Test: Strymon Cloudburst Plug-in

Klingen wie Hans Zimmer - das Strymon Cloudburst als Plug-in

Nachdem Strymon Ende 2024 bereits zwei Plug-ins des ElCapistan und Strymon DIG auf den Markt gebracht hat, folgt nun mit dem Cloudburst ein Ambient-Reverb Plug-in. Für viele Musiker gehört das Strymon Bigsky und insbesondere die Ambient-Sounds dieses Pedals zu den besten Sound-Veredlern überhaupt. Der legendäre Cloud-Algorithmus wurde in dem Cloudburst-Effektgerät bereits für das Pedalboard angeboten. Jetzt folgt also mit dem Strymon Cloudburst Plug-in die Lösung für die DAW.

Der Cloud-Algorithmus ist sehr flexibel: Er reicht von subtileren Raumklängen über sphärische Ambient-Reverbs bis zum markanten Shimmer-Reverb. Das Plug-in verfügt, wie das Effektpedal, über den neu entwickelten Ensemble-Modus. Hiermit werden harmonische Synth-Pads im Stil eines Ensembles generiert und von der individuellen Spielweise und Dynamik gesteuert.

Die Bedienelemente des Strymon Cloudburst Plug-ins

Bei Plug-ins spielt meiner Meinung nach die Optik eine große Rolle. Und die Optik des Cloudburst ist in seinem edlen Metallic-Blau sehr ansprechend. Ganz zentral ist das virtuelle Poti für den Amount, sprich, dem Anteil des Ensembles platziert. Bei einem optisch dreidimensional anmutenden schwarzen Poti mit weißer Markierung hat man das Gefühl, auf ein echtes Poti zu schauen. Nach dem Betätigen eines Potis wird dieses durch einen bläulichen Ring erleuchtet. Damit ist gut erkennbar, welches Poti gerade bewegt oder automatisiert wird.

Links und rechts vom Ensemble-Poti wird in einer grau hinterlegten Anzeige der Effektanteil optisch dargestellt. Der Regelbereich des Potis reicht von 0 bis 255 und entspricht damit dem Regelbereich eines MIDI-Controllers. Dieser kann, im Gegensatz zur Pedalversion, also stufenlos eingestellt werden.

Die übrigen fünf Potis entsprechen der Pedalversion. Links sind dementsprechend die Potis für Pre-Delay, Tone und Mod angeordnet. Die Werte der Potis werden beim Betätigen jeweils in weißer Schrift oberhalb des Potis dargestellt. Das Pre-Delay reicht von 0,2 ms bis 1500 ms. Die Regelbereiche der Potis für Mod und Tone werden, wie bereits erwähnt, in einer Skala von 0- 255 ausgegeben.

Rechts sind die Potis für das Decay und den Mix angeordnet. Diese beiden Potis sind etwas größer und auch per Maus oder Touchpad immer gut zu erwischen.

Ein kleiner, virtueller Kippschalter wechselt zwischen Infinite und Freeze oder, um es etwas poetischer auszudrücken, zwischen dem erstarrten beziehungsweise, dem eingefrorenen Signal und der Unendlichkeit. Zwei Taster aktivieren dann noch die Hold-Funktion und ein Kill-Dry. Im ausgeschalteten Zustand sind sie schwarz, aktiviert man sie, so wechselt ihre Farbe zu blau.

Ein weiterer Taster mit einem dargestellten Schloss aktiviert eine globale Mix-Einstellung. Wechselt man das Preset, bleibt die Mix-Einstellung konstant erhalten.

Etwas dezenter am oberen Rand des Plug-ins werden die Potis für das Input- und Output-Volume inklusive Meteranzeige angezeigt, an der rechten oberen Ecke befinden sich drei Bedienelemente. Dabei wechselt der mit einem Auge gekennzeichnete Button in drei Schritten die Darstellung der Potiwerte. Diese können entweder dauerhaft angezeigt, nur beim Betätigen des jeweiligen Potis erscheinen oder ganz ausgeblendet werden. Ein Fragezeichen aktiviert die Beschreibung der einzelnen Potis und Schalter.

Das übliche Zahnrad gibt einen Blick auf die Version des Plug-ins sowie Support-Informationen. In den hier verfügbaren Settings kann nochmals die Darstellung der Potiwerte in den drei genannten Schritten geschaltet werden. Auch lassen sich hier die Animationen neben dem Ensemble-Poti deaktivieren und es kann die Größe des Plug-ins in vier Schritten gewechselt werden.

Die Installation meiner Testversion war kinderleicht. Nach dem Download wird man durch die Installation geführt, mit dem Product-Key aktiviert man das Plug-in und schon ist es in der DAW in meinem Strymon-Ordner zu finden.

Das Strymon Cloudburst in der Praxis

Zunächst stelle ich den Input- und Output-Gain für meinen Sound ein. Die Meteranzeige lässt sich gut zwischen dem grünen und orangefarbenen Bereich einstellen. Bei Übersteuerung gerät man in den roten Bereich, aber mit dem Input-Volume hat man mit +/-36 dB einen recht großen Einstellbereich. Ebenso verhält es sich mit dem Ausgangs-Volume.

Das Pre-Delay stelle ich zunächst recht kurz ein, um einen direkten Reverbsound zu erhalten. Damit lässt sich das Klangbild aufräumen. Das Tone-Poti hilft sehr gut, um den Reverb-Sound an die gewünschte Klangvorstellung anzupassen. Nach links gedreht wird der Reverb dunkler und wärmer. Mit einem höher gedrehten Tone-Poti kann man auch „crispere“ und hellere Reverbs erzeugen. Damit lässt sich der Sound sehr gut in das Gesamtgefüge einbinden.

Die Modulation ist eine der großen Stärken der Strymon Reverbs. Mit ganz zugedrehtem Mod-Poti deaktiviert man die Modulation. Über den gesamten Regelbereich steigert sich der Anteil der Modulation und fügt dem Reverb eine lebendige Bewegung hinzu. Die erste Hälfte des Regelbereichs verstärkt die Modulationstiefe. Ab der 12-Uhr-Stellung wird die Geschwindigkeit erhöht. Von schwebendem Chorus bis zu einem schnellen Vibrato ist also alles drin. Besonders schön ist die Modulation in Verbindung mit dem Ensemble.

Das Decay ist bei dem Strymon Cloudburst lang und kann auf eine Dauer von bis zu 50 Sekunden eingestellt werden. Das ist der Inbegriff von sphärischen Flächen und zusammen mit einer leichten Modulation lassen sich wunderbare Klangwelten formen. Die Reverbs bleiben selbst in extremen Settings immer musikalisch. Die Decay-Zeit kann natürlich auch sehr kurz eingestellt werden. Damit werden intern mehrere Parameter verändert und an dieses Setting angepasst. Über den gesamten Regelweg des Decay-Potis verändert sich also der Charakter des Reverbs. Somit ist das Plug-in flexibel und nicht nur für endlose Weltraum-Sounds geeignet, sondern es kann auch realistische, kurze Hallräume erzeugen.

Das Mix-Poti reicht vom komplett trockenen Signal bis zum reinen Effektsignal. Das 50/50-Mischverhältnis liegt bei ca. 3 Uhr. Mit dem Kill-Dry kann das originale Signal stummgeschaltet werden. Dann agiert das Mix-Poti als Volume-Poti des Effektsignals. Insbesondere, wenn man das Plug-in in einen Effekt-Loop einschleift, ist diese Option natürlich sehr hilfreich.

Der virtuelle Hold-Knopf friert das Signal ein, wenn man ihn aktiviert. Sein Verhalten ist über die unterschiedlichen Modi Freeze und Infinite wählbar. Infinite friert dabei sämtliche Sounds ein, die gespielt werden. Diese Option bietet sich an, wenn man einzelne Noten spielt und dem Part genügend Raum lässt. Im Freeze-Mode wird nur der Sound eingefroren, der beim Drücken des Hold-Tasters gespielt wurde. Über dieses erzeugte Pad kann man dann ohne Effekt spielen. Diese Option finde ich sehr gut, um mit einem Instrument die Hintergründe und die Melodie zu liefern. Man erzeugt quasi seinen eigenen Klangteppich.

Der Ensemble-Regler – die Besonderheit des Plug-ins

Das Ensemble-Amount-Poti ist nicht ohne Grund das Prominenteste in der Darstellung des Strymon Cloudburst Plug-ins, denn hier wird etwas ganz Besonderes geboten. Es werden permanent 48 Frequenzbänder des Eingangssignals analysiert und daraus harmonische Pads einer Streichersektion erzeugt. Diese neu erzeugten Texturen werden zum Reverb-Signal hinzugemischt. Der Anteil wird mit dem Amount-Poti eingestellt. Die Meter-Animation neben dem Poti gibt ein visuelles Feedback. Mit ganz zugedrehtem Ensemble-Amount ist dieser Effekt deaktiviert.

Er lässt sich wunderbar dezent hinzumischen, kann aber auch dominant eingeblendet werden. Damit klingt jeder Ton und jeder Akkord bombastisch. Die Ensemble-Option ist viel organischer und natürlicher als ein traditioneller Shimmer-Effekt. Und die Möglichkeit, diesen Effekt wirklich zu spielen, ist enorm. Je nach Lautstärke des gespielten Tons ändert sich das Frequenzspektrum und man wechselt zwischen Oktaven und Quinten. Mit dem Pre-Delay kann das Signal etwas aufgeräumt werden und mit dem Tone-Poti lässt sich das Ensemble klanglich sehr gut formen.

Das Tolle an einem Plug-in ist, dass die Potis per MIDI Learn einem Controller zugewiesen oder natürlich auch per Maus oder Touchpad bedient werden können. Nun können die Einstellungen der Potis animiert und je nach Song-Part intensiver oder dezenter eingeblendet werden. Damit ergibt sich eine tolle Dynamik im Arrangement.

Die Sounds sind cineastisch, Filmmusik im Stil von Hans Zimmer lässt sich damit perfekt komponieren und realisieren.

Als Reverb-Plug-in benötigt das Strymon Cloudburst natürlich etwas mehr Rechenleistung als etwa das Plug-in des Strymon ElCapistan Delay, aber die CPU-Auslastung ist nur minimal höher als bei dem Delay und daher absolut vertretbar.

Alle Reverb-Sound des Strymon Cloudburst haben einen vollen und lebendigen Charakter. Beim Spielen neige ich aufgrund des schönen Klangs oft dazu, etwas zu viel zum Sound hinzuzumischen. Aber vor allem mit dem Ensemble klingt es einfach zu schön, um es dezenter einzustellen. Dabei ist das Cloudburst Plug-in erstaunlich flexibel. Mit etwas zurückgeregeltem Tone, nur wenig Modulation und kurzer Decay-Zeit lassen sich auch sehr kleine Räume wunderbar darstellen. Man möchte es gar nicht mehr ausschalten.

Und die Möglichkeit, die Parameter zu automatisieren, ist natürlich immer ein Highlight. Insbesondere, wenn man als Gitarrist hierfür sonst immer noch eine Hand frei haben müsste. Ich kann das Strymon Cloudburst uneingeschränkt für die DAW empfehlen. Ein richtig gut klingender Hall gehört in jede DAW. Und mit dem Cloudburst bekommt man viel geboten. Vom kleinen Raum bis zum Gänsehautmoment, wenn die Streichersektion in die Unendlichkeit schwebt.

Das Plug-in hat auch Factory-Presets, die ein guter Start für das Experimentieren sind. Cloudburst gibt es für macOS und Windows in den Formaten AU, AAX und VST3 und es kann in Mono und Stereo und mit einer Sample-Rate von 44,1 bis 192 kHz und in 16-Bit und 24 Bit verwendet werden. Intern wird das Signal mit 32 Bit Floating Point verarbeitet. In einer 19-seitigen Gebrauchsanleitung wird die Installation für Windows und macOS, das Preset-Management in verschiedenen DAWs und sämtliche Funktionen sehr übersichtlich erklärt.

Der Preis für den deutschen Markt ist mir bisher nicht bekannt. Aber er wird wahrscheinlich, ähnlich wie das ElCapistan und das DIG Plug-in, bei ca. 82,- Euro liegen.

Hier noch die Systemvoraussetzungen:

macOS

• macOS Monterey 12.7

• Intel Core i5 processor or Apple M1 processor

• 8 GB RAM minimum

• AAX, AU, or VST3 compatible Plug-in host software

• iLok account and Internet connection for activation

Windows

• Windows 10

• Intel Core i5 processor or AMD multi-core processor

• 8 GB RAM minimum

• AAX or VST3 compatible Plug-in host software

• iLok account and Internet connection for activation