Test: Sugar Bytes DrumComputer, Sequencer & Synthesizer iOS

Sternstunde der iOS-Drum-Sequencer

Das Sugar Bytes DrumComputer-Plugin für Desktops ist ja schon eine geraume Zeit erhältlich, nun haben Sugar Bytes die iOS-Version des All-in-one-Schlaggeistes herausgebracht als Standalone-App und mit AUv3-Unterstützung.

Auch wenn das Plugin zuerst da war, wurde es laut Sugar Bytes schon von Grund auf mit Hinblick auf den Touchscreen designt, nur war es dann doch so, dass schon die stufenlose Skalierbarkeit der HD-Bedienoberfläche sehr CPU-intensiv war und auf „älteren iPads“ Probleme verursachen könnte. Dies wurde nun aber offensichtlich gelöst und DrumComputer, die mindestens iOS13 erfordert, läuft auf meinem 1. Gen iPad Pro unter AUM bei ca. 30 % DSP-Leistung. Das ist ordentlich, aber handhabbar, obwohl damit komplexe Setups bei mir kaum drin sein werden. Ein iPad mit A12 oder neuer darf es also schon sein.

Wie das genau auf dem eigenen iPad aussieht, lässt sich gefahrlos herausfinden, denn die Grundversion von DrumComputer ist kostenlos. Per In-App-Kauf von 29,99 Euro können dann Audio Unit-Unterstützung, Speichern, Session-Wiederherstellung, iCloud-Sync, Audio- und MIDI-Export sowie alle Presets freigeschaltet werden. Mit der kostenlosen Version kann mal also schon umfassend und ausführlich testen, was DrumComputer bietet und ob es auf dem eigenen iPad läuft. Vorbildlich.

Klangerzeugung des Sugar Bytes DrumComputer

Sugar Bytes DrumComputer bietet einen Drum-Synthesizer und einen Drum-Sequencer mit acht Intrumeten bzw. Spuren und 16 Patterns. Wobei DrumComputer auch fähig ist, Bässe zu erzeugen. Die acht Instrumente sind alle identisch aufgebaut und die Klangerzeugung besteht aus fünf Oszillatormodellen, von denen drei gleichzeitig aktiv sein können.

Resonator

Da wäre zuerst der Resonator, inspiriert vom TR-808 Bridged T-Network-Oszillator, also einem fast selbstoszilliationsfähiges Multimode-Filter. Um hier die Selbstoszillation anzuregen, bedarf es eines Exciters, dem 4 Modelle zur Verfügung stehen. Da wären Envelope und „Noise+Envelope“ (eignet sich am besten für Snares. „Wavetable/Analogue“ sowie „Resynth/Sampler“ nehmen als Quellen die Schwingungsform von den entsprechen Oszillatormodulen.

Wobei das Resonator-Modell auch Teiltöne (PARTIALS) erzeugen kann. Mit den beiden interagierenden Parametern RESONANCE und DECAY werden die Hüllkurven festegelegt, wobei hier, anders als bei den anderen Oszillatoren mit DECAY, die Länge des Exciter-Signals und mit RESONANCE die Länge des angeregten Signals festgelegt wird. Außerdem legt hier PITCH die Cutoff-Frequenz des Multimode-Filters fest.

Das zweite Klangerzeugermodul lässt sich zwischen einem Wavetable- und einem analogen Oszillator umschalten, wobei mit dem Hauptregler die Schwingungsformen durchfahren werden. Der Wavetable-Osc kann auch mit eigenen Samples beschickt werden. WAV-Dateien werden beim Import dabei automatisch in Wavetables mit 16 Schwingungsformen zerlegt, die von einer gleichmäßig verteilten Auswahl des importierten Materials stammen. Die generierten Wavetables werden auch automatisch gespeichert und in User-Ordnern abgelegt.

Weitere Klangformungen gibt es hier mit Frequenzmodulation und bipolarer Ringmodulation. Über den FM-Parameter wird dabei die Modulationstiefe zwischen dem Resonator und dem Wavetable-Osc eingestellt, während der RM-Parameter die Amplitude des WT-Oscs moduliert. Als Quelle der Ringmodulation dient dabei ein interner Sinus-Osc, dessen Tonhöhe über den RM-Parameter im Verhältnis zur Tonhöhe des WT-Oscs eingestellt wird. Dabei sind +/-50 % eine Oktave Verstimmung. Der analoge Oszillator funktioniert genau so wie der WT-Osc, nur dass hier die synthetisierten analogen Grundschwingungsformen benutzt werden.

Resynth/Sampler

Sample-Import

Der Resynth-Osc ist quasi das Gegenteil des WT-Oscs, denn er erzeugt nicht-harmonische Wavetables, hier „Noise Tables“ genannt. Auch hier können WAV-Samples importiert und umgewandelt werden und eignen sich besonders für Snares und Metallwerk.

Der Sampler im Sugar Bytes Drumcomputer spielt schließlich ein importiertes Sample so ab, wie es geladen wurde, es lassen sich hier jedoch Startpunkt und Loop-Größe festlegen. Für alle Klangerzeuger gibt es je Stimme noch zwei Hüllkrvengeneratoren, die sich auf ca. 40 Modulationsziele anwenden lassen, ein Multimode-Hauptfilter, Verzerrereinheit inklusive Kompressor mit wählbarer Side-Chain, einen semi-parametrischen 2-Band-EQ und eine vierfache Modulationmatrix mit 20 Quellen und denselben Zielen wie bei den Hüllkurven.

Ein kleiner Kritikpunkt wäre hier, dass das Erkennen des Zusammenspiel der Parameter teilweise recht idiosynkratisch ist und man einfach lernen muss, wie etwas zusammenhängt, doch mit etwas Einarbeitung gewöhnt man sich schnell dran. Auf jeden Fall gibt das englischsprachige PDF-Handbuch auf 52 Seiten Antworten auf diverse Fragen.

Die Kits im Sugar Bytes DrumComputer

Der Klangerzeugung folgt die Kit-Seite zum finalen tonalen Abgleich, Einstellen der Abklingzeit und dem sehr umfangreichen Zufallsgenerator. Bei diesem lässt sich nicht nur der Grad des Zufalls der Klangveränderung einstellen, sondern auch mit acht Kategorien festlegen, wohin das Ergebnis gehen soll. Die Seite ist wohl hauptsächlich für die Live-Performance gedacht, denn zur reinen Klanganpassung wäre sie obsolet. Außerdem gibt es hier noch einen sehr guten, musikalisch klingenden Finalizer, bestehend aus Limiter und Saturierung.

Der Drum-Sequencer der iOS-App

Neben der exzellenten Klangerzeugung ist der Sequencer ein echtes Highlight – nicht nur für DrumComputer, sondern für alle Drum-Sequencer, die es für iOS gibt!

Der Sequencer hat zwar nur 16 Steps, dafür individuelle Tempoeinstellungen und Laufrichtung von 1/1 bis 1/64 inkl. Triolen pro Spur, kann also Polyrhythmus.

Unter dem Sequencer befinden sich die die Regler zur Modifizierung der Steps, Anschlagstärke, Wahrscheinlichkeit, Offset, Abklingzeit, Tonhöhe und Modulation. Die letzten drei können dabei als Modulationsquelle in der Mod-Matrix angewendet werden und mit der Pitch-Lane lassen sich auch begrenzt Bässe oder Stabs etc. tonal spielen.

Der Hingucker ist aber hier die Offset-Lane, mit der sich eine Note um +/- 99 % verschieben lässt, was in etwa den üblichen 960 PPQNs von MIDI entspricht. Effektiv ist die Auflösung aber geringer, da die Schrittgröße sich nur in 0,7er Schritten und auch nicht extern einstellen lässt. Aber das Timing ist immer noch fein genug und kann zusätzlich mit Swing und Humanize weiter modifiziert werden. Zusammen mit dem sehr guten Wahrscheinlichkeitsgeneratoren und -Lanes kommen Kreativlöcher so gar nicht erst auf.

Der Sequencer ist einfach hervorragend in der Bedienung. Das aufgeräumte Hantieren mit einer ganzen Menge von Parametern wird so übersichtlich dargestellt, wie nur möglich. Einen besseren Drum-Sequencer bietet sonst keine Drum-Computer-App unter iOS. Da muss man schon bei Korg Gadget suchen, um etwas potentiell Umfangreicheres zu finden. Beatmaker 3 und Patterning 2 wäre noch Alternativen, machen aber nur Samples und Elastic Drums hat zwar die umfangreichere Klangerzeugung, aber nur 16 Steps. So gesehen ist DrumComputer das jeweils Beste aus all diesen Apps zu einem absolut stimmigen Ganzen zusammengesetzt, ganz ohne diese zu kopieren.

Was es sonst noch gibt im Sugar Bytes DrumComputer

Neben einem komfortablen, separat speicherbaren Pattern-Chaining mit einer einfachen Copy-Funktion, lassen sich auch MIDI-Key-Zones für Instrumente einfach per Ziehen-Geste frei festlegen sowie Pattern- und Voice-Mute-Aktivierung und auch per MIDI-Noten aufrufen. MIDI-Program-Changes werden ebenso unterstützt und fast alle Parameter lassen sich per MIDI-CC-Zuweisung von außen steuern.

Als AUv3-Plugin lassen sich auch wahlweise die Stereosumme oder bis zu 16 Audioausgänge separat von der Host-Software abgreifen, damit stehen einem alle Möglichkeiten der Nachbearbeitung offen. In der Standalone-Version gibt es dagegen nur den CoreAudio-Stereoausgang.

Beim Export von Audio und MIDI kann die Länge zwischen 1 und 64 Takten ausgewählt werden. Leider wird bei Audio anscheinend immer nur die Summe exportiert, ein Einzelspurenexport wäre also sehr willkommen. Auch gibt das iPad beim Export keinerlei Rückmeldung über den Status aus und erweckt den Eindruck, es sei eingefroren. Hier sollte eine Vorgangsanzeige dringend nachgereicht werden, sonst wirkt das sehr irritierend. Auch ein paar Parameter-Locks, ganz besonders für die Master-Lautstärke beim Patch-Wechsel, hätte auch nicht geschadet.

Und noch eine tollte Funktion for die Live-Performance ist die Remix/Auto-Funktion, die temporär und über den Touchstrip in der Intensität kontrollierbar das aktuelle Pattern etwas aufmischt.