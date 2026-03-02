KI Musikproduktion im Test

SUNO ist eine der führenden KI-Plattformen zur Erschaffung von Musik bzw. Teilen einer Musikproduktion. Möglicherweise könnte Suno, das aktuell nur über ein teures Abonnement erhältlich ist, in Konkurrenz zu etablierten DAWs treten. Dabei will ich mich im folgenden Test, abgesehen von der Einleitung, mehr den Details zur eigentlichen Musikproduktion mit Suno als der allgemeinen Diskussion widmen.

Kurz & knapp Was ist es? SUNO, KI-Plattform und Browser-basierte Musikproduktionsumgebung zur Erstellung und Bearbeitung von Songs, Stems und Arrangements per Text-Prompt. KI-Musikproduktion: Erzeugt Songs, Lyrics, Sounds und Arrangements per Prompt, inklusive Stem-Export und kommerzieller Nutzung (Pro/Premier).

Erzeugt Songs, Lyrics, Sounds und Arrangements per Prompt, inklusive Stem-Export und kommerzieller Nutzung (Pro/Premier). SUNO Studio: Browser-basierte DAW mit Remix-, Cover-, Sample- und Persona-Funktionen sowie Warp-Markern und Odd-Meter-Unterstützung.

Browser-basierte DAW mit Remix-, Cover-, Sample- und Persona-Funktionen sowie Warp-Markern und Odd-Meter-Unterstützung. Workflow: Viele neue und einzigartige kreative Optionen, aber teils träge Reaktionen, Trial-and-Error-Charakter und eingeschränkter Komfort gegenüber klassischen DAWs.

Viele neue und einzigartige kreative Optionen, aber teils träge Reaktionen, Trial-and-Error-Charakter und eingeschränkter Komfort gegenüber klassischen DAWs. Klang & Praxis: Viele Genres, insbesondere moderne EDM, gelingen oft überzeugend. Cover-Versionen sind oft inspirierend, die gezielte Detailsteuerung bleibt schwierig.

Viele Genres, insbesondere moderne EDM, gelingen oft überzeugend. Cover-Versionen sind oft inspirierend, die gezielte Detailsteuerung bleibt schwierig. Fazit: Flexibles, leistungsfähiges KI-Tool mit offenem rechtlichem Rahmen, das kreative Möglichkeiten erweitert, aber nicht jede Produktionsanforderung präzise erfüllt.

SUNO: Einleitung, Registrierung und Abonnement

SUNO erlaubt das Erzeugen von Musik, Texten und Songkomponenten auf der Basis von Text-Prompts und gehört aktuell zu den Marktführern in diesem Bereich. Durch die Kooperation mit Warner, die Ende 2025 bekannt wurde, sollen legal via KI Musikstücke veröffentlicht werden und Komponisten und Künstler, deren Material Pate stand, entlohnt werden.

Ob das alles klappt, steht aktuell allerdings noch in den Sternen, denn es sind noch viele Details offen und zu klären. So ist bspw. eine Klage der Gema gegen SUNI Inc. anhängig. Doch von Sunos Seite wird die kommerzielle Nutzung der erstellten Musik erlaubt. Andererseits gibt man beim Hochladen von Audiomaterial möglicherweise mehr Rechte ab, als man möchte oder einem bewusst ist (siehe Video), ohne dass ich hier ein AGB-Studium leisten kann. Doch eine entsprechende Passage habe ich zumindest gefunden.

Für diesen Test wollte ich wissen, was Suno Studio leisten kann, nachdem ich ein Video mit dem überzeugenden Produktmanager Henry Phipps gesehen hatte, in dem eine Idee eingesungen und in eine Trompete gewandelt wurde. Wie viel manuelle Bearbeitung in Kombination mit den KI-Features ist bei SUNO möglich? Zudem interessierte mich, ob Suno aus Entwürfen automatisch Arrangements erstellen kann. Und natürlich wollte ich Suno Studio kennenlernen und mich überraschen lassen.

Was kostet SUNO Studio?

Bei der ersten Anmeldung kann man sich via Apple-, Discord-, Google-, Facebook-, Microsoft-Account oder mit Hilfe einer Telefonnummer registrieren. Grundsätzlich gibt es, neben dem kostenlosen Free-Plan, zwei Tarife: Pro und Premier, die jeweils monatlich oder mit 20 % Rabatt jährlich angeboten werden. Bereits im Dezember hatte ich während des Black Friday Angebots den kleineren Pro-Plan für ein Jahr gebucht. Für diesen Test habe ich dagegen den Premier-Tarif genutzt und hierfür einen neuen Account angelegt.

Die Preise für SUNO unterscheiden sie sich bei monatlichem und jährlicher Zahlung. Aus einem Free Account heraus lag das Angebot bei jährlicher Zahlung/Kündigungsfrist zuletzt bei folgenden Beträgen (jeweils zuzüglich 19 % MwSt (Betrag in Klammern): 7,20 Euro monatlich (86,40 jährlich, Pro) bzw. 22,- Euro monatlich (314, 64 jährlich, Premier). Bei monatlicher Zahlung/Kündigungsfrist kostet SUNO 9,- Euro (10,71 monatlich, Pro) bzw. 28,- Euro (33,32 Euro monatlich, Premier).

Der Premier-Account bietet Zugang zu Sunos Studio und 10.000 monatliche Credits für bis zu 2000 Songs anstelle von 2.500 Credits für bis zu 500 Songs im Pro-Plan.

Die kostenlose Variante von SUNO bietet 50 tägliche Credits für bis zu zehn Songs, die nur für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen. Ergebnisse aus den Pro- und Premier-Plänen lassen sich hingegen laut SUNO kommerziell veröffentlichen und monetarisieren. Zudem erhält man die Möglichkeit, eigenes Audiomaterial hochzuladen und bekommt Priorität bei der Berechnung.

Basics und Songs der günstigeren Pro Variante

Grundsätzlich geht es bei SUNO an vielen Stellen darum, Prompts vor dem Klick auf „Create“ gut zu formulieren.

Dabei kann man Lyrics unabhängig von der Musik erstellen bzw. prompten. Auch ist es möglich, einen ganzen Songtext auf Basis eines Prompts zu erstellen. Grundsätzlich liefert Suno immer zwei Vorschläge, egal ob man Lyrics, Sounds oder ganze Songs via „Create“ erzeugen lässt, die daraufhin hin in der Library landen.

Vieles lässt sich via Klick auf einen Magic Button verfeinern.

So wird im Bereich „Styles“ aus „Synthesizer-Musik melancholisch im Stil der späten 70er Jahre“ dann:

„Ein melancholisches Synthesizer-Stück im Stil der späten 70er startet mit flächigen analog Synth-Pads, leisen Arpeggien und sanftem Bass. Drums setzen weich im Midtempo ein, während melancholische Lead-Melodien zum nostalgischen Text über verloren gegangene Träume führen.“

Die Ergebnisse klingen für meine Ohren allerdings nicht authentisch, sondern eher nach moderner Pop-Musik. Das gilt auch für die 70er Synth-Ballade.

Mit Drum and Bass klappt es besser. Hier kenne ich mich gut aus und Versuche, auf der Basis von Prompts neue Drum & Bass Stücke zu erzielen, überzeugten mich. Die Musik klingt wie moderne Musik des Genres und oft sind sehr gute Strukturen oder Vocals dabei.

Ich kann nicht leugnen, dass ich diese Art der Musik-Entstehung zu manchen dieser Subgenres passend finde, wo ohnehin eine moderne technische Ästhetik das Ziel ist. Freilich verfestigt diese Prozedur eher die bestehende Formel. Innovation und Andersartigkeit sind weniger zu erwarten. Hier ein Beispiel:

Auch für andere Genres lassen sich gute Stücke generieren. Manchmal sticht für mich die Qualität des Gesangs hervor. Versuche, orchestrale oder soulige Stücke zu generieren, wirkten im Test allerdings nicht perfekt, aber auch nicht schlecht und sicher gut genug, um als Sample für weitere Produktionen zu dienen.

Spaß-Versuche, Kölsche Karnevalsmusik zu generieren, klingen im Gesangsbereich mit einer konstruierten Sprache („Drissdäähk“ sollte Dienstag bedeuten) eher unerträglich, während die Musik durchaus passend rüberkommt.

Manche SUNO-Ergebnisse klingen wie altbekannte Songs, so dass man kaum sicher sein kann, dass Copyright-Probleme ausgeschlossen sind. Daher halte ich mich hier auch mit Audiobeispielen ein wenig zurück oder kürze sie, ein paar mehr gibt es in meinem weiter unten verlinkten Video.

Mit der Pro-Variante von SUNO (im Test in V5 Beta) erzeugte Stücke sind, wie in der großen Premier-Abovariante, als Stems exportierbar. Das klingt im Test über kleine Speaker manchmal so gut, dass ich mich gefragt habe, ob die Stem Separation auf der Basis eines fertigen Stücks geschah oder ob ich hier die Einzelteile geliefert bekomme, aus denen das Stück zusammengesetzt ist. Nach genauerem Hinhören wurde jedoch schnell klar, dass Ersteres der Fall ist.

Hier scheiden sich freilich die Geister. Manche Mastering-Leute finden die Qualität in Debatten zu schlecht für eine Weiterbearbeitung. Ich denke, dass sie zumindest genug gut genug ist, um mit Kreativität etwas Gutes anderes daraus machen zu können.

Übrigens, einige Wochen nach meinem ersten Test funktionierte die Stem-Extraction auf einmal anders. Statt sechs konnte ich nur noch zwei oder deutlich mehr (z. B. 12) Stems für 10 bzw. 50 Credits exportieren, für meinen Geschmack ist das eine Verschlechterung.

SUNO Editor

Die Pro-Variante von SUNO verfügt über einen Editor, der eine Art Light-Version von SUNO Studio ist. Man kann hier Song-Edits vornehmen, neue Sektionen erstellen, von einer Aufteilung in Sektionen profitieren, eine Sektion selektieren oder Alternativen mit Hilfe des Replace-Funktion erzeugen. Im Replace-Modus gibt es dazu die Optionen Classic (besser für lange Parts), Fixed (besser für kurze Parts) und Smart (mit automatischer Anpassung).

SUNO Studio 1.2 in der Premier-Version

In SUNO Studio gibt es deutlich mehr Optionen als im Editor und man nähert sich langsam tatsächlich einer DAW an.

Im Testverlauf erschien ein Update zu SUNO Studio 1.2. Neu ist: Stems können von Effekten befreit werden, Warp Marker wurden eingeführt und Odd Meter wie 7/8 und 11/4 sind nun möglich. Zudem lassen sich nun Alternate-Takes verwalten – ein Feature, das ich in Logic und Pro Tools besonders oft nutze. Mit einem „Pfeil nach oben“-Button aktiviert man diese in der Spur – ähnlich wie in Logic und komfortabler als in Ableton Live.

SUNO Studio erschien während des Tests als Webseiten-Option und stand nur im Browser, nicht als App zur Verfügung. Nach dem Öffnen wird zunächst ein kurzes Demovideo gezeigt, das zum Upload von eigenem Audiomaterial auffordert. Zudem werden links mögliche Arbeitsschritte sichtbar: Import Audio, Record Audio, Extract Stems, Add Instruments, Remix Selection und Export. Doch erst bei einem zweiten Öffnen des Tabs lassen sich Audiodateien auch wirklich hier hereinziehen.

Grundsätzlich ermöglicht SUNO Studio etwas differenziertere Prompts und Einstellungen. Oben links wird zwischen den Optionen Simple, Custom und Sounds unterschieden. Erstellte Inhalte oder Stems kann man genauso wie eigene Audiodateien in den Arrangier-Bereich ziehen.

Im Custom-Tab erscheinen zunächst die Tabs Audio, Persona und Inspo sowie Advanced Options. Bei Bezugnahme auf ein Audiofile oder einen Suno-Track erscheinen im Custom Tab dann Remix-Optionen. Diese heißen: Cover, Add Instrumental, Add Vocals, Use Style & Lyrics.

Zu beachten ist, dass die Option Remix hier zunächst „Cover“ als Unteroption nutzt.

Vocal-Stimmen heißen in SUNO „Persona“. Man kann diese mit Beschreibungen erschaffen und konsistent in einem Album und oder mehreren Tracks einsetzen. Man hat nicht das Gefühl einer begrenzten Stimmenauswahl und erschaffene Persona können optional öffentlich verfügbar gemacht werden.

Ein wenig irritiert war ich, dass immer Bezug auf einen Song genommen werden musste, sonst konnte die Persona nicht erstellt werden. Im Test klappt es zwar auch mit Bezug auf ein Instrumental. Hätte ich mich hier auch auf einen Upload beziehen können? Nein, diese Option erschien nur ausgegraut mit einem Hinweis, dass aktuell Personas nicht aus Uploads generiert werden können.

Mit Inspo ist ein Track gemeint, der als Inspiration eingesetzt werden kann. Das Ergebnis klingt meist aber ziemlich anders.

Im Sounds-Tab lassen sich Sounds anstatt Stücke erstellen. Wenn ich dabei via „Create“ einen Basssound erzeugen will, gibt es die Optionen One Shot und Loop. Doch auch im ersten Fall kam im Test kein einzelner Ton, sondern eine Art Riff heraus.

In der Pro-Variante gibt es nur die Option, ganze Stücke zu erstellen. Wollte ich während des Tests per Prompt einen Solo-Sound erstellen, kam ein fertiges Stück heraus, dass dann immerhin mit einem Solo losging. Das war allerdings, vielleicht als Ausdruck der „Ausproduziertheit“, stark verhallt. Hier habe ich Audiomaterial direkt von SUNO heruntergeladen, weshalb noch ein Cover dabei ist.

Rohes Audiomaterial hochladen? Praxis und Tempoprobleme.

Beim ersten völlig unvorbereiteten Upload einer ungeschnittenen Synthesizer-Aufnahme in den Projektbereich erfolgt überraschenderweise eine Tempoanpassung. SUNO scheint, zumindest bezogen auf meinen noch unangepassten Arbeitsstil, Probleme mit Tempoannpassungen zu haben. BPM-Tempoangaben in Prompts für eine Cover-Version werden oft ignoriert, aber das scheint zum Konzept zu gehören (siehe unten),

Zieht man sauber geschnittenes Audiomaterial hinein oder arbeitet im (von SUNO angegebenen) Tempo, klappen die Dinge dagegen besser.

So mit Suno Studio arbeiten, wie es zur App passt

Eine angefertigte „Cover“-Version eines hochgeladenen und bereits veröffentlichten Stücks von mir klingt harmonisch wie das Vorbild, aber ist völlig anders instrumentiert und arrangiert. Während das einerseits ein überraschendes und inspirierendes Ergebnis sist, hätte ich mir andererseits mehr Bezug zum Audiomaterial des Originals gewünscht. Zu beachten ist zwar, dass Audio Slider und Style Slider gegeneinander wirken, doch eine Gewichtung zugunsten von Audio bedeutet nicht, dass das Sample verwendet wird. Auch in der realen Welt verwenden nur Remixes und nicht Coverversionen, Audiomaterial des Originals.

Positiv halte ich fest, dass der musizierende Mensch hier lernen kann, aus Schemata stilistisch auszubrechen. Einen klassischen Remix bietet SUNO zunächst nicht an – aber die Optionen Mashup (aus zwei Stücken) und Sample (Beta). Letzteres lässt uns ein ausgewähltes Sample für ein neues Stück verwenden und wir können der „Remix“-Idee näher kommen.

Im Test kam es aber vor, dass es SUNO nicht gelang, irgendetwas dazu zu komponieren. In anderen Fällen klangen die gesampelten Inhalte in den via „Create“ erzeugten Ergebnisse passend bzw. leicht anders.

Details und weitere Praxisaspekte

Gegenüber einer typischen DAW fehlen in SUNO Menüeinträge, Plug-ins (außer einem EQ) und vieles mehr. An einiges kann man sich aber gewöhnen, zumal Producing im Browser durchaus ein interessanter Zukunftsansatz ist, den auch Image Line mit FL Studio Web gerade überzeugend vorgestellt hat.

Die Transporttasten sind sehr klein dargestellt, hier findet man auch eine Tempoeinstellung und eine Zoom-Funktion (+/-).

In einer Spur kann man bei Bedarf einen Audio-Input selektieren, um nach Spurscharfschaltung in das Arrangement direkt aufnehmen zu können. Die Reaktion der Online-DAW fiel aber im Praxistest trotz schneller Internetverbindung oft träger als bei einer typischen App-DAW aus. Die Aufnahme muss erst hochgeladen werden, zudem sind kleine manuelle Korrekturen des Latenzversatzes nötig.

Eine Aufnahme kann als Basis einer Komposition, z. B. via „Cover“-Methode, dienen. So lässt sich aus einem eingesungenem Part auch ein Orchesterarrangement erzeugen, wie Henry Phipps in einem anderen Video zeigt:

Klickt man in SUNO Studio auf ein erzeugtes Ergebnis, werden Stems verfügbar und man kann z. B. nur die Drums des bisherigen Arrangements austauschen. In diesem Kontext ist es natürlich sinnvoll, dass „Cover“-Varianten das gleiche Tempo haben.

Es gibt auch ein paar Shortcuts. Command+E zum Schneiden, verschieben mit gehaltener Command-Taste deaktiviert ein Grid. Die Dokumentation ist aber spärlich. Am besten klickt man sich durch die Videos auf SUNOs YouTube-Kanal. Andere wie CMD + Shift + S, die Henry Phipps im Video nutzt, greift mein Browser nicht so klaglos auf. Eine zuvor geschnittene Region wieder zu verlängern, gelingt mir im Test nicht (nur via „Undo“, Undo/Redo gibt es als anklickbare Symbole).

Man kann einen leeren Bereich einer Spur selektieren, ein Instrument auswählen, den Style beschreiben, Parameter einstellen und für diesen Bereich eine neue „Einspielung“ als Audiofile bekommen. Mit dieser Option hebt sich SUNO Studio von anderen DAWs deutlich ab.

Um aber aus dem eigenen Gesang eine Trompete zu generieren, so wie Phipps das im oben erwähnten Video macht, müssen zunächst mehrere Vocal-Regionen in den Audiobereich gezogen, neu intepretiert und dann per Prompt in eine Solo-Trompete transformiert werden. Diese werden als Stem extrahiert und ins Arrangement gezogen – mit einem tollen Ergebnis. Und doch ist das irgendwie „von hinten durch die Brust ins Auge“. Qualitätsverlust via Stem-Extraction scheint bei diesem Workflow kein Thema, aber sicher kommt es darauf an, wie gut man hinhört.

Konkurrenz zu SUNO – und was meint ihr?

Konkurrent Udio kooperiert mit Universal und erlaubt aktuell keine Veröffentlichungen.

In Bezug auf das Erstellen von Vocals gibt es anderswo mehr Optionen, etwa um aus eigenen Uploads Vocals zu generieren. Ich verweise auf meine Artikel über Audimee, Dreamtonics Synthesizer V und V2 und über das Produzieren von Vocals mit KI. Eine weiter hier getestete Alternative heißt ACE Studio.

Eine Remaster-Option und eine einfache Videoerstellung (mit einem Cover-Bild) sind ab der Pro-Variante vorhanden. Zudem entwickelt sich die SUNO-Website selbst zur Social Media Plattform, in der KI Ergebnisse im Tiktok-Stil durchblättert werden können (im Bereich „Hook“).

SUNO ist zugleich auch Streaming-Plattform, über die man neue und genre-spezifische Musik entdecken und hören kann. Mit dem SUNO Account lässt sich ein Künstlerprofil verbinden, allerdings fand ich im Test nur wenige verknüpfte Spotify Accounts wirklich belebt.

Was meint ihr? Macht es Spaß, als „Promptoser“ mit SUNO zu produzieren und sind die Ergebnisse befriedigend? Wie geht man künstlerisch, ethisch und praktisch damit um? Wird es eines Tages normal sein, die KI für Parts zu nutzen, so wie man sich an die Nutzung von Samples gewöhnt hat? Oder werden Künstler, die KI ganz oder teilweise nutzen, stark kritisiert werden? Ist SUNO das optimale Tool für DJs und gewinnt der Begriff „Selector“ eine neue Bedeutung?

