Test: Steinberg Wavelab Pro 9.5, Mastering-Software

Steinberg hievt seine Mastering-Software Wavelab Pro und Wavelab Elements auf die Version 9.5. Wir schauen uns an, was die Pro-Version zu bieten hat.

Einstieg

Als reiner Apple User habe ich mich seit Ewigkeiten nicht mehr mit den Produkten der ehemals deutschen Software-Schmiede beschäftigt. So wurde Wavelab zwar schon 1995 in seiner ersten Version vorgestellt, ist aber erst seit 2010 ab Version 7 auch für den Mac verfügbar.

Zeit also, sich mal wieder auf Steinberg einzulassen. Gleichzeitig kann ich so auch die Software in ihrer vollen Bandbreite entdecken, da ich nicht über die Erfahrung eines langjährigen Nutzers verfüge, der wohl vorwiegend auf die Neuerungen schielen würde. Legen wir los.

Installation

Das geschieht unproblematisch. Über den Steinberg Download Assistant kann das Programm geladen werden. Den nötigen Aktivierungscode hat mir Steinberg per E-Mail zugesendet.

Nun kann die Autorisierung entweder auf einen vorhandenen eLicenser USB-Dongle geschrieben werden oder es wird alternativ ein Soft-eLicenser benutzt. Hier muss allerdings bei Rechnerwechsel de-autorisiert werden. Auch eine nachträgliche Verschiebung vom Soft-eLicenser auf den Dongle ist möglich, der umgekehrte Weg allerdings nicht.

Da ich für meine Korg Legacy Collection schon einen eLicenser besitze, wähle ich diesen Weg der Freischaltung.

Was ist Wavelab?

Zunächst ist das Programm ein Mastering-Editor, der eine Fülle mitgebrachter Plug-ins für Mastering und Restauration bereitstellt. Auch fremde Plug-ins können geladen werden, müssen aber, für mich als Mac User ungewöhnlich, als VST vorliegen. Audio Unit Plug-ins werden nicht erkannt. Nun habe ich VSTs oft nicht mitinstalliert, richte aber gerade den neuen iMac ein. Also kommt hier nun konsequent auch dieses Format mit drauf.

Auch die Wandlung in diverse Audiodatei-Formate ist umfassend möglich, hier kann der Batch Processor mit seiner Stapelverarbeitung eine große Hilfe sein. Vielseitige Analyse-Werkzeuge unterstützen die Arbeitsprozesse. Das Endergebnis kann als CD gebrannt werden oder es wird DDP-Erstellung zur Übermittlung der Audiodaten zum Presswerk gewählt.

Aber Steinberg Wavelab Pro 9.5 bietet noch mehr. So kann es auch zur Aufnahme eines Files bis zu 384 kHz dienen. Die so entstandenen Soundfiles können sofort im Programm weiterbearbeitet werden, so ist z.B. bei Interviews sehr schnell Schnitt und Montage erledigt.

Ein Lautheitsprocessing nach dem EBU-Standard kreiert sendefähiges Material. Auch Podcasts können direkt im Programm hergestellt und hochgeladen werden.

Es gibt also viel zu entdecken, los geht’s.

Einrichtung

Steinberg Wavelab Pro 9.5 bietet grundsätzlich eine übersichtliche 1-Fenster Oberfläche, die allerdings weitgehend an den eigenen Workflow angepasst werden kann. Zur Orientierung liegen einige Voreinstellungen für verschiedene Bildschirmgrößen vor.

Die einzelnen Bereiche können nach Gusto in der Größe angepasst werden. Auch das Auslagern ist möglich, so habe ich den Masterbereich in meiner ersten Einstellung als Floatfenster auf den zweiten Monitor gepackt.

Die Möglichkeiten der Personalisierung sind überbordend, das kann auch schon mal verwirren, es ist aber auch niemand gezwungen, jede kleinste Möglichkeit wahrzunehmen.

Arbeiten mit Wavelab

Hier muss ich gestehen, tue ich mich zunächst etwas schwer. Das liegt wohl vor allem daran, dass man dem Programm seine PC-Vergangenheit deutlich anmerkt und einige Schritte schlicht nicht so flutschen wollen, wie ich es gewohnt bin. So habe ich Ewigkeiten gebraucht, um eine Audiomontage zu erzeugen. Hier können beliebig viele Audiospuren erzeugt werden, so dass jedem Audiofill eine eigene Spur zur Verfügung steht. Ah, dafür muss erst eine neue Dateigruppe erzeugt werden, dann kann definiert werden, was sie abdecken soll.

Leider ist das sehr umfangreiche Handbuch (online, 644 Seiten) leider keine allzu große Hilfe, da eine Einführung in diese Basics schlicht fehlt (oder aber gut im riesigen Funktionsumfang versteckt ist). Hier könnte es Steinberg den Neueinsteigern etwas leichter machen, nicht jeder arbeitet schon jahrelang mit ihren Produkten und hat die interne Logik verinnerlicht. Aber hey, für ein gutes Werkzeug muss man sich da eben darauf einlassen.

Also schaffen wir uns rein. Erste Übung: Zwei Songs auf zwei Stereospuren sollen überblendet werden. Mit Crossfade komme ich da nicht weiter, der funktioniert nur, wenn beide Songs auf einer Spur liegen. Also den einen ausfaden und den anderen einfaden, so klappt es. Auch das Verschieben einer Spur lerne ich durch Zufall, die Maus muss sich im unteren Teil des Audiofills befinden. Leider eliminiert sich jetzt mein eben gezogener Fade wieder. Ob ich das irgendwie unterbinden kann? Keine Ahnung, ich werde es schon noch rausfinden. (Trat später so nicht mehr auf, keine Ahnung, was ich da angewählt hatte).

Das hört sich jetzt so an, als wollte ich nur an dem Programm rummeckern. Dem ist definitiv nicht so, ich zeige nur auf, dass Steinberg Wavelab Pro 9.5 nicht unbedingt meiner Logik folgt und man in so einem Fall eben etwas Zeit investieren muss. Lohnen tut es sich allemal.

Gut, Fades sind nun drin, nun erfolgt meine erste Audiobearbeitung.

Pro Spur lassen sich nun bis zu 10 Plug-ins laden. Das dürfte für alle Fälle ausreichend sein. Sie werden in einem Floatfenster angezeigt und können einfach und schnell umsortiert werden.

Natürlich sind auch alle auf dem Rechner befindlichen VSTs anderer Anbieter nutzbar. Spaßeshalber habe ich die Steinberg VST3 lokalisiert und in den passenden Ordner gepackt. Werden leider von anderen Programmen nicht erkannt, schade. Aber einen Versuch war es wert.