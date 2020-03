Test: Tannoy GOLD 5, 7, 8, koaxialer Nahfeldmonitor

Go for Gold

Lange musste die Recording-Gemeinde auf neue Studiomonitore aus dem Hause Tannoy warten. Seit Kurzem sind die GOLD Speaker aber nun in drei Variationen erhältlich, wovon wir die größte, die GOLD 8, zum Test bei uns hatten. Schauen wir doch mal, ob sich das Warten gelohnt hat.

Tannoy GOLD 8: Worum geht es?

Das Leben eines Autors könnte so einfach sein. Einfach ein paar Daten runterschreiben und eine Empfehlung aussprechen. Aber so einfach machen wir uns das natürlich nicht. Und ganz besonders nicht, wenn man zwei Nahfeldmonitore in der unteren Preisklasse geliefert bekommt und nach dem Auspacken noch mal den Preis googeln muss: 235,- Euro pro Stück – tatsächlich.

„Was hat er denn?“ werden Sie sich jetzt fragen. Ein günstiger Monitor für Einsteiger, nix besonderes. Für das Geld bekommt man doch auch jede Menge aktive Monitore. Genauer gesagt 64 Stück, die bei Thomann in der Preisklasse bis 269,- Euro aufgelistet werden und dabei findet man dann auch illustre Namen wie Yamaha, Adam Audio, Focal, Genelec, Presonus oder KRK.

Ja, nur bekommt man in dieser Preisklasse üblicherweise eine recht einfache Plastikoptik und recht kleine Chassis offeriert. Und ich darf Ihnen sagen, dass man beim Auspacken der Tannoy GOLD 8 definitiv mit der Zunge schnalzen wird. Nicht nur auf den ersten Blick wirken die Tannoys ausgesprochen edel und sie geben optisch sogar deutlich mehr her als viel teurere Kandidaten.

Zunächst die generellen Infos zur GOLD 8: Die neuen Koaxialmonitore haben die Maße 42,9 x 27,4 x 33,6 cm (H x B x T) und wiegen 14 kg pro Stück. Sie besitzen einen 300 Watt Class-A/B Bi-Verstärker und ein neuartiges 8 Zoll Koaxial-Chassis mit innenliegendem 1 Zoll Titan-Hochtöner.

Auf der Frontseite befindet sich ein Pegelregler und zusätzlich ein HF-Schalter, um die Hochtöner um +/- 2 dB anzupassen. Auf der Rückseite befinden sich neben der Stromversorgung des Verstärkers die Eingänge (als Klinke- und XLR-Buchse symmetrisch ausgeführt). Dazu die Möglichkeit von Auto-Standby, eine Bassanpassung (-2 dB und -4 dB) für eine wandnahe Aufstellung und die Möglichkeit, die Lautsprecher an ein mobiles Gerät über 3,5 mm Klinke anzuschließen und mit Monitor-Link und „Speaker Position Switch“ so zu verbinden und einzustellen, dass man beispielsweise das Handy nur am linken Speaker anschließt und das Stereosignal über beide Lautsprecher kommt.

Sowohl das 8 Zoll Chassis als auch die frontseitige Bassreflexöffnung haben einen goldenen Blendenring, der optisch sehr gut zum zentralen Hochtöner der GOLD 8 passt. Das Gehäuse ist sehr massiv mit einer schieferartigen Maserung versehen, die Frontplatte besteht aus 16 mm dickem MDF (Mittelverdichteter Feinspan). Alles ist sehr sauber eingepasst mit geringen Spaltmaßen und hochwertigen Schrauben. Das Bedienpanel im Bassreflexkanal hat sogar eine Alufontplatte spendiert bekommen und die Regler und Schalter wirken sehr massiv. Ich hätte vielleicht die Grafik rechts etwas dezenter gestaltet, aber alles in allem ist das für 235,- Euro schon mal außergewöhnlich gut.

Na, dann haben sie sicher auf der Rückseite geschludert? Nope. Nix. Nada. Auch hier sehe ich eine mit Siebdruck beschriftete Verstärkereinheit, die extrem sauber in das Gehäuse eingepasst wurde. Alle Schalter sind von guter Qualität und die Buchsen sind extra verschraubt.

Die Kollegen von der Gitarrenredaktion wundern sich ja schon länger, welchen Qualitätsstandard uns die Asiaten seit einigen Jahren präsentieren, aber wenn Tannoy jetzt den drei- oder vierfachen Preis aufrufen würde – es gäbe keinen Zweifel, dass der Lautsprecher das nicht wert wäre.

Das Tannoy Erbe

Ich kann einfach nicht über Tannoy sprechen, ohne auf die Geschichte des Herstellers hinzuweisen, die mittlerweile eine Tradition von 90 Jahren in sich birgt. Als ich noch aktiv in der HiFi/High End-Szene war, hatte Tannoy immer einen gewissen Nimbus: Geprägt durch die britische Schrulligkeit und diese Aura von Chesterfield Sofas, roten Brokatvorhängen und älteren Männern, die ihren Single Malt vor einem offenen Kamin trinken. Wer einmal vor einer Tannoy Westminster Royal stand (ca. 50.000,- Euro / Paar), der kann die Geschichte des Herstellers förmlich einatmen.

Ähnlich wie die Autoschmiede Morgan Motor Company (diee als einziger Fahrzeughersteller die Rahmen der Autos aus Eschenholz fertigt), bietet Tannoy mit seinen Koaxial-Systemen ein Flair, das man in einer technophilen Welt so kaum noch kennt. Der Klang war so gar nicht mit den damals bekannten High-End-Lautsprechern von Backes & Müller, Quadral oder Infinity zu vergleichen. In den Bässen und den Höhen eher zurückhaltend, aber dabei ungemein weiträumig und „live-haftig“: Viele verglichen den Klang großer Tannoys mit einem Live-Konzert – ganz anders als die neutralen „Klanglupen“ anderer Hersteller.

Der Klang

Ich war jetzt wirklich sehr gespannt. Einmal, weil ich natürlich wissen wollte, ob das Paket „Tannoy GOLD 8“ trotz des geringen Preises auch wirklich gut klingt und zum Zweiten, weil mich natürlich interessiert, ob man etwas vom Tannoy Nimbus in einen Einstiegsmonitor transportieren konnte.

Zugegeben, anfangs war ich da schon sehr skeptisch. Eher etwas schrill und plärrig klang es aus den schwarz-goldenen Boxen und es machte sich etwas Ernüchterung breit. Was soll man auch bei dem Preis verlangen, aber ich lies die GOLD 8 dann einfach mal ein paar Tage vor sich hindudeln. Mal ein Video, dann wieder Radio, Musik und so weiter. Und dann, nach dieser Einspielzeit, zeigt sich plötzlich ein ganz anderer Charakter. Das Klangbild ist nun völlig frei von unangenehmen Tönen und klingt wirklich äußerst neutral. In meinem Raum habe ich den Bass linear gelassen und die Hochtöner auf -1 dB reduziert und so ergibt sich ein sehr stimmiger Gesamtklang.

Interessanterweise brauchen die Tannoys aber auch einen gewissen Grundpegel, um in Fahrt zu kommen. Das explosive Stück „The Race“ von dem Schweizer Duo Yello knallt durch mein Studio, dass es eine Freude ist und auch kleine Singer/Songwriter-Duos klingen – wenn der Pegel stimmt – sehr plastisch und mit einer gehörigen Portion Live-Feeling: Genau wie es der traditionsreiche Name Tannoy verspricht.

Ist das Ganze bei geringer Lautstärke noch eher dünn und ohne Fundament, so füllen die 8-Zöller den Raum bei entsprechendem Schalldruck mit genügend Bassenergie und Tiefgang. Dabei bleiben diese unteren Frequenzen auch sehr trocken und präzise. Die Mitten und Höhen machen ebenfalls Spaß und bleiben qualitativ stets leicht über dem, was man sonst in dieser Preisklasse erwarten kann. OK, hier und da würde man sich vielleicht etwas mehr Auflösung und Feinzeichnung wünschen, denn die GOLD 8 sind keine „Transientenwunder“, aber trotzdem erhalten sie den Charakter des wiederzugebenden Stücks ganz wunderbar und eigenen sich somit ganz wunderbar als Abhörmonitore.

Ganz anders als erwartet ist die räumliche Abbildung. Verwöhnt von den herausragenden KS Digital C88 Reference zeichnen die Tannoy GOLD 8 die Aufnahmesituation ganz anders nach. Weniger tief und breit, dabei aber sehr präzise und scharf herausgearbeitet. Manchmal wirkt der Mund des Sängers oder der Sängerin etwas zu groß, aber dennoch bleibt der Lautsprecher in seiner Tonalität sehr neutral und lebendig.

Weitere Anmerkungen

Wie alle Nahfeld Koaxial-Lautsprecher ist die Aufstellung der Tannoys sehr einfach. Am besten sollten die Achsen der Hochtöner knapp links und rechts am Hörer „vorbeischießen“, also nicht genau auf den Hörer ausgerichtet sein. Gerade bei den hornartigen „Tulpen“ der GOLD 8 könnte hier sonst zu viel Hochtonenergie auf den Hörplatz prasseln. Die Anpassung über den HF-Regler auf der Front unterstützt einen dabei sehr praxisgerecht.

Der Standby-Modus funktioniert gut und unauffällig – allerdings genehmigen sich die Engländerinnen ein paar Sekunden, um wieder voll bei Stimme zu sein. Die LEDs an der Front wechseln dabei von rot nach grün – sie sind dazu recht dezent in ihrer Leuchtkraft. Außerdem sehr positiv: Die Tannoy haben einen kaum wahrnehmbaren Rauschteppich.