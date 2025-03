Der Swissonic Quadphone ist ein kompakter 4-Kanal-Kopfhörerverstärker, der sich im Heimstudio, bei Aufnahme-Sessions oder in Proberäumen einsetzen lässt. Er ist auf das Notwendigste reduziert, aber oftmals reicht das ja auch schon. Er kann per Cinch- oder Klinkenkabel mit Signalen gespeist werden, arbeitet im Mono- oder Stereo-Modus und bedient bis zu vier Kopfhörer mit unterschiedlichen Lautstärken. Seinen Job macht er gut und er steckt in einem robusten Metallgehäuse.

Der Preis von 29,90 Euro ist ein No-Brainer für all diejenigen, die hinsichtlich des Setups keine größeren Ansprüche haben, also ohne Weiteres auf AUX-Wege, EQ-Bearbeitungen, Direct-Outs etc. verzichten können.