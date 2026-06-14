Boutique-Fuzz mit Licht und Schatten

Das Strymon Canoga Analog Fuzz ist ein rein analoges Silizium-Fuzz-Pedal aus der hauseigenen „Series A“-Reihe des kalifornischen Boutique-Herstellers. Mit genau zwei Reglern und ohne jegliches digitales Beiwerk richtet es sich an Gitarristen, die authentische Vintage-Fuzz-Sounds suchen und wissen, wie man ein Pedal dieser Bauart sinnvoll einsetzt.

Kurz & knapp Was ist es? Das Strymon Canoga Analog Fuzz ist ein rein analoges Silizium-Fuzz-Pedal der neuen Series-A-Reihe und richtet sich an Gitarristen, die klassische Vintage-Fuzz-Sounds ohne digitale Extras suchen. Sound: Druckvoller, dynamischer Silizium-Fuzz mit hervorragender Reaktion auf den Volume-Regler der Gitarre.

Druckvoller, dynamischer Silizium-Fuzz mit hervorragender Reaktion auf den Volume-Regler der Gitarre. Bedienung: Zwei Regler, keine Menüs, keine Ablenkung – Plug & Play im besten Sinne.

Zwei Regler, keine Menüs, keine Ablenkung – Plug & Play im besten Sinne. Qualität: Hochwertige Verarbeitung und robuste Bauweise „Made in USA“.

Hochwertige Verarbeitung und robuste Bauweise „Made in USA“. Kritik: Kein Netzteil im Lieferumfang und eine wenig praxisgerechte Buchsenanordnung.

Kein Netzteil im Lieferumfang und eine wenig praxisgerechte Buchsenanordnung. Fazit: Klanglich ein hervorragendes Analog Fuzz, das sich kleinere Konstruktionsschnitzer leistet.

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Strymon Canoga Analog Fuzz – Vorgezogenes Fazit

Wer bei Strymon an üppig bestückte Digitalpedale mit MIDI, USB-Anschluss und 47-seitigem Handbuch denkt, wird beim Strymon Canoga Analog Fuzz kurz irritiert sein, was durchaus als Kompliment zu verstehen ist. Das Pedal ist in seinem Konzept konsequent, klingt erwachsen und reagiert mit einer Dynamik, die man bei einem Fuzz dieser Preisklasse zwar erwarten darf, über die man sich aber dennoch freut.

Dennoch schleichen sich ein, zwei konstruktive Patzer ein, die bei einem Preis von 229,- Euro schlicht nicht akzeptabel sind. Wer ein unkompliziertes, klanglich souveränes Silizium-Fuzz sucht, das auf dem Pedalboard seinen Dienst tut, ohne zu nerven, findet hier eine ernstzunehmende Option. Wer allerdings ein Netzteil erwartet oder Wert auf eine praxisgerechte Buchsenanordnung legt, sollte die nachfolgenden Zeilen aufmerksam lesen.

Geeignet für: Gitarristen mit Erfahrung im Umgang mit Fuzz-Pedalen, die keine Angst vor zwei Reglern haben und wissen, dass das Lautstärkepoti der Gitarre die eigentliche Steuerzentrale ist. Blues, Americana, klassischer Rock und natürlich alles, was klanglich in Richtung Hendrix oder frühe Stones zeigt.

Hintergrund & Konzept

Es gibt Pedal-Geschichten, die man sich nicht ausdenken könnte. Strymon-CEO und Chefingenieur Gregg Stock baute vor etwa zehn Jahren an einem einzigen Nachmittag drei Fuzz-Schaltungen. Nicht für ein Produkt, nicht für die Roadmap, sondern schlicht, um den Kopf frei zu bekommen. Die Pedale verschwanden im Regal und sammelten Staub an.

Erst als es darum ging, einen würdigen klanglichen Begleiter für das hauseigene UltraViolet Vibe-Pedal zu finden, kramte man die schlummernden Prototypen wieder hervor. Sean Halley, Strymons Marketingchef, testete einen dieser Prototypen für die UltraViolet-Videoproduktionen und behielt ihn seitdem dauerhaft auf seinem Pedalboard. Ein Umstand, der die interne Entscheidung zur Serienproduktion wohl erheblich beschleunigt haben dürfte.

Das Ergebnis ist das Strymon Canoga Analog Fuzz, zweites Pedal der „Series A“-Linie nach dem Fairfax. Die Series A ist Strymons Ventil für analoge Dirt-Boxen. Kein MIDI, kein USB, keine Firmware-Updates, nur reines, kompromissloses Analog. Für eine Firma, die ihren Ruf mit hochkomplexen digitalen Signalprozessoren aufgebaut hat, ist das eine bemerkenswert nüchterne Kehrtwendung.

Die Schaltung orientiert sich prinzipiell am Vintage-Klassiker Fuzz Face, wurde von Stock aber in einigen Bereichen gezielt angepasst. Entscheidend dabei ist, dass statt Germaniumtransistoren nunmehr Siliziumdioden zum Einsatz kommen. Das ist keine Sparmaßnahme, sondern eine bewusste klangliche Weichenstellung. Ein Silizium-Fuzz klingt definitionsgemäß aggressiver, kantenreicher und höhenbetonter als sein Germanium-Pendant, mit allen Vorzügen und Implikationen, die das mit sich bringt.

Verarbeitung & Optik

Das erste Adjektiv, das mir durch den Kopf schoss, als ich das in den USA gefertigte Pedal in den Händen hielt, war „reduziert“. Ich glaube, diese Beschreibung trifft bei einem Pedal, das gerade einmal zwei Regler mit sich bringt, wirklich ins Schwarze. Auf der anderen Seite ist es wirklich erfrischend, ein rein analoges Pedal ohne jegliche App-Anbindung oder sonstige Erweiterungen zu benutzen, wobei dieser Ansatz natürlich ein fester Bestandteil des Vintage-Image des Pedals ist.

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In Sachen verwendete Komponenten überzeugt das Strymon Canoga Analog Fuzz mit einer sehr guten Verarbeitung. Die beiden Potentiometer laufen angenehm schwergängig und das in einer Art „bronze-farben gebürsteten Aluminium“ Gehäuse lässt auf eine lange Lebensdauer schließen. Die Regler sind groß, gut erreichbar und auch mit dem Fuß im Live-Betrieb zu bedienen. Ein Punkt, der im Alltag mehr wert ist, als mancher Hersteller wahrhaben möchte.

Konstruktive Kritik: Da kneift es empfindlich

Es gibt allerdings auch zwei Punkte, die mich leicht bis schwer kopfschüttelnd zurücklassen. Da wäre zum einen die fehlende Möglichkeit des Batteriebetriebs. Ich will nicht schon wieder das Fass der Umwelt-versus-Betriebssicherheit-versus-Backup etc. aufmachen, aber gerade bei einem Fuzz-Pedal lassen sich sehr interessante Effekte mit einer „einbrechenden“ 9 V Batterie erzeugen.

Nun gut, viele Mehrfachnetzteile bieten mittlerweile auf einigen Ausgängen auch eine reduzierte Spannungsausgabe an, um diesen Effekt zu simulieren, von daher kann man das Netzteil-Argument durchaus stehen lassen. Was sich mir aber nicht erschließt ist, dass sich bei einem Ladenpreis von 229,- Euro dann kein Netzteil im Lieferumfang befindet. Natürlich wird Strymon hier die „Board-Multinetzteil-Karte“ ziehen, aber meines Erachtens sollte in diesem Preissegment schon ein Netzteil mit dabei sein, insbesondere wenn man keinen Batteriebetrieb ermöglicht.

Was sich allerdings als in meinen Augen echte Fehlkonstruktion herausstellt, ist die Anordnung der Input/Output-Buchsen nebst Netzbuchse an der Stirnseite des Pedals. Die Platzierung der Buchsen an der Stirnseite ist in der Praxis zweifelsohne eine gute Sache, aber wer bitte kommt auf die Idee, die beiden Buchsen sehr eng nebeneinander zu platzieren und die Netzbuchse dann noch seitlich daneben anzuordnen?

Man überlege kurz! Pedale werden in der Regel mit möglichst kurzen Patch-Kabeln miteinander verbunden, deren Köpfe aus Platzgründen häufig flach gehalten sind und im 90-Grad-Winkel abstehen. Die optimale Anordnung ist demnach Netzbuchse in die Mitte der Stirnseite und die In- respektive Output-Buchsen rechts und links daneben. Klassisch, sinnvoll und von 99,9 % aller Pedale bei Stirnseitenverkabelung so praktiziert. So kann man die Winkelstecker, ob mit oder ohne Pedalboard, sowohl zur Seite oder aber nach unten ab- bzw. weiterführen.

Bei der Canoga-Anordnung gibt es nun aber gleich mehrere Probleme. Zum einen sind die Buchsen so nah beieinander platziert, dass einige flachen Winkelstecker mit größerer Oberfläche nicht verwendet werden können. Dazu kommt dann noch das Problem, dass das Output-Kabel bei der Verwendung eines Winkelsteckers zwingend nach oben oder unten verlegt werden muss, da die Netzsteckerbuchse das Verlegen des Patch-Kabels zur Seite, was die optimale bzw. flexibelste Methode bei einer Pedalboard-Verkabelung ist, verhindert.

Nichts für ungut, aber es ist mir wirklich ein völliges Rätsel, wie ein solch erfahrener Pedalhersteller so eine praxisfremde Buchsen-Konstruktion anbieten kann. Sorry, da hilft auch das Vintage-Image nicht, das ist meines Erachtens einfach nur ein Konstruktionsfehler! Wohlgemerkt, dies ist eine rein subjektive Aussage. Wer in einer ’70s-Revival-Band spielt und seine Pedale mit Spiralkabeln und geraden Steckern ohne Pedalboard verdrahtet, wird diesen Kritikpunkt garantiert nicht nachvollziehen können.

Bedienung & Praxis

Zwei Regler. Fertig. Drive regelt den Verzerrungsgrad, Level den Ausgangspegel. Wer jetzt auf tiefgreifende Optionsvielfalt hofft, ist hier grundfalsch. Wer hingegen versteht, wie ein Fuzz dieser Bauart funktioniert, wird das Konzept sofort begreifen und schätzen.

Das Herzstück der Bedienung ist nicht das Pedal selbst, sondern die Interaktion zwischen dem Gitarren-Lautstärkeregler und dem Eingang des Canoga. Alles voll aufgedreht ergibt satten, gesättigten Fuzz; dreht man die Gitarrenlautstärke zurück, öffnet sich eine Welt aus halbsauberen Blues-Overdrives mit klaren Höhen, ohne Matsch, nichts davon, was man von einem typischen Fuzz erwartet.

Diese Eigenschaft ist kein Marketingversprechen, sondern eine physikalische Realität analoger Siliziumschaltungen, die ungepuffert direkt mit den Tonabnehmern der Gitarre kommunizieren. Wer zwischen Gitarre und Canoga einen Buffer schaltet, wird diesen Effekt abschwächen oder gänzlich verlieren.

Ein interner Jumper-Schalter legt überdies fest, ob das Pedal beim Einschalten im True-Bypass- oder im aktiven Zustand startet. Ein kleines, aber im Live-Betrieb durchaus sinnvolles Detail, das insbesondere für Nutzer von Rack-Systemen oder mehrstöckigen Pedalboards relevant ist.

Klang

Hier zeigt das Strymon Canoga, wofür es gebaut wurde – und es macht seine Sache gut. Der Silicon-Charakter ist unverkennbar straffer, definierter und kantiger als ein vergleichbarer Germanium-Fuzz. Bei voll aufgedrehtem Drive und Gitarren-Volume liefert das Pedal genau das, was man erwartet. Einen dichten, bissigen Fuzz mit ausreichend Substanz im Tiefmittenbereich, ohne dabei zur breiigen Klangsoße zu mutieren.

Strymon empfiehlt den Betrieb an einem Verstärker, der bereits einen leicht angezerrten Grundcharakter mitbringt, wie es bereits Jimi Hendrix und andere Gitarrengrößen der 60er- und 70er-Jahre mit ihrem Equipment praktizierten. Das ist keine romantische Verklärung, sondern handfester Rat. Ein bereits leicht gesättigter Amp reagiert auf einen Fuzz dieser Bauart weit organischer als ein klinisch cleaner Transistorverstärker.

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal liegt im Teilaufgedrehten. Wer den Gitarren-Volume auf etwa 50 bis 70 % reduziert, bewegt sich plötzlich in Terrains, die man einem Fuzz-Pedal eigentlich nicht zutraut. Die Höhen bleiben erstaunlich präsent und klar, der Sound öffnet sich und wird handhabbar für Riff-Arbeit, Arpeggios oder den klassischen Blues-Rock-Crunch, für den man normaler weise eher zu einem Overdrive oder einer Distortion greift. Diese Durchlässigkeit im zurückgeregelten Zustand ist das eigentliche Argument für den Canoga.

Preiseinordnung

229,- Euro für ein 2-Regler-Pedal ohne Netzteil ist ein Preis, bei dem man kurz schluckt. Im Boutique-Kontext ist er jedoch vertretbar. Strymon fertigt in den USA, die Verarbeitungsqualität ist über jeden Zweifel erhaben und der klangliche Charakter des Canoga geht weit über die Summe seiner Bauteile hinaus. Dennoch, wer für denselben Betrag nach Alternativen im Silizium-Fuzz-Segment sucht, wird fündig. JHS, Wampler oder EarthQuaker Devices bieten in ähnlichen Preisregionen Pedale mit mehr Bedienoptionen. Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, muss jeder für sich entscheiden.