Der günstigste WLAN-Router für die Bühne?

Wer ein Mischpult über ein Tablet steuern möchte, merkt schnell, wie wichtig ein verlässliches WLAN-Netzwerk ist. Gerade auf kleinen Bühnen, im Proberaum oder bei Veranstaltungen möchte man sich nicht darauf verlassen müssen, dass das vorhandene Hausnetz gerade mitspielt. Mit dem Swissonic Basic Router MKIII erhält man eine sehr kompakte und für 55,- Euro mehr als bezahlbare Lösung, die schnell eingerichtet ist. Im folgenden Test zeigt sich, ob der kleine WLAN-Router nur auf dem Papier gut aussieht oder auch im Live-Alltag überzeugen kann.

Kurz & knapp Was ist es? Swissonic Basic Router MKIII, kompakter WLAN-Router für Musik- und Live-Anwendungen. WLAN: Der Router arbeitet mit 2,4 GHz und 5 GHz.

Der Router arbeitet mit 2,4 GHz und 5 GHz. Praxis: Die Steuerung einer Behringer WING per Tablet lief störungsfrei.

Die Steuerung einer Behringer WING per Tablet lief störungsfrei. Monitoring: Mehrere Musiker konnten gleichzeitig per App zugreifen.

Mehrere Musiker konnten gleichzeitig per App zugreifen. Montage: Wandmontage und Gummifüße machen den Einsatz flexibel.

Wandmontage und Gummifüße machen den Einsatz flexibel. Fazit: Für nur 55,- Euro bietet der Router viel Nutzen für Live-Anwendungen.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verbindungsstabilität

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Mobilität

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Gesamtbewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Swissonic Basic Router MKIII im Detail

Kompaktes Gehäuse für unterwegs

Zunächst werfen wir einen Blick auf das Gerät: Der Swissonic Basic Router MKIII fällt durch sein handliches Format auf. Ohne aufgerichtete Antennen misst er gerade einmal 202 × 34 × 122 mm, mit aufgestellten Antennen erreicht er eine Höhe von nur knapp 19 cm. Dank seines geringen Gewichts von 232 g findet der Swissonic Basic Router MKIII problemlos in einer Zubehör- oder Kabeltasche Platz. Der Router besitzt vier außenliegende Antennen, die sich einklappen, aber nicht abnehmen lassen. Zwei Antennen arbeiten im 2,4-GHz-Bereich, zwei weitere im 5-GHz-Bereich. Zusätzlich ist eine interne 5-GHz-Antenne verbaut.

Anschlüsse

Alle Anschlüsse sitzen auf der Rückseite des Geräts. Vorhanden sind zwei LAN-Buchsen, eine WAN-Buchse, der Anschluss für das beiliegende externe Netzteil und ein kombinierter Pair-/Reset-Knopf. Die Netzwerkanschlüsse sind als RJ45-Buchsen ausgeführt, was für die Steuerung eines Digitalpults vollkommen ausreichend ist. Bei mehreren kabelgebundenen Geräten wird man allerdings schnell einen zusätzlichen Switch benötigen.

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Statusanzeigen

Auf der Vorderseite des Routers befinden sich Status-LEDs, die anzeigen, ob das Gerät eingeschaltet ist, ob das WLAN aktiv ist und ob an den Netzwerkbuchsen Datenverkehr stattfindet. Gerade im Proberaum oder bei einer Veranstaltung ist das für eine schnelle Fehlersuche hilfreich.

Aufstellung oder Wandmontage

Der Swissonic Basic Router MKIII kann dank seiner meiner Meinung nach sehr soliden Gummifüße stehend betrieben oder an der Wand befestigt werden. Dafür lassen sich entweder die Befestigungspunkte am Gehäuse oder die mitgelieferte Montageplatte inklusive beiliegender Schrauben nutzen. Damit eignet sich das Gerät nicht nur für mobile Anwendungen, sondern auch für feste Installationen, beispielsweise in Proberäumen, kleinen Clubs oder Unterrichtsräumen.

Technisches zum Router

Funkleistung

Der WLAN-Router arbeitet im 2,4-GHz- und 5-GHz-Bereich und unterstützt WLAN-Standards bis IEEE 802.11ax. Damit ist das Gerät technisch auf dem Stand von WLAN 6 und gleichzeitig mit älteren Endgeräten kompatibel. Die maximale Sendeleistung des Swissonic Basic Router MKIII wird mit 100 mW angegeben, die Bandbreite mit 160 MHz. Die Reichweite liegt bei bis zu 100 m im Innenbereich und bis zu 300 m im Außenbereich bei freier Sicht. In der Praxis hängen solche Werte natürlich immer stark von der Umgebung ab, denn Wände, Menschen, Metallteile, Bühnenkonstruktionen und andere Funknetze können die tatsächliche Reichweite deutlich beeinflussen.

Drei Betriebsarten

Der Swissonic Basic Router MKIII kann in drei Betriebsarten genutzt werden: Im Router-Mode arbeitet er als eigenständiger Router und vergibt IP-Adressen an angeschlossene Geräte. Im LAN-Bridge- beziehungsweise Access-Point-Mode erweitert er ein bestehendes kabelgebundenes Netzwerk um WLAN. Im Repeater-Mode nimmt er ein vorhandenes WLAN-Signal auf und gibt es weiter. Vor allem der Access-Point-Mode dürfte für viele Musiker und Techniker interessant sein, denn wenn bereits ein Netzwerk vorhanden ist, kann der Swissonic Basic Router MKIII einfach als zusätzlicher WLAN-Zugangspunkt genutzt werden, beispielsweise für ein Digitalpult oder mehrere mobile Endgeräte.

Einrichtung über die Weboberfläche

Die Einrichtung erfolgt über eine Weboberfläche, in der unter anderem die Betriebsart, der WLAN-Name und das Passwort festgelegt werden können. Außerdem kann dort eingestellt werden, ob 2,4 GHz und 5 GHz unter einem gemeinsamen WLAN-Namen laufen oder getrennt voneinander angezeigt werden.

Mesh und LAN-Backhaul

Der Router unterstützt Mesh-Netzwerke mit bis zu zehn kompatiblen Geräten inklusive Hauptgerät. So lässt sich die WLAN-Abdeckung erweitern, ohne mehrere komplett getrennte WLAN-Netze anzulegen. Interessant ist auch der LAN-Backhaul, bei dem mehrere Mesh-Geräte per Netzwerkkabel miteinander verbunden werden. Das kann stabiler sein als eine reine Funkverbindung zwischen den Geräten und ist vor allem bei Installationen oder größeren Räumen sinnvoll.

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Praxistest

Erste Einrichtung zu Hause

Für den Praxistest habe ich den Swissonic Basic Router MKIII zunächst bei mir zu Hause eingerichtet, bevor er später für die Steuerung einer Behringer WING über das Tablet genutzt werden sollte. Die Grundeinrichtung verlief sehr angenehm und ging schnell von der Hand. Die Weboberfläche ließ sich ohne Umwege aufrufen und die wichtigsten Einstellungen waren recht zügig erledigt. Besonders positiv fiel mir dabei auf, dass der Swissonic Basic Router MKIII nicht unnötig kompliziert wirkt. Grundlegende Aspekte wie WLAN-Name, Passwort und Betriebsart waren schnell angepasst. Ich denke, wer schon einmal einen kleinen Router eingerichtet hat, findet sich hier sofort zurecht. Auch ohne großes Netzwerkwissen ist der Einstieg gut machbar.

Test als normaler WLAN-Router

Bevor der WLAN-Router im musikalischen Umfeld eingesetzt wurde, lief er kurz als normaler WLAN-Router für den regulären Internetzugang, um die grundsätzliche Stabilität der Verbindung zu prüfen. Dabei zeigte sich der Swissonic Basic Router MKIII sehr unauffällig und solide. Die Verbindung blieb stabil und Internetseiten liefen ohne Aussetzer. Natürlich ersetzt so ein kurzer Test keinen mehrwöchigen Dauereinsatz, vermittelt aber schon einen ersten Eindruck.

Einsatz mit der Behringer WING

Der eigentliche Praxistest fand anschließend mit einer Behringer WING statt. Hier wurde der Swissonic Basic Router MKIII genutzt, um das Mischpult per Tablet zu steuern. Genau für solche Anwendungen ist ein verlässliches WLAN besonders wichtig, denn Verbindungsabbrüche während eines Soundchecks oder einer Veranstaltung möchte niemand erleben.

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Dabei zeigte sich, was ich schon im ersten Testlauf mit dem Router feststellen konnte: Die Verbindung zwischen Tablet und Mischpult funktionierte störungsfrei und Fader-Fahrten, Pegelkontrolle und Bedienung aus dem Raum heraus wurden ohne auffällige Verzögerungen umgesetzt.

Mehrere Musiker im Monitoring-Netzwerk

Zusätzlich zur FoH-Steuerung über das Tablet griffen vier Musiker mit ihren Smartphones auf die Monitoring-App des Mischpults zu. Damit musste der Swissonic Basic Router MKIII nicht nur ein einzelnes Tablet versorgen, sondern direkt mehrere mobile Geräte gleichzeitig bedienen. Auch hier blieb der Betrieb stabil und die Musiker konnten ihre jeweiligen Monitorwege über die App bedienen, ohne dass es zu Verbindungsabbrüchen oder Aussetzern kam. Für kleine Bands ist genau das ein wichtiger Punkt, denn wenn sich mehrere Personen gleichzeitig im WLAN befinden, darf das Netzwerk nicht sofort unruhig werden.

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Praxistest mit Publikum im Raum

Besonders interessant wurde der Test, als sich etwa 60 Personen mit Smartphones im Raum befanden. Zwischen dem Swissonic Basic Router MKIII und der Bühne saßen also zahlreiche potenzielle Störquellen. Menschen, Mobiltelefone und ein voller Raum sind für WLAN-Verbindungen nie ideal, vor allem wenn der Router nicht direkt neben den Endgeräten steht. Trotzdem lief die Verbindung im Test ohne Probleme weiter. Die Steuerung über das Tablet blieb nutzbar und auch die Zugriffe der Musiker über ihre Smartphones funktionierten weiterhin störungsfrei.

Anwendungsszenarien

Mischpulte per Tablet steuern

Ein naheliegender Einsatzbereich für den Swissonic Basic Router MKIII ist die Steuerung von Digitalpulten per Tablet, wie bereits im Praxistest beschrieben. Viele aktuelle Mischpulte lassen sich bequem über ein Tablet bedienen, was vor allem beim Soundcheck, beim Einmessen der Anlage oder bei der Arbeit im Raum sehr praktisch ist. Gerade wegen seiner Kompaktheit eignet sich der Swissonic Basic Router MKIII meiner Meinung nach sehr gut für ein eigenes kleines Netzwerk in diesem Kontext.

Monitoring für Musiker

Auch für das Einstellen von Monitor-Mixen wird häufig ein eigenes Netzwerk genutzt, über das die Musiker per Smartphone oder Tablet zugreifen können. Bei kleineren Bands reicht die Ausstattung des Swissonic Basic Router MKIII dafür gut aus und stellte im Praxistest keine Probleme dar.

Kleine tourende Bands

Für kleine tourende Bands ist der Swissonic Basic Router MKIII vor allem wegen seiner Größe interessant, denn er passt in die Kabeltasche, wiegt kaum etwas und ist schnell angeschlossen. Wer ohnehin mit einem kompakten digitalen Mischpult, ein paar Tablets und wenig zusätzlicher Technik unterwegs ist, möchte keinen großen Netzwerkschrank mitnehmen. Der Swissonic Basic Router MKIII kann in solchen Fällen als kleine Schaltzentrale für die drahtlose Steuerung dienen.

Proberaum und kleines Studio

Im Proberaum, in kleinen Studios oder an anderen Orten, an denen häufig mit Tablets, Laptops, Digitalpulten oder Netzwerkgeräten gearbeitet wird, kann der Swissonic Basic Router MKIII sogar dauerhaft seinen Platz finden. Ein eigenes WLAN für Musiktechnik kann helfen, die Bedienung einfacher und zuverlässiger zu machen. Praktisch ist dabei auch die Möglichkeit der Wandmontage.

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Grenzen des Einsatzbereichs

So vielseitig der WLAN-Router in kleinen und mittleren Anwendungen ist, für alles ist er nicht gedacht. Wer viele kabelgebundene Geräte anschließen möchte, braucht zusätzlich einen Switch, da der Swissonic Basic Router MKIII nur über zwei LAN-Ports verfügt. Wer PoE (Power over Ethernet), abnehmbare Antennen, wetterfeste Technik, verriegelbare Netzwerkbuchsen oder ein 19-Zoll-Gerät bevorzugt, sollte sich nach einer anderen Lösung umsehen. Eine mögliche Alternative wäre beispielsweise das größere Modell der Serie, der Swissonic Professional Router 2 MKIII, oder auch die Kombination mit dem wetterfesten Swissonic Stage Access Point.

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Der Swissonic Basic Router MKIII spielt seine Stärken vor allem dort aus, wo ein kompaktes, günstiges und schnell nutzbares WLAN gebraucht wird. Für die Steuerung von digitalen Mischpulten, den Zugriff auf das Personal Monitoring, kleine Bands im Allgemeinen, Proberäume, Unterrichtsräume und einfache Installationen passt diese Ausrichtung jedoch sehr gut.