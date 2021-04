Test: Submission Audio Flatline, Mastering Clipper Plug-in

Laut, lauter, Flatline

Submission Audio spezialisierte sich in der Vergangenheit auf virtuelle Bass-Instrumente mit Fokus auf progressive Gitarren-lastige Musikrichtungen wie Metalcore. Nun bringt die Soundschmiede mit Flatline ihr erstes Mastering-Plug-in an den Start, das allen Musikrichtungen die nötige Lautstärke verleihen soll.

Flatline – Bedienkonzept

Das User-Interface präsentiert sich aufgeräumt und minimalistisch. Auch ohne Bedienungsanleitung erklärt sich schnell, was sich mit den drei Hauptreglern anrichten lässt. Mit dem Threshold-Regler legt man fest, ab welchem Level der Clipper greifen soll. Mit dem Shape-Regler lässt sich die Intensität des Clippings einstellen. So hat man die Möglichkeit, prozentual zwischen Soft Clipping 0 % und Hard Clipping 100 % zu wählen. Mit dem Output-Regler lässt sich die Ausgangslautstärke einstellen. Dank des mit A gekennzeichneten Automatic-Boost-Buttons wird das Output-Level in Korrelation mit den Threshold-Einstellungen automatisch angepasst.

Bietet Flatline vorgefertigte Presets?

Auch wenn man mit wenigen Handgriffen selbst schnell ans Ziel gelangt, hält Flatline Presets bekannter professioneller Mastering-Ingenieure bereit. Diese waren auch an der Entwicklung des Plug-ins beteiligt. Submission Audio war es nämlich wichtig, ein Plug-in zu konzipieren, das auf die Bedürfnisse professioneller Anwender zugeschnitten ist und auf unnötige Features und Funktionen verzichtet.

Wie klingt das Flatline Plug-in?

Das bringt uns auch schon direkt zu den Klangbeispielen. Und hier überzeugt Flatline auf ganzer Linie. Mit dem Plug-in lassen sich im Handumdrehen deutlich lautere und druckvollere Gesamtmischungen realisieren. Lediglich beim Soundbeispiel Nr. 5, das auf extremen Einstellungen beruht, höre ich auf meinen Studiolautsprechern leichte Verzerrungen. Ansonsten klingt das Ergebnis stets transparent und es ist auch kein Pumpen zu hören, wie es beim Einsatz von manchen Limitern auftritt. Mein Lieblings-Limiter ist ansonsten der Pro-L2 von FabFilter, weshalb ich auch einen Vergleich mit diesem den Klangbeispielen hinzugefügt habe.

Oversampling

Mit dem kostenlosen Update auf Version 1.1 von Flatline spendierte Submission Audio dem minimalistischen Plug-in weitere Funktionen. Nun ist es sogar möglich, 128-faches Oversampling einzustellen. Wow! Aber natürlich braucht man hierfür eine entsprechend starke CPU.

Weitere Funktionen sind ein optional wählbarer DC-Offset-Filter und eine Dither-Funktion.

Systemvoraussetzungen

Submission Audios Flatline unterstützt nur 64-Bit Systeme und die Schnittstellen VST3, AAX und AU. Zusätzlich wird ein iLok-Account und der kostenlose iLok-License-Manager benötigt, ein Dongle ist aber nicht notwendig, da die Lizenz auch auf dem Rechner gespeichert werden kann.