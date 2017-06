Test: Takamine EF740FS TT Legacy, Akustikgitarre

Wenn es um die Herstellung feinster akustischer Gitarren geht, kommt wohl niemand um den Namen Takamine herum. Was in den späten fünfziger, frühen sechziger Jahren mit einem Zusammenschluss einer Handvoll Gitarrenbauer am Fuße des japanischen Berges Takamine begann, hat sich zu einem der weltweit größten und wichtigsten Hersteller von akustischen Bässen und Gitarren entwickelt. Doch nicht nur eine hohe handwerkliche Qualität zeichnen die Instrumente von Takamine von je her aus. Innovationsfreude steht bei den Japanern ebenfalls hoch im Kurs, man erinnere sich nur an die Einführung des CoolTube Preamp im Jahre 2004. Einen Vorverstärker für akustische Gitarre mit integrierter Röhre, in der Zarge der Gitarre integriert – das gab es bis dato nicht und ist meines Wissens nach selbst heutzutage selten bzw. nie anzutreffen.

Einen CoolTube Preamp hat unser heutiges Testmodell, die Takamine EF740FS TT Legacy zwar nicht eingebaut, was aber nicht heißt, dass sie im Proberaum oder auf der Bühne stumm bleiben muss. Einen Preamp besitzt auch sie, doch gehen wir im folgenden Review der Reihe nach vor.

Facts & Features der Takamine EF740FS TT Legacy

Der Spaß beginnt schon vor dem Auspacken, denn die Takamine EF740FS TT Legacy erreicht unsere Redaktion in einem robusten und zugleich edlen Formkoffer, in den die Gitarre förmlich eingesaugt wird. Nach dem Entriegeln der vergoldeten Verschlüsse und dem Öffnen des Deckels erwartet den neuen Besitzer eine Akustikgitarre mit Cutaway, deren Bauform der Hersteller mit „Orchestra Model Shape“ bezeichnet. Ziel bei der Entwicklung diese Korpusdesigns war es, neben der Erzielung einer insgesamt besseren Dynamik zusätzlich auch dem Tiefmittenbereich mehr Ausdruck zu verleihen – ein durchaus wichtiger Aspekt für die Durchsetzungskraft einer Gitarre im Bandgefüge. In der Praxis bedeutet dies, dass die Breite des Korpus vom Bereich des Halsfußes bis hinab zum Boden der Gitarre um rund 1 cm abnimmt.