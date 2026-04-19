Modularer Röhrenamp für Pragmatiker

Der Synergy SYN-20IR 1×12 Combo ist ein in den USA gefertigter Röhren-Combo mit 20 Watt, austauschbarem Preamp-Modul-System und integrierter IR-Technologie. Das Konzept richtet sich an Gitarristen, die den Klang eines echten Röhrenamps mit der Flexibilität moderner Tonabnehmer-Emulation verbinden wollen. Soweit, so interessant!

Kurz & knapp Was ist es? Synergy SYN-20IR Combo, modularer 20-Watt-Röhren-Combo mit IR-Technologie und austauschbaren Preamp-Modulen Konzept: Modulares Preamp-System mit über 26 Modulen, im Test mit JMP-Modul

Modulares Preamp-System mit über 26 Modulen, im Test mit JMP-Modul Klang: Authentische Röhrensounds von Clean bis Vintage-Rock mit überzeugender Dynamik

Authentische Röhrensounds von Clean bis Vintage-Rock mit überzeugender Dynamik Flexibilität: IR-Technologie, Power-Structure-Modi und vielseitige Anschlussmöglichkeiten

IR-Technologie, Power-Structure-Modi und vielseitige Anschlussmöglichkeiten Schwächen: Umständliche Anschluss-Ergonomie und wenig inspirierende Optik

Umständliche Anschluss-Ergonomie und wenig inspirierende Optik Fazit: Hochflexibler Röhren-Combo mit großem Potenzial für Studio und Bühne

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Vorgezogenes Fazit: Viel drin, aber nicht alles rund

Wer dem Synergy SYN-20IR Combo mit ehrlichen Augen begegnet, bekommt einen Verstärker, der mehr leistet, als der erste Eindruck vermuten lässt. Dennoch patzt er gleichzeitig an einigen Stellen, an denen es eigentlich nicht sein müsste. Für den Gitarristen, der sich nicht zwischen Vintage-Stack und Modeling-Rig entscheiden will und trotzdem am Ende des Abends mit einem echten Röhrenamp nach Hause fahren möchte, ist dieses Gerät eine ernsthaft zu erwägende Option. Für den Bühnenmusiker, der morgens um halb drei im Licht einer Taschenlampe Kabel steckt, wird der Spaß hingegen merklich getrübt. Dazu aber später mehr.

Preislich bewegen wir uns bei knapp 1.650,- Euro für den Combo plus je rund 429,- Euro für ein Preamp-Modul der Wahl. Kein Schnäppchen, aber auch kein Mondpreis, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt.

Historische Einordnung: Wer war zuerst da?

Es ist interessant zu sehen, wie sich ein an sich flexibles und durchdachtes System immer noch dem großen Akzeptanz-Durchbruch verwehrt. Liegt es daran, dass sich Gitarristen aktuell stark zwischen Vintage und „Kempi und seine Freunde“ polarisieren und das Synergy-System etwas zwischen den Stühlen sitzt? Ich kann es mir kaum anders erklären, denn die einzelnen Komponenten des Synergy SYN-20IR Combo in Verbindung mit den unterschiedlichen Modulen beinhalten zweifelsohne gute bis sehr gute Einzelkomponenten. Bis auf ein paar optische und konzeptionelle Schwächen hat das System in der Tat viel zu bieten.

Zur historischen Gerechtigkeit sei erwähnt: Neu ist das Konzept von Synergy nicht. Bruce Egnater entwickelte seinerzeit das modulare Preamp-Konzept und realisierte es als MTS-System. Dieses System wurde später an Randall lizenziert, deren MTS-Amps und -Preamps direkt auf Egnaters Idee beruhen. Synergy verwendet heute eine weiterentwickelte Version dieser Technologie, die historisch aus dem Egnater-/Randall-MTS-System hervorgegangen ist. Man steht also auf den Schultern von Riesen. Das ist legitim, solange man es besser macht.

Optik & Verarbeitung: Understatement mit Schmerz

Über die Optik des Systems kann man lange streiten. Mir ist bewusst, dass Combo-Spieler häufig Understatement bevorzugen und nicht mit der „Hoppla-jetzt-komme-ich“-Optik auftreten wollen. Was Synergy bei diesem Combo jedoch an optischer Zurückhaltung zeigt, hat den Charme einer Braun-Stereoanlage aus den Siebzigern und ist meines Erachtens einer der Gründe, warum man Synergy vergleichsweise selten auf Bühnen und in Studios sieht. Merke: Augen hören mehr.

Fairerweise muss man erwähnen, dass Synergy den SYN-20IR Combo inzwischen auch in einer Custom-Shop-Variante anbietet, bei der individuelle Finishes zur Wahl stehen. Ob das die Zielgruppe erreicht, die bisher lieber zum Kemper oder zu einem Vintage-Marshall greift, bleibt abzuwarten.

Mit einem Gewicht von knapp 20 kg bedarf es bei dem Combo schon eines gewissen Kraftaufwandes, aber es ist weit davon entfernt, was man zum Beispiel aus dem Haus Mesa Boogie oder aber der EVH-5150-Serie zu wuchten hat.

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Der große Schwachpunkt: Kabelchaos im Dunkeln

Einen Totalausfall erlaubt sich Synergy allerdings bei der Zugänglichkeit des Verstärkerteils im Combo. Nicht nur, dass man, wenn man von hinten an den Combo herantritt, die Schrift auf dem Kopf sieht. Nein, alle Anschlüsse sind von hinten aus nicht zu erkennen, da die Elemente tief im Inneren des Gehäuses platziert sind und man nicht einmal ansatzweise erkennen kann, welche Buchse für welche Funktion verbaut wurde. Der Anschluss oder die Veränderung einer Belegung eines Kabels gestaltet sich demnach folgendermaßen: Combo auf das Gesicht legen, gegebenenfalls sogar auf den Kopf stellen, Taschenlampe zücken und sich dann durch die Belegung arbeiten.

Ich will es einmal so sagen: Ich habe wirklich Verständnis dafür, dass man als Entwickler ein Verstärkerchassis nur einmal entwerfen und dieses dann sowohl in den Heads als auch in den Combos verbauen möchte. So ist die Zugänglich- und Bedienungsfreundlichkeit für den User jedoch eine Zumutung.

Ähnlich irritierend: Die Preamp-Module stehen beim Blick von der Front aus auf dem Kopf. Erfahrungsgemäß stehen die meisten Gitarristen beim Spielen vor und nicht hinter dem Amp. Eine umgekehrte Positionierung wäre hier deutlich praxisnäher gewesen.

Das Modulkonzept: Flexibilität als Kernversprechen

Herzstück des SYN-20IR sind inzwischen über 26 variable Preamp-Module, von denen viele in enger Zusammenarbeit mit Herstellern wie Friedman, Soldano, Bogner, Diezel oder Engl entstanden sind. Das Montieren ist denkbar einfach: Modul einschieben, zwei Schrauben festziehen, fertig. Das gelingt in weniger als einer Minute. Konzeptionell überzeugt das System. Die entscheidende Frage bleibt jedoch: Hält die klangliche Praxis, was das Konzept verspricht?

Im Test stand das Marshall-JMP-Modul im Fokus, eine der neueren Erweiterungen des Portfolios. Das Modul verfügt über zwei identische Kanäle mit jeweils zwei Volume-Reglern, 3-Band-EQ, Master-Lautstärke, einem Voicing-Schalter zwischen 60s- und 70s-Charakter sowie einem Bright-Schalter in drei Stufen pro Kanal. Damit lässt sich das Spektrum von unverzerrtem Plexi-Ton über dynamischen Crunch bis hin zum klassischen Vintage-Rocksound abdecken.

Bemerkenswert ist die interne 0-Watt-Endstufe im JMP-Modul mit eigenem Phasentreiber und Ausgangsübertrager. Im Gegensatz zu einer rein vorstufengetriebenen Verzerrung bestimmt hier der Pegel, mit dem die Vorstufe diese Mini-Endstufe ansteuert, den Zerrgrad. Das funktioniert ähnlich wie beim Original-Plexi. Erst danach greift die eigentliche 20-Watt-EL84-Endstufe des Combos.

In der Theorie überzeugt das Konzept. In der Praxis funktioniert es weitgehend gut. Bei höherer Verzerrung komprimiert der Sound jedoch etwas stärker als erwartet. Im Vergleich zu einem Original-Plexi fehlt der letzte Hauch offener Dynamik.

Endstufe, Clean-Channel & Features: Solide mit Substanz

Die 20-Watt-Endstufe des Synergy SYN-20IR Combo basiert auf EL84-Röhren und lässt sich über drei wählbare Power-Structure-Modi anpassen. Mode A liefert ausgewogene Gegenkopplung und klaren Druck. Mode B bringt einen Vintage-Phasentreiber mit moderaten Mitten und betonten Höhen. Mode C bietet einen HiFi-Phasenwechsel mit geringer Rückkopplung für einen moderneren, bassbetonten Sound mit zurückhaltenderen Höhen. Jeder dieser Modi ist pro Kanal separat speicherbar.

Der eingebaute Clean-Channel erfüllt seine Aufgabe zuverlässig. Er bleibt über nahezu den gesamten Regelweg sauber und lässt sich kaum zu übersteuerten Klängen bewegen. Damit eignet er sich hervorragend als Plattform für Zerrpedale. Der Tone-Regler arbeitet präzise und reagiert feinfühlig auf unterschiedliche Gitarrentypen.

Der Reactance-Regler kombiniert Presence, Depth und Sagging in einem einzigen Regler. Ein interessanter Ansatz, der trotz der multifunktionalen Regelung im praktischen Einsatz gut funktioniert. Schade ist allerdings, dass der Amp keinen Standby-Schalter besitzt. Wer den Röhrenamp nach dem Soundcheck kurz abschaltet, muss anschließend erneut auf die Betriebstemperatur warten.

Auf der Anschlussseite bietet der Synergy SYN-20IR Combo einen symmetrischen XLR-Ausgang mit Ground Lift, einen Kopfhörerausgang mit eigenem Pegelregler, einen seriellen FX-Loop sowie mehrere Lautsprecherausgänge. Vier IR-Speicherplätze sind ab Werk vorhanden. Über den Editor lassen sich bis zu zwei weitere IRs aus Drittquellen nachladen.

Die IR-Verarbeitung erfolgt mit weniger als 1 ms Latenz über einen dedizierten 500-MHz-ARM-DSP-Prozessor. Für Direktaufnahmen im Studio oder die Übergabe ans FOH-Pult ist das ein ausgezeichneter Wert.