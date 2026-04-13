Von abstrusen Räumen

Mit der Strymon NightSky Plug-in bringt der Hersteller der bekannten und geschätzten Effektpedale das Software-Pendant zum gleichnamigen Bodentreter heraus. Damage Control Engineering, die Firma hinter der Strymon-Marke, setzt dabei seit 2004 Akzente in der Effektpedal-Szene, indem sie analoge Schaltkreise und DSP-basierte Systeme gleichermaßen einsetzen, um ihren unverkennbaren Grundsound zu formen. Das Strymon NightSky Plug-in soll uns nun in abstruse Gefilde führen und referenziert dabei Traumähnliches, Außerweltliches und Extraterrestrisches.

Kurz & knapp Was ist es? Strymon NightSky Plug-in, Software-Reverb, spezialisiert auf Pitch-Manipulation und experimentelle Klanggestaltung. Klangcharakter: Spaciges Reverb mit Fokus auf Tonhöhen-Modulation und ungewöhnlichen Effekten.

Spaciges Reverb mit Fokus auf Tonhöhen-Modulation und ungewöhnlichen Effekten. Besonderheit: Core-Modul ermöglicht Skalen-gebundenes Pitch-Shifting innerhalb des Reverbs.

Core-Modul ermöglicht Skalen-gebundenes Pitch-Shifting innerhalb des Reverbs. Stärken: Umfangreiche Modulations- und Sidechain-Optionen für dynamische, rhythmische Effekte.

Umfangreiche Modulations- und Sidechain-Optionen für dynamische, rhythmische Effekte. Schwächen: Keine Preset-Verwaltung und kein zur DAW synchronisierbarer LFO.

Keine Preset-Verwaltung und kein zur DAW synchronisierbarer LFO. Einsatzgebiet: Ideal für Ambient, Sounddesign und experimentelle Elektronik.

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Installation des Strymon NightSky Plug-ins

Für die Installation des Plug-ins benötigt ihr einen iLok-Account und mindestens Windows 11 oder macOS 14, wobei selbstverständlich Apple-Silicon-Rechner unterstützt werden. Die installierten Plug-in-Formate erschöpfen sich in AAX, AU und VST3. Mit einer Lizenz könnt ihr das Strymon NightSky Plug-in auf zwei verschiedenen Rechnern installieren.

Nach dem Kauf erhaltet ihr einen Redeem-Code mit dem ihr eure Lizenz aktivieren könnt. Und obwohl die Software iLok-gebunden ist, benötigt ihr keinen USB-Dongle, denn euer Rechner ist hier der Dongle. Das Ganze geht schnell vonstatten und bereitete keinerlei Probleme oder Verzögerungen.

Oberfläche und Preset-Verwaltung

Die Oberfläche des Strymon NightSky Plug-ins präsentiert sich in einem dezentem Fotorealismus für die Bedienknöpfe, die optisch denen der Hardware nachempfunden sind. Strymon NightSky ist nämlich auch unter demselben Namen als Hardware-Pedal erhältlich und bietet beinahe die gleichen Funktionen wie die Hardware, jedoch in einer DAW-freundlichen Form.

Was der Software fehlt, ist der 8-Step-Sequencer, was schade ist. Der Gedanke dahinter war wohl, dass der Parameter, der von diesem Sequencer gesteuert werden kann, ja auch über der DAW-Automation erreichbar ist.

Die Oberfläche des Plug-ins kann in vier Größen dargestellt werden, wobei die Größte die Höhe eines Full-HD-Bildschirms vollständig einnimmt.

Davon ausgenommen ist allerdings eine Preset-Verwaltung – diese existiert schlicht nicht bei der Strymon NightSky Software. Ihr müsst eure Presets über die Verwaltung der DAW eurer Wahl vornehmen und seid somit auch ein wenig eingeschränkt, was das Portieren der Presets auf andere DAWs angeht. Das mag für einige ausreichend sein, aber gerade bei einem so eigenständigen Reverb, bei dem feine Einstellungsänderungen eine große Auswirkung auf den Klang haben können, hätte ich mir hier deutlich mehr gewünscht … oder überhaupt irgendetwas.

Aufbau des Strymon NightSky Plug-ins

Die Strymon NightSky Software besteht aus den drei Hauptmodulen

Decay,

Core und

Tone.

Decay ist dabei das eigentliche Reverb, Core ist die Pitch-Engine, mit der wir uns noch eingehend befassen werden und Tone bietet entweder einen einfachen High-/Low-Cut-EQ oder eine Kombination aus Low-Cut-EQ und einem resonanzfähigen Low-Pass-Filter.

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Die folgenden Module können optional aktiviert werden:

Mod,

Shimmer,

Glimmer und

Drive.

Der Fokus des Strymon NightSky Plug-ins liegt dabei auf der Pitch-Manipulation des Reverb-Signals bzw. des eingehenden Signals. Die Module Core, Mod und Shimmer manipulieren alle in irgendeiner Weise direkt oder indirekt die Tonhöhe des Quell- oder Reverb-Signals. Könnte das Decay-Modul deaktiviert werden, könnte das Plug-in auch als veritabler Pitch-Shifter herhalten.

Decay-Modul

Dieses Modul ist die eigentliche Reverb-Einheit. Es stehen drei Texture-Grundtypen zur Verfügung, namentlich Sparse, Dense und Diffuse. Diese klingen sehr unterschiedlich und bestimmen den Grundcharakter des Reverbs.

Pre-Delay ist einfach, das – eine Verzögerung, bis das Reverb-Signal einsetzt. Mit diesem Modul in Kombination mit dem Tone-Modul könnt ihr also ganz herkömmliche Reverbs erzeugen.

Auch eine Hold-Funktion gibt es, die entweder das Reverb-Signal im Puffer nicht ausklingen lässt und neue Klänge hinzufügt (Infinite) oder das Reverb-Signal einfriert und neue Klänge nicht hinzufügt (Freeze).

Core-Modul

Interessant wird es dann beim Core-Modul, denn hier findet das Pitch-Shifting statt und es ist dieses Modul, was dem Strymon NightSky Plug-in von anderen Kandidaten wie Valhalla SuperMassive oder Eventide BlackHole abhebt. Entscheidend ist hier der Size/Pitch-Regler. Dieser stellt die Größe der Grains ein, die vom Reverb genutzt werden. Höhere Einstellungen machen das Reverb dadurch länger und dunkler, niedrigere kürzer und heller.

Die Auswirkung der Quantize Einstellungen

Smooth,

Half Step und

Scale

werden allerdings erst hörbar, wenn ihr den Size/Pitch-Regler bewegt. Dann wird die Tonhöhe der Grains entweder kontinuierlich, in Halbtönen oder nach einer der vorgegeben Skalen geändert. Zur Verfügung stehen die Skalen

minor pentatonic,

major pentatonic,

major,

dorian,

minor blues,

harmonic minor,

whole tone,

diminished,

phrygian,

lydian,

quartals.

Obwohl wir es hier mit einer schönen Auswahl aus nicht so üblichen Skalen haben, wäre mein Wunsch, mindestens eine eigene Skala pro Preset speichern zu können. So könnte ich das Strymon NightSky noch besser in ein tonales Gefüge einpassen.

Der Glide-Regler soll nun laut Handbuch, das als intern verlinktes PDF in englischer Sprache vorliegt, die Stufigkeit der Halb- oder Skalentöne durch einen Glide- oder Portameto-Effekt abmildern – das ist aber nicht das, was ich hier höre. Stattdessen wird lediglich die Ausgabe des nächsten Tones verzögert. Wenn ich also eine Moll-Pentatonik ohne Glide nutze, so kann ich die einzelnen Töne sofort hören, wenn ich den Size/Pitch-Regler manuell oder per LFO verstelle.

Stelle ich nur den Glide-Parameter hoch, so kommen die Töne eben nicht mit einem Portamento-Effekt zu Gehör, sondern werden einfach in ihrer Ausgabe verzögert. Ganz konkret bedeutet das, ich drehe am Size/Pitch-Regler und erst nach einer Weile gibt die Strymon NightSky Software die Töne der gewählten Skala aus.

Überspringen wir mal kurz das Tone-Modul und wenden uns dem Mod-Modul zu, da hier im Zusammenspiel mit dem Core-Modul die eigentliche Magie der Strymon NightSky Software entsteht.

Mod-Modul

Es handelt sich zunächst mal um einen LFO, der in Intensität und Frequenz von 0,06 Hz bis 12 Hz angepasst werden kann und die üblichen Schwingungsformen anbietet. Dieser LFO kann dann auf die Nachhalllänge, das Filter und eben auf den Size/Pitch-Regler gelegt werden. Leider finde ich hier auch das größte Manko des Plug-ins, denn der LFO ist nicht zur DAW synchronisierbar. Das ist beinahe unverzeihlich, denn die Tonabläufe können so nie ganz genau zum Song synchron laufen. Ich hoffe, dass das in einem Update nachgeliefert werden kann.

Abhilfe schaffen immerhin die Sidechain-Optionen; denn anstatt des internen LFOs könnt ihr auch ein externes Signal nutzen. Ihr habt die Optionen, einen internen Hüllkurvenfolger zu nutzen, der sich natürlich bei rhythmischem Material anbietet. Weiterhin könnt ihr auch ein externes Signal nutzen, um die Hüllkurve auszulösen. So könnt ihr einer Fläche einen Rhythmus aufprägen.

Zu guter Letzt könnt ihr ein externes Signal als LFO nutzen. Hier bieten sich am besten einfache Schwingungsformen wie Sinus, Dreieck oder Sägezahn an. Über diesen Umweg könnt ihr also auch eine Synchronisation zur DAW erreichen. Komplexeres Material zeigt hier kaum Wirkung. Ob das Sidechain-Signal ankommt, könnt ihr an einer eigenen Pegelanzeige ablesen.

Tone-Modul

Das Tone-Modul dient als Cut-EQ innerhalb der Reverb-Schleife. Das High-Cut kann auch zu einem resonanzfähigen Low-Pass-Filter ohne Eigenschwingung umfunktioniert werden, das sich dann hinter den Reverb-Generator setzt.

Shimmer-Modul

Dieses Modul des Strymon NightSky Plug-ins setzt über den Amount-Regler eine tonhöhenverschobene Kopie des Eingangssignals hinzu. Ihr könnt dabei alle Halbtöne zwischen einer Oktave darüber und darunter einsetzen. Die Angabe der Tonhöhe sind wohl für Gitarristen gedacht, denn sie sind mit ihren Akkordfunktionen bezeichnet; also z. B. +minor 7 anstatt +10 HT. Eine Darstellungsoption wäre hier vielleicht vorteilhaft.

Legt ihr das Shimmer-Modul innerhalb der Reverb-Schleife, wird sein Effekt etwas verwaschener und vermischt sich besser, was sich für diffuse Räume besonders anbietet.

Glimmer-Modul

So weit ich das sehe, könnt ihr hier ein bewegtes Kammfilter über das Signal legen, gut zu hören in den Beispielen. Ihr habt jedoch keine Kontrolle über die Bewegung oder andere Parameter, außer der Lautstärke des Effekts über den Amount-Regler. Bei einfachen Signalen ist der Effekt sehr offensichtlich, komplexeres Material kann aber interessante Ergebnisse liefern.

Drive-Modul

Dieses Modul bietet einen einfachen Drive, der den ersten Oberton hinzufügt und entweder vor oder hinter das Reverb geschaltet werden kann. Der Effekt ist eher subtil, kann aber dennoch bei bestimmten Material eine gute Wirkung erzeugen.

Bedienung des Strymon NightSky Plug-ins

Diese gestaltet sich wirklich einfach, denn hier gibt es keine versteckten Parameter oder Ebenen. Jeder Knopf, jeder Schalter hat einen direkten Einfluss auf das Klanggeschehen. Wobei man sich aber Zeit lassen sollte, ist beim Erkunden was die einzelnen Einstellungen und Module genau machen. Vor allem die Kombination des Mod- mit dem Core-Moduls sollte genau untersucht werden, damit zu kalkulierbare Ergebnisse kommt.

Was die Erkundung wesentlich erleichtert, ist die Aktivierung der Quick-Tips. Beim Bedienen jedes Parameters wird ein kleiner Text aus der Anleitung eingeblendet, der genau erklärt was dessen Funktion ist.

In puncto Fernbedienung gibt es zwar alle Parameter als Automationsziel, eine MIDI-Learn-Funktion muss allerdings über einen DAW-internen Mechanismus realisiert werden.

Wie klingt das Strymon NightSky Plug-in?

Der Grundklang ist schon eher auf der spacigen Seite, wenn ihr aber anfangt, gezielte Pitch-Modulationen einzusetzen, wird es beliebig wild. Shimmer und Glimmer sind dabei wirklich nicht die Hauptakteure, wie in einigen anderen Special-FX-Reverbs. Diese beiden Parameter dienen eher der Würze des Signals, genau wie der sehr dezente Drive. Die Musik spielt in den ersten vier Modulen.

In den Werbetexten wird auch von der Vereinigung eines Reverbs mit einem Synthesizer geschrieben – soweit würde ich aber nicht gehen, da es ja keine Möglichkeit gibt, den Size/Pitch-Parameter direkt über MIDI zu steuern. Auch das Tiefpassfilter macht das Plug-in nicht zu einem Synthesizer.

So gelingt der Strymon NightSky Software Außerweltliches tatsächlich sehr gut, solche unendlichen Reverb-Wolken sind aber nicht so sein Ding, dafür ist der Decay selbst bei maximaler Einstellung zu kurz. Ihr könnt euch aber hier mit der Hold-Funktion behelfen.