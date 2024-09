Test: Strymon El Capistan-Plug-In und Strymon DIG-Plug-In, Digitale Delay-Plug-Ins

2 Strymon-Delay-Legenden als Plug-Ins für die DAW

Die neuen Strymon-Plug-Ins für das El Capistan und das Strymon DIG dürften die Herzen der Delay-Fans dieser Welt höherschlagen lassen.

Gitarren Software von Strymon

Wie den meisten Delay-Liebhabern unter den Gitarristen bekannt sein dürfte, basiert der Sound des Strymon DIG auf zwei unterschiedlichen digitalen Rack-Delays, während der El Capistan den Klang von Tape-Delays nachbildet. Die Spannbreite reicht hier vom Single-Head bis zum Multi-Head-Tape-Echo. Ab sofort gibt es die beiden Pedalklassiker auch als digitale Plug-Ins, was das Aufnehmen im (Heim-)Studio enorm erleichtert. In der Vergangenheit konnte Strymon bereits mit einer Software-Version des Deco und des Big Sky überzeugen und nun wollen wir diese neuen Plug-Ins einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Strymon El Capistan-Plug-In

Optisch ist das Strymon El Capistan-Plug-In sehr ansprechend aufgebaut und wenn man Erfahrung mit der Pedal-Version hat, fühlt man sich sofort zuhause. Im oberen Bereich des Plug-Ins können das Input und das Output des virtuellen Effektgeräts eingestellt werden, was optisch durch ein LED-Meter dargestellt wird. Mit erhöhtem Input bekommt man, falls erwünscht, eine leichte Sättigung. Es geht aber auch ganz clean. Rechts sind drei silberne Icons, die die Konfiguration erleichtern. Das Augensymbol schaltet zwischen konstant angezeigten Poti-Werten von 0 bis 255, einer Anzeige beim Mouse-Over oder blendet diese Werte komplett aus. Das Fragezeichen aktiviert die Gebrauchsanleitung. Die jeweilige Funktion wird beim Mouse-Over kurz beschrieben.

Das Einstellungsrädchen führt in ein Untermenü, das neben der Software-Version und einem Reiter für die Support-Info über das verwendete Betriebssystem und den CPU sowie die Sample-Rate und Plug-In-Settings. Praktisch ist, dass es bei einem technischen Problem einfach in den Zwischenspeicher kopiert werden kann. Der „Settings“-Reiter schaltet, genau wie das Augensymbol, die Anzeige der eingestellten Werte. Außerdem kann hier die Anzeigegröße des Plug-Ins eingestellt werden. Zur Wahl stehen eine kleine, eine mittlere, eine große und eine ganz große Ansicht. Die Lesebrille braucht hier also niemand zu bemühen.

Das Strymon El Capistan Plug-In ist farblich dem eleganten grauschwarz der Pedallackierung angepasst und auch die weiße Aufschrift des Hardware-Vorbilds findet sich hier wieder. Selbst die 9 virtuellen Potis entsprechen dem Vorbild und sehen sehr ansprechend aus.

Es stehen drei unterschiedliche Bandecho-Maschinen zur Auswahl und das Design im oberen Bereich des Plug-Ins ändert sich entsprechend.

Strymon El Capistan-Plug-In: Das „Single Moving”-Delay

Das „Single Moving Delay“ verfügt einen einzelnen Tonkopf, die Delay-Zeit wird durch das Verschieben des virtuellen Tonkopfs oder durch das Regeln am Time-Poti, das hier mit dem Titel „Tape Distance“ beschriftet ist, eingestellt. Diese Bandmaschine orientiert sich klanglich am Echoplex und mit den Tastern „Normal“ und „Fast“ lassen sich zwei unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten einstellen. „Fast“ halbiert nicht nur die Delay-Zeit, sondern ändert auch den Klang der Delays. Der schnellere Bandlauf sorgt für ein etwas klareres, frischeres und höhenreicheres Klangerlebnis.

Im „Normal Speed“ können insbesondere bei längeren Delay-Zeiten ein paar Tonband-Artefakte dazukommen, was den Sound sehr organisch und dreidimensional macht. Die maximale Delay-Zeit im „Single Moving“-Modus reicht von 25 ms im „Fast Speed“-Modus und 50 ms im „Normal Speed“-Modus, bis zu 750 ms („Fast Speed“) beziehungsweise 1500 ms („Normal Speed“).

Es sind also alle Delay-Varianten von einem dezenten Slapback über ein dezent hinzu gemischtes Delay zum Andicken des Sounds bis zu langen und dunklen Delays möglich. Die Repeats haben bei längeren Delay-Zeiten einen wunderbar dunklen Charakter und kurze Delay-Zeiten erzeugen perkussive und hellere Delays. Mit „Wow & Flutter“ und „Tape Crincle“ werden dann natürliche Modulationen hinzugefügt, die wirklich authentisch klingen.

Das „Single Fixed“-Delay des Strymon El Capistan-Plug-In

Im „Single Fixed“-Delay kann mit einem Dreifach-Schalter zwischen den drei virtuellen Tonköpfen geschaltet werden. Je nach gewähltem Tonkopf wird dies natürlich optisch sehr ansprechend dargestellt. Die Delay-Zeit der drei Tonköpfe kann hier von 75 ms, 225 ms und 300 ms bis zu 375 ms, 1125 ms und 1500 ms eingestellt werden. Auch hier bietet jeder Tonkopf wieder einen leicht anderen Klang. Das Time Poti heißt hier nicht „Tape Distance“, sondern „Tape Speed“.

Ändert man beim Spielen also die Tape-Geschwindigkeit, bekommt man die, für Tape-Echos bekannten Anlauf- und Abstopp-Sounds, die man sehr gut in die eigenen Songs integrieren kann. Bei diesem Delay-Modus spiele ich gerne mit dem Tape-Bias, um etwas Schmutz und verringerten Headroom zu erzeugen. Man spürt förmlich das Vintage-Gerät. Wirklich sehr gelungen.

Das „Multi Fixed“-Delay des Delay-Plug-Ins

Das dritte Delay im Bunde kann mehrere Tonköpfe dadurch aktivieren, dass man sie entweder mit dem „Heads“-Wahlschalter oder durch Anklicken der Tonköpfe anwählt. Es gibt hier die Kombinationen 1 + 2, 2 + 3, 1 + 3 und 1 + 2 + 3. Die Geschwindigkeit wird hier abermals mit über „Tape Speed“ eingestellt und die Delay-Zeit der einzelnen Tonköpfe kann mit 60 ms, 120 ms und 180 ms bis zu 300 ms, 600, ms und 900 ms eingestellt werden.

Hiermit lassen sich bei längeren Delay-Zeiten schöne Pattern mit der Gitarre und bei kurzen Delay-Zeiten verwaschene Repeats erzeugen. Wie bei einem Space-Echo klingt dieser Multi-Modus sehr räumlich und mit etwas zusätzlichem Reverb trägt der Sound wunderbar. Mit diesen drei Modi hat man also alle relevanten Tape-Delays abgebildet.

El Capistan Digitales Delay-Plug-in: Tempo

Die Delay-Zeit kann entweder frei am Poti eingestellt werden, oder aber natürlich auch synchronisiert oder per Tap Taster eingetappt werden. Wer es also ganz strikt mag, wird genauso bedient, wie der Freund von etwas freieren und organischeren Delays. Im „Sync Modus“ lassen sich die Notenwerte anwählen. Sind bestimmte Subdivisions aufgrund der gewählten BPM nicht möglich, weil sie die maximale Delay-Zeit überschreiten würden, werden diese rot unterlegt.

Die Einstellmöglichkeiten des El Capistan Plug-Ins

Der untere Bereich des Plug-Ins ist bei allen drei Tape-Echos gleich. Es stehen 8 Potis zur Verfügung, die den Sound des Delays, beziehungsweile die Qualität von Tonbands und Gerät einstellen. Zur Auswahl stehen “Wow & Flutter”, “Tape Crincle”, “Low End Contour”, “Tape Age” und “Tape Bias”. Mit diesen Reglern wird der Grundklang fein abgestimmt und mit zufälligen Gleichlaufschwankungen, zerknittertem Tape, gekappten Bässen, einem älteren Tape und einem zu hoch eingestellten Tape-Bias (der zu leichten Verzerrungen führen kann) angereichert.

Von einer perfekten Tape-Maschine mit frischem Tonband bis zum abgerockten Gerät mit uraltem Tonband ist hier also alles möglich. Die Modulation hängt natürlich ebenfalls von der Bandgeschwindigkeit, sprich, der Delay-Zeit ab. Der Sound kann ordentlich wobbeln, dunkler klingen und der Headroom kann begrenzt werden. Diese Regler agieren sehr feinfühlig.

Dazu gesellt sich natürlich noch das „Repeats“-Poti sowie ein „Mix“-Poti und ein Poti für den „Spring Reverb“.

Der Spring-Reverb von Strymon ist meiner Meinung nach legendär und gibt dem Tape-Echo-Sound eine wunderschöne Weite. Sehr schön ist, dass das „Repeats“-Poti noch zwei kleine Taster hat, über die einerseits die Repeats deaktiviert werden können, falls das Echo mal ausufern sollte und zu wild wird, und einen Unendlich-Taster andererseits das Delay zu einem Tape-Loop wird, der ständig weiter bespielt werden kann. Der Loop verändert sich, bedingt durch die Modulationseinstellungen, mit der Zeit im Sound. „Spring“ und „Mix“ verfügen über einen zusätzlichen Schloss-Taster, über den man das aktuelle Setting feststellen kann, damit es nicht versehentlich verstellt wird.

Strymon DIG-Plug-In

Das Strymon DIG Plug-In hat in den Systemeinstellungen und dem Input und Output die gleichen Funktionen, wie das El Capistan-Plug-In, aber zusätzlich kann das Farbschema von Schwarz auf Pink umgestellt werden.

Das Strymon DIG ist ja bekanntlich das digitale Gegenstück zum El Capistan und hat sich klanglich den digitalen Rack-Delays der 80er-Jahre bis zum modernen Digital-Delay-Sound verschrieben. Die drei Delay-Typen „24/96“, „ADM“ und „12 Bit“ können per virtuellem Taster eingestellt werden.

Darüber hinaus kann das DIG, das ja zwei Delays in sich vereint, seriell, parallel oder als Ping-Pong-Delay konfiguriert werden. Mit den globalen Reglern für „Modulation“, „Tone“ und „Dry Level“ wird der Grund-Sound eingestellt.

Die beiden integrierten Delays sind identisch aufgebaut und verfügen jeweils über einen „Time“-Regler für die Delay-Zeit, der von 20 ms bis 1600 ms reicht. Darüber hinaus gibt es die Einstellmöglichkeit per Tap Tempo, Sync oder frei per Poti, ein großes Display für die Delay-Zeit in Millisekunden oder Subdivisions, sowie jeweils einem Regler für „Repeats“ und „Level“.

Soweit ist es also erst einmal recht übersichtlich, bietet aber eine Menge Möglichkeiten. Man kann verschiedene Delay-Zeiten nutzen, die entweder frei eingestellt oder zueinander synchronisiert werden können. Mit einer unterschiedlichen Anzahl von Repeats, verschiedenen Lautstärkeverhältnissen und individuellem Routing ergeben sich viele weitere Möglichkeiten. Natürlich kommen mir hier die rhythmischen Delays von U2 und anderen Stadionbands sofort in den Sinn. Mit etwas Modulation wird das Signal noch lebendiger und mit dem „Tone“-Poti kann das Delay perfekt im Mix eingeordnet werden.

Während das „24/96“ das moderne digital Delay in einer hohen Auflösung abbildet und am neutralsten klingt, haben „ADM“ und „12 Bit“ einen sehr schönen körnigen Charakter und klingen wirklich lebendig und räumlich. Das Strymon DIG-Plug-In bildet wirklich alle digitalen Delay-Sounds ab, die man benötigt und das in einer großartigen Qualität. Ich bin ein großer Fan des DIG und besonders das „ADM“ gefällt mir klanglich ausgesprochen gut. Aber auch das „12 Bit“-Delay, das noch etwas knackiger im Attack daherkommt, spielt sich wunderbar. Eine echte Bereicherung für jede DAW.

Beide Strymon Plug-Ins verfügen selbstverständlich über einige sehr gute Factory-Presets, die als Startpunkt für eigene Sounds wunderbar geeignet sind. Selbst zu experimentieren macht aber natürlich noch sehr viel mehr Spaß. Die Plug-Ins eignen sich natürlich nicht für für Gitarren-Sounds, sondern sind auch eine wunderbare Bereicherung für Piano oder Synthesizer.

Strymon El Capistan-Plug-In und DIG-Plug-In: Systemvoraussetzungen

Sowohl das Strymon El Capistan-Plug-In, als auch das Strymon DIG-Plug-In sind für MacOS (Monterey 12.7 / Intel®Core i5 oder Apple M1) und Windows (Win10 / Intel®Core i5 Prozessor oder AMD Multi Core Prozessor) in den Formaten AAX, VST3 und AU (nur MacOS) verfügbar. Der Rechner sollte über mindestens 8 GB RAM verfügen. Außerdem benötigt man einen iLok-Account, um die Plug-Ins zu aktivieren. Der Preis der Plug-Ins liegt bei 79,- US-Dollar in der Standalone-Version und 99,- US-Dollar in der Strymon Echo-Bundle-Version und dürfte damit eigentlich ein absoluter No-Brainer sein.