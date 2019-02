Strymon Volante - Vintage Delay Magie

Strymon ist, so könnte man argumentieren, eine der wichtigsten Firmen für Gitarrenpedale überhaupt und darüber hinaus einer der Innovatoren der Szene. Die Paarung des Big Sky und Timeline gehört immerhin zu den Populärsten überhaupt und ist so ziemlich auf jedem zweiten Pedalboard anzutreffen – a match made in Heaven, sozusagen. Ohne Frage ergänzen sich die zwei Effektstationen hervorragend und wer noch einen Schritt weiter geht und den Modulations-Tausendsassa Mobius aufs Board packt, dürfte, was die Vielfalt an Sounds zumindest angeht, ausgesorgt haben.

Dass diese Formel nach wie vor zeitlosen Charakter besitzt und Strymon sich und dem Rest der Pedalwelt in der Hinsicht nichts mehr beweisen müssen, sieht man daran, dass die Firma in den letzten Jahren keins der Modelle grundlegend überarbeitet und eine Version 2.0 auf den Markt geworfen hat (ein etwas unsäglicher Trend, dem vor allem Boutique-Firmen in den letzten Jahren nachgekommen sind). Strymon stand schon immer für ausgewogene Konzepte in Vollendung – insofern ist jede Neuerscheinung und Ankündigung stets ein klein bisschen sensationell.

Jetzt also das Strymon Volante. Wieder eine Multi-Effekt-Station? Ganz und gar nicht – eher ein Vintage-Delay-Wunderkind. Denn auch wenn Strymon Innovatoren sind, gehört sie auch zu den Firmen, die was von Equipment-Geschichte versteht – und sie ein Stück weit lebt. Nicht ohne Grund sind die vielen Engines des Timelines und Bigsky so beliebt – sie stehen den Modellen, nach denen sie modelliert sind, in kaum was nach. Wenn man einer Firma also zutraut, hochklassigen Vintage-Delay-Sound zu produzieren, dann ist es Strymon.

Und genau das ist das Strymon Volante auch: Eine Vintage-Echomaschine mit drei distinkten Magnet-Delays, die jeweils für ein Stück Musikgeschichte stehen und gemeinsam ein ungemein spannendes Gesamtbild ergeben. Für uns also oberste Pflicht, da mal genauer hinzusehen!

Strymon Volante – Facts und Features

Im Vorfeld wurde, um der Pedalgemeinde einzuheizen, ein recht verwegenes Bild verwendet, um zu beschreiben, was das Strymon Volante darstellt – der El Capistan auf Steroiden! Wem das kein Begriff ist: Der El Capistan ist ein weiterer Strymon-Klassiker, ein Tape-Echo-Delay mit einer Fülle an Features. Der Volante ist prinzipiell erst mal nicht weit davon entfernt und darf mit dem Capistan verglichen werden. Trotzdem ist die Neuerscheinung ihr völlig eigenes Ding: Eine Vintage-Wunderkiste, inspiriert vom Binson Echorec und Vibratosounds alter Oil-Can-Delays.

Das Herzstück, bei allen Knobs und Features, zu denen wir gleich kommen werden, befindet sich im Zentrum des Pedals: die Playback- und Feedback-Knöpfe. Jeder der vier Echoköpfe des Strymon Volante kann hierüber individuell aktiviert und ggf. mit Feedback versehen werden. Das alleine eröffnet ungemein viele Optionen hinsichtlich der Rhythmik, dem Sound- und Echodesign und vereinfacht genaue Akzentuierungen. Die Flexibilität der Feedbacks und Playbacks ist auf alle drei Delay-Engines anwendbar. Diese lauten wie folgt:

Drum Delay: Bekannt für ihren warmen, ungemein vollen Klang, lieferten die alten Magnetic-Drum-Delays die Inspiration für diese Engine. Ausgehend von den rotierenden Platten bekam der Sound der alten Units seine Wärme und Fülle vor allem durch die vielen Röhren. Die für die Drum-Delays typische maximale Verzögerungsdauer lag bei 300 ms, markiert beim Volante selbstredend nicht die Grenze. Vor allem im Zusammenspiel mit dem Wear-Knob kommen hier ungemein atmosphärische und warme Klänge zustande, nostalgische Vibe-Tones und harmonische Kaskaden, wenn man den Klangteppich oszillieren lässt.

Bekannt für ihren warmen, ungemein vollen Klang, lieferten die alten Magnetic-Drum-Delays die Inspiration für diese Engine. Ausgehend von den rotierenden Platten bekam der Sound der alten Units seine Wärme und Fülle vor allem durch die vielen Röhren. Die für die Drum-Delays typische maximale Verzögerungsdauer lag bei 300 ms, markiert beim selbstredend nicht die Grenze. Vor allem im Zusammenspiel mit dem Wear-Knob kommen hier ungemein atmosphärische und warme Klänge zustande, nostalgische Vibe-Tones und harmonische Kaskaden, wenn man den Klangteppich oszillieren lässt. Tape Delay: Ein um einiges „klarerer“ Signalweg. Andere Höhen und ein nicht ganz so warmer Lowcut, ausgehend von den klassischen Tape-Echo-Maschinen. Gemeinhin ein um einiges ätherischeres Klangbild, das sich prinzipiell Flanger- und Chorus-artigen Sounds annähern kann und dabei stets den authentischen Tape-Charakter beibehält.

Ein um einiges „klarerer“ Signalweg. Andere Höhen und ein nicht ganz so warmer Lowcut, ausgehend von den klassischen Tape-Echo-Maschinen. Gemeinhin ein um einiges ätherischeres Klangbild, das sich prinzipiell Flanger- und Chorus-artigen Sounds annähern kann und dabei stets den authentischen Tape-Charakter beibehält. Studio Delay: Wer es besonders sauber und ohne die charakteristischen Einfärbungen im Sound mag, wählt diese Engine. Unglaublich sauber, unglaublich klar – die Studio-Delay-Engine eignet sich vor allem dann, wenn man in verzerrten Bereichen „klare Echoverhältnisse“ schaffen will.

Soviel zu den Engines. Jetzt ist natürlich von großem Interesse, was sich Strymon beim Bedienpanel gedacht hat. Aber bevor wir dazu im nächsten Abschnitt kommen, ein kurzer Blick auf sämtlich Features, die das Volante mit sich bringt: Stereo-In und -Out, MIDI-In und MIDI-Out, ein USB-Port, eine Buchse für das Expression-Pedal und INST-LINE-Positionierung. Letzteres eignet sich vor allem dazu, wenn das Volante in einem Effektweg integriert ist oder mit Synthesizer harmonieren soll. Sprich: Hier fehlt absolut gar nichts, das Rundum-Paket, ganz genau so wie man es von Strymon erwarten darf!

Strymon Volante – Bedienpanel

Hier zeichnet sich recht schnell ab, wie genau es Strymon mit ihrer Inspiration durch die alten Multi-Head-Delays nimmt. Die Potis wurden ganz der Nomenklatur der alten Maschinen verschrieben und entsprechend benannt. Hier ein kurzer Überblick, wie sich diese auf die Engines auswirken.

REC LEVEL: Das Tweaken des Rec-Potis mischt spürbares Gain und Saturation in das Echosignal. Der analoge A JFET Input-Preamp sorgt hier für die nötige Wärme, die den aktivierten Heads zugeführt wird.

Das Tweaken des Rec-Potis mischt spürbares Gain und Saturation in das Echosignal. Der analoge A JFET Input-Preamp sorgt hier für die nötige Wärme, die den aktivierten Heads zugeführt wird. REPEATS: ein Poti mit mehr als einem Hauch Vintage-Magie. Prinzipiell zuständig für die Häufigkeit, mit der sich die aktivierten Heads wiederholen, entfaltet das Poti vor allem nach zwölf Uhr eine oszillierende und ungemeine warme Klangästhetik. Und im maximalen Anschlag offenbart sich eine kontrollierbare, musikalische und niemals hässlich verzerrt klingende Selbstoszillation, die vor allem bei der Tape-Engine einen tollen Eindruck hinterlässt.

ein Poti mit mehr als einem Hauch Vintage-Magie. Prinzipiell zuständig für die Häufigkeit, mit der sich die aktivierten Heads wiederholen, entfaltet das Poti vor allem nach zwölf Uhr eine oszillierende und ungemeine warme Klangästhetik. Und im maximalen Anschlag offenbart sich eine kontrollierbare, musikalische und niemals hässlich verzerrt klingende Selbstoszillation, die vor allem bei der Tape-Engine einen tollen Eindruck hinterlässt. MECHANICS: Überlappung und Saturation durch das aktivierte Feedback, Oszillation und Slices – je nachdem, was die Einstellung der Sounds hergibt an „Eigenleben“ – das Mechanics-Poti ermöglicht hier das Einpendeln. Im Grunde also der Modulationsregler des Volante .

Überlappung und Saturation durch das aktivierte Feedback, Oszillation und Slices – je nachdem, was die Einstellung der Sounds hergibt an „Eigenleben“ – das Mechanics-Poti ermöglicht hier das Einpendeln. Im Grunde also der Modulationsregler des . LOW CUT: Simpel gesagt werden hier die tiefen Frequenzen der Echos eingestellt.

Simpel gesagt werden hier die tiefen Frequenzen der Echos eingestellt. WEAR: Volle Bandbreite an Frequenzen oder ein beständiger, höhenlastiger Sound – das Wear-Poti ermöglicht es, zwischen beidem zu wählen. Ist er auf Minimum eingestellt, entfalten sich die Tiefen, Mitten und Höhen gleichmäßig in den Wiederholungen.

Volle Bandbreite an Frequenzen oder ein beständiger, höhenlastiger Sound – das Wear-Poti ermöglicht es, zwischen beidem zu wählen. Ist er auf Minimum eingestellt, entfalten sich die Tiefen, Mitten und Höhen gleichmäßig in den Wiederholungen. TIME: kein gewöhnliches Time-Poti: Im Grunde wird hier die Verzögerungsdauer für Head Nr. 4 eingestellt, der durch den kleinen Speed-Wahlschalter auf Half (400 ms), Normal (200 ms) oder Double (100 ms) justiert wird. Was jedoch in den Abständen zwischen den Heads 1 bis 3 passiert, ist gänzlich abhängig vom Spacing-Regler.

kein gewöhnliches Time-Poti: Im Grunde wird hier die Verzögerungsdauer für Head Nr. 4 eingestellt, der durch den kleinen Speed-Wahlschalter auf Half (400 ms), Normal (200 ms) oder Double (100 ms) justiert wird. Was jedoch in den Abständen zwischen den Heads 1 bis 3 passiert, ist gänzlich abhängig vom Spacing-Regler. SPACING: Ausgehend von den alten Multihead-Delay-Maschinen wurde ein alter Makel quasi zum Feature ausgearbeitet. Die Abstände zwischen den Heads war nicht gleichmäßig, und genau das ermöglicht der SPACING-Knob: Dass man zwischen gleichmäßigen Abständen, zu Triplets, zur Golden- oder auch zur Silver-Ratio wechseln kann – selbstredend im fließenden Übergang. Die Folge: rhythmisch hochinteressante Muster!

Ausgehend von den alten Multihead-Delay-Maschinen wurde ein alter Makel quasi zum Feature ausgearbeitet. Die Abstände zwischen den Heads war nicht gleichmäßig, und genau das ermöglicht der SPACING-Knob: Dass man zwischen gleichmäßigen Abständen, zu Triplets, zur Golden- oder auch zur Silver-Ratio wechseln kann – selbstredend im fließenden Übergang. Die Folge: rhythmisch hochinteressante Muster! ECHO LEVEL: Ermöglicht es, den Mix des Delay-Signals einzustellen.

Ermöglicht es, den Mix des Delay-Signals einzustellen. SPRING: Das Volante besitzt eine integrierte Spring-Reverb-Engine, die ggf. den Delay-Signalen hinzugemischt werden kann – ein toller Bonus zu all den umfassenden Delay-Optionen.

Ein weiteres hochgradig simples, aber effektives Feature des Volante ist das Head-Panning. Die zentralen Buttons auf der Mitte des Panels können gedrückt gehalten werden – im alternativen Modus schalten sie dann auf ein gelbes Licht. Macht man das mit den Playback-Buttons, wird der jeweilige Head auf Halbzeit gestellt.

Doch in Kombination mit dem Time-Knob lässt sich das Stereo-Panning der einzelnen Heads hervorragend und einfach einstellen. Will heißen: Halte ich den Feedback-Button für den ersten Head gedrückt und drehe das Time-Poti nach links, verlagert sich für diesen Head das Stereo-Panning nach links. Das lässt sich mit jedem der Heads individuell einstellen. Jetzt dämmert einem vielleicht, was für eine immense Vielfalt das gute Gerät mit sich bringt: Nicht nur kann die rhythmische Charakteristik mit dem Feedback, Spacing und Playthrough auf jede erdenkliche Weise kalibriert werden – diese lässt sich auch beliebig auf das Panning verteilen. Ein einfaches und geniales Prinzip.

Was noch? Ach ja: Looping. Ähnlich dem Timeline wird der Looper aktiviert, indem man den TAP-Button gedrückt hält. Das Besondere hierbei: Je nachdem, wie das Volante eingestellt ist, „degeneriert“ der Loop mit jeder Wiederholung zunehmend und kann mit dem Reverse-Button auch rückwärts abgespielt werden.

Strymon Volante – in der Praxis

Kommen wir zum Kern der Sache: dem Sound. Und als Delay-Fan, der sich vor allem für abgedrehte Stompboxen wie das Raster oder den Meris Polymoon begeistern konnte, ist das Volante eine andere Form der Offenbarung. Der Sound ist so warm, analog und authentisch, dass auch der El Capistan im unmittelbaren Vergleich nicht mitkommt – das ist zumindest der erste Höreindruck. Beginnen wir mit der Drum-Delay-Machine.

Beim ersten Hörbeispiel ist der Preamp ein Stück weit im Anschlag, um das nötige bisschen Gain rauszukitzeln. Raus kommt ein ungemein organisches, schönes Klangbild. Das ist beim zweiten Beispiel nicht anders, wobei wir da den Low-Cut ein bisschen rausgenommen und das SPACING-Poti auf Triplets gelegt haben. Im dritten Hörbeispiel ist das modulierende Mechanics-Poti auf drei Uhr gelegt und die Spring-Reverb-Engine fast auf vollem Anschlag. Raus kommem auch hier geschmackvolle Delay Sounds mit Vibe-Einschlag, die wir nach hinten mit endlosen Repeats oszillieren lassen. Wer genau hinhört, der kann die Plattenemulation im Rauschen hören – Strymon nehmen ihre Engines eben ernst!

Die Tape-Engine gefällt ebenfalls sofort. Insgesamt fällt wie eingangs erwähnt das Klangbild ein bisschen heller und „schöner“ aus, wobei wir hier nicht ausschließlich in ätherische Bereiche abdriften, sondern uns an glasklaren rhythmischen Variationen versuchen.

Am Ende des ersten Klangbeispiels halten wir mit den endlosen Repeats einen wunderschönen, leicht oszillierenden Ambient-Teppich am Leben, der sehr empfindlich auf das Mechanics-Poti reagiert und dabei nie zu sehr ausufert. Beispiel zwei und drei experimentieren mit verschiedenen rhythmischen Variationen und auch mit der Selbstoszillation.

Kommen wir zum Schluss zur Demonstration der glasklaren Studio-Delay-Engine und einer Einlage, in der wir das Volante mit den Korg Volca Beats paaren und schauen, was die Drum-Delay-Engine mit Beats so anzustellen vermag!