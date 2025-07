Kompaktes In-Ear-System mit Einschränkungen

Ein einfaches In-Ear-System, das durch Qualität in der Praxis begeistert – oder doch eher unpraktisch und für den professionellen Einsatz nicht zu gebrauchen? Das Swiff Audio WX510 Monitor Wireless System ist ein digitales In-Ear-Monitoring-System, das sich an Musiker, Bands und Tontechniker richtet, die eine zuverlässige und kabellose Lösung für Live-Auftritte oder Proben suchen. Ob das tatsächlich zutrifft, prüfen wir in der Praxis.

Kurz & knapp Einfach & mobil: Das Swiff Audio WX510 punktet mit kompaktem Design und unkomplizierter Handhabung. Nur Mono: Der ausschließliche Monobetrieb ist für viele Bühnenszenarien ungeeignet. Begrenzte Ausstattung: Es fehlen Features wie Stereo-Modus, Batterieoption und Rackmount-Kompatibilität. Eingeschränkter Einsatzbereich: Eher für DJs, Entertainer oder Videoproduktionen geeignet als für professionelle Bands. Alternativen empfohlen: Modelle von LD Systems oder Sennheiser bieten mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit in vergleichbaren Preisbereichen.



Swiff Audio ist ein Hersteller von Musikinstrumentenzubehör mit Sitz in Shenzhen, China, der sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung drahtloser Audiosysteme und Zubehör spezialisiert hat. Dabei versucht man, kompakte und einfache Systeme in ansprechendem, modernem Design zu vermarkten.

Das Swiff Audio WX510 arbeitet im störungsarmen 5,8 GHz ISM-Band, das lizenzfrei nutzbar ist und eine stabile Signalübertragung ohne Interferenzen ermöglicht. Mit einer Reichweite von bis zu 30 m eignet sich das System (in der Theorie) hervorragend für den Einsatz auf Bühnen oder in Proberäumen. Es bietet einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz, wodurch eine ausgewogene und klare Klangwiedergabe gewährleistet wird. Der Dynamikumfang liegt bei 102 dB, und die Latenz bleibt mit unter 5 ms äußerst gering – ideal für präzises In-Ear-Monitoring ohne spürbare Verzögerung.

Der mitgelieferte Transmitter fungiert gleichzeitig als Ladegerät für die beiden kompakten Empfänger, die jeweils über integrierte 550 mAh Akkus verfügen. Die Laufzeit beträgt bis zu sechs Stunden, während der Transmitter mit seinem 8400 mAh starken Akku auch für längere Sessions gerüstet ist und bei Bedarf auch das Smartphone lädt.

Das Swiff Audio WX510 System arbeitet in Mono, wird ohne In-Ear-Kopfhörer geliefert und ist mit handelsüblichen Modellen kompatibel. Dank LED-Displays lassen sich Betriebsstatus und Verbindung einfach überwachen und durch die Möglichkeit, weitere Empfänger zu koppeln, bleibt das System flexibel erweiterbar.

Mitgeliefert werden zwei Empfänger, deren Lautstärke unabhängig voneinander geregelt werden kann. Durch einen Clip lassen sich die Empfänger am Gürtel oder Gurt befestigen.

Das Swiff Audio WX510 Monitor Wireless System verfügt lediglich über zwei Mono-Eingänge: einen Line-Eingang mit Kombibuchse und einen Aux-Miniklinkeneingang. Über einen Schalter am Gerät kann zwischen den beiden Eingängen gewählt werden. Die Stromversorgung der Sendestation erfolgt ausschließlich über ein USB-C-Kabel.

Praxis

Beim Auspacken des Swiff Audio WX510 Monitor Wireless Systems fällt sofort das mobile und kompakte Design ins Auge. Das sieht zwar ansprechend aus, bringt aber für den Einsatz auf der Bühne einige Nachteile mit sich: Das Gerät lässt sich nicht in ein 19-Zoll-Rack einbauen, es besitzt keinerlei Befestigungsmöglichkeiten und nur einen USB-C-Anschluss. Zudem sind die Empfänger ausschließlich akkubetrieben und können nur mit der Sendestation aufgeladen werden. Die Möglichkeit, Batterien zu verwenden oder die Akkus zu wechseln, besteht nicht.

Ein Vorteil ist die geringe Größe und die hohe Mobilität des Geräts. Allerdings ist es weniger für den alltäglichen Bühnenbetrieb geeignet, sondern eher für Entertainer oder DJs praktisch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Gerät im Videobereich als Hilfsmittel zur Kommunikation (Talkback oder Monitoring) aufgrund seiner Mobilität nützlich ist – ebenso für alle, die ein einfaches und kompaktes In-Ear-System suchen.

In der ersten Hörprobe liefert das Swiff Audio WX510 Monitor Wireless System einen überraschend klaren und ausgewogenen Sound. Besonders positiv fällt auf, dass nahezu kein hörbares Grundrauschen vorhanden ist. Auch der Bassbereich ist sauber – kein Rauschen ist festzustellen. Trotz des guten Sounds ist der Betrieb lediglich in Mono möglich. Für mich ist das bereits ein klares Ausschlusskriterium für den Einsatz im Bühnenbetrieb mit Bands. Möchte man eine Stereoübertragung, muss zum Swiff Audio WX520 gegriffen werden oder einer der später genannten Alternativen.

Die Bedienung des Geräts ist sehr einfach. Am Sender kann zwischen Aux- und Line-Eingang sowie verschiedenen Kanälen gewählt werden. An den Empfängern lässt sich durch Drehen am grünen Rad die Lautstärke einstellen. Durch doppeltes Drücken auf das Display wird der Empfänger stummgeschaltet. Das finde ich etwas riskant, denn wenn der Empfänger am Gürtel getragen wird, ist die Gefahr hoch, das Display versehentlich zu berühren – sehr ungünstig, wenn plötzlich kein Ton mehr ankommt.

Die Empfänger lassen sich dennoch sehr gut am Gürtel oder an anderer Stelle befestigen, da sie über eine sehr stabile Klemme verfügen. Diese wirkt deutlich robuster als bei anderen Systemen. Dafür erscheint mir das grüne Lautstärkerad etwas wackelig – hier könnte es mit der Zeit zu Problemen kommen.

Der Empfang zwischen Sender und Empfänger ist auch bei über 10 m Abstand noch stabil und es sind keine Störgeräusche feststellbar. Bei größerem Abstand traten jedoch gelegentlich Empfangsstörungen auf – insbesondere, wenn sich Gegenstände zwischen Sender und Empfänger befanden. Das Gerät besitzt keine sichtbare Antenne und auch keinen Anschluss für ein BNC-Kabel oder ähnliches.

Bevor ich zum Fazit übergehe, möchte ich einige Alternativen zu günstigen In-Ear-Systemen nennen, die in einer ähnlichen Preisklasse liegen.

Alternativen

LD Systems MEI 100 G2

In Sachen günstiger In-Ear-Systeme ist die Firma LD Systems meiner Meinung nach in diesem Preissegment unschlagbar. Die Produkte klingen zwar nicht perfekt, arbeiten aber sehr zuverlässig. Das LD Systems MEI 100 G2 ist ein professionelles UHF-In-Ear-Monitoring-System mit 96 wählbaren Kanälen, Stereo- und Monomodi sowie einer Reichweite von bis zu 100 m. Es bietet eine klare Klangübertragung im Frequenzbereich von 80 Hz bis 15 kHz und eignet sich ideal für Live-Performances oder Spracheinsätze. Dank langer Batterielaufzeit und robuster Bauweise ist es eine zuverlässige Lösung für Bühne und Proberaum.

Wer einen etwas besseren Sound möchte, ist beim LD Systems MEI 1000 G2 ebenfalls gut aufgehoben. Mit diesem günstigen System habe ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht – und diese waren fast immer sehr gut.

Test des LD Systems MEI 1000 G2

XVive U4 Wireless In-Ear Monitor System

Zwar habe ich selbst noch keine Erfahrungen damit gemacht, aber wer eine kleine, praktische In-Ear-Lösung sucht, dürfte an dieser Alternative interessiert sein. Das XVive U4 Wireless In-Ear Monitor System ist ein kompaktes und benutzerfreundliches drahtloses In-Ear-Monitoring-System, das hochauflösendes 24 Bit/48 kHz Audio mit einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz bietet. Mit einer Reichweite von bis zu 27,5 m, einer Latenz von unter 5 ms und einer Akkulaufzeit von etwa fünf Stunden eignet es sich ideal für Musiker, die eine zuverlässige und flexible Monitoring-Lösung suchen.

Hier geht es zum Test des XVive U4

the t.bone IEM D2.4

Das the t.bone IEM D2.4 ist ein digitales In-Ear-Monitoring-System, das im 2,4 GHz Bereich arbeitet und eine zuverlässige Audioübertragung mit geringer Latenz von unter 3,7 ms bietet. Mit einem Frequenzbereich von 5 Hz bis 23 kHz, einem Signal-Rausch-Verhältnis von über 115 dB(A) und der Möglichkeit, bis zu acht Systeme gleichzeitig zu betreiben, eignet es sich ideal für Musiker und Tontechniker, die eine flexible und hochwertige Monitoring-Lösung suchen.

Sennheiser XSW IEM Set A-Band

Wer guten Sound sucht, landet schnell bei bekannten Markenprodukten wie Shure oder Sennheiser. Einer meiner absoluten Favoriten im mittleren Preissegment ist das XSW IEM von Sennheiser. Das Sennheiser XSW IEM Set A-Band ist ein professionelles In-Ear-Monitoring-System, das im UHF-Bereich von 476-500 MHz arbeitet und eine zuverlässige, störungsfreie Audioübertragung bietet. Es umfasst einen robusten Stereo-Sender (XSW IEM SR) und einen leichten Bodypack-Empfänger (XSW IEM EK).

Mit Funktionen wie Stereo-, Mono- und Focus-Modus, integriertem EQ und Limiter sowie einfacher Infrarot-Synchronisation bietet das System Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Die Betriebszeit beträgt etwa sechs Stunden mit zwei AA-Batterien. Zum Lieferumfang gehören zudem ein Rackmount-Kit, eine BNC-Antenne und ein Netzteil.

Test des Sennheiser XSW IEM Systems