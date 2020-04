Test: TAL Software TAL-U-No-LX, Juno-60 für iOS

Juno-60 für iPhone & iPad

Mit TAL Software betritt ein weiteres Schwergewicht den iOS-Markt und bringt uns den TAL-U-No-LX (V2) mit, eine 12-stimmige Juno-60 Emulation. Es ist immer wieder das Schönste am Software-Markt, dass hier nicht nur große Konzerne mit tiefen Marketing-Taschen und Cloud-Unsinn den Ton angeben, sondern auch Kleinstunternehmer und One-Man-Shows.

TAL-Software, gegründet im Jahr 2000, ist schön länger am Software-Markt als ich Plugins überhaupt benutzte und hat sich seither mit gut klingenden Synthies und Effekten, hervorragender Produktpflege und kundenfreundlichem Verhalten fest am Markt etabliert.

Der TAL-UNo endlich für Apple iPhones und iPads

Der TAL-U-No-LX läuft auf jedem iPad, das iOS 11 laufen lassen kann und ist, bis zu 12-stimmig polyphon. Die App läuft standalone, kann aber auch als AUv3-Plugin mehrfach in diversen iOS-DAWs und -Host-App instanziiert werden.

Auf meinem iPad Pro 1. Gen 2015 mit A9X der die CPU-Belastung bei ca. 20 % kann aber auch schon mal auf 50 % ansteigen bei 12 Stimmen. Halbe Sachen macht der U-No also nicht.

Der Juno-60 gehört von der Klangformung her zu den einfacheren zu handhabenden Synthies mit einer Funktion pro Bedienelement, ähnlich wie ein Korg Polysix, der damals wie heute als direkter Konkurrent betrachtet werden darf.

Die Bedienung des U-No-LX unter iOS

Auf dem Touchscreen macht sich deswegen die Bedienung des U-No prinzipiell auch besonders gut. Allerdings muss ich sagen, sind die Fader-Wege doch sehr kurz, was ein genaues Bedienen der Parameter etwas frickelig und ungenau macht. Hier wäre ein Modus zur Feineinstellung sehr wünschenswert oder eine Bedienung wie bei den Potis bei andern Software-Synthies, sagen wir mal Moog Model D oder Kai Aras Shockwave. Die sind auch AUv3, aber dort sind die Parameterlaufwege mindestens doppelt so lang wie beim TAL, das macht vor allem auf kleineren iPad-Screen schon einen Unterschied aus. Auch eine Option wäre, wenn man die GUI-Höhe verdoppeln könnte. Möglichkeiten gibt es viele, aber einfach eine GUI vom Desktop auf den Touchscreen zu übersetzten, ist eben nicht so einfach, wie man denken möchte. Das ist aber, um das mal vorweg zu nehmen, meine einzige Kritik am U-No. Das Problem lässt sich über MIDI-Learn für jedes Bedienelement mit externer MIDI-Kontrolle oder Automation zumindest umgehen.

Die Synthesestruktur des U-No ist wie gesagt sehr leicht zu durchschauen, allein wenn man sich das GUI ansieht. Mehr gibt es nicht. Die Bandbreite der Klänge ist demnach bedingt durch den einen digital kontrollieren Oszillator und den einen LFO, der nur bis 20 Hz reicht und nur auf den Oszi und auf das Filter angewendet werden kann, natürlich begrenzt und nicht zu vergleichen mit einem Beepstreet Zeeon. Aber der U-No-Sound macht einfach Spaß und mit den drei Oszillator-Schwingungsformen und den zwei Chorus-Effekten, die auch alle auf einmal aktiviert sein können, klingt er auch schon sehr fett und rund.

Die Chorus-Effekte klingen einfach fantastisch. Hoffentlich gibt es von TAL auch mal den Chorus-LX für iOS (und alle anderen TAL-Plugins sowieso). Mehr gibt es zur Klangerzeugung eigentlich nicht zu sagen, außer dass es nachvollziehbar wird, warum die Hardware so beliebt war und ist. Da der U-No auch MPE beherrscht, lässt sich im Feld CONTROL einstellen, wie die Anschlagsdynamik sich auf die Pulsbreitenmodulation des DCOs, das Filter, die Hüllkurve und die Lautstärkemodulation auswirkt, was den Sound noch lebendiger macht.

Es gibt 4 Sub-Menüs, neben dem Preset-Browser, die hinter den Tastern versteckt sind.

Da wäre zum einen die LFO-Schwingungsform, die aus den vier Standards und Zufall ausgewählt werden kann.

Das nächste Menü wäre die vier Abspielverhalten des Arpeggiators. Der Arpeggiator kann im Übrigen auch optional über MIDI-Kanal 16 gespielt werden. Die letzten beiden betrifft Polyphonieauswahl und Transponierung der eingehenden MIDI-Noten.

Der Klang des iOS-Synthesizers

Zu allererst möchte ich hier auf den Vergleichstest von unserem leider viel zu früh von uns gegangenen Kollegen Thorsten Walter zwischen einem echten Juno-60 und dem TAL-U-No-LX verweisen.

Die Beispiele dort sagen mehr aus als alles, was ich dazu schreiben könnte. Aber hier in Kurzform: Der TAL-U-No-LX ist über weite Stecken ununterscheidbar zur originalen Hardware.

Dem kann ich nur hinzufügen, dass die iOS-Version klanglich und funktional identisch mit dem Desktop-Plugin ist, was den TAL-U-No-LX zu einem der besten iOS-Synthies macht.

Aber auch ohne Vergleich ist sofort hörbar, wie geschmeidig und elegant der U-No klingt, ganz besonders in den Höhen.