Profi-Medienplayer ohne Streaming

Der Tascam MP-800U DAB ist ein 19-Zoll-Medienplayer für professionelle Festinstallationen, der digitale Audioquellen mit DAB+/UKW-Empfang kombiniert. Das Gerät richtet sich an Gastronomiebetriebe, Hotels, Konferenzzentren und Live-Techniker, die eine wartungsarme Zuspielplattform ohne optische Laufwerke benötigen.

Kurz & knapp Was ist es? Tascam MP-800U DAB, ein 19-Zoll-Medienplayer für Festinstallationen, der USB- und SD-Playback mit DAB+/UKW-Radio kombiniert. Konzept: Dateibasierter Installationsplayer ohne optische Laufwerke, ausgelegt auf wartungsarmen Dauerbetrieb.

Dateibasierter Installationsplayer ohne optische Laufwerke, ausgelegt auf wartungsarmen Dauerbetrieb. Ausstattung: USB-/SD-Wiedergabe, DAB+/UKW-Tuner, XLR- und Cinch-Ausgänge, viele Installations- und Broadcast-Features.

USB-/SD-Wiedergabe, DAB+/UKW-Tuner, XLR- und Cinch-Ausgänge, viele Installations- und Broadcast-Features. Klang & Verarbeitung: Sehr gute Audioqualität, hochwertige Mechanik und praxisnahe Detailfunktionen.

Sehr gute Audioqualität, hochwertige Mechanik und praxisnahe Detailfunktionen. Einschränkungen: Kein WLAN, keine native Streaming-Integration; Bluetooth und Netzwerk nur optional.

Kein WLAN, keine native Streaming-Integration; Bluetooth und Netzwerk nur optional. Fazit: Solides Profi-Werkzeug für Offline-Setups und Radiobeschallung, aber konzeptionell wenig zukunftsfähig.

Tascam MP-800U DAB: Fazit vorab

Wer im Jahr 2026 einen CD-Player für seine Gastronomie oder sein Hotel sucht, ist entweder nostalgisch veranlagt oder hat allem Anschein nach die digitale Wende verschlafen. Der Tascam MP-800U DAB tritt diesbzgl. mit einem klaren Versprechen an. Schluss mit verkratzten Silberscheiben, her mit dateibasierten Workflows. Das 1-HE-Rack-Gerät vereint USB- und SD-Playback mit einem vollwertigen DAB+/UKW-Tuner, symmetrischen XLR- wie auch unsymmetrischen RCA-Ausgängen und optionaler Bluetooth-Anbindung. Soweit die Theorie.

In der Praxis offenbart sich ein zwiespältiges Bild. Einerseits überzeugt die Verarbeitung, die Klangqualität liegt im sehr guten Bereich und die Detaillösungen von Auto-Cue über A-B-Looping bis zur Power-on-Play-Funktion zeigen, dass Tascam den Installationsalltag verstanden hat.

Andererseits fehlt dem Gerät ausgerechnet das, was 2026 den Unterschied zwischen „solide“ und „zukunftsfähig“ ausmacht: WLAN und Streaming-Integration. Für kleinere Clubs, mobile DJ-Setups mit kontrollierten Playlisten und klassische Radiozuspielung mag das ausreichen. Wer jedoch flexibel auf Online-Dienste zugreifen oder kurzfristig Playlists anpassen möchte, wird enttäuscht.

Konstruktion und Verarbeitung

Das Gehäuse des Tascam MP-800U DAB ist mattschwarz und als pulverbeschichtetes Metallchassis ausgeführt, Es misst 483 x 44 x 265 mm und bringt knapp 2,3 kg auf die Waage. Die Rack-Ohren sind ab Werk montiert, die Kanten entgratet, die mechanische Ausführung durchweg professionell. Kein Klappern, kein Spiel, keine scharfen Ecken, so muss Installationstechnik aussehen. Mit einem internen Multispannungsnetzteil (100–240 V) und Kensington-Lock-Öffnung ist das Gerät für den internationalen Einsatz und öffentliche Umgebungen gerüstet.

Das zweizeilige LC-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung zeigt Dateinamen, Ordnerstrukturen und Tuner-Informationen klar strukturiert an. Auch in schlecht beleuchteten Technikräumen ist die Lesbarkeit des Displays sehr gut.

Die Frontseite bietet zehn numerische Direktwahltasten mit Shift-Ebene, fünf Transport-Taster, ein gerastertes Multi-Jog-Rad sowie einen regelbaren Kopfhörerausgang. USB-C, USB-A, SD-Slot und der Port für den optionalen Bluetooth-Adapter AK-BT2 sind ebenfalls frontseitig angeordnet. Praktisch für den Alltagszugriff, wenn das Rack nicht gerade in 3 m Höhe hängt.

Anschlüsse des Tascam MP-800U DAB

Die Rückseite des Tascam MP-800U DAB ist in die Bereiche Tuner-Out (Cinch) und Player-/Master-Out (Cinch plus symmetrische XLR) getrennt. Diese Separation erlaubt räumlich gesteuertes Routing, d .h. bspw. Radio ins Foyer, Playlists in die Bar.

Zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für Control In/Out und Remote öffnen das Gerät für übergeordnete Steuerungssysteme. Ein Slot nimmt die optionale Ethernet-Karte IF-E100 auf, die Netzwerksteuerung und perspektivische Q-SYS-Integration ermöglicht.

Der USB-C-Port fungiert als vollwertiger USB-DAC mit 96 kHz/24 Bit. Damit wird der Tascam MP-800U DAB zur zentralen Audioschnittstelle für Computerzuspielungen ohne zusätzliche Wandlerstufe.

Die mitgelieferte DAB/UKW-Antenne lässt sich bei Bedarf durch externe Richtantennen ersetzen. Zwei F-Typ-Buchsen sorgen für stabilen Empfang auch in abgeschirmten Gebäuden.

Wiedergabeformate und Medien-Handling

Der Player verarbeitet WAV (44,1/48 kHz, 16/24 Bit), MP3 und AAC (m4a) mit 32–320 kbit/s inklusive VBR. SD-Karten bis 512 GB und USB-Sticks bis 512 GB werden in FAT16, FAT32 oder exFAT unterstützt. Die Verwaltung umfasst bis zu 999 Dateien in maximal 50 Ordnern, für umfangreiche Bibliotheken ausreichend, für hochkomplexe Mehrzoneninstallationen möglicherweise etwas knapp bemessen.

Die Menüstruktur bietet „Incremental Play“, Stop nach Track-Ende, Zufallswiedergabe, Endlos-Loop eines Titels sowie A-B-Looping. Die Play-Area-Funktion beschränkt die Wiedergabe auf einzelne Ordner, die Resume-Funktion stellt den letzten Wiedergabepunkt nach Unterbrechung wieder her.

Funktionstiefe im Detail

Konfigurierbare Fade-In-/Fade-Out-Zeiten von 0,5 bis 10 Sekunden vermeiden abrupte Pegelsprünge. Auto-Cue überspringt Stille am Track-Anfang anhand einer definierbaren Pegelschwelle, Auto-Ready pausiert automatisch am Beginn des nächsten Titels, alles bewährte Broadcast-Features für einen kontrollierten manuellen Ablauf. Der Pitch-Regler erlaubt Geschwindigkeitsvariationen von ±16 % für Karaoke- oder DJ-nahe Anwendungen.

Die Power-on-Play-Funktion des Tascam MP-800U DAB startet beim Einschalten automatisch eine vordefinierte Quelle, ideal für zeitgesteuerte Beschallung mit einer simplen Zeitschaltuhr. Eine Tastensperre für das Gerät und die Fernbedienung verhindern Fehlbedienungen durch unbefugtes Personal.

Das Einschaltverhalten des Tascam MP-800U DAB ist vorbildlich. Kein Knacken, kein Schaltimpuls, absolut geräuschlos.

Tuner und Fernsteuerung

Der integrierte DAB+/UKW-Tuner deckt 87,5 bis 108,0 MHz sowie DAB Band III (174 bis 240 MHz) ab. Ein automatischer Sendersuchlauf mit Preset-Speicherung inklusive RDS-Informationen erleichtert die Inbetriebnahme und die mitgelieferte IR-Fernbedienung bildet alle Hardware-Funktionen ab und ersetzt das Jog-Rad durch ein Navigationstastenfeld.

Über die Tascam Media Control Center App für iOS und Android lässt sich der Player via Bluetooth koppeln und steuern. Die Kopplung erfolgt ausschließlich über die App, nicht über die systemweite Bluetooth-Verwaltung des Mobilgeräts.

Ein numerisches Passwort am Player verhindert nicht autorisierte Verbindungen, was sich insbesondere in öffentlichen Installationen als sehr sinnvoll erweist.

Tascam MP-800U DAB: Klangbild

Die Wiedergabe liefert über alle Quellen hinweg ein ausgewogenes, sauberes Klangbild. Für hochwertige Hintergrund- und Programmbeschallung ist die Performance ohne Einschränkung geeignet. Der interne DAC arbeitet sauber, die analoge Ausgangsstufe zeigt keine hörbaren Verzerrungen oder Artefakte.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Wo viel Licht ist, gibt es aber auch immer Schatten, so auch bei dem Tascam MP-800U DAB. Insbesondere im Anwendungsbereich der Gastronomie oder ähnlichem fehlt mir persönlich ein zentraler Bestandteil einer jeden Hintergrundbeschallung. Losgelöst davon, ob man Streaming-Dienste nutzen möchte oder nicht, halte ich es doch für angemessen, im Pro-Bereich – ähnlich der Car-Play-Anbindung oder wie auch von anderen KFZ-Herstellern direkt angeboten – eine entsprechende Möglichkeit im Gerät zu verbauen, um Playlists anlegen und abspielen zu können. Nicht jeder ist Willens, sich im Vorfeld eines jeden Einsatzbereichs auf USB/SD-Karten entsprechende Playlists anzulegen und zugänglich zu machen oder aber sich auf die Fähigkeiten des jeweiligen Radiomoderators zu verlassen.

Damit einhergehend wäre meines Erachtens eine entsprechende WLAN-Anbindung wichtig gewesen. Auch wenn der Tascam MP-800U DAB bisweilen durch sehr gute Detaillösungen überzeugt, ist ein Audiowerkzeug im Bereich Zuspielung ohne Internetanbindung meines Erachtens heutzutage nicht mehr zeitgemäß.

Der optionale Bluetooth-Adapter AK-BT2 ist hier ein Pflaster, aber kein Ersatz. Bluetooth bedeutet manuelle Kopplung, begrenzte Reichweite und potenzielle Verbindungsabbrüche. Für Festinstallationen ein Notbehelf, keine Lösung.

Wer 2026 einen Player in dieser Preisklasse kauft, darf erwarten, dass Spotify Connect, AirPlay 2 oder zumindest DLNA/UPnP nativ integriert sind. Das Fehlen jeglicher Netzwerkanbindung ohne Zusatzkarte ist von meiner Sichtweise aus konzeptionell rückwärtsgewandt.

Lieferumfang und Erweiterbarkeit

Zum Lieferumfang des Tascam MP-800U DAB gehören neben dem Gerät eine ausführliche Bedienungsanleitung, die IR-Fernbedienung, ein Netzkabel und eine DAB/UKW-Antenne. Ein Registrierungsleitfaden ermöglicht Zugriff auf Support und Firmware-Updates.

Der Bluetooth-Adapter AK-BT2 und die Ethernet-Karte IF-E100 müssen separat beschafft werden. Die optionale Erweiterung des Funktionsumfangs ist löblich, denn nicht jeder benötigt diese, zwingt auf der anderen Seite aber zur zu weiteren Investitionen, die den Anschaffungspreis nach oben treiben.

Zielgruppe und Marktposition

Der Tascam MP-800U DAB eignet sich für klassische Installationsszenarien mit vorproduzierten Playlists auf USB-Sticks oder SD-Karten, für Radiozuspielung in Wartebereichen und für mobile DJ-Setups mit kontrolliertem Content. Wer seine Musikbibliothek manuell verwaltet, keine Cloud-Dienste nutzt und WLAN als Sicherheitsrisiko betrachtet, erhält ein solides, langlebiges Werkzeug mit erstklassiger Verarbeitung und durchdachten Installationsfeatures.

Für moderne Gastronomiebetriebe, die flexibel auf Streaming-Dienste zugreifen, Playlists je nach Situation anpassen oder mehrere Zonen mit unterschiedlichem Content bespielen möchten, ist das Gerät jedoch eine Sackgasse. Die Abhängigkeit von vorbespielten Medien und die fehlende WLAN-Anbindung machen den Player zu einem Relikt aus einer Zeit, in der USB-Sticks noch Innovation waren.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit einem Preis um 683,- Euro bewegt sich der Tascam MP-800U DAB im oberen Mittelfeld der Installations-Player. Die Verarbeitung, die Klangqualität und die Anzahl der Features rechtfertigen den Preis, solange man die strukturellen Limitierungen akzeptiert. Wer WLAN und Streaming benötigt, muss zu alternativen Lösungen greifen oder zusätzliche Hardware (NAS, Streaming-Bridge o. ä.) ins Rack packen.