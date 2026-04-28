Knüppel aus dem Sack im Einschub-Format!

Der Synergy Fortin Killer Kali Preamp in Kombination mit dem SYN-20IR Combo verbindet klassisches Röhren-Amp-Feeling mit moderner Flexibilität und richtet sich gezielt an anspruchsvolle High-Gain-Gitarristen.

Kurz & knapp Was ist es? Fortin Killer Kali Modul mit Synergy SYN-20IR Combo, modulares Ampsytem mit IR-Technologie für High-Gain-Sounds Konzept: Modulares Röhrensystem mit austauschbaren Preamp-Modulen

Modulares Röhrensystem mit austauschbaren Preamp-Modulen Klang: Aggressiver, moderner High-Gain-Sound mit viel Flexibilität

Aggressiver, moderner High-Gain-Sound mit viel Flexibilität Features: IR-Ausgang, Clean-Channel, Power-Structure-Modi

IR-Ausgang, Clean-Channel, Power-Structure-Modi Schwächen: Ergonomie und Combo-typisch begrenzter Tiefmitten-Druck

Ergonomie und Combo-typisch begrenzter Tiefmitten-Druck Einsatz: Stark im Studio und flexibel, live mit Einschränkungen im 1 × 12-Format

Bewertung Synergy Fortin Killer Kali Preamp Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Synergy Fortin Killer Kali Preamp

Der Synergy SYN-20IR 1×12 Combo in Kombination mit dem Synergy Fortin Killer Kali Preamp ist ein in den USA gefertigter 20-Watt-Röhren-Combo mit modularem Preamp-System und integrierter IR-Technologie, der sich gezielt an Metal- und Hard-Rock-Gitarristen richtet. Wer auf der Suche nach einem einzigen, dauerhaft mitwachsenden Röhrensystem ist, das heute nach Fortin klingt und morgen nach Bogner, sollte genauer hinschauen.

Vorgezogenes Fazit: Konzept überzeugend, Ausführung mit Schönheitsfehlern

Wer sich dem Synergy-System unvoreingenommen nähert, wird feststellen, dass es mehr zu bieten hat, als die eher nüchterne Erscheinung vermuten lässt. Gleichzeitig strauchelt es an einigen Punkten, die bei einem Gerät dieser Preisklasse schlicht nicht sein müssten. Für den Gitarristen, dem die ewige Diskussion zwischen Kemper-Fraktion und Vintage-Stack-Gemeinde auf den Wecker geht und der trotzdem abends mit einem echten Röhren-Amp nach Hause fahren will, ist der SYN-20IR Combo in Verbindung mit dem Fortin Killer Kali Modul eine Überlegung wert. Allerdings mit einem wichtigen Vorbehalt, auf den wir noch kommen werden.

Der Einstiegspreis liegt bei rund 1.650,- Euro für den Combo. Hinzu kommen ca. 429,- Euro für den Synergy Fortin Killer Kali Preamp. Kein Taschengeld, aber auch keine absurde Summe, gemessen an dem, was das System leistet. Wer allerdings Metal spielt und glaubt, mit dem Combo-Format hier den ultimativen Bühnen-Schwergewichts-Sound zu erzielen, sollte die nächsten Absätze sehr aufmerksam lesen.

Historische Einordnung

Es ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen der aktuellen Gitarristenwelt, dass das Synergy-System trotz seiner technischen Qualitäten keinen echten Durchbruch im Massenmarkt erzielt hat. Die Polarisierung zwischen Vintage-Purismus und volldigitaler Modeling-Welt scheint wenig Raum für das zu lassen, was Synergy anbietet: einen echten, röhrengetriebenen Mittelweg.

Dabei ist das Grundprinzip alles andere als neu. Bruce Egnater hatte das modulare Preamp-Konzept seinerzeit entwickelt und als MTS-System auf den Markt gebracht. Randall lizenzierte es, baute darauf auf und Synergy übernahm später eine weiterentwickelte, rückwärtskompatible Variante dieser Technologie. Man steht also auf den Schultern von Riesen. Das ist per se kein Makel, solange man es besser macht. Und in weiten Teilen tut Synergy das tatsächlich.

Optik & Verarbeitung: Funktional, aber ohne Charme

Über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten, aber beim SYN-20IR Combo gibt es wenig zu streiten. Hier dominiert schlicht Nüchternheit. Das Gehäuse verströmt den visuellen Charme eines Industriegeräts aus den späten Siebzigern und man fragt sich unweigerlich, warum ein Hersteller, der technisch so viel richtig macht, optisch so wenig Energie investiert. Es sei fair erwähnt, dass Synergy inzwischen eine Custom-Shop-Variante mit individuellen Finishes anbietet.

Das Gewicht von knapp 20 kg hält sich im akzeptablen Rahmen und ist weit entfernt von dem, was man aus dem Hause Mesa Boogie oder der EVH-5150-Familie zu wuchten gewohnt ist. Die Verarbeitung selbst ist solide, die Materialien wirken hochwertig. Kein Combo für Showmen, aber einer für Pragmatiker..

ANZEIGE

Der große Schwachpunkt: Das Kabelchaos im Dunkeln

Dann wäre da noch die Sache mit der Ergonomie. Hier muss Synergy sich eine echte Kritik gefallen lassen. Wer von hinten an den Combo herantritt, findet sämtliche Anschlüsse tief im Inneren des Gehäuses versenkt, ohne jede Beschriftung, die im normalen Spielbetrieb erkennbar wäre.

Das Stecken oder Wechseln eines Kabels läuft in der Praxis auf folgende Choreografie hinaus: Combo auf das Gesicht legen, Taschenlampe zücken, tasten. Wer das morgens um drei Uhr auf einer Bühne macht, hat mit Sicherheit bessere Ideen gehabt, wie er seinen Abend verbringen wollte.

Man versteht, dass Synergy ein einheitliches Chassis für Head und Combo verwenden möchte. Die daraus resultierende Bedienungsfeindlichkeit ist für den Endanwender jedoch eine echte Zumutung. Noch dazu stehen die eingesetzten Preamp-Module von der Frontseite aus auf dem Kopf. Da die meisten Gitarristen beim Spielen vor und nicht hinter dem Amp stehen, wäre eine umgekehrte Positionierung deutlich praxisnäher gewesen. Schade, denn solche Fehler kosten am Markt Vertrauen und es kostet Zeit, es zurückzugewinnen.

Das Modul: Fortin Killer Kali – britische Aggression mit modernem Anspruch

Kommen wir zum eigentlichen Protagonisten dieses Testberichtes, dem Fortin Killer Kali Preamp-Modul. Der Kanadier Mike Fortin hat sich über drei Jahrzehnte einen respektierten Namen in der Welt der High-Gain-Verstärker erarbeitet. Sei es durch eigene Amps, Arbeiten für Randall, Marshall-Modifikationen oder nicht zuletzt durch seine Kundschaft, zu der Bands wie Meshuggah zählen. Das sagt eigentlich schon alles darüber, in welche Richtung die Reise geht.

Der Fortin Killer Kali Preamp basiert auf dem dreikanaligen Fortin-Cali-Vollverstärker, der seinerseits auf der gemeinsam mit Dan Gower entwickelten KK++-Modifikation britischer Verstärker aufbaut. Das Modul verfügt über zwei vollständig unabhängige Kanäle, jeweils mit doppelten Gain-Reglern, eigenem Lautstärkepoti und einem 3-Band-EQ.

Für jeden der Gain-Regler des Fortin Killer Kali Preamp stehen mehrstufige Bright-Schalter zur Verfügung. Ergänzt wird das durch Umschaltungen der Gain-Stufenanzahl, eine Dioden-Clipping-Option sowie eine dreifache Tone-Stack-Umschaltung.

Der sogenannte Violence-Schalter fügt eine zusätzliche Gain-Stufe hinzu und schiebt den Sound in aggressiveres, strafferes Terrain. Der Sat-Schalter erhöht die Sättigung und Kompression und bringt Leads zum Singen. Der EQ-Shape-Schalter bewegt die Klangfarbe zwischen britischer Mittenlast und einem eher ausgehöhlten, kalifornischen Mittenbild.

Auf dem Papier ist das eine beeindruckende Schaltersammlung. Im Spielbetrieb erweist sie sich tatsächlich als nützlich und nicht als reiner Marketing-Ballast.

Beim Bright-Schalter lohnt ein genauer Blick. Bright 1 boostet eher den oberen Mittenbereich, während Bright 2 je nach Einstellung einen dickeren, volleren Ton erzeugt. So lässt sich ein Kanal aggressiver, der andere fetter ausrichten.

Klanglich bewegt sich der Fortin Killer Kali Preamp im Bereich straffer Rhythmus-Sounds mit beißenden Hochmitten, fetter Leads mit reichlich Sustain und bei moderaten Gain-Einstellungen auch überzeugender Crunch-Sounds, die durchaus an einen überfahrenen britischen Amp erinnern.

Gain 1 verhält sich dabei tendenziell heller als Gain 2, was eine differenzierte Klangformung innerhalb eines einzelnen Kanals ermöglicht. Die Gain-Reserven sind, insbesondere unter Einbeziehung der Violence-Stufe, beachtlich.

Gleichzeitig ist das Modul kein reines Einweg-Werkzeug für extremen Metal. Die Schaltung geht zwar auf die Arredondo-Modifikationen der Achtziger zurück, klingt in der Praxis jedoch klar modern.

Endstufe, Clean-Channel & Features: Mehr als solide

Die 20-Watt-EL84-Endstufe des Combos lässt sich über drei Power-Structure-Modi grundlegend umprogrammieren. Modus A liefert ausgewogenen Druck mit geregelter Gegenkopplung. Modus B bringt einen Vintage-Phasentreiber mit Betonung der Höhen. Modus C bietet einen modernen HiFi-Phasentreiber mit reduzierten Höhen und betontem Bass.

Diese Modi sind pro Kanal separat speicherbar, was in der Praxis eine hohe Flexibilität ermöglicht.

Der integrierte Clean-Channel des Fortin Killer Kali Preamps bleibt über nahezu den gesamten Regelweg sauber. Das macht ihn zur idealen Basis für Zerrpedale. Er klingt warm, reagiert feinfühlig auf unterschiedliche Gitarren und ist weit entfernt von einem reinen Alibi-Clean-Kanal.

Der Reactance-Regler bündelt Presence, Depth und Sagging in einem einzigen Regler. Das klingt zunächst nach Vereinfachung, funktioniert im Kontext aber überraschend gut.

Auf der Anschlussseite befinden sich ein symmetrischer XLR-Ausgang mit Ground-Lift, ein Kopfhörerausgang mit eigenem Pegel, ein serieller FX-Loop sowie mehrere Lautsprecherausgänge. Vier IR-Speicherplätze sind ab Werk vorhanden. Über den Editor lassen sich zwei weitere aus Drittquellen nachladen.

Die entscheidende Frage: Combo oder doch lieber Stack?

Und jetzt zum bereits angedeuteten Vorbehalt. Der Fortin Killer Kali Preamp ist ein Werkzeug für Metal. Metal hat in der Regel eine klare Vorstellung davon, wie eine Gitarre klingen soll: komprimiert, druckvoll und mit diesem typisch pumpenden 4×12-Charakter.

Im Combo-Format wirkt der Sound des Killer Kali vergleichsweise schlank und etwas dünn im Tiefmittenbereich. Das ist kein Fehler des Moduls, sondern eine systembedingte Eigenschaft des offenen 1×12-Formats.

Mit einem zusätzlichen Cabinet oder einem Topteil dürfte sich das deutlich anders darstellen. Wer ausschließlich mit dem Combo auf der Bühne steht und Heavy-Sounds erwartet, wird sich fragen, warum der Vergleich mit einem klassischen 4×12-Stack nicht aufgeht. Die Antwort ist simpel: Ein 1×12-Combo ist kein 4×12-Stack.