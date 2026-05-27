Der bessere Roland JX-8P?

TAL Software TAL-J-8X ist der jüngste Spross von Patrick Kunz, der seinerzeit mit dem TAL-U-NO-62 Geschichte geschrieben hat und seitdem mit erstklassigen Emulationen analoger Vintage Synthesizer und sehr guten Effekt-Plug-ins positiv aus der Flut an Plug-ins heraussticht. Dieses Mal hat sich TAL Software nach dem Jupiter-8 und dem Juno-60 einen weiteren Roland Synthesizer vorgenommen.

Kurz & knapp Was ist es? TAL TAL-J-8X Software-Synthesizer-Plug-in, eine virtuelle Emulation mit erweitertem Funktionsumfang nach dem Vorbild des Roland JX-8P. Vorbild: Orientiert sich klar am Roland JX-8P, inklusive typischer Architektur und Klangästhetik.

Orientiert sich klar am Roland JX-8P, inklusive typischer Architektur und Klangästhetik. Bedienung: Sehr übersichtliche, „wunschgemäße“ Oberfläche mit direktem Zugriff auf zentrale Synth-Parameter.

Sehr übersichtliche, „wunschgemäße“ Oberfläche mit direktem Zugriff auf zentrale Synth-Parameter. Sound: Klingt bereits ohne externe Bearbeitung überzeugender, wenn Chorus sowie die integrierten Effekte genutzt werden.

Klingt bereits ohne externe Bearbeitung überzeugender, wenn Chorus sowie die integrierten Effekte genutzt werden. Extras: Voice-Calibration (inkl. Random) und MIDI-Learn plus SysEx-Support bringen Praxisnutzen über das Original hinaus.

Voice-Calibration (inkl. Random) und MIDI-Learn plus SysEx-Support bringen Praxisnutzen über das Original hinaus. Bewertung: Insgesamt ein sehr gelungener JX-8P-inspirierter Softsynth.

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TAL Software TAL-J-8X Software Synthesizer

Man muss kein Robert Langdon aus Dan Browns Romanen sein, um die kryptisch anmutende Produktbezeichnung TAL-J-8X zu entschlüsseln. Natürlich verbirgt sich hinter diesem Kürzel eine Anspielung auf den Roland JX-8P.

Roland JX-8P als Vorbild

Der Roland JX-8P war einer der letzten analogen Synthesizer des japanischen Herstellers und schon rein optisch atmet er den Geist des digitalen Konkurrenten Yamaha DX7. Vorgestellt wurde der Roland JX-8P im Jahr 1985 auf der Frankfurter Musikmesse.

Optisch digital anmutend, verbirgt sich unter der Haube ein leistungsfähiger analoger Synthesizer mit zwei DCOs mit den Fußlagen 2′, 4′, 8′ und 16′ und den Schwingungsformen Sägezahn, Puls, Rechteck und Noise sowie Tune (± 1 Oktave). DCO 2 ist zusätzlich mit Crossmodulation und Finetune ausgestattet. Ebenfalls möglich sind Sync sowie Pulsbreitenmodulation.

Filterseitig ist der Roland JX-8P mit einem resonanzfähigen Tiefpassfilter (24 dB/Oktave) mit Keytracking sowie einem dreistufigen Hochpassfilter ausgestattet. Das Keytracking lässt sich zudem modulieren.

Zwei ADSR-Hüllkurven (invertierbar), ein LFO (Dreieck, Rechteck, Random), Velocity (wirkt wahlweise auf die Lautstärke, die DCOs oder das Filter) und Aftertouch (für Cutoff, Vibrato und Lautstärke) sowie der für Roland typische Bender mit Modulationsmöglichkeit (LFO) runden die Ausstattung ab. Typisch für den Roland JX-8P sind auch die drei Key-Modes Poly (6-stimmig), Unison und Solo.

An Effekten steht wie bei den Juno-Synthesizern ein Chorus zur Verfügung (off, 1, 2).

Ein großes Problem des Roland JX-8P war, dass die Bedienung über die Folientaster (der Yamaha DX7 lässt grüßen) wenig intuitiv war. Deshalb gab es wie auch für den Roland JX-3P einen externen Programmer mit Reglern, um etwas Analog-Feeling aufkommen zu lassen. Der Programmer PG-800 konnte rechts auf den Synthesizer gestellt werden, was leider die wohl ungünstigste Position überhaupt ist, wenn man beim Spielen z. B. mit der linken Hand die Parameter ändern möchte.

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Moderne Hardware

Ob es sich lohnt, heute noch in einen Roland JX-8P plus Programmer zu investieren, muss selbstverständlich jeder für sich selbst entscheiden. Roland selbst bietet mit dem Roland JX-08 einen digitalen Nachbau an, der gleich mit Reglern ausgestattet ist. Zudem bietet der Roland JX-08 gleich bis zu 20 Stimmen und kostet deutlich weniger. Integrierte Effekte und vor allem der Step Sequencer sind weitere „Goodies“ der modernen Re-Inkarnation.

Wir werden in einem zweiten Artikel den Roland JX-08 Hardware-Synthesizer mit dem TAL Sounds TAL-J-8X vergleichen.

Software

Es gibt nicht viele Roland JX-8P Plug-ins am Markt. Neben dem PG-8X, einem Freeware-Plug-in, ist noch die Roland JX-8P Model-Expansion erhältlich, die in ZENOLOGY und zudem in allen ZEN Core-kompatiblen Instrumenten wie zum Beispiel Jupiter-X, Jupiter-Xm oder Fantom gespielt werden kann.

Roland setzt bei seiner Model-Expansion auf das Design von ZENOGLOGY Pro, während die Freeware PG-8X eher auf das Design des PG-800 Programmers setzt. Ganz anders hingegen die TAL Software TAL-J-8X:

TAL Software TAL-J-8X Bedienoberfläche

Hand aufs Herz: Wäre das nicht das Bedienpanel gewesen, das man sich von der Original-Hardware gewünscht hätte?

Die Farbgebung orientiert sich an den analogen Roland-Instrumente der frühen 1980er-Jahre und alles wirkt schön übersichtlich.

Die wichtigsten Funktionen sind mit Fadern und Reglern ausgestattet. Die Icons orientieren sich an denen, die auf dem Programmer PG-800 aufgedruckt sind. Wer schon einmal einen subtraktiven Synthesizer bedient hat, kommt mit dem TAL Software TAL-J-8X sofort zurecht.

Enthalten ist alles, was man von einem Hardware JX-8P kennt: DCO 1 und DCO 2 mit den vier Schwingungsformen, DCO 2 zusätzlich mit Crossmodulation und Fine-Tuning. Die DCO MOD Sektion umfasst das Routing des LFOs auf DCO 1 und DCO 2, außerdem der zwei Envelopes auf DCO 1 und DCO 2, jeweils auch invertiert. Es folgt der vom JX-8P bekannte Mixer.

In zweiter Reihe finden wir den LFO, Envelope 1, Envelope 2 sowie den VPF mit Highpass-Filter, Lowpass-Filter (umschaltbar auf „Modern“) und diverse Modulationsmöglichkeiten.

Die nächste Reihe zeigt ein virtuelles Display, außerdem sind hier der VCA, die Control-Sektion (für Pitchbender und Modulationsrad) sowie die Mastersektion zu finden.

In der untersten Reihe des Plug-in-Fensters folgen nun die sechs Voice Modes Poly 1, Unison 1, Solo 1, Poly 2, Unison 2 und Solo 2. Für den Unison-Modus können wir zudem die Parameter Detune und Width mit zwei Reglern bestimmen. Wer ein Keyboard mit Aftertouch besitzt, freut sich über das einfache Aftertouch-Routing (off, Vibrato, Filter, Volume) mit zusätzlich regelbarer Modulationstiefe. Fehlen noch der Arpeggiator (off, Up, Down, Up & Down, Random, Up & Down 2) mit einer Range von bis zu vier Oktaven sowie natürlich der zweistufige Chorus-Effekt (off, 1, 2).

Der TAL-J-8X Synthesizer lässt sich wie das Original sechsstimmig spielen, hat aber auch einen 12-stimmigen-Modus wie der Roland JX-10/MKS-70.

Doch unter der Haube verbirgt sich beim TAL Software TAL-J-8X noch deutlich mehr.

Effekte

Ich habe es schon oft bei AMAZONA in die Kommentare geschrieben und wiederhole es noch einmal an dieser Stelle: Die legendären Synthesizer-Sounds berühmter Vintage-Songs auf allseits beliebten Hits der 70er- und 80er-Jahre bestehen niemals nur aus dem puren Synth-Sound, sondern sind immer das Ergebnis einer massiven Bearbeitung mit EQs, Kompressoren und Effekten. Hall, Phaser, Flanger, Pitch Shifter, Delay, Ringmodulatoren und vieles mehr kamen damals zur Anwendung.

Zusätzlich wurden Sounds gestackt, teilweise sogar mit anderen Synthesizern. Hört man heute einen Vintage-Synthesizer ganz trocken ohne Effekte, klingt dieser langweilig. Das klang er auch damals schon, doch in den 70ern und 80ern kannte man das nicht anders. Man wusste, dass man externe Effekte benötigt, um seinem Sound Leben einzuhauchen.

Moderne Plug-ins bringen diese Effekte in der Regel gleich mit, obwohl man das auch eigentlich in der DAW erledigen könnte. Der TAL Software TAL-J-8X kommt mit einem FX-Panel, das sich einblenden lässt. Dieses beinhalten einen EQ, ein Delay (mit Synchronisierungsfunktion zum DAW-Tempo) sowie ein Reverb. So klingen die Sounds gleich deutlich lebendiger und ansprechender.

Voice Calibration

Der TAL Software TAL-J-8X ist mit bis zu 12 virtuellen analogen Stimmen bestückt und wie es sich für analoge Synthesizer gehört, lassen sich die einzelnen Stimmen noch per Voice-Calibration anpassen. Hier stehen Parameter wie Cutoff, Detune, Attack, Decay, Release und Pan zur Verfügung. Wer möchte, drückt einfach mal den Random-Schalter und schaut beziehungsweise hört, was geschieht.

Beim analogen Vorbild war so etwas nicht ganz so einfach. Zwar muss ein mit DCOs ausgestatteter Synthesizer selten von Hand kalibriert werden, weil das in der Regel automatisch nach dem Einschalten geschieht, dennoch konnte es unter Umständen notwendig sein, die einzelnen Voicecards einzustellen. Das geschieht bei analogen Synthesizern nicht so bequem wie beim TAL Software TAL-J-8X, sondern dazu mussten die Geräte aufgeschraubt und die Kalibrierung mit einem Schraubendrehern an kleinen Trim-Potis vorgenommen werden. Meiner Meinung nach ist das eher etwas für Service-Techniker.

Der Effekt der Voice-Calibration beim TAL-J-8X ist beim Einsatz der Random-Funktion eher subtil. Nimmt man diese manuell vor, lassen sich aber sehr schöne und drastische Effekte generieren. Gespeichert werden die Einstellungen mit dem jeweiligen Sound. Noch ein Vorteil gegenüber analoger Hardware.

Die Voice-Calibration sorgt für einen individuellen Charakter und imitiert damit die Unterschiede zwischen analogen Synthesizern, die zum Beispiel durch Bauteiltoleranzen, Alterung und so weiter existieren.

MIDI und SysEx

Der Roland JX-8P war anders als der kleine Bruder JX-3P bereits mit einer umfassenden MIDI-Implementation ausgestattet und konnte neben zahlreichen Controllern auch SysEX-Messages empfangen und senden. Über SysEx ließen sich komplette Klanginformationen übertragen und einzelne Parameter manipulieren. Aus diesem Grund gibt es für den Roland JX-8P auch Editoren und zahlreiche Sounds zum Download im Internet.

Auch TAL Software TAL-J-8X kann SysEx-Patches der Original-Hardware laden und auch SysEx-Messages senden. Damit sollte sich TAL-J-8X auch als Editor für einen Roland JX-8P (oder JX-10/MKS70) eignen.

Per MIDI Learn lassen sich die Parameter des TAL Software TAL-J-8X über MIDI steuern. Eine verrückte Idee wäre, sich den DTRONICS DT-800 Controller, der eigentlich als Ersatz eines PG-800 gedacht ist, zuzulegen und über die USB-Schnittstelle den TAL-J-8X zu steuern. Der DT-800 sendet nämlich für jeden Regler MIDI-CC über die USB-Schnittstelle. Somit käme sofort Analog-Feeling auf. Bei einem Verkaufspreis von 369,- Euro kein ganz günstiges Unterfangen, aber möglich. Natürlich funktioniert auch jeder andere MIDI-Controller.

Praxis

Da es sich beim Roland JX-8P und demzufolge auch beim TAL Software TAL-J-8X um einen einfach gestrickten subtraktiven Synthesizer handelt, kommen auch Einsteiger schnell zu guten Ergebnissen. Es lohnt sich, einfach mal die vielen mitgelieferten Sounds der Sound-Bibliothek durchzugehen und sich inspirieren zu lassen.

Erfreulich ist, dass auch die originalen Patches des Roland JX-8P enthalten sind – wie es sich gehört ohne die zusätzlichen Effekte, die der Roland JX-8P natürlich noch nicht hatte. Statt dann aber einen Effekt aus der DAW zu bemühen, schaltet man einfach fix einen Hall- oder Delay-Effekt ein und schon klingt es gleich deutlich ähnlicher dem, was man von berühmten Songs der 1980er her kennt.

Für Einsteiger, die noch nie Sounds mit einem subtraktiven Synthesizer erstellt haben, empfehle ich, zunächst einmal das Default-Patch zu laden und im Mixer DCO 2 auszuschalten, indem man dort den DCO2-Regler ganz herunterzieht.

Nun hören wir uns einfach mal die Schwingungsformen von DCO 1 der Reihe nach an und schalten per Range-Fader auch durch die einzelnen Fußlagen. So bekommen wir gleich einen guten Eindruck vom rohen Klangmaterial, bevor es dann mit dem Filter oder Hüllkurven zur Sache geht:

Das klingt noch wenig beeindruckend. Bevor wir aber den zweiten DCO hinzunehmen oder mit dem Filter spielen, schauen wir doch einfach mal, was der Chorus aus diesem rohen Klangmaterial macht. Ich Spiele den Sägezahn von DCO 1 zunächst mit ausgeschaltetem Chorus, dann mit Chorus 1 und schließlich mit Chorus 2:

Probieren wir mal das Highpass-Filter aus. Es steht zu Beginn in der Neutral-Position (N), danach schalte ich die vier Stufen von unten nach oben und wieder nach unten durch, sodass ihr den Klang beurteilen könnt. Erneut nutze ich den Sägezahn von DCO 1:

Und nun das 24 dB/Oktave Lowpass-Filter, zunächst ohne Resonanz, dann mit:

Und jetzt noch einmal die identische Filterfahrt, diese Mal aber mit der „Modern“-Variante des Lowpass-Filters:

Ein erster Programmierversuch

Versuchen wir nun mal, einen Pad-Sound zu erstellen, um auch die Wirkungsweise der Envelope-Regler zu überprüfen. Wir nutzen erneut den Sägezahn von DCO 1:

Damit die Hüllkurve auf die Lautstärke wirkt, müssen wir diese zunächst passend routen. Dazu schalten wir zunächst in der VCA-Sektion Envelope 2 (ENV 2) auf den VCA:

Nun können wir mit den ADSR-Fadern von ENV 2 den Lautstärkeverlauf beeinflussen. Für einen Pad-Sound benötigen wir eine etwas längere Einschwingzeit (Attack-Zeit) und drehen dafür den Regler etwas auf. Mit dem Decay-Regler bestimmen wir, wie lange es dauert, bis bei gehaltener Taste die Lautstärke erreicht ist, die wir mit dem Sustain-Regler einstellen können. So könnte zum Beispiel der Klang erst etwas anschwellen und dann wieder abschwellen, bevor er die Lautstärke der Sustain-Phase erreicht. Soll der Klang nach dem Loslassen der Taste noch etwas nachklingen, regeln wir diese Nachklingzeit mit dem Release-Regler. Probiert es einfach mal aus:

Mit Key Follow könnt ihr zusätzlich noch die Geschwindigkeit verändern, mit der die Hüllkurve durchlaufen wird, und zwar in Abhängigkeit von der Tonhöhe. Höhere Töne sorgen mit eingeschaltetem Key Follow für ein schnelleres Durchfahren der Hüllkurve als tiefere Töne.

Mit der Hüllkurve klingt es schon etwas mehr nach Pad-Sound, allerdings sägt es noch ganz schön. Ein Pad sollte noch etwas weicher klingen. Dazu nutzen wir nun den VCF und reduzieren mit dem Lowpass-Filter etwas den Obertongehalt der Sägezahnschwingung von DCO 1:

Nun klingt es schon etwas weicher, aber auch sehr steril. Wie wäre es, wenn das Öffnen und Schließen des Filters nicht starr wäre, sondern sich über die Zeit nach dem Tastenanschlag verändert? Kein Problem. Wir nutzen nun ENV 1, um den zeitlichen Verlauf der Filterfahrt zu beeinflussen. Dazu müssen wir zunächst in der VCF-Sektion ENV 1 auswählen und den ENV-Regler etwas aufdrehen. Nun sollte ein Ergebnis zu hören sein, wenn man mit den ENV 1-Reglern „spielt“:

So richtig beeindruckend klingt unser Pad nun noch nicht. Um es etwas breiter klingen zu lassen, haben wir beim TAL Software TAL-J-8X (und beim Original Roland JX-8P) mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit sind die Voice-Modes. Hier wähle ich nun statt Poly 1 den Unison 1 Modus und kann über die Detune und Width-Regler den Effekt anpassen.

Klingt schon gleich deutlich amtlicher, oder? Probieren wir doch noch den Chorus aus, zunächst ohne Unison 1, dann mit.

Mir gefällt besonders die Variante Unison 1 plus Chorus 1 sehr gut. Jetzt haben wir schon ein amtliches Pad. Im letzten Schritt route ich noch die Anschlagdynamik auf das VCF, indem ich dort den DYN-Fader auf die Position 2 stelle. Außerdem route ich das Modulationsrad ebenfalls auf das VCF, indem in der Control-Sektion unter MW der VCF-Fader etwas aufgezogen wird. Nun öffnet und schließt das Modulationsrad zusätzlich das Filter. Am Schluss noch etwas Hall über das FX-Panel und schon ist unser Pad fertig.

Es bleibt zu erwähnen, dass hier alles nur mit einem einzelnen Oszillator, mit DCO 1 gemacht wurde. DCO 2 könnte noch mit hinzu genommen werden, um noch breitere oder wuchtigere Sounds zu erzeugen. Drahtige, glockige und FM-artige Sounds lassen sich ebenfalls mit DCO 1 und DCO 2 mit eingeschalteter Crossmodulation erzeugen. Nicht umsonst behaupten einige Fans des Roland JX-8P, dass dieser neben typischen analog anmutenden Klängen auch Sounds ermöglicht, die man sonst eher einem FM-Synthesizer wie dem Yamaha DX7 zuordnen würde.

Hier noch einmal der PAD-Sound mit DCO 2 und Crossmodulation:

Klangbeispiele

Zum Abschluss hier noch eine kleine Auswahl der mitgelieferten Presets. Außerdem hört ihr einen kleinen Nachbau des berühmten Final Countdown Brass Sounds, denn dieser wurde mit einem Roland JX-8P gespielt und von einem FM-Sound aus dem Yamaha TX816 gedoppelt. Hier hört ihr lediglich zwei Sounds aus dem TAL Software TAL-J-8X.

Dass ein Roland JX-8P und somit auch der TAL-J-8X sehr gute Pads erzeugen können, zeigt dann noch einmal das kurze Klangbeispiel zum Song „Forever Young“, bei dem ich die Intro-Akkorde des Songs mit einem TAL-J-8X Pad spiele.

Außerdem habe ich wieder einen kleinen Demo-Song gebastelt, der bis auf die Drums ausschließlich aus Sounds des TAL Software TAL-J-8X besteht – kein EQ, keine externen Effekte, nur die Sounds aus dem TAL-J-8X pur! Dass auch FM-mäßige Sounds möglich sind, zeigt die Marimba, die an zwei Stellen im Song zum Einsatz kommt.