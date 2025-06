Der Nachfolger ohne P, dafür mit Bluetooth

Unter der Marke Swissonic verkauft das Musikhaus Thomann Produkte für den Studioeinsatz – dazu zählen auch MIDI-Keyboards. Das kleinste Modell hört auf den Namen Swissonic MiniKey 25 und löst das MiniKey P-25 ab. Es bietet etwas weniger Bedienelemente, ist dafür kompakter und verfügt über Bluetooth. Ob diese Schlankheitskur von Vorteil ist, lest ihr in diesem Testbericht.

Warum das Swissonic MiniKEY 25?

In der Regel entstehen Testberichte dadurch, dass Hersteller auf Redaktionen zukommen, die dann einen Autor mit dem Test beauftragen. Manchmal passiert es jedoch auch umgekehrt: Autoren stoßen auf ein interessantes Produkt und schlagen einen Test vor – so auch in meinem Fall. Ich war schon länger auf der Suche nach einem kompakten Keyboard, das zudem drahtlos nutzbar ist.

Mini-Tastaturen mit Zusatzfunktionen, aber ohne Bluetooth, gibt es einige – etwa von Nektar oder Midiplus. Wirklich kompakte Modelle mit Bluetooth sind hingegen schwerer zu finden. Alternativen gibt es beispielsweise von CME oder mit der microKEY-Air-Serie von Korg, die allerdings auch schon über zehn Jahre alt ist.

Mit der nanoKEY-/nanoCONTROL-Studio-Serie von Korg wurde ich nicht richtig warm – zwar funktional, aber auf zwei Geräte aufgeteilt und ohne passende Tasche für beide. Auch das Korg nanoKEY Fold zog ich in Betracht, jedoch fehlte hier die drahtlose Verbindung. Zudem ist es eher für die Noteneingabe als zum Spielen geeignet und preislich wenig attraktiv.

Beim abendlichen Stöbern auf der Thomann-Website in der Rubrik Master-Keyboards bis 25 Tasten stieß ich zufällig auf das Swissonic MiniKey 25. Auf der Suche nach einem Testbericht fand ich jedoch lediglich Informationen zum MiniKey P-25. Ein kurzes Überfliegen der Bewertungen zum MiniKey 25 – und der günstige Preis – ließen mich nicht lange zögern. Zwei Tage später lag das Keyboard bereits auf meinem Studiotisch. Da kann ich auch gut verschmerzen, dass es keine umfangreiche DAW-Steuerung bietet.

BLE-MIDI

Ein leidiges Thema

Nicht ohne Grund bewirbt Thomann das Swissonic MiniKey 25 als kompatibel mit macOS und iOS – denn BLE-MIDI ist bei einigen Betriebssystemen eine echte Problemzone. Den meisten Anwendern dürfte das zwar egal sein, da die ohnehin geringe, aber für viele störende Latenz in Kauf genommen wird – zumal die meisten entsprechenden Instrumente ohnehin primär für das iPad und weniger für Android entwickelt wurden.

Trotzdem wäre eine funktionierende BLE-MIDI-Implementierung auch unter Windows sinnvoll – insbesondere für Notebooks ohne eine Vielzahl klassischer Anschlüsse. Kurz gesagt: Ich versuchte, das MiniKey 25 mit Windows 11 (Version 24H2), Windows 10 und Android zu verbinden – ohne Erfolg. Zwar ließ sich das Gerät koppeln, wurde als Computer erkannt und übermittelte auch den Akkustatus, doch eine aktive MIDI-Verbindung ließ sich nicht ohne Weiteres herstellen.

Um ganz sicherzugehen, durchforstete ich das Netz und stieß auf ähnliche Erfahrungsberichte – selbst zur microKEY-Air-Serie. Auch mein Casio CT-S1000V mit BT-01-Adapter ließ sich unter Windows nicht drahtlos zum Laufen bringen. Daher gehe ich davon aus, dass das Problem nicht am Swissonic MiniKey 25 liegt.

Am iPad ist es nämlich genauso: Über die Bluetooth-Einstellungen des Systems lässt sich keine direkte Verbindung herstellen. Stattdessen muss die Kopplung über die jeweilige Musik-App erfolgen – in meinem Fall über Korg Module Pro. Darauf weist auch Thomann auf seiner Website hin. So lässt sich das Swissonic MiniKey 25 ebenso mit GarageBand oder vergleichbaren Anwendungen koppeln und direkt nutzen.

ANZEIGE

Ganz hoffnungslos ist die Lage unter Windows allerdings nicht: Im Microsoft Store findet sich die App BLE-MIDI Connect, die in Kombination mit LoopMIDI das Swissonic MiniKey 25 nicht nur erkennt, sondern auch aktiv verbindet. Mit BLEAPER steht zudem eine Erweiterung für REAPER zur Verfügung – allerdings gelang es mir bis zum Ende des Tests nicht, damit erfolgreich eine Verbindung herzustellen. Bestimmte Hürden in der Bedienung spielen hier sicherlich eine Rolle. Vielleicht gibt es insbesondere unter Windows 11 (Version 24H2) noch andere Lösungswege – Tipps von euch lese ich gerne in den Kommentaren.

Per USB hingegen funktioniert das Swissonic MiniKey 25 unter Windows völlig problemlos.

Lieferumfang und Ausstattung

Die Lieferung erfolgt unspektakulär in einer braunen Pappschachtel – enthalten sind ein Lade-/Anschlusskabel (USB-A auf USB-C), eine Kurzanleitung sowie ein Software-Download-Link per E-Mail für Steinberg Cubase LE. Da mir diese Software nicht zugänglich war, habe ich sie vorerst ignoriert. Immerhin erhöht sie den Gesamtwert des Produkts und bietet Einsteigern eine sinnvolle Starthilfe. Bei Fragen hilft zudem die Studio-Hotline von Thomann weiter.

Das 460 Gramm leichte Keyboard ist 34,8 cm breit, 10,7 cm tief und 3,8 cm hoch – damit ist es nicht nur kompakter als das MiniKey P-25, sondern auch leichter und flacher als ein Korg microKEY Air 25. Dank Bluetooth 5.0 und einem integrierten Akku mit 780 mAh Kapazität lässt es sich stundenlang kabellos betreiben.

Das silbergraue Kunststoffgehäuse des Swissonic MiniKey 25 ist leicht und verwindungssteif. Es steht stabil auf vier rutschhemmenden, runden Gummifüßen. Da knarzt oder knirscht nichts – allerdings wirkt das Gerät auch nicht besonders hochwertig. Anders verhält es sich mit dem flachen, leicht aus dem Gehäuse hervorstehenden Drehregler: Dieser schliff zunächst am Gehäuse, doch durch leichtes Hochziehen der Kappe ließ sich das Problem beheben. Der Regler ist links und oben frei zugänglich, sodass er auch seitlich mit dem Finger gedreht werden kann. Mit einem Gehäuseüberstand von etwa einem halben Zentimeter markiert er zugleich den höchsten Punkt des Geräts.

Anschlagdynamische Minitasten und Spielhilfen

In puncto Ausstattung hat das MiniKey 25 nur wenig mit dem MiniKey P-25 gemeinsam – insbesondere bietet es deutlich weniger Bedienelemente. Es verfügt über leicht gewichtete, anschlagsdynamische Minitasten sowie über insgesamt neun hinterleuchtete Gummitaster und einen Endlosdrehregler auf der linken Seite. Ein dazwischen positioniertes, dreistelliges OLED-Display informiert über gesendete MIDI-Daten – etwa bei der Nutzung des Drehreglers oder der Spielhilfen.

Direkt unter dem Display befinden sich zwei Pitchbend-Tasten sowie zwei weitere für Modulation und Hall. Während die ersten drei Tasten gedrückt gehalten werden müssen, lässt sich der Hall per Tastendruck ein- und ausschalten. Das ist zwar praktisch, aber im Vergleich zu anderen Mini-Keyboards etwas ungewohnt – lässt sich jedoch im Editor anpassen.

Darunter folgen zwei weitere Tasten, mit denen sich der Arpeggiator und Smart Scale bzw. Smart Chord auch gleichzeitig aktivieren lassen. Ganz unten befinden sich die Oktavtaster links und rechts, mit der Bluetooth-Taste in der Mitte. Nach dem Einschalten blinkt diese Taste zunächst und leuchtet bei bestehender Verbindung dauerhaft.

Anschlüsse

Auf der linken Rückseite befindet sich die USB-Typ-C-Buchse, daneben – hinter dem Einschalter – eine Klinkenbuchse (klein auf groß, Adapter im Lieferumfang enthalten). Diese ist für den Anschluss eines Fußtasters vorgesehen, birgt aber noch eine undokumentierte Zusatzfunktion.

Leider steht der MIDI-Editor nur für macOS zur Verfügung, sodass sich die Standardzuweisung des Drehreglers (CC-Level) unter Windows nicht ändern lässt. Umso erfreulicher, dass ich zu Hause noch einen ausrangierten iMac stehen habe.

Interessanterweise war die Klinkenbuchse direkt nach dem Auspacken als MIDI-Out belegt. Setzt man das Keyboard jedoch mit dem Editor zurück, wird die Buchse als Pedaleingang konfiguriert. Einstellmöglichkeiten bietet die Software einige, sie ist übersichtlich gestaltet und sogar weitgehend mit VoiceOver bedienbar. Dennoch merkt man ihr den preisgünstigen, chinesischen Ursprung deutlich an.

Ich hätte das Swissonic MiniKey 25 gerne mit der Windows-Software des MiniKey P-25 konfiguriert, die mir der Thomann-Support freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat – allerdings funktionierte das überhaupt nicht. Insofern wäre es wünschenswert, wenn Thomann beim Hersteller anregen würde, einen Windows-Editor nachzuliefern. Zumindest eine Konfigurations-App für das iPad wäre sicherlich hilfreich.

Praxis

Die Tastatur ist angenehm leichtgängig und reagiert sensibel auf unterschiedliche Anschlagstärken. Die schwarzen Tasten sind – ähnlich wie bei den Minitasten von Korg – leicht angeraut. Qualitativ reicht sie zwar nicht ganz an Korg heran, gefällt mir aber durch ihre Leichtgängigkeit besser als die des Nektar SE25. Bezieht man den flachen und angenehmen Tastenhub der M-Audio Keystation Mini 32 MK3 mit ein, liegt das Spielgefühl des Swissonic MiniKey 25 irgendwo dazwischen – allerdings ist es etwas geräuschvoller. Natürlich sind solche Tastaturen nicht für Klaviersonaten gedacht, zur Noteneingabe in eine DAW eignen sie sich aber allemal – hier zählen letztlich individuelle Vorlieben.

Die Minitasten dienen auch zur Eingabe von Einstellungen, wenn man die Tasten Arp und Smart Scale bzw. Smart Chord gedrückt hält. Die jeweilige Belegung ist oberhalb der Tastatur aufgedruckt. Dabei ist klar erkennbar, welche Funktionen dem Arpeggiator, der Oktavierung oder den Chord-Features zugewiesen sind. Die Transposition erfolgt über die Kombination der Oktavtasten mit dem Drehregler – bis zu drei Oktaven nach oben oder unten, was insgesamt einem Tonumfang von 96 Tasten entspricht. Das ist praxisgerecht, auch wenn andere Geräte teils noch etwas mehr bieten. Der Arpeggiator bleibt von der Oktavierung übrigens unbeeinflusst und läuft unabhängig weiter.

Sobald man das Keyboard gekoppelt oder per Kabel angeschlossen hat, kann es direkt losgehen. Interessanterweise ist es sogar möglich, gleichzeitig ein Gerät per MIDI, USB-Kabel und Bluetooth anzusteuern – allerdings nur über den voreingestellten MIDI-Kanal 1, der sich ohne Software nicht ändern lässt. Gerade für den Einsatz mit Expander-Modulen wäre das hilfreich gewesen – eine Einstellungsmöglichkeit direkt am Gerät oder ein kleines Menü wären hier wünschenswert gewesen.

Zudem besteht eine leichte Latenz bei der Nutzung des analogen MIDI-Out. Mich persönlich stört das nicht, doch je nach Anwendungsfall könnte das für andere Nutzer ein Problem darstellen. In diesem Zusammenhang spielt jedoch der interne Akku seine Stärken aus: Das Gerät kann vollständig ohne USB-Stromversorgung betrieben werden – ein klarer Pluspunkt in der mobilen Anwendung.

Zwischenfazit: Ein günstiges Gerät mit Licht- und Schattenseiten – funktional, flexibel und mit kleinen Einschränkungen, die man je nach Einsatzzweck in Kauf nehmen kann.

Kreativfunktionen

Arp, Smart Scale und Chord

Zu den klaren Stärken des Swissonic MiniKey 25 zählen die integrierten Kreativfunktionen, die – wie bereits erwähnt – auch kombiniert genutzt werden können. Der Arpeggiator bietet verschiedene Spielmuster wie Up, Down, Up & Down, Order und Random. Darüber hinaus lassen sich Oktavumfang, Notenlänge, Anschlagstärke und Geschwindigkeit individuell anpassen. Eine Tap-Tempo-Funktion, Latch-Modus sowie eine Sync-Option mit der DAW ergänzen das Funktionsspektrum. Auch die Takt-Skalierung lässt sich einstellen, was die Integration in ein bestehendes Setup zusätzlich erleichtert.

Die Smart-Scale-Funktion verändert die gespielten Tonstufen automatisch – etwa wird in der Einstellung Moll ein E zu einem Dis ersetzt. Verschiedene Tonleitern stehen zur Auswahl und können auch mit der Chord-Funktion kombiniert werden. So lassen sich mit nur einer Taste komplexe Akkorde auslösen – oder durch Kombination mehrerer Tasten interessante harmonische Variationen erzeugen. Je nach angesteuertem Instrument ergeben sich damit durchaus kreative und inspirierende Klangbilder.

Ein kleiner Wermutstropfen ist die etwas träge Reaktionszeit des eingebauten Prozessors: Bei sehr schnellem Spiel oder beim Wechsel der Einstellungen kann es zu kleinen Verzögerungen kommen – nicht alle Noten werden dann zuverlässig übertragen. Insbesondere nach Änderungen im Arpeggiator oder der Skala benötigt das Gerät eine kurze „Denkpause“.

Gemessen am günstigen Preis sind diese Schwächen für mich vertretbar – für andere Nutzer könnten sie allerdings entscheidend sein. Auf der Habenseite stehen ganz klar die MIDI-Out-Funktion und die Kreativ-Features, auf der Soll-Seite der fehlende Windows-Editor und der etwas träge Prozessor. Dass Bluetooth in der Praxis mitunter problematisch ist, scheint eher systembedingt zu sein.

You get what you’re paid for – trifft es hier wohl am besten.