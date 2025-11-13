Günstiger Säulenlautsprecher für mobile Einsätze

Mit dem Syrincs D8 Column Säulenlautsprecher bietet Syrincs ein kompaktes Lautsprechersystem an, das für mobile Anwendungen, kleinere Bühnen und Präsentationen konzipiert ist. Im Test wird untersucht, wie sich die D8 Column in der Praxis schlägt – von Verarbeitung und Aufbau über Bedienung und Ausstattung bis hin zu Klang und Leistungsfähigkeit.

Kurz & knapp Was ist es? Syrincs D8 Column, Säulenlautsprecher, Kompaktes PA-System für mobile und kleine Anwendungen. Kompakt & leicht: Einfach zu transportieren, ideal für kleine bis mittlere Events.

Einfach zu transportieren, ideal für kleine bis mittlere Events. Klang & Sprache: Klare Mitten und Höhen, besonders gut für Sprache und Präsentationen.

Klare Mitten und Höhen, besonders gut für Sprache und Präsentationen. Bedienung: Einfache Handhabung, stabile Steckverbindungen, aber nur 2-Band-Equalizer.

Einfache Handhabung, stabile Steckverbindungen, aber nur 2-Band-Equalizer. Leistung: Bass und Lautstärke begrenzt, für größere Musikveranstaltungen weniger geeignet.

Bass und Lautstärke begrenzt, für größere Musikveranstaltungen weniger geeignet. Preis-Leistung: Gutes Einsteigergerät mit Plug-and-Play-Charakter für kleine Budgets.

Der Syrincs D8 Column im Überblick

Der Syrincs D8 Column ist ein kompakter Säulenlautsprecher, der für mobile Beschallung, kleine bis mittelgroße Veranstaltungen konzipiert wurde. Er zielt auf Anwender ab, die eine transportable, leicht zu handhabende Lösung für Sprache, Präsentationen oder Musik in kleinerem Rahmen suchen. Optisch präsentiert sich die Säule dabei nüchtern und funktional.

Der 2-Wege Säulenlautsprecher besteht aus einem Subwoofer mit integriertem Mixer und zwei Säulen. Ein Säulenelement dient dabei als optionales Distanzstück, dass zwischen Subwoofer und dem eigentlichen Säulenstück mit dem Lautsprecher gesetzt werden kann. Bestückt ist der Säulenlautsprecher mit einem 8″ Basslautsprecher mit 1,5″ VoiceCoil und 6x 2,75″ Satellitenlautsprechern. Angetrieben werden die Lautsprecher von einer 240 W Class-D Endstufe. Dabei wird die Säule limitiert von einem Frequenzbereich von 55 – 18.000 Hz und einer max. SPL von 121 dB. Der Abstrahlwinkel beträgt horizontal 120° und vertikal 30°.

Gewicht und Größe sind für einen Säulenlautsprecher dieser Klasse moderat, sodass Transport und Aufstellung auch allein möglich sind. Insgesamt wiegt die Säule 14 kg. Die Frontabdeckung schützt die Lautsprecherkomponenten ausreichend, ohne die Schallabstrahlung merklich zu beeinflussen. Das Design ist funktional und optisch wenig auffällig. Die Topteile werden in einer separaten Tasche transportiert.

Das Plastikgehäuse des Säulenlautsprechers wirkt auf mich nicht besonders stabil. Ebenfalls schade finde ich das Fehlen einer Transporttasche für den Subwoofer. Lediglich für die zwei Säulen wird eine Transporttasche mitgeliefert. Besonders positiv fand ich die Steckverbindungen der Säulen und des Subwoofers. Besonders bei kleinen Säulenlautsprechern mit wenig Eigengewicht finde ich die Steckverbindungen oft unzureichend und instabil. Hier hat Syrincs eine gute und sichere Steckverbindung gebaut, die einfach ineinander geschoben werden kann.

Die Handhabung des D8 Column ist unkompliziert. Die Anschlussmöglichkeiten sind standardisiert. Analoge XLR- und Klinkenbuchsen sowie Line-Eingänge werden unterstützt. Es stehen zwei Eingänge mit Kombibuchsen zur Verfügung sowie ein Stereoklinkeneingang. Ergänzt wird es durch einen Stereo-Aux-Kanal, der auch per Bluetooth beschickt werden kann. Der D8 Column hat außerdem einen XLR-Link-Input und einen XLR-Link-Output, um mehrere Lautsprecher zu verbinden. Der Frequenzgang kann mit einem High- und einem Low-Equalizer bearbeitet werden (-/+12 dB). Außerdem steht in den Kombibuchsen-Eingängen jeweils ein Halleffekt zur Verfügung. Die Bedienung dabei ist funktional und einfach gehalten.

Praktisch ist, dass der Säulenlautsprecher durch den Link-Out auch als Stereosystem verwendet werden kann. Ein zweiter Säulenlautsprecher kann mit dem Link-Out verbunden werden. Dafür stellt man den Umschalter einfach am linken Bassgehäuse auf Stereo Left und verkabelt den Link-Out in den Link-In des rechten Systems. Dort stellt man den Schalter auf Link-In.

Klangqualität und Praxis

Die Klangqualität der D8 Column ist für ihre Baugröße solide. Die Mitten und Höhen sind klar und gut verständlich, was die Säule besonders für Sprachübertragungen oder Präsentationen geeignet macht. Der Bassbereich ist bei normaler Lautstärke akzeptabel, kann jedoch bei höheren Pegeln schnell dünn wirken. Für Musik mit breitem Frequenzspektrum oder bassintensiven Passagen reicht der Tiefgang allein nicht aus. Da wäre die Kopplung mit einem zweiten Säulenlautsprecher praktisch, um etwas mehr Leistung zu erreichen. Der mitgelieferte Halleffekt klingt gut und lässt sich individuell zu den Signalen mischen, jedoch nicht weiter bearbeiten.

Die Lautstärke ist für kleine bis mittelgroße Räume ausreichend. Bei voller Aussteuerung zeigt sich jedoch ein leichter Verlust an Dynamik und Präzision. Der Schall wird relativ gleichmäßig abgegeben, jedoch erreicht die Säule aufgrund ihrer Bauform nicht die Reichweite größerer Säulensysteme oder Vollbereichslautsprecher.

Leider gibt es nur einen 2-Band-Equalizer für Höhen und Bass (-/+12 dB). Ich habe nachgemessen, wann die Bänder greifen. Der Hochband-Equalizer fängt ab 1,3 kHz an zu arbeiten und der Tiefband-Equalizer fängt unter 300 Hz an zu arbeiten. Der Frequenzbereich von 300 Hz bis 1,3 kHz kann bei dem Säulenlautsprecher nicht bearbeitet werden.

Die Messung zeigt den Phasenfrequenzgang und die Frequenzverteilung. Rot ist die Messung des Lautsprechers mit den Equalizern in Mittelstellung 0 dB. Grau ist die Messung mit LOW EQ auf -12 dB. Lila ist die Messung des HIGH EQ auf -12 dB. Zu sehen ist ein „Frequenzloch“ bei der Übergangsfrequenz zwischen Subwoofer und Säule, die laut Hersteller bei 200 Hz liegt. Getrennt wird mit einer Flankensteilheit von 24 dB/Oktave.

Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten

Der D8 Column ist flexibel einsetzbar. Er eignet sich sowohl für mobile Anwendungen wie Vorträge, Präsentationen, kleine Konzerte oder DJ-Sets als auch für stationäre Installationen in Konferenzräumen, Kirchen oder kleineren Veranstaltungsorten. Die modulare Nutzung mehrerer Säulen ist möglich. Für Sprachübertragungen oder Hintergrundmusik ist die D8 Column besonders gut geeignet. Bei Musikveranstaltungen mittlerer Größe stößt die Säule jedoch an ihre Grenzen, vor allem im Bassbereich und bei hohen Lautstärken. Durch das geringe Gewicht und die kleine Größe ist die Syrincs D8 Column wirklich praktisch zu transportieren und bietet für viele kleine Veranstaltungen eine super Lösung.

Alternativen

dB Technologies ES602

Der dB Technologies ES602 ist ein kompaktes 2.1-Säulensystem mit integriertem DSP, Bluetooth-Audio und einem 10″-Subwoofer, das auf einfache Bedienung und kräftigen Sound bei kleinen bis mittleren Beschallungsaufgaben ausgelegt ist. Es richtet sich vor allem an mobile Entertainer, Präsentatoren und kleine Live-Acts.

LD Systems Maui 5

Die LD Systems MAUI 5 ist ein ultrakompaktes, aktives Säulen-PA-System mit integriertem 4-Kanal-Mixer, Bluetooth-Audio und einer Spitzenleistung von rund 800 W bei nur etwa 11 kg Gesamtgewicht. Durch den modularen Aufbau lässt sich das System sehr schnell aufbauen und eignet sich ideal für kleine Auftritte, Präsentationen oder als portable Monitorlösung.

RCF EVOX J8

Der RCF EVOX J8 ist ein aktives Säulen-PA-System mit einem 12″-Subwoofer und acht 2″-Fullrange-Treibern, das eine Leistung von 1400 W und bis zu 128 dB Schalldruck bietet. Durch seine gleichmäßige Abstrahlung und den integrierten DSP liefert es einen druckvollen, klaren Klang und eignet sich besonders für mobile Beschallungen und Live-Events mittlerer Größe.

HK Audio Polar 10 MK2 BK

Der HK Audio Polar 10 MK2 BK ist ein aktives Säulen-PA-System mit einem 10″-Subwoofer, sechs 3″-Mitteltönern und einem 1″-Hochtontreiber, das bis zu 130 dB Schalldruck liefert und mit integrierter 4-Kanal-Mischpulttechnik, Bluetooth 5.0 TWS und USB-C-Ladeanschluss ausgestattet ist. Es richtet sich damit an Musiker, Moderatoren und Event-Anwendungen, die ein transportfreundliches Setup mit professionellen Funktionen suchen.

Alto TS112C

Die Alto TS112C ist ein aktives Säulensystem mit integriertem 12″-Subwoofer und 8× 2,75″-Säulentreibern, das mit ca. 600 W RMS (1200 W Peak) Leistung sowie einem maximalen Schalldruck von etwa 127 dB überzeugt. Es bietet eine extra breite Abstrahlung (~110–120° horizontal), einen eingebauten 5-Kanal-Mixer, Bluetooth-Streaming und App-Steuerung – ideal für mobile Bands, DJs oder den Modeeinsatz.