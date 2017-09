Test: Sterling by Music Man Valentine JV60 TBM, E-Gitarre

Über die Qualität der Instrumente von Music Man muss man eigentlich keine großen Worte verlieren. Die Gitarren und Bässe aus San Luis/Obispo gehören schon seit vielen Jahren zum Besten, was man sich um den Hals schnallen kann. Das Problem liegt nur, wie so oft, am Preis: Leider kann sich nicht jeder von uns mal eben solch ein Premiuminstrument gönnen. Das ist zwar traurig, ruft aber die Tochterfirma Sterling by Music Man auf den Plan, die nach strengen Vorgaben des kalifornischen Mutterhauses nahezu jedes Instrument dupliziert, das auch bei Music Man auf der Verkaufsliste steht. Natürlich zu einem Bruchteil des Preises, denn darum geht es ja bei der Sache.

Funktionieren tut das natürlich nur mit der Produktion in Fernost, so kommt unsere Testgitarre aus dem fernen Korea. Allerdings mit einem kleinen Umweg über die USA, genauer gesagt über das Städtchen Orange in Kalifornien. Dorthin werden nämlich alle Instrumente von Sterling by Music Man zur Endkontrolle und für das Setup verschifft, bevor sie in die Shops dieser Welt gelangen.

Im heutigen Test haben wir es bei der Sterling by Music Man Valentine JV60 TBM mit der günstigen Version der Music Man Valentine zu tun, die ich bereits für uns einem Review unterzog und die damals dabei Bestnoten einfahren konnte. Was die um ein Drittel günstigere Version drauf hat, werden wir nun herausfinden.

Facts & Features

Nun ja, sparsamer geht es schon beim Behältnis zu, in dem die Sterling by Music Man Valentine JV60 TBM ausgeliefert wird. Ein Gigbag muss reichen, immerhin besser als gar nichts und mehr, als so mancher Konkurrent seinen Instrumenten mit auf den Weg gibt. Auf den ersten, flüchtigen Blick sind kaum Unterschiede zum teuren Schwestermodell zu erkennen. Beim genaueren Betrachten jedoch fallen die Unterschiede auf, besonders am Hals macht sich das recht schnell bemerkbar. Während bei der US-Version ein Stück handselektiertes, atemberaubend schönes Vogelaugenahorn verwendet und mit dem „Roasted“-Verfahren behandelt wurde, haben wir es beim Hals der Sterling by Music Man Valentine JV60 TBM nur mit einem einfachen Stück Ahorn zu tun. Das wurde zwar auch wärmebehandelt, zu erkennen an der dunkelbraunen Farbe, macht aber natürlich optisch bei Weitem nicht so viel her wie der Hals des US-Modells. Dennoch wurde auch hier ein massives Stück Ahorn mit einer recht attraktiven Maserung verwendet, auf das ein separates Stück Ahorn als Griffbrett aufgeleimt wurde.