich hin spielt, ist für Musiker ein gravierender Mangel. Zwar arbeitet man bei Steinberg laut Forum bereits an einem Fix, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass die Software aktuell schon in diesem Rohzustand verkauft wird. Sollte ein Update erscheinen, werden wir darüber an dieser Stelle berichten und gegebenenfalls die Beurteilung anpassen.