Werkzeug für Klangarchitekten statt Retro

Der Name Synclavier steht seit vielen Jahrzehnten für digitale Klangerzeugung auf höchstem Niveau. Mit dem Synclavier Regen wird dieses Konzept nun erstmals in eine moderne und vor allem kompakte Hardware übertragen, wobei es dabei weniger um Nostalgie als vielmehr um eine solide Klangerzeugung mit viel direktem Zugriff geht. Wie sich dieses besondere Instrument im praktischen Einsatz schlägt, klärt der folgende Testbericht.

Kurz & knapp Was ist es? Synclavier Regen ist ein kompakter Desktop-Synthesizer mit tiefgehender digitaler Klangerzeugung, der sich an erfahrene Sounddesigner richtet. Moderne Umsetzung: Das legendäre Synclavier II wurde zeitgemäß als Desktop-Gerät neu gedacht.

Das legendäre Synclavier II wurde zeitgemäß als Desktop-Gerät neu gedacht. Präzise Klanggestaltung: Additive Synthese, FM und Sampling ermöglichen komplexe Klangstrukturen.

Additive Synthese, FM und Sampling ermöglichen komplexe Klangstrukturen. Hochwertige Verarbeitung: Robustes Gehäuse, durchdachte Bedienung und optionaler Drehregler.

Robustes Gehäuse, durchdachte Bedienung und optionaler Drehregler. Nicht für Einsteiger: Die Lernkurve ist steil, belohnt aber mit einzigartiger klanglicher Tiefe.

Bewertung Synclavier Regen Synclavier Music Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Synclavier Regen Desktop-Synthesizer

Das Vorbild des Synclavier Regen: Synclavier II

Das Synclavier II wurde Ende der 1970er-Jahre von New England Digital entwickelt und zählt zu den prägendsten digitalen Synthesizern seiner Zeit. Er vereint additive Synthese, FM, Sampling und Resynthese in einem einzigen Instrument und eröffnete damit völlig neue klangliche Möglichkeiten. Ein zentrales Merkmal war hierbei die Arbeit mit Partials und den sogenannten Timbre-Frames, mit denen sich Klangverläufe sehr detailliert und über die Zeit formbar gestalten ließen.

Das Synclavier II war wegen seines hohen Preises eher in professionellen Studios und bei Filmproduktionen zu finden. Sein guter Ruf als High-End-Instrument hat sich jedoch bis heute gehalten, weshalb Arturia das Instrument beispielsweise auch als Plug-in-Variante Synclavier V herausbrachte.

Auf ein Feature des Synclavier II muss man beim Synclavier Regen verzichten: den Sequencer.

Von außen betrachtet

Der Synclavier Regen wurde als eigenständiger Desktop-Synthesizer gebaut und ist mehr als nur eine Nachbildung eines Retro-Instruments, vielmehr handelt es sich um eine zeitgemäße Weiterentwicklung. Die Bedienoberfläche ist klar auf einen soliden Direktzugriff ausgelegt, damit vor allem Sounddesigner, Produzenten und generell alle Musiker, die tief in die Klanggestaltung eingreifen möchten, ohne Menüs schnell zum gewünschten klanglichen Ziel kommen. Zunächst schauen wir uns jedoch einmal den Aufbau, die Anschlüsse und das Gesamtkonzept des Synclavier Regen an.

Gehäuse und Anschlüsse

Der solide verbaute Synclavier Regen lässt sich dank integrierter VESA-Aufnahme an Monitorarmen oder Halterungen montieren. Auf der Rückseite befinden sich zwei symmetrische XLR-Ausgänge und zwei unsymmetrische Klinkenausgänge, die gleichzeitig genutzt werden können, allerdings nicht als Einzelausgänge. Laut Bedienungsanleitung liefern sie dank 24 Bit und 50 Hz Sample-Rate eine herausragende Dynamik von 130 dB. Das originale Synclavier II arbeitete mit 16 Bit und 50 Hz.

Für die Audioausgabe steht zusätzlich ein Kopfhörerausgang mit eigener Lautstärkeregelung zur Verfügung. MIDI wird über TRS-Buchsen für MIDI In und MIDI Thru umgesetzt.

Für die Einbindung in moderne Setups ist der Synclavier Regen mit einem USB-Host-Port für den Betrieb im DAW-Modus sowie vier USB-A-Anschlüssen für Controller, Tastaturen und Zubehör ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes USB-C-Netzteil, das im Lieferumfang enthalten ist. Am Rand des Instruments befindet sich außerdem ein SD-Karten-Slot, um erstellte Presets extern sichern zu können und Samples zu laden. Der interne Sample-Speicher ist mit 300 MB recht knapp bemessen, er reicht für bis zu 100 min. Monosamples bei 48 kHz / 24 Bit.

Der Synclavier Regen lässt sich außerdem direkt mit USB-Audiointerfaces betreiben, um weitere Ausgänge hinzuzufügen. Im Audio-Setup können die Ausgänge des Audiointerfaces dann konfiguriert werden.

ANZEIGE

Bedienoberfläche

Das Zentrum der Bedienung des Synclavier Regen ist das Display unten links, das je nach Kontext Parameter, Listen oder grafische Darstellungen anzeigt. Schon beim Einschalten wird die Wertigkeit des Synthesizers deutlich, denn das Display überzeugt in puncto Helligkeit und Kontrast. Darunter befinden sich drei kontextabhängige Soft-Buttons, ergänzt durch zwei Pfeiltasten und eine Bestätigungstaste.

Ein wesentliches Bedienelement ist der Swiper, ein berührungsempfindlicher Streifen links neben dem Display, mit dem Parameterwerte intuitiv verändert oder Listen durchscrollt werden können. Ein wichtiger Bestandteil des Synclavier Regen sind die zwölf Touch-Tasten am rechten Rand, die je nach Modus der Auswahl von Tracks oder Partials dienen. Weitere Bedienelemente sind farblich umrahmt und übersichtlich auf der Oberfläche angeordnet, wie beispielsweise die Oszillator- oder die Envelope-Sektion.

Klangerzeugung

Multitimbralität und Organisation in Sessions

Der Synclavier Regen arbeitet multitimbral, was bedeutet, dass es bis zu zwölf Timbres – komplette Klänge mit jeweils eigenen Einstellungen für Lautstärke, Panorama und Effekte – verwalten kann, die innerhalb einer Session organisiert werden. Dabei kann jede Session als Mix, Stack oder Split genutzt werden, je nachdem, wie die MIDI-Kanäle und Tastaturbereiche den einzelnen Timbres zugewiesen sind. Sessions speichern nicht nur die maximal zwölf geladenen Timbres, sondern auch globale Einstellungen wie beispielsweise Master-Effekte und das Routing.

Partials innerhalb eines Timbres

Die Klangerzeugung der einzelnen Timbres basiert auf dem Prinzip der Partials: Jedes Timbre besteht aus bis zu zwölf Partials, also einzelnen Bestandteilen eines Klangs, wobei ein Partial eine vollständige Klangeinheit mit Oszillator, Hüllkurven, Modulationen und Effekten darstellt. Durch das Layern mehrerer Partials entstehen komplexe und dynamische Klangstrukturen.

Syntheseformen

Der Synclavier Regen bietet mehrere Wege zur Klangerzeugung, die sich flexibel miteinander kombinieren lassen. Wie beim Vintage-Vorbild stehen die additive Synthese zur Verfügung, bei der ein Klang aus bis zu 24 Obertönen aufgebaut wird, sowie FM (jeder Partial kann eine 2-Operatoren-FM-Stimme sein). Bei der subtraktiven Synthese wird vorhandenes Klangmaterial mit Filtern weiterbearbeitet. Außerdem kann der Synclavier Regen Samples polyphon abspielen und diese über die angeschlossene Tastatur verteilen (bis zu 128 Samples). Zusätzlich lassen sich Samples per Resynthese in ihre einzelnen klanglichen Bestandteile zerlegen, um daraus neue, veränderliche Sounds zu erzeugen. Im Hybrid Mode werden Attack-Samples mit resynthetisierten additiven Frames kombiniert, die dann die Sustain- und Release-Phase abbilden. Das Prinzip ähnelt also der LA-Synthese von Roland Synthesizern wie zum Beispiel dem Roland D50.

Arpeggiator

Das Instrument verfügt über einen integrierten Arpeggiator, der pro Timbre aktiviert werden kann und fest mit dem internen Timing des Geräts arbeitet. Über verschiedene Modi und Parameter lässt sich festlegen, wie die gespielten Töne rhythmisch und in welcher Reihenfolge abgespielt werden. Besonders musikalisch ist dabei die Performance-Variante, die meiner Meinung nach optimal zu einem Klavier-Sound passt.

Modulation

Für jeden Partial lassen sich Lautstärke und FM-Verlauf separat über jeweils eigene Hüllkurven steuern. Zusätzlich stehen in der LFO-Sektion Vibrato und Tremolo zur Verfügung. Über die Expression Modulators lassen sich nahezu alle Parameter auch per Velocity, Aftertouch oder Modwheel modulieren.

Effekte

Auf der Partial-Ebene können Modulationen, FM und klangformende Parameter eingesetzt werden, während auf der Timbre-Ebene Effekte wie Filter, Chorus und Detune zur Verfügung stehen. Der Chorus lässt sich so umfassend einstellen, dass sogar eine Oktavierung nach oben und unten möglich ist. Hier ein kleiner Eindruck vom Einstellen des Chorus:

Zusätzlich kann jedes Timbre entweder eine eigene Reverb-Instanz nutzen oder dem Master-Reverb zugewiesen werden, für den insgesamt 19 Hall-Presets zur Verfügung stehen. In den nachfolgenden Klangbeispielen liegen Mixanteil und Raum-Echo jeweils bei 50 %, und die Raumgröße ist auf 75 m³ eingestellt.

Der Synclavier Regen Knob

Als optionales Zubehör bietet Synclavier mit dem Regen Knob einen externen Drehregler an, der die Bedienung des Synthesizers ergänzt, indem er die Steuerung des jeweils im Display ausgewählten Parameters übernimmt, eine Aufgabe, die sonst über den Swiper erfolgt. Gerade bei feinen Einstellungen, wie etwa den Hüllkurvenzeiten oder verschiedenen Lautstärkeeinstellungen, lässt sich mit dem Synclavier Regen Knob sehr intuitiv arbeiten. Dem Lieferumfang liegt auch eine Befestigung bei, mit der sich der Knob direkt am Synthesizer montieren lässt.

Beispielhafte Klangerstellung mit dem Synclavier Regen

Die Klanggestaltung auf dem Synclavier Regen funktioniert zwar strukturiert, für mich jedoch eher ungewöhnlich, denn statt eines einzelnen Signalwegs arbeitet man mit Partials, die sich zu einem Timbre zusammensetzen. Beispielhaft soll nun ein breites Ambient-Pad entstehen. Alle hier erklärten Schritte lassen sich auch gut im Video nachverfolgen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ausgangszustand herstellen

Für einen sauberen Start empfiehlt es sich, den aktuellen klanglichen Zustand des Geräts über die Cut-Funktion (Scheren-Taste unten rechts) zurückzusetzen. Dadurch werden alle geladenen Timbres entfernt und es ist nichts mehr zu hören.

Ein Timbre als Arbeitsgrundlage wählen

Obwohl der Synclavier Regen bis zu zwölf Timbres gleichzeitig verwalten kann, ist es für die beispielhafte Klangerstellung deutlich übersichtlicher, wenn wir uns auf nur ein Timbre konzentrieren. Ich wähle also auf der rechten Seite die oberste Taste 1 an und drehe die Lautstärke im Levels-Menü der Envelope-Kategorie nach oben.

Klangschichtung

Über die Edit-Taste in der Oscillator-Sektion kann ich nun zunächst zwischen fünf Schwingungsformen wählen und entscheide mich für die Sinusschwingung. Bei „Edit Harmon“ werden mir im Display die acht verschiedenen Obertonbereiche meines Sounds als eine Art Layer angezeigt: Standardmäßig ist hier nur der erste Partial aktiv, was meinem bereits hörbaren Sinuston entspricht. Füge ich nun durch das Anwählen der Partial-Taste 2 einen weiteren hinzu, verändert sich der Klang und wird zunehmend komplexer. Je mehr Partials hinzukommen, desto voller wird der bisher erstellte Gesamtklang. Zusätzlich lassen sich auch die Phasen der einzelnen Partials verändern, was den Charakter des Sounds subtil beeinflusst.

Hüllkurve

Um sich dem gewünschten Pad-Sound zu nähern, wechseln wir in den ADSR-Bereich der Envelope-Sektion. Über Attack, Decay und Release lässt sich hier festlegen, wie schnell der Ton einsetzt, wie er sich entwickelt und wie er ausklingt. Die Parameter werden im oberen Bereich des Displays als gewohnte Kurve dargestellt und im unteren Bereich in Form von Balken zur Steuerung angezeigt. Außerdem wird der jeweils eingestellte Wert im kleineren Display in Millisekunden angezeigt. Die Attack-Zeit stelle ich nun auf etwa 95 ms und die Release-Zeit auf etwa 360 ms.

Filter

In der Note-FX-Sektion wähle ich über das Filter-Menü den „Low Pass 24“, setze den Cutoff-Wert auf etwa 2 kHz und stelle Pitch Track auf drei Oktaven ein. Dadurch bekommt mein Sound trotz Lowpass-Filter etwas Durchsetzungskraft im oberen Frequenzbereich.

Timbre-Effekte

Auf der Timbre-Ebene stehen mehrere Parameter zur Verfügung, beispielsweise eine Bit-Auswahl, ein Grunge-Parameter für zusätzliche klangliche Rauheit sowie ein Alias-Filter zur Kontrolle digitaler Artefakte. Ich entscheide mich hier lediglich für einen Smart Chorus als Effekt, wodurch mein bisher gebauter Sound etwas an Breite gewinnt.

LFO-Bereich

Die LFO-Sektion kommt mit nur zwei Reglern aus: Vibrato und Tremolo. Um den Sound etwas analoger klingen zu lassen, wähle ich ein langsames Vibrato mit sehr geringer Tiefe und zusätzlich ein langsames Stereo-Tremolo, das das Pad klanglich breiter und interessanter macht.

Master-Effekt und finales Ergebnis

Der abschließende Schritt soll den erstellten Sound zu einem vollwertigen Pad machen. Unter „Reverb“ wähle ich in der Library-Sektion das Preset „Blade Runner“ aus, das an den Sound von Vangelis angelehnt sein soll. In der eigentlichen Effekt-Sektion stelle ich den Effektanteil auf 75 % und die Hallgröße fast auf das Maximum – nämlich auf 90 Kubikmeter –, was ich bisher tatsächlich noch nie als Einheit für Hall im musikalischen Kontext gesehen habe. Es entsteht ein dunkler, breiter Pad-Sound, der sich sowohl in den unteren als auch gut in den oberen Lagen spielen oder als statisches Drone-Pad einsetzen lässt.

Preset-Sounds des Synclavier Regen

Hier eine Auswahl an Sounds vom Synclavier Regen und den vorinstallierten Sound-Packs: