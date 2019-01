Test: Synapse Audio Dune 3, Software-Synthesizer

Alle guten Dinge sind drei

Rechtzeitig zu Weihnachten veröffentlichte die deutsche Software-Schmiede Synapse Audio mit Dune 3 ein Update des beliebten Software-Synthesizers. Und ich muss es vorweg nehmen: Er klingt großartig.

Synapse Dune ist inzwischen ein Klassiker und kam erstmals 2011 auf den Markt. Ich empfehle daher auch die Lektüre der Tests zu den beiden Vorgängern. Vor allem der Test zu Dune 1 ist sehr ausführlich und kommt zu dem Schluss, dass Dune 1 nicht nur optisch einem Access Virus TI ähnelt:

Ebenfalls lesenswert, das Interview mit Synpase Audio Mastermind Richard Hoffmann:

Installation

Für Mac und PC steht Dune 3 im VST/AU/AAX-Format zur Verfügung. Version 3 unterstützt nun auch Native Instruments NKS-Format und ist damit mit Maschine und Komplete Kontrol kompatibel. Nachdem man einen User-Account eingerichtet und die Lizenz hinterlegt hat, geht die Installation schnell vonstatten. Neben der 64 Bit Version steht auch noch die 32 Bit Version zur Verfügung. Dune 3 verfügt über 1000 Presets, mit dabei sind auch alle Presets von Dune 2, was Nutzer des Vorgängers freuen dürfte, da man so seine „alten“ Lieblingssounds im komplett neugestalteten User-Interface verwenden kann. Im Gegensatz zu Dune 2 wurde auch die Performance verbessert, sodass leistungshungrige Dune 2 Presets in Dune 3 bis zu 20-30 % weniger CPU-Power benötigen.

User Interface

Das User-Interface ist sehr aufgeräumt, übersichtlich und lässt sich bis auf eine Full-HD-Auflösung skalieren. Damit sieht Dune 3 auch auf 5K Monitoren knackig aus. Zentriert findet sich die Soundbank- und Patch-Auswahl sowie der Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen, die Mod-Matrix und die zwei unabhängig voneinander einstellbaren Arpeggiatoren. Sehr erfreulich, Dune 3 unterstützt nun unbegrenztes Undo/Redo auch über Patch-Changes hinweg. Damit kann auch ein Programmwechsel stundenlange Arbeit nicht mehr zerstören und dem Reglerschrauben steht nichts mehr im Wege. Und das lohnt sich, denn unter der Haube hat Dune 3 viele Neuerungen parat.

Unter den Neuerungen befindet sich auch eine gepimpte Filtersektion mit Doppelfilter und 4 Routing-Modi. Mit Filter-Link lassen sich über Filter 1 alle Einstellungen gemeinsam steuern. Außerdem gibt es neue Filtermodi. Ein „Brickwall Filter“, einem Alpha-Juno SVF 24 dN Lowpass nachempfundenen Filter namens „Alpha“, „Polaris“ eine Emulation des Curtis CEM 3372 Chip, „Saturn“ eine Emulation des Roland Filter Chips, „Pro 12/24 dB“ an den The Legend angepasste Moog-Filterkaskaden und mit „Notch/Deep Notch“ ein Notch-Filter. Zusätzlich gibt es mit Formant-Filter, Vowel Filter (A, E, I, O, U), Foldback-Distortion und Phaser auch weitere Neuerungen im Filter-Effektbereich.

Wavetable-Editor

Synapse Audio hat Dune 3 einen umfangreichen Wavetable-Editor spendiert. Damit lassen sich Schwingungsformen von Hand einzeichnen, aber es können auch Wave-Dateien importiert werden.

Arpeggiator

Ein Highlight sind auch die zwei Arpeggiatoren. Damit lassen sich sehr komplexe Sequenzen basteln, wie auch in den Klangbeispielen zu hören ist. Weitere Verbesserungen: Der Random-Modus wurde überarbeitet und über die Mod-Matrix kann die Arp-Hold-Funktion einem Pedal zugewiesen werden.

Effektsektion

In der Effektsektion hat sich einiges getan. Distortion bietet mit „Dirt“, „Fuzz“ und „Dynacrush“ drei neue Modi, wobei letzterer eine interessante Alternative zu Bitcrushern darstellt und je nach Ausgangsmaterial etwas weicher klingt. In der Chorus-Sektion wurde mit „Dimensional“ eine Emulation des berühmten Chorus-Klassikers von Roland hinzugefügt. Während das Original nur An/Aus-Knöpfe besaß, bietet Dune 3 Rate-, Low-, High-Cut- und Dry/Wet-Regler. Zusätzlich gibt einen JP Chorus/Flanger, der an den JP-8000 angelehnt ist und wenig Rechen-Power benötigt. Delay bietet jetzt auch einen „L-C-R-Mode“ mit Links-Mitte-Rechts-Echos, „Filtered“ mit speziellem Filter im Feedback Weg, „Rhythmic“ mit eigenem Delay-Muster, „Swing“ mit einstellbarem Swing und „Vintage“-Delay, welches mit einem warmen Stereobild besticht, auch bei Mono-Quellen. Auch beim Phase hat sich einiges getan und bei dem „Super Phase“ handelt es sich um einen doppelten Phaser, der besonders tiefe Notches produziert. In der Hall-Sektion wurden mit Cathedral, Studio Room, Shimmer Hall und Shimmer Room vier weitere Halleffekte ergänzt. Die Qualität und Vielzahl der Effekte lassen damit keine Wünsche übrig und man kann getrost auf Drittanbieter-Plugins an dieser Stelle verzichten.

Sound

Schon beim Spielen des ersten Presets aus der Dune 3-Library macht sich große Freude breit. Die Presets klingen durch die Bank weg druckvoll, transparent und sind damit ohne externe Bearbeitungsschritte direkt spielbereit. Unterteilt sind die Sounds in die Kategorien:

Arp

Bass

Chords

Drums

Gated

Keys

Leads

Pads

Plucked

Sequences

SFX

Textures

Mit dem SWARM-Modus lässt sich jeder einzelne Oszillator des Oszillatorenstapels individuell modulieren, wodurch die Klänge an Lebendigkeit gewinnen. Über den zusätzlichen Rate-Parameter lässt sich auch die Geschwindigkeit der Modulation regeln.