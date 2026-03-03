Strymon fertigt nun auch vollständig analoge Pedale

Mit dem Strymon Fairfax Preamp schlägt der Hersteller aus dem sonnigen Kalifornien ein neues Kapitel auf. Weg von aufwendig programmierbaren Digitalboliden, hin zu einer puristischen, vollständig analogen Schaltung, die das Gefühl einer aufgerissenen Röhrenendstufe ins Pedalformat bringen soll. Kein Display, keine Menüs, keine versteckten Parameter – nur Gain, Sag und Lautstärke. Ob das Konzept aufgeht, klärt der folgende Testbericht.

Strymon Fairfax Preamp

Der Strymon Fairfax Preamp ist der Auftakt einer neuen analogen Reihe von Strymon („Series A“), vollständig ohne digitale Komponenten, ohne Display oder Menüs. Er basiert auf einer seltenen 5-W-Class-A-Röhrenschaltung aus den 1960er-Jahren (ähnlich dem Garnet Herzog), die als einer der ersten „Amp-in-a-Box“-Effekte gilt und oft für klassische Rock-Sounds verwendet wurde. Ziel ist es, das Spielgefühl, die Sättigung und das dynamische Verhalten einer voll aufgedrehten Röhrenendstufe nachzubilden. Das Pedal nutzt JFETs, um Röhrenverhalten zu emulieren und beinhaltet eine interne Spannungsanhebung auf 40 V, um reichlich Headroom und echtes „Amp-Feeling“ zu erzeugen.

Das Strymon-Fairfax-Pedal ist insofern bemerkenswert, da es einen (momentanen) Richtungswechsel für den bekannten digitalen Effekt-Hersteller Strymon darstellt. Es handelt sich um ein vollständig analoges Pedal, das weniger als klassischer Overdrive, sondern vielmehr als „Miniatur-Röhrenverstärker“ im Pedalformat konzipiert ist. Möglicherweise genau das Richtige für Gitarristen, die den organischen, rauen Ton alter Röhrenverstärker suchen, sich aber nicht mit Editing beziehungsweise „tieferliegenden“ Parametern beschäftigen wollen. Das Pedal eignet sich, um Amps einen „Vintage“-Charakter zu verleihen oder als „Always-on“-Pedal, das den Grundsound fetter und lebendiger macht.

Facts & Features

Der in den U.S.A. gefertigte Strymon Fairfax ist ansprechend designt. Er besitzt die Abmessungen von 73 x 110 x 60 mm (B x T x H) bei einem Gewicht von 290 g. Die Stromaufnahme wird vom Hersteller mit satten 500 mA angegeben, was mich etwas wundert, da sogenannte FETs (Feldeffekttransistoren, die ähnliche Kennlinien wie Röhren aufweisen) normalerweise mit ausgesprochen wenig Strom auskommen. Das bedeutet, dass man sicherstellen muss, ein leistungsstarkes Multinetzteil zu besitzen (Netzadapteranschluss: Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen). Ein Batteriebetrieb wird folglich nicht unterstützt. Das Pedal besitzt erwartungsgemäß True-Bypass.

Regler & Bedienelemente

Die Ausstattung des Pedals ist recht spartanisch. Der Sag-Regler simuliert das Verhalten des Ausgangstrafos eines Röhrenamps, wenn dieser „in die Knie geht“. Auf niedrigen Einstellungen klingt das Pedal noch offen, bei höheren Einstellungen eher „spuckend“, da die extrem komprimierten Klangergebnisse an „gated Fuzz“-Sounds erinnern. Das muss man mögen.

Der große Drive-Regler bestimmt den Grad der Verzerrung, die durchaus beträchtlich werden kann, der Level-Regler die Endlautstärke.

Das Fairfax-Pedal kann mit moderaten Einstellungen auch als Clean-Boost oder leichter Amp-Breaker genutzt werden. Der zuschaltbare Bright-Switch erlaubt es, das Pedal an verschiedene Amps anzupassen.

Wer einmal Pete Townshends Hiwatts oder andere Röhrenverstärker gehört hat, die bis zur Halskrause aufgerissen waren, weiß, wie das klingt. Man hört diese schmutzige Endstufenverzerrung, wie sie bei Röhrenverstärkern ohne Master-Volume auftritt, die an ihrer Leistungsgrenze arbeiten. Auch weitere Kandidaten wie Billy Gibbons oder zeitweise Eric Clapton rissen ihre Verstärker voll auf, häufig kleinere 5-W-Amps, um ihre teilweise etwas „kaputten“ Signature-Sounds zu erhalten. Das Fairfax versucht, dies in Pedalform umzusetzen.

Sound

Für die Klangbeispiele wird mein Peavey Classic 20 Minihead ausschließlich auf dem klaren Kanal gespielt. Wir beginnen mit sehr moderaten Einstellungen. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, wie das Fairfax klingt, wird dieses erst nach fünf Sekunden aktiviert:

Der Sound wird etwas fetter und „schmutziger“ und ist somit nichts für Freunde eines kristallklar eingestellten Fender Twin Reverbs.

Nun mit identischen Einstellungen und aktiviertem Bright-Switch. Der Sound wird „crisper“ und man hört die auftretende Kompression.

Nun mit etwas heftigeren Einstellungen, nach 13 Sekunden, zuvor clean.

Um herauszufinden, was der Sag-Regler wirklich tut, wird er im folgenden Beispiel erst ganz zurückgedreht, anschließend auf 12 Uhr positioniert und schließlich voll aufgerissen.

Der Sound wird schrittweise „kaputter“. Nun testen wir die klanglichen Veränderungen, die der Drive-Regler bei maximaler Einstellung bewirkt. Nach fünf Sekunden wird der Effekt aktiviert. Leider kann ich persönlich diesem extrem eingestellten Sound nichts abgewinnen, da er das Signal eher „downgraded“. Einen vergleichbaren Sound liefern mitunter auch günstigere Fuzz-Pedale.

Am besten und interessantesten klingt das Pedal mit moderaten Einstellungen des Drive-Reglers in Kombination mit Experimenten am Sag-Regler.

Signalweg: Suhr Classic Strat SSH – Strymon Fairfax Preamp – Peavey Classic 20 Mini Head – MESA/Boogie 1×12″ Thiele-Box mit Celestion Creamback – Sennheiser e906 – MOTU M4 – Mac Studio mit Logic.