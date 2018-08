Test: SuperStereo DN78

Ein audiophiler Dreher mit Röhren-Unterstützung?

SuperStereo DN78 – ein Rotary-Mixer mit Crossfader. Bäm. Ich wollte es direkt einmal sagen. Warum? Nun, da man so oft hört, lustig oder leicht abschätzend meckernd, „der hat keinen Crossfader, das ist doch kein Mixer!“. Dieser hat einen. Und jetzt? Geh lernen mit einem Rotary zu spielen, du Meckerfritze, denn wer nicht mit einem Rotary spielen kann, ist kein echter DJ!

Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Und ich lache doppelt, denn der Crossfader ist natürlich … zum Drehen. Wäre dies eine Rede, ich würde jetzt lachend von der Bühne gehen und das Publikum verdutzt zurücklassen. Einfach aus Prinzip. Ist es aber nicht und zugegeben, zum SuperStereo DN78 gibt es abseits davon noch verdammt viel anderes Gutes zu berichten.

SuperStereo ist eine kleine Schmiede von der Insel nebenan, UK. Ziel? „Manufacturing of high- grade custom audio mixers“. Custom made ist ein gutes Stichwort, ebenso Röhren. So ist der SuperStereo DN78 ein Teil der DN78 Phantom Valve Series, ein wenig verwirrend, denn es gibt nur den DN78, diesen aber in der Standard-Version und in der audiophilen Version. Diese ist mit anderem Preamps ausgestattet, wahlweise können bei dem DN78 aber auch noch weitere Teile gewechselt werden, Preamps für Input und Output, verschiedene Röhren, andere Switches und Kappen und mehr. Aber auch jeder „normale“ DN78 kann nach Kundenwunsch modifiziert werden, dafür gibt es verschiedene Vorschläge auf der Homepage des Herstellers. Wohlgemerkt, primär geht es um die Veränderung/Verbesserung der inneren Werte oder der Funktionen, nicht darum, dass man statt der schwarzen eine weiße Oberfläche erhält.

Bevor es in den Test geht, könnte man sicher kurz erwähnen, dass SuperStereo derweil zu Formula Sound gehört, sicher kein Schritt zu schlechterer Produktionsqualität.

SuperStereo DN78 – ein erster Blick

Erster Eindruck? Anders. Ungewohnt ein wenig. Geil. Der SuperStereo DN78 ist ein Rotary-DJ-Mixer mit zwei Kanälen plus Mikrofon-“Kanal“. Dazu kommt noch ein weiteres Feature, welches man bei einem Rotary-Mixer definitiv nicht erwarten würde, dazu später mehr. Der DN78 geht definitiv mehr in die Breite, als in die Tiefe. Für einen Dreher nicht ungewöhnlich, so ist auch der weitere Aufbau im ersten Moment übersichtlich gestaltet. 33 cm breit, 22 cm tief, 8 cm hoch. Die Außenseiten werden durch dunkle Holzpaneele verdeckt, der Rest des Mixers zeigt sich im massiven Metallkörper, sehr dunkel blau bis schwarz, etwas sehr dunkles Grau – es ist ein wenig schwierig zu definieren. Front, Oberseite wie auch Unterseite sind mit einer zusätzlichen Cover-Plate versehen, sorgsam verschraubt. Das erklärt auch das Gewicht von 3,2 kg. Das ist nicht besonders viel, jedoch würde man beim Anheben einen leichteren Mixer erwarten.

Die Oberseite wird dominiert durch … gar nichts. Eigentlich ist sie recht voll und somit ist ein kleiner Überblick gar nicht verkehrt. An der Spitze befindet sich der Master-Isolator. Drei Bänder, keine Mittenrasterung. Darunter befindet sich das analoge VU-Metering, LED-beleuchtet. Ab dann ist ein genauerer Blick sinnvoll. Links und rechts befindet sich ein 3-Band-EQ für jeden Kanal, angeordnet im Dreieck. Mitten oben, darunter Bass und Höhen.

Mittig des Mixers wird man vier weitere Potis erblicken können, zwei mal zwei in einer Reihe. Etwas ungewöhnlich an dieser Position sind dort die Input-Wahlschalter angebracht, mittig zwischen diesen der Booth- und der Kopfhörer-Level-Regler.

Verbleibt eine Reihe noch unkommentiert. Drei Regler, zwei Knöpfe. Endlich geht es zu den großen Potikappen für das Level der beiden Kanäle. Die beiden Druckschalter sind für die Cue Auswahl der beiden Kanäle, in der Mitte dieser befindet sich der bereits erwähnte Crossfader. Als Drehregler wohlgemerkt.