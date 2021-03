Test: TAL J-8 Jupiter-8 Software Klon vs. Arturia & Roland

Das Jupiter-8 Software-Trio

Zum Glück für die Plug-in-Gemeinde sind die großen Synthesizer-Klassiker nun inzwischen mehrfach am Markt. Nur hat kaum einer die Möglichkeit, einen echten Vergleich zu den Originalen anzustellen. Welchen nimmt man dann am besten? Den Günstigsten oder den mit dem schönsten GUI oder den mit den umfangreichsten Möglichkeiten?

TAL J-8, Roland Jupiter-8 Cloud oder Arturia JUP 8V?

Im Falle des Roland Jupiter-8 hat sich zu den etablierten Plug-in-Versionen von Roland (ausführlicher Test HIER) und Arturia (zum Test gehts HIER lang) nun auch der deutsche Software-Profi Patrick Kunz zu Wort gemeldet und mit dem TAL J-8 seine eigene Interpretation des Synthesizer-Schwergewichts auf den Markt gebracht.

Im folgenden Vergleichstest werde ich daher weniger auf die Synthese des Jupiter-8 eingehen, denn die ist auf AMAZONA.de oft genug vorgestellt und besprochen worden, sondern einzig und alleine auf das Klangverhalten und die Bedienung des TAL J-8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern von Roland und Arturia.

Die GUI des TAL J-8

Der TAL J-8 ist wirklich ein düsterer Zeitgenosse. Oben könnt ihr die drei GUIs nebeneinander auf einem Screenshot sehen und feststellen, dass der TAL J-8 deutlich schlechter abzulesen ist – zumindest was die Farben und Kontraste anbelangt. Tatsächlich sind die Beschriftungen und Reglerwege deutlich bedienungsfreundlicher als die Miniaturknöpfe des Roland Jupiter-8 Cloud. Der Arturia JUP-8V schafft da einen ganz guten Mittelweg.

Auch hat der TAL J-8 auf eine 3D-Optik verzichtet, die den Jupiter-8 bei Arturia und Roland quasi plastisch auf die Mattscheibe holt. Das wiederum stört mich gar nicht. Ganz im Gegenteil, die Anordnung der Elemente ist beim TAL-1 durch die Stauung auf zwei untereinander liegende Ebenen sehr gut gelungen und ermöglicht eine ergonomischere Platzverteilung auf dem Bildschirm, wenn man mehrere Plug-ins geöffnet hat.

Effektsektion des TAL J-8

Beim Original-Keyboard hat man auf jegliche Effekte verzichtet. Der Jupiter-8 hatte noch nicht einmal einen Chorus. Wahrscheinlich dachten die Hersteller, dieser Synthesizer klingt auch ohne Effekte bereits so „breit“, da braucht es einfach keinen zusätzlichen Chorus oder dergleichen.

Während Roland und Arturia geradezu umfangreiche Effektbatterien aufbieten, um die rohe Kraft des Jupiter-8 in weiche Wattebäuschen einzuhüllen, liefert TAL lediglich den vom TAL-U-NO (Juno-60 Klon) bekannten Chorus mit. Ich persönlich halte das für vollkommen ausreichend, denn in der Regel werden Software-Synthesizer in eine DAW geladen, in der eine umfangreiche Auswahl an Effekten zur Verfügung steht.

Vor allem aber ist die Beurteilung von analogen Synth-Sounds nur schwer möglich, wenn sie zugekleistert sind mit Hall, Flanger und Delays. Gerade in der mitgelieferten ARTURIA Jup-8V Soundlibrary ist kaum ein Klang zu finden, der nicht umfangreich durch Effekte nachbearbeitet wurde. Warum wohl?

Kommen wir zum wichtigsten Kriterium, dem Sound

Zum Glück sind bei alle drei Probanden in den mitgelieferten Librarys die Werkspresets des Klassikers abrufbar. Mehrere davon habe ich daher für meinen Soundvergleich verwendet. Bevor ich die Aufnahmen startete, versuchte ich noch durch Feinjustierung die Schwächen des jeweiligen Sounds auszubügeln – nur leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg. Die Unterschiede, die ihr nun gleich hören werdet, sind wirklich dem jeweiligen Plug-in geschuldet und nicht den Parametereinstellungen.

Bei meiner Bewertung fehlte zunächst der direkte Vergleich zum Original, allerdings habe ich genügend Einspielungen mit dem Jupiter-8 gemacht, um eine gute von einer schlechten Kopie unterscheiden zu können. In erster Linie darf im Vergleich aber auch der persönliche Geschmack bemüht werden. Welche der drei Einspielungen klingt in euren Ohren am besten bzw. kommt einem vollen, warmen klang eines echten Analogen am nächsten?

Erst nach meinen Einspielungen konnte ich einen Freund zu Rate ziehen, der selbst Besitzer eines Jupiter-8 ist, Rüdiger Gaenslen. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt die MIDI-Files nicht mehr. So haben wir die entsprechenden Werksounds bei ihm angespielt und sie mit meinen Aufnahmen verglichen und dabei ein Urteil gefällt, die nun in die Bewertungen eingeflossen sind. Allerdings habe ich Rüdiger beim Hörvergleich nicht verraten, welches Audiobeispiel von welchem Plug-in kam. Hier für euch aber die Auflösung:

Ihr hört immer dieselbe Reihenfolge:

TAL J-8 Roland Jupiter-8 Cloud Arturia JU-8V

Jupiter-8 Werksound Cary-Sync

Den Klang setzen als drei Probanden sehr gut um, wenn auch mit leichten klanglichen Unterschieden. Trotzdem ähnelt der TAL J-8 dem Original ein Tick mehr als die anderen beiden.

Jupiter-8 Werksound Xylo

Während TAL und ROLAND hier noch recht ähnlich klingen, weicht der Arturia deutlich ab. Da ließ sich auch nichts mehr durch Parameteranpassung retten. Und wer hier beim Roland einen leichten Hall hört, hat wahrscheinlich Recht. Ich hatte zwar darauf geachtet, alle Effekte auszuschalten, aber da beim Roland kein Schalter für die Effekte existiert, sondern nur ein Poti, scheint hier wohl immer noch ein wenig Signal in den Hallweg geschickt worden zu sein. Und auch hier ist der Sieger nach Gehör der TAL J-8

Jupiter-8 Werksound Neg-Plug

Das Arturia-Filter greift kräftiger zu, während TAL und JUPITER ein offenes Klangbild zum Besten geben. Es war auch der erste Sound, der mir persönlich beim Arturia besser gefallen hat. Und tatsächlich war es hier auch der Arturia JUP 8V, der einen Tick näher am Original war. Auf Platz 2 lag zweifelsfrei der TAL J-8

Jupiter-8 Werksound Hamer-Lead

Sowohl Roland als auch Arturia versagten hier im Vergleich zum Original gänzlich. Da half auch keine Nachjustierung. Der TAL J-9 hingegen ist vom Original nicht zu unterscheiden gewesen.

Erstaunlich ist, dass die Schwingungsform des Arturia komprimiert zu sein scheint. Dieser Effekt trat aber nur in Ausnahmefällen beim Arturia Plug-in auf. Hier der Screenshot dazu:

Jupiter-8 Werksound Lo Brass

Und auch in dieser Disziplin konnte man den TAL J-8 kaum vom Original unterscheiden, während Roland und Arturia nur „ähnlich“ wie das Original klangen.

Jupiter-8 Werksound Clav

Roland und TAL sind hier auf Augenhöhe. Das Original klingt trotzdem ein wenig bissiger. Arturia JUP 8V ist wirklich weit vom Original entfernt.

Unsere persönliche Zusammenfassung

Rüdiger Gaenslen schrieb mir später:

„Also ich fand jeweils das erste Beispiel mit Abstand am besten und deckte sich fast immer mit den Original-Werksounds. Das jeweils zweite Bespiel war zwar oft nah am Original dran, aber eben nicht so nahe wie Beispiel 2. Sound 3 fand ich richtig schlecht und vom Original am weitesten entfernt.“

Das deckt sich auch mit meiner Meinung. ich habe inzwischen Dutzende von Klängen miteinander verglichen, weit mehr als hier zu hören sind – und immer wieder deckt sich hier das Ergebnis. Der TAL J-8 ist verdammt nah dran am Original. Roland hingegen hat einen guten Job gemacht, aber nicht so gut wie eben TAL. Und Arturia ist am Ende mehr ein Lookalike. Das war wirklich eine Enttäuschung. Als Besitzer eines Prophet VS konnte mich vor Jahren auch die Arturia-Version des VS nicht überzeugen, aber ich hatte gehofft, dass sich hier einiges geändert hat. Im Fall des Jupiter-8 war das aber leider nicht so.