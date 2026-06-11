Sicheres Netzwerk im Rack

Wer mit digitalen Mischpulten arbeitet, kommt selten um ein stabiles WLAN herum. Gerade wenn Tablets oder Smartphones zur Steuerung eingesetzt werden, entscheidet am Ende die Netzwerkverbindung darüber, ob alles reibungslos läuft oder nicht. Wer auf der Suche nach einem geeigneten Router ist, sollte sich den neuen Swissonic Professional Router 2 MKIII anschauen, denn er richtet sich gezielt an den Einsatz im Live- und Studiobereich. Mit seinem 19-Zoll-Format, moderner WLAN-Technik und einigen praxisnahen Funktionen möchte er eine zuverlässige Lösung für Musiker und Techniker sein. Im Test zeigt sich, wie gut sich der Swissonic Professional Router 2 MKIII im Alltag schlägt.

Kurz & knapp Was ist es? Swissonic Professional Router 2 MKIII, WLAN-Router für den Live- und Studioeinsatz mit Mesh, PoE und modernen Netzwerkfunktionen. Einsatz: Für Live-Racks, Proberaum und feste Installationen konzipiert.

Für Live-Racks, Proberaum und feste Installationen konzipiert. Ausstattung: 19-Zoll-Format, Wi-Fi 7, Mesh, PoE-Ports und verriegelbare RJ45-Buchsen.

19-Zoll-Format, Wi-Fi 7, Mesh, PoE-Ports und verriegelbare RJ45-Buchsen. Praxis: Stabile Verbindung auch bei mehreren Geräten und im Live-Betrieb.

Stabile Verbindung auch bei mehreren Geräten und im Live-Betrieb. Flexibilität: Router-, Access-Point- und Repeater-Modus sowie VLAN und QoS.

Router-, Access-Point- und Repeater-Modus sowie VLAN und QoS. Fazit: Zuverlässige und durchdachte Lösung für Musiker und Techniker im Rack.

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Blick auf den Swissonic Professional Router 2 MKIII

Verarbeitung

Schon beim Auspacken wird deutlich, wohin die Reise geht: Der Swissonic Professional Router 2 MKIII ist kein typischer WLAN-Router für zu Hause, sondern richtet sich an den Einsatz im Rack. Das 19-Zoll-Format mit einer Höheneinheit fügt sich problemlos in bestehende Racks ein. Das Gewicht liegt bei etwas über 2 kg, was zusammen mit dem Metallgehäuse einen soliden und vertrauenswürdigen Eindruck hinterlässt. Sehr angenehm ist auch die Stromversorgung über einen Kaltgeräteanschluss, denn so spart man sich ein externes Netzteil.

Frontseite mit Anzeigen und Antennen

Die Front des Swissonic Professional Router 2 MKIII ist übersichtlich gestaltet. Hier finden sich die Statusanzeigen und die Anschlüsse für die Antennen. Insgesamt stehen fünf abnehmbare Antennen zur Verfügung, zwei für das 2,4-GHz-Band und drei für 5 GHz. Sie lassen sich flexibel ausrichten, was gerade in schwierigen Funkumgebungen hilfreich sein kann. Die LEDs liefern die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Neben der Power-Anzeige gibt es eine WLAN-LED, die je nach Zustand leuchtet oder blinkt, beispielsweise beim Koppeln mit anderen Geräten.

Hinzu kommen Anzeigen für den WAN-Port (Verbindung zum Internet) sowie für die einzelnen LAN- und PoE-Ports. PoE steht für „Power over Ethernet“ und beschreibt einen LAN-Port, der angeschlossene kompatible Geräte mit Strom versorgen kann. Das spart Netzteile und vereinfacht die Verkabelung im Rack. Die Anschlüsse LAN1 und LAN5/PoE finden sich ebenfalls direkt auf der Vorderseite. Dort befindet sich auch ein Taster, mit dem sich der Swissonic Professional Router 2 MKIII in ein sogenanntes Mesh-Netzwerk, also in ein flächendeckendes Funknetz, einbinden lässt. Nicht zu vergessen ist der Power-Kippschalter auf der Vorderseite, der durch einen kleinen Vorbau vor versehentlichem Umlegen geschützt wird.

Rückseite mit weiteren Anschlüssen

Der Router bietet insgesamt sechs Netzwerkanschlüsse. Neben LAN1 und LAN5/PoE auf der Vorderseite finden sich auf der Rückseite zwei weitere PoE-Anschlüsse, ein LAN-Port und der WAN-Anschluss. Bis auf den WAN-Anschluss sind alle RJ45-Buchsen verriegelbar ausgeführt, was im Touring-Alltag sehr vorteilhaft ist, da sich die Kabel nicht so leicht lösen. Ergänzt wird die Rückseite durch einen Reset-Taster und den Anschluss für die Stromversorgung.

Technisches zum Swissonic Professional Router 2 MKIII

WLAN-Leistung

Technisch ist der Swissonic Professional Router 2 MKIII auf einem aktuellen Stand und unterstützt neben den etablierten WLAN-Standards auch Wi-Fi 7. Damit deckt er ein breites Spektrum von Geräten ab, beispielsweise von älteren Modellen bis hin zu aktuellen Tablets und Smartphones. Die Funkübertragung läuft gleichzeitig im 2,4- und im 5-GHz-Bereich. Die maximalen Datenraten werden mit bis zu 688 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und bis zu 2.882 Mbit/s im 5-GHz-Bereich angegeben. In der Praxis sind solche Werte natürlich stark von der Umgebung und den Endgeräten abhängig.

Betriebsmodi

Der Router lässt sich in drei verschiedenen Betriebsarten nutzen: Im Router-Modus arbeitet er als eigenständige Zentrale im Netzwerk und vergibt IP-Adressen an alle angeschlossenen Geräte. Im Access-Point-Modus wird ein bestehendes kabelgebundenes Netzwerk um WLAN erweitert, ohne dass Routing-Funktionen übernommen werden. Der Repeater-Modus dient dazu, ein vorhandenes WLAN zu erweitern und die Reichweite zu vergrößern.

Mesh-Funktion

Ein interessantes Feature ist die Unterstützung von Mesh-Netzwerken. Mehrere kompatible Geräte lassen sich so zu einem gemeinsamen WLAN zusammenschalten. Dadurch vergrößert sich die Abdeckung. Endgeräte verbinden sich automatisch mit dem jeweils stärksten Zugangspunkt. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Geräte zusätzlich per Netzwerkkabel zu verbinden. Dadurch wird die Verbindung zwischen den einzelnen Punkten stabiler. Gleichzeitig wird die Funkstrecke entlastet. Gerade in Umgebungen mit vielen Störquellen kann das sinnvoll sein.

Netzwerkfunktionen

Der Swissonic Professional Router 2 MKIII bringt eine Reihe von Funktionen mit, die man eher aus dem semiprofessionellen Bereich kennt. Dazu gehört beispielsweise auch eine QoS-Funktion (Quality of Service), mit der sich bestimmten Anwendungen oder Geräten eine höhere Priorität im Netzwerk zuweisen lässt. Das ist etwa dann interessant, wenn Audio- oder Steuerdaten gegenüber anderen Übertragungen bevorzugt behandelt werden sollen. So lassen sich Ausfälle im Live-Betrieb vermeiden. Auch hier erweist sich der Router als praxisnah für die Bühnenanwendung.

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Auch VLAN wird unterstützt, damit sich Netzwerke intern aufteilen lassen. Das kann sinnvoll sein, um beispielsweise ein separates Netzwerk für Gäste einzurichten. Ergänzt werden die Netzwerkfunktionen des Swissonic Professional Router 2 MKIII durch Möglichkeiten zur Webseitenblockierung und eine einfache Kindersicherung. Außerdem unterstützt der Router neben IPv4 auch das modernere IPv6-Protokoll. Damit ist er auch für zukünftige Netzwerkanforderungen gerüstet und entsprechend langlebig.

Swissonic Professional Router 2 MKIII in der Praxis

Einrichtung zu Hause

Für den ersten Test habe ich den Swissonic Professional Router 2 MKIII zunächst zu Hause eingerichtet. Die Inbetriebnahme über die Weboberfläche verlief unkompliziert. Innerhalb weniger Minuten stand ein funktionsfähiges Netzwerk zur Verfügung. Eine praktische Option bei der Einrichtung ist die Zusammenlegung des 2,4- und 5-GHz-Netzes unter einer gemeinsamen SSID. Alternativ lassen sich beide Frequenzbereiche aber auch getrennt voneinander konfigurieren. Das kann je nach Anwendung Vorteile haben.

Einsatz mit dem Presonus StudioLive Series III SE 16R

Im nächsten Schritt kam der Router in Verbindung mit einem Presonus StudioLive Series III SE 16R zum Einsatz. Da dieses Mischpult ein Rack-Mixer ist, läuft die komplette Steuerung über ein externes Gerät, wie in meinem Fall über ein iPad. Die Verbindung lief dabei durchgehend stabil und ohne Auffälligkeiten. Gerade bei solchen Anwendungen ist das natürlich entscheidend. Die Reichweite im Innenbereich war absolut ausreichend für einen normalen Proberaum oder eine Wohnung. Auch beim Bewegen durch den Raum blieb die Verbindung durchgehend stabil. Für Innenräume gibt der Hersteller die Reichweite mit bis zu 100 m an, für den Außenbereich mit bis zu 300 m.

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Live-Einsatz mit der Behringer WING

Im zweiten Teil des Tests wurde der Swissonic Professional Router 2 MKIII bei einem kleinen Live-Einsatz mit der Behringer WING verwendet. Hier zeigte sich schnell, dass der Router für genau solche Live-Situationen gebaut ist. Auch hier blieb die Verbindung zum FoH-Tablet während der gesamten Veranstaltung stabil. Selbst bei mehreren gleichzeitig verbundenen Geräten, wie etwa Smartphones der Musiker für den Monitor-Mix, gab es keine Probleme. Der Router wird auch als Bundle mit der Rack-Variante der Behringer WING angeboten. So hat man die Möglichkeit, alles krisensicher zu verkabeln und das fertig gepatchte Rack ist sofort einsatzbereit.

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Anwendungsszenarien für den Swissonic Professional Router 2 MKIII

Einsatz im Live-Rack

Der naheliegendste Einsatzbereich für den Swissonic Professional Router 2 MKIII ist, wie bereits erwähnt, der Live-Betrieb im Rack. Durch das 19-Zoll-Format lässt sich das Gerät fest in ein bestehendes Setup integrieren, beispielsweise zusammen mit Digitalmischpulten im Rack-Format, Stageboxen oder In-Ear-Systemen. Gerade bei tourenden Bands oder Technikern, die ihr eigenes Rack mitbringen, ist das ein großer Vorteil.

Proberaum und Studio

Auch im Proberaum oder im Studio macht der Swissonic Professional Router 2 MKIII eine gute Figur, denn wer hier mit digitalen Mischpulten arbeitet und diese per Tablet steuert, kann sich ein eigenes, abgeschottetes Netzwerk aufbauen. Das verhindert, dass unnötige Geräte das WLAN belasten oder Verbindungen instabil werden.

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Festinstallationen

Ein weiteres sinnvolles Einsatzgebiet sind feste Installationen, zum Beispiel in Clubs oder kleinen Veranstaltungsorten, denn hier kann der Swissonic Professional Router 2 MKIII dauerhaft im Rack bleiben und als zentrale WLAN-Lösung dienen. In Kombination mit weiteren Geräten lässt sich das Netzwerk bei Bedarf auch erweitern. Durch die Möglichkeit, Netzwerke zu segmentieren oder den Zugriff zu steuern, eignet sich der Router auch für Umgebungen, in denen unterschiedliche Nutzergruppen getrennt voneinander arbeiten sollen.

Alternativen zum Swissonic Professional Router 2 MKIII

Klassische WLAN-Router

Eine naheliegende Alternative zum Swissonic Professional Router 2 MKIII sind herkömmliche WLAN-Router aus dem Consumer-Bereich. Für den reinen Gebrauch zu Hause oder einfache Anwendungen funktionieren solche Geräte problemlos. Im Live-Kontext zeigen sich allerdings schnell Einschränkungen. Die meisten dieser Router sind nicht für den Rack-Einbau gedacht, verfügen über externe und meist wackelige Netzteile und haben keine verriegelbaren Netzwerkanschlüsse.

Access Points

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, auf einzelne Access Points in Kombination mit einem separaten Router zu setzen. Solche Lösungen sind besonders flexibel und lassen sich je nach Bedarf erweitern. Gerade in größeren Installationen kann das sinnvoll sein. Allerdings steigt damit auch der Aufwand. Man benötigt mehrere Geräte, entsprechend mehr Verkabelung und in der Regel etwas mehr Know-how bei der Einrichtung.